Блог Почты

июнь 2010
Мобильные Подписки: приятные мелочи
8 июня 2010, 13:01
Мы добавили в мобильную версию Подписок несколько приятных мелочей.

Прежде всего, появилась возможность настроить количество сообщений на странице.

Ссылки на оригиналы записей из таких сервисов, как Я.ру и livejournal, теперь ведут на их мобильную версию.

Кроме того, если текст записи полностью совпадает с её заголовком, то в вашей ленте будет отображаться только сама запись. Благодаря этому читать в Мобильных Подписках записи друзей, например, из сервиса Twitter стало гораздо приятнее :)

Мобильная версия Подписок по-прежнему доступна по адресу http://pda.lenta.yandex.ru

Читайте интересные вам новости, где бы вы ни были!
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Подписки,Мобильная Почта
Подписки в Мобильной Почте
21 июня 2010, 19:04
Подписки теперь доступны в мобильной Яндекс.Почте. Мобильная версия поможет вам всегда быть в курсе последних новостей, теперь это не только письма, но и обновления с любимых сайтов и блогов.




Скачать Мобильную Яндекс.Почту


Более подробно ознакомиться с изменениями в новой версии Мобильной Почты можно в клубе программы.
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Подписки,Мобильная Почта
Юбилей Яндекс.Почты и другие хорошие новости
28 июня 2010, 16:11
26 июня 2000 года, уже целых 10 лет назад, мы объявили о запуске Яндекс.Почты. На сегодня это главная новость, но есть ещё пара приятных мелочей, о которых мы хотим вам сегодня рассказать.

В настройках, на странице «Редактирование и отправка писем» вы можете добавить любой внешний адрес для ответа. Эта функция пригодится тем, кто настроил сбор почты с других ящиков — бывает, что на письмо нужно ответить именно с того адреса, на который его отправляли.

Фильтры научились помечать входящие письма прочитанными. Эта функция будет полезна тем, кто получает большое количество рассылок или уведомлений от социальных сервисов и хочет хранить их в ящике, но не отвлекаться на приход таких писем.

Всю эту неделю в почтовом ящике можно посмотреть, как давно вы живете с Яндекс.Почтой. Перейдя по ссылке в праздничном блоке над списком писем, вы сможете поделиться этой радостью в своём блоге.



Празднуйте юбилей вместе с нами! :)


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