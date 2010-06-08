июнь 2010
8 июня 2010, 13:01
Прежде всего, появилась возможность настроить количество сообщений на странице.
Ссылки на оригиналы записей из таких сервисов, как Я.ру и livejournal, теперь ведут на их мобильную версию.
Кроме того, если текст записи полностью совпадает с её заголовком, то в вашей ленте будет отображаться только сама запись. Благодаря этому читать в Мобильных Подписках записи друзей, например, из сервиса Twitter стало гораздо приятнее :)
Мобильная версия Подписок по-прежнему доступна по адресу http://pda.lenta.yandex.ru
Читайте интересные вам новости, где бы вы ни были!
21 июня 2010, 19:04
Скачать Мобильную Яндекс.Почту
Более подробно ознакомиться с изменениями в новой версии Мобильной Почты можно в клубе программы.
28 июня 2010, 16:11
В настройках, на странице «Редактирование и отправка писем» вы можете добавить любой внешний адрес для ответа. Эта функция пригодится тем, кто настроил сбор почты с других ящиков — бывает, что на письмо нужно ответить именно с того адреса, на который его отправляли.
Фильтры научились помечать входящие письма прочитанными. Эта функция будет полезна тем, кто получает большое количество рассылок или уведомлений от социальных сервисов и хочет хранить их в ящике, но не отвлекаться на приход таких писем.
Всю эту неделю в почтовом ящике можно посмотреть, как давно вы живете с Яндекс.Почтой. Перейдя по ссылке в праздничном блоке над списком писем, вы сможете поделиться этой радостью в своём блоге.
Празднуйте юбилей вместе с нами! :)