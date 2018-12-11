Блог Почты

У нас хорошая новость для тех, кто ждал Календарь для мобильных.

Теперь Календарь открывается прямо в браузере, поэтому его можно использовать на любой платформе, и не нужно скачивать отдельное приложение.

Переключайтесь между днями с помощью кнопки в правом верхнем углу страницы.

Создавайте списки дел, отмечайте дела выполненными во вкладке с Делами.

Выбирайте слои, приглашайте участников и указывайте место, где состоится событие, не переключаясь в полную версию.

Управляйте временем с телефона!