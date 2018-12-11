Блог Почты

Здравствуйте. Это — официальный блог Яндекс.Почты. Здесь мы будем рассказывать вам о том, что нового появилось в Почте, какие изменения и улучшения мы внесли. Будем рады получить ваши комментарии о сделанном и новые предложения по улучшению сервиса.

Команда Яндекс.Почты

Мобильная веб-версия Календаря
11 декабря 2018, 18:04

У нас хорошая новость для тех, кто ждал Календарь для мобильных.

Теперь Календарь открывается прямо в браузере, поэтому его можно использовать на любой платформе, и не нужно скачивать отдельное приложение.

Переключайтесь между днями с помощью кнопки в правом верхнем углу страницы.

Создавайте списки дел, отмечайте дела выполненными во вкладке с Делами.

Выбирайте слои, приглашайте участников и указывайте место, где состоится событие, не переключаясь в полную версию.

Управляйте временем с телефона!

31 комментарий
Развиваем Почту вместе
30 октября 2018, 11:05

Мы убеждены, пользователям приятно, если они понимают, в каком направлении развивается сервис. Нам захотелось не просто делиться тем, куда мы движемся, но и пригласить вас принять активное участие в развитии.

Добавляйте свои пожелания по улучшению Почты и голосуйте за понравившиеся идеи на форуме. Мы будем рассматривать предложения с наибольшим количеством голосов. Менее популярные пожелания никуда не денутся, и их судьбу можно будет изменить в любое время.

67 комментариев
Авторизация любыми почтами в бета-версии Яндекс.Почты на Android
27 сентября 2018, 15:57

В бета-версии приложения Яндекс.Почты на Android появилась возможность подключения любого ящика по протоколу IMAP. Опция позволяет читать письма корпоративной или личной почты других сервисов, при этом использовать привычный интерфейс для переписки.

Чтобы добавить аккаунт, нажмите на значок в виде плюсика над списком папок, затем выберите пункт Другая почта.

Укажите полный адрес и пароль ящика, добавьте параметры соединения для входящей и исходящей почты (обычно их можно найти в Помощи сервиса или уточнить у системного администратора).

Укажите полный адрес и пароль ящика, добавьте параметры соединения для входящей и исходящей почты (обычно их можно найти в Помощи сервиса или уточнить у системного администратора).

Оставайтесь на связи!

41 комментарий
Приложения,Android,IMAP
Тёмная тема в приложении Яндекс.Почта на Android
14 июня 2018, 12:13

В приложении Яндекс.Почта на Android появилась тёмная тема! Оформление будет полезно тем, кто часто просматривает почту при искусственном освещении, в общественном транспорте или в ночное время суток. Тёмная подложка не даст глазам устать. 

Установить тему можно в общих настройках почтового ящика в самом приложении.

Яндекс.Почта заботится о вас в любое время дня!

69 комментариев
Весна в Яндекс.Почте
14 мая 2018, 11:10

С весной хочется любоваться небом и свежей листвой, мечтать, бегать босиком по траве и жмуриться от яркого солнца. Меняется всё! В Яндекс.Почте мы решили освежить почтовый гардероб - привычные темы оформления ящика. Цвет кнопок в темах теперь подстраивается под оформление. Фон становится прозрачней и ярче. 
 

Например, Морской, Ночной и Космической темам мы добавили контраста списку писем.  Апельсиновая тема приобрела оттенок знойного вечера в Испании. 

Настроить тему можно с помощью значка рядом с шестерёнкой в правом верхнем углу ящика.

Кстати! Теперь мы публикуем лайвхаки работы с Почтой в нашей колонке в Яндекс.Дзене. 

Обновляйтесь вместе с Почтой!

61 комментарий
Темы оформления
Яндекс.Почта - собираем все письма в одном приложении
9 апреля 2018, 15:47

Мы знаем, что настраивать почтовый клиент на смартфоне или разбираться с очередным приложением почтового сервиса долго. Ещё мы заводим почту для работы и личных нужд. Когда эти ящики находятся на разных сервисах, читать письма с телефона неудобно. Поэтому мы выпустили обновление приложения Яндекс.Почты, в котором просто работать со всеми популярными почтами сразу (Mail.ru, Gmail и Outlook). Об этом мечтали мы и наши пользователи.

Чтобы подключить ящик к приложению, достаточно ввести логин и пароль. После можно добавить вход в приложение по пин-коду или отпечатку пальца.
Настраивайте почту по своему вкусу!


Для удобства использования установите уведомления только для нужных папок для каждого из ящиков.

Используйте умный поиск по категориям, который позволяет выделить главное: билеты и аренду жилья, покупки из интернет-магазинов и письма от людей.

Пересылайте видео и фото с помощью Яндекс.Диск без дополнительного использования сети. Для этого скопируйте ссылку на ранее загруженный файл и вставьте её при написании письма.

Чистите кэш приложения, чтобы не занимать место на телефоне.

А если вы ещё никогда не пользовались приложениями, вы можете оценить все его преимущества, не авторизуясь в нём, в демо-версии.

Скачать обновлённую Почту можно в Google Play и в AppStore.

67 комментариев
Новые цвета Яндекс.Почты
9 февраля 2018, 15:02

Скорее всего, вы уже заметили, что в Яндекс.Почте портреты отправителей начали выделяться разными цветами. Мы разработали это деление специально, чтобы было легче ориентироваться между письмами людей и разными рассылками компаний. Каждый отправитель получает определённый цвет и инициалы, что позволяет не читать каждый раз всё имя в списке целиком. Рассылка получает одну букву и свой закреплённый для отправителя цвет. Например, Андрей Андреев будет обозначен зелёной аватаркой и инициалами АА. Для рассылки от магазина Берёзка будет цветной портрет с буквой Б. Пока аватарки видно только в полной веб-версии, но в будущем они будут одинаковыми как на компьютере, так и на телефоне. 

113 комментариев
Настройки почты,Аватарки
Бета-версия Яндекс.Почты
5 декабря 2017, 14:08

У приложения Яндекс.Почта появилась бета-версия на Андроид! Это значит, что мы можем поделиться с вами теми возможностями, которые ещё не реализованы в основном приложении.

В бета-версии уже сейчас можно добавить ящик другого почтового сервиса. Если ящик на Яндекс уже подключен, нужно нажать на значок плюса рядом с аватаркой текущего ящика. Далее выбрать почтовый сервис и ввести логин и пароль.

Ещё одно преимущество: бета-версия не займет много места на телефоне. Письма и вложения хранятся на сервере и загружаются в приложение, только если на них кликнуть.

Для пересылки больших файлов мы добавили подключение к Яндекс.Диску.


Решай, какой Яндекс.Почта будет завтра!

70 комментариев
Приложения,Мобильная Почта
Новые возможности поиска по письмам
30 октября 2017, 14:53

Теперь вы можете уточнить, что именно хотите найти, прямо в поисковой строке. Если вы ищете письма только от отправителя, укажите условие «от:». Например, «от: Василий». Добавьте условия, чтобы получить максимально точный результат:
«от:Василий с-вложениями:да кому:Мария Петровна копия:бухгалтерия до-даты: 10.06.16 текст:квартальный отчёт».


Хочется найти все письма по одному проекту? Комбинируйте условия, чтобы найти больше писем с нужными параметрами: «Квартальный отчёт от:Василий».


Для поиска можно использовать и английский вариант написания полей. Например,  «Квартальный отчёт from:Василий».
Возможность задать точные условия поиска появилась благодаря поддержке языка запросов. Подробнее о том, как им воспользоваться, читайте в Помощи.

43 комментария
Поиск
Гибкая Яндекс.Почта
24 января 2017, 15:32

Новый год прошёл, наступили трудовые будни. Всё больше дел, всё больше информации. Чтобы быстрее в ней ориентироваться, вы можете настроить режимы отображения списка писем в веб-интерфейсе Яндекс.Почты. 
  
Для тех, кто хочет видеть больше сообщений на экране, в меню Вид, расположенном в правом верхнем углу страницы, есть опция «Компактный вид писем». 

Нужно ещё больше места? Сверните список сервисов при помощи пункта «Компактное меню». 

Верхнюю панель можно скрыть и отдельно.

Если же вам проще работать с более заметными текстами, то стоит попробовать опцию «Крупный шрифт». Её также можно совместить со всеми перечисленными выше режимами!

И последнее, но не менее значимое — вы можете расположить Почту как в привычные 2 колонки, так и в 3, что позволит одновременно видеть и список писем и открытое письмо, а переход от одного открытого письма к другому сделать максимально быстрым. 

Просто выберите то, что удобно именно вам.

436 комментариев
Загадайте желание вместе с Яндекс.Почтой!
28 декабря 2016, 10:30

Каждый из нас в новогоднюю ночь загадывает желание: романтики пишут самое заветное на бумажке под бой курантов, кто-то подходит более прагматично — и составляет план из десятков пунктов на следующий год. Большинство ограничивается тостами под звон бокалов. Но независимо от того, как мы формулируем желания, абсолютно каждый в глубине души все равно верит в чудо. Команда Яндекс.Почты искренне убеждена, что новогоднее волшебство и магия технологий действительно могут творить чудеса: достаточно чего-то очень захотеть, написать об этом себе в будущее — и верить, что один раз в году всё невозможное становится возможным. Ну, или почти всё.
А через год сможете проверить — письмо напомнит вам, о чём вы мечтали.

P.S. Для скептиков и просто целеустремлённых людей отдельно отметим, что список целей и планов на 2017 никто не отменял: можно по-честному самому себе признаться, что действительно важно именно для вас, и над чем вы будете работать в будущему году. И при этом не бояться осуждающих комментариев.

127 комментариев
Закрепляем пройденный материал
14 октября 2016, 20:19

Наверное, в жизни каждого случается момент, когда письмо нужно отложить на потом: магазин подарил скидку на следующую покупку, а она ещё не скоро, или нужно ответить коллеге, но до этого надо сделать что-то ещё. Чтобы не потерять нужное сообщение, вы можете отметить его флажком важности или сделать непрочитанным. Но новые письма могут вытеснить его с экрана, а вы — о нем забыть. Чтобы избежать такой ситуации, закрепите письмо вверху списка, и оно будет перед глазами ровно столько, сколько вам нужно. 

Возможность работы с закреплёнными письмами есть в новом веб-интерфейсе Яндекс.Почты и в версии для мобильных браузеров. На мобильном она позволит отложить письмо, требующее длинного ответа, до того, как вы доберетесь до полноценной клавиатуры. А закрёпленный на компьютере билет на самолет не придется искать в аэропорту с телефона — в Яндекс.Почте для мобильного браузера он будет доступен сразу. 

248 комментариев
Метки
Почта для настоящего танкиста
12 сентября 2016, 14:03

День танкиста из праздника военного все больше превращается в гражданский, ведь миллионы людей теперь участвуют в танковых сражениях виртуально — на собственных компьютерах. Если вы один из них или просто неравнодушны к батальным сценам, Яндекс.Почта подготовила для вас новую тему оформления  — с танками!

Тема создана совместно с компанией Wargaming, разработчиком популярной компьютерной игры World of Tanks. Помимо четырех стильных фонов для Почты на компьютере в новом оформлении доступны новости игры, которые помогут ее пользователям не пропустить обновления, грядущий турнир или интересные акции в рамках игры. Танковые фоны также доступны в версии Почты для мобильных браузеров.

Чтобы установить тему с танками, просто пройдите по ссылке

141 комментарий
Компактный режим для списка папок
23 августа 2016, 17:19

Иногда сложно выбрать между скоростью работы в трехпанельном интерфейсе и возможностью увидеть сразу много содержимого письма в двухпанельном. Чтобы вы могли эффективней работать с большим количеством информации, мы добавили в новом интерфейсе Яндекс.Почты режим, в котором список папок показан максимально компактно.

Включить его можно с помощью стрелки рядом с галочкой в панели действий с письмами.
Если навести на название папки, можно увидеть общее количество писем в ней.

Режим доступен и в двухпанельном интерфейсе.

Большому письму больше места!

465 комментариев
Знаете ли вы...
Мобильная Яндекс.Почта отменяет удаление
3 августа 2016, 17:13

Чтобы помочь вам сохранять свой почтовый ящик в чистоте и порядке и не тратить на это лишнего времени, в мобильной Яндекс.Почте действия с письмами выполняются с помощью быстрых жестов. Потяните письмо в списке направо — и оно пометится прочитанным, потяните налево — и отправьте его в корзину. Если не дотягивать письмо до конца влево, можно, например, поставить метку или написать ответ.

А чтобы обезопасить вас от случайных удалений, отправок в спам или в архив, в мобильной Яндекс.Почте появилась возможность отменять только что совершённые действия. Например, случайно удалив важное письмо, вы больше не отправитесь на его поиски в папке «Удалённые». Достаточно нажать «Отменить», и письмо немедленно вернётся на место.

Устанавливайте мобильную Яндекс.Почту для iPhone и Android, с телефонов или планшетов, работайте с письмами и не теряйте ничего важного.

160 комментариев
Яндекс.Почта поможет вести переписку на 40 языках
27 июня 2016, 15:47

Спросить про изменение рейса у болгарской авиакомпании, написать продавцу интернет-магазина из Китая про размер посылки, перевести подтверждение бронирования отеля в Барселоне, порадовать своего преподавателя немецкого успехами в освоении письменной речи или спросить у подружки мамы из Тбилиси оригинальный рецепт настоящих грузинских хачапури – всё это теперь доступно в Яндекс.Почте.  Не обязательно знать все тонкости языка, чтобы общаться.

Чтобы вы могли быть ближе к тому, кто живёт далеко, мы расширили возможности переводчика в новой версии Яндекс.Почты до 40 языков – на любой вкус и любой случай. Переводите входящие письма от друзей, партнёров и знакомых или пишите ответы на самых популярных языках мира сами.

Чтобы перевести написанное письмо, выберите в появившемся меню кнопку «Переводчик».

Чтобы перевести входящее – нажмите в новом веб-интерфейсе на кнопку «Ещё», расположенную над текстом письма, далее кликните по пункту «Переводчик» и выберите в появившейся полоске «Перевести» .

Хотели бы ответить на языке оригинала – нет ничего проще: просто нажмите на кнопку «Ответить с переводчиком».


Лёгкого общения! 

144 комментария
Цветы деньгами? Это выход!
4 марта 2016, 11:34

С приходом весны к нам приходит и приятный праздник, полный цветов и улыбок прекрасной половины человечества - 8 марта. В ход идет бесчисленное множество букетов и разнообразных подарков от конфет до … ну, кому на что фантазии хватит. Сегодня мы предлагаем еще один вариант подарка для девушек и женщин, которых вам хотелось бы поздравить, даже если поздравляемая далеко, а заранее отправкой подарка вы не озаботились, или если не знаете, что выбрать. Можно сделать подарок, которому обрадуется каждый — деньги.

В веб-интерфейсе Яндекс.Почты по клику на значок подарка вы сможете отправить открытку с реальными деньгами в виде виртуальной банковской карты, которой одаренная сможет расплатиться в любом российском интернет-магазине (имейте в виду, что в иностранных не получится).

Для отправки нужно заполнить адрес электронной почты и номер телефона получателя. Оформление открытки можно подобрать на свой вкус, а также снабдить ее оригинальным текстом поздравления. В денежных открытках используются технологии Яндекс.Денег, но электронный кошелек заводить не обязательно — потребуется любая банковская карточка

Подарок будет доставлен мгновенно, а получателю придет не только электронное письмо, но и бесплатное SMS-сообщение, чтобы подарок ни в коем случае не потерялся среди другой корреспонденции. И получатель сам сможет решить, подарить ли себе букет, духи или, например, что-то более практичное.

Пользуясь случаем, команда Яндекс.Почты поздравляет всех девочек, девушек и женщин с наступающим Женским днем. Мы желаем вам весны в сердце, побольше приятных моментов и подарков в любом проявлении! :)

182 комментария
Летние новости Яндекс.Почты для мобильных браузеров
28 июля 2015, 13:36
Летом многие оставляют свои компьютеры и отправляются кто на дачу, кто на море. Яндекс.Почта для мобильных браузеров позволит вам быть на связи где угодно, а с июльскими обновлениями это станет ещё удобнее.

В первую очередь, цепочки писем изменили свой внешний вид. Теперь, открывая цепочку, вы сразу увидите самое свежее письмо без лишних действий. Переключаться между письмами в цепочке можно на одном экране — можно даже открыть сразу несколько и перелистывать их. А переходить между цепочками стало гораздо проще с помощью стрелочек наверху страницы.




Кроме того, ссылки на сервисы Яндекса, а также на Помощь и Выход переехали в список папок, чтобы большое количество кнопок в шапке не мешало вам открывать поиск или написание нового письма.



И ещё: по вашим многочисленным просьбам мы добавили в Почту для мобильных браузеров перевод писем. Язык письма определяется автоматически, вам остаётся только нажать «Перевести». Письма можно переводить с 8 языков на язык вашей Почты.


Хорошего лета, оставайтесь с нами!
156 комментариев
Три новости почты для мобильных браузеров
14 мая 2015, 13:14
Мы многое делаем для того, чтобы Яндекс.Почта для мобильных браузеров становилась удобнее. За последнее время у нас накопилось сразу несколько интересных новостей.

Например, файлы, которые вам прислали, теперь можно увидеть прямо в списке писем. Чтобы просмотреть их, само письмо открывать не обязательно.


Кроме того, Яндекс.Почта научилась предугадывать, какое действие с письмом вы захотите совершить, и подсказывать нужную кнопку в меню. Например, если все письма от соцсетей вы обычно удаляете, проведите пальцем по одному из таких писем, и сразу увидите кнопку Удалить. Вам не придётся искать нужное действие в списке, Яндекс.Почта найдёт всё за вас.


А ещё у вас появилась возможность всегда иметь под рукой самые важные письма. В этом поможет кнопка «Закрепить». С её помощью выбранные письма всегда будут на самом верху списка — и вы не потеряете их из виду.


Последние два изменения, кстати, также доступны в концепте новой почты, который мы представили в конце апреля. Чтобы его увидеть, просто перейдите по ссылке.
175 комментариев
Вложения,Мобильная Почта
Делитесь документами из Яндекс.Почты
15 апреля 2015, 16:26
Как известно, в Яндекс.Почте вы можете просматривать присланные вам файлы, не скачивая их. Кроме того, документ из письма легко можно сохранить в нужную папку Яндекс.Диска, и наоборот — файл из Диска так же легко прикрепить к письму. Последнее особенно удобно делать в почте для мобильных браузеров и в новых мобильных приложениих Яндекс.Почты для iPhone и Android, даже если мобильного Диска у вас по какой-то причине еще нет.

Сегодня мы добавили возможность поделиться документом буквально в пару кликов, независимо от того, открыли вы его из Почты или из Диска. Представьте, что вам приходит письмо с несколькими документами, один из которых нужно переслать другу. Для этого достаточно открыть файл, нажать на кнопку «Поделиться» и выбрать способ поделения — письмом, через социальные сети или просто скопировать ссылку.

101 комментарий