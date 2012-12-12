По многочисленным просьбам мы сделали в Яндекс.Почте возможность управления с клавиатуры.
Вы можете использовать более 20 различных сочетаний клавиш. Например:
- чтобы выбрать письмо, используйте пробел или «Shift + вниз»;
- чтобы открыть страницу написания письма, нажмите «c» или «w»;
- чтобы пометить письмо прочитанным, выберите его с помощью пробела и нажмите «q».
C помощью стрелок вверх/вниз можно перемещаться по списку писем, а клавишами вправо/влево — переходить от списка писем к списку папок.
Подсказку по всем горячим клавишам вы всегда можете посмотреть, нажав «?» на клавиатуре.