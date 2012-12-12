Блог Почты

декабрь 2012
Яндекс.Почта — управляется с клавиатуры
12 декабря 2012, 15:41
Мы не замечаем, как тратим время на мелочи. Например, на то, чтобы пометить письмо прочитанным, в среднем уходит от 2 до 5 секунд: выделяем письмо, находим кнопку и кликаем на неё. При ежедневной активной работе с почтой секунды могут превратиться в минуты, что, согласитесь, недопустимо — рядовые действия не должны занимать столько времени.

По многочисленным просьбам мы сделали в Яндекс.Почте возможность управления с клавиатуры.
Вы можете использовать более 20 различных сочетаний клавиш. Например:
- чтобы выбрать письмо, используйте пробел или «Shift + вниз»;
- чтобы открыть страницу написания письма, нажмите «c» или «w»;
- чтобы пометить письмо прочитанным, выберите его с помощью пробела и нажмите «q».

C помощью стрелок вверх/вниз можно перемещаться по списку писем, а клавишами вправо/влево — переходить от списка писем к списку папок.

Подсказку по всем горячим клавишам вы всегда можете посмотреть, нажав «?» на клавиатуре.


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Новый год приходит в Яндекс.Почту
21 декабря 2012, 14:05
Приближение Нового года трудно не заметить. И Яндекс.Почта к нему готова!

Мы уже украсили страницу входа в Почту звенящими ёлочными шариками, знакомыми тем, кто встречал с нами прошлый Новый год. Помимо самих шариков, мы добавили возможность легко сыграть на них популярные мелодии — новогодние и не очень. Вам не понадобится ни идеального слуха, ни музыкального образования — просто нажимайте на нужные кнопки на клавиатуре.
Кроме того, благодаря встроенному плееру любую мелодию можно не только самостоятельно сыграть, но и просто послушать.


Ну а в почтовом ящике новогоднее настроение к вам придёт вместе с новой темой оформления, которая так и называется — «Настроение». Включить её вы можете, как обычно, в Настройках.

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Итоги года — 2012
28 декабря 2012, 11:21
2012 год остался позади. Этот год, безусловно, был разным — в чём-то удачным, в чём-то сложным. Так или иначе, он был хорошим уже потому, что мы провели этот год вместе.

Вся команда — все ребята, которые работают над Яндекс.Почтой,  — искренне поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого лучшего, приятного и смелого в 2013 году.

Давайте вспомним, что Яндекс.Почта сделала для вас за уходящий год.

Мы запустили совершенно новую Яндекс.Почту для людей, которые используют почту в профессиональных целях: быструю, аскетичную и без рекламы.

В Яндекс.Почте появился алгоритм, который позволяет выявлять письма от людей и находить для них изображения отправителей и получателей не только в почте, но и в различных социальных сетях. Друзей находить стало проще!

А ещё Яндекс.Почта стала проверять страницы на наличие вредоносного кода при переходе по ссылке, благодаря чему компьютеры многих из вас не были заражены вирусами.

Появился новый способ  искать письма по дате, что, безусловно, позволило тратить меньше времени на поиски.

Переводчик писем выучил немецкий, французский и испанский, чтобы вам было удобнее общаться с иностранными друзьями и коллегами. А английский, украинский, польский и турецкий язык в Почте был уже давно.

Длинные сочетания букв и цифр при вводе адреса остались в прошлом. Любое действие с адресом теперь занимает пару секунд.

Появилась возможность создавать группы контактов в адресной книге — писать письма сразу нескольким людям стало ещё проще.

А благодаря возможности записывать свои планы и задачи прямо в почтовом ящике, вы можете больше никогда не забывать о важных делах.

В Почте появилось три новых способа узнавать о пришедших письмах. Пропустить важное письмо практически невозможно.

Мы добавили пять новых языков интерфейса: казахский, белорусский, армянский, грузинский и румынский. Работать с Почтой на родном языке гораздо удобнее!

Теперь можно перетаскивать вложения прямо в письмо и просматривать фотографии перед отправкой. Не делая лишний движений, вы будете всегда точно знать, что именно отправляете.

Благодаря улучшениям, внесённым в процесс обработки информации, мы сделали почту ещё быстрее, удобнее и надёжнее.

А ещё защитили паролем настройки правил обработки почты, чтобы злоумышленники не могли получить к ним доступ.

И сделали новый просмотр полученных изображений — ещё проще, удобнее, быстрее и красивее.

Не обошлось и без новых тем оформления: «Вышивка», Me to You, «Кот», «Фантазия» и «Настроение».

Важные письма мы сделали ещё важнее. Их стало проще заметить среди всех остальных.

Ну а под конец года по многочисленным просьбам мы поддержали возможность управлять Почтой с помощью клавиатуры.

Как обычно, в наш список попало далеко не всё, что случилось за этот год. За кадром осталось ещё много маленьких и больших изменений, позволяющих Яндекс.Почте с каждым днём становиться всё лучше.
А впереди — ещё больше идей, задач и возможностей.

Мы желаем вам счастья, улыбок, здоровья и исполнения самых заветных желаний.
Спасибо за то, что остаётесь с нами.

С Новым годом!
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Итоги года