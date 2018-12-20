Клуб API Карт

Это клуб для общения про API Яндекс.Карт. Здесь мы публикуем новости проекта и анонсы мероприятий, связанных с Сервисом.  
Также, мы всегда рады авторам, которые хотят анонсировать свои проекты, созданные с использованием API Яндекс.Карт.

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Технические вопросы по использованию API Карт вы можете задать на Stack Overflow

Обновление Конструктора карт: поиск организаций
ymapsapi
17 июля, 13:18

В Конструкторе карт появилась возможность искать организации при создании карты.

Теперь можно найти любой объект, выбрать из списка  результатов поиска, и метка появится на вашей карте.

Для организаций Конструктор автоматически заполнит название, рубрику и адрес в данных метки.

Итоговая карта может выглядеть так:

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

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новости,обновление,конструктор карт
Изменения в работе Конструктора карт: API-ключи в виджете
ymapsapi
20 июня, 12:37

В API Карт изменились правила доступа — теперь всем проектам необходимо передавать API-ключ.

Для пользователей Конструктора карт мы сохранили возможность работы без ключа. API-ключ понадобится только для добавления на карту поиска, маршрутов и панорам.

Что изменилось

По умолчанию для виджета в формате JavaScript на карте не будет строки поиска, кнопки построения маршрутов и слоя панорам.  Если эти функции нужны на карте Конструктора, необходимо получить API-ключ и прописать его в коде виджета.

Виджет карты Конструктора без API-ключа

Как получить ключ

Получить API-ключ можно в Кабинете разработчика. Нажмите «Получить ключ», затем выберите сервис «JavaScript API и HTTP Геокодер» и заполните анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.

Как указать ключ в виджете Конструктора

API-ключ нужно добавить в код элемента script, который вы получили в Конструкторе карт. Найдите атрибут 'src' и допишите в конце строки '&amp;apikey=' и дальше свой API-ключ.

Код будет выглядеть так:

<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="https://api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?um=constructor%3A053bd947d462cc1a45aeba4070defff75501905071c0eaf68436ac9976ec698c&amp;width=514&amp;height=326&amp;lang=ru_RU&amp;apikey=ABCdef12345"></script>

Команда API Яндекс.Карт

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конструктор карт,обновление,новости
Прекращаем поддержку анонимных сервисов
ymapsapi
10 июня, 13:16

В октябре мы анонсировали изменение правил доступа к API Карт — теперь для идентификации проекта необходимо передавать API-ключ во всех запросах к JavaScript API и HTTP API Геокодера. Условия использования и лимиты бесплатной версии остаются прежними.

Многие пользователи уже успешно обновили свои проекты и в июле мы полностью прекратим поддержку анонимного использования API.

Что изменится

Если проект не передаёт API-ключ, для него станут недоступны любые тарифицируемые запросы — в частности, на карте не будет работать поиск, построение маршрутов и панорамы. Кроме того, для анонимных сервисов могут некорректно работать новые функции API.

Как получить ключ

Получить API-ключ можно в Кабинете разработчика. Нажмите "Получить ключ", затем выберите сервис "JavaScript API и HTTP Геокодер" и заполните анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.

Подключение JS API с ключом:

https://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>

Запросы к HTTP API Геокодера:

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>&geocode=...


Команда API Яндекс.Карт

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2 комментария
новости
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.74
ymapsapi
4 июня, 15:16

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.74

Команда API Яндекс.Карт

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обновление,новости,API 2.1
Видео с MoscowJS Geo Meetup 10 апреля
ymapsapi
22 апреля, 16:18

Темой недавней встречи сообщества MoscowJS стала разработка сервисов с интерактивными картами и работа с геоданными.

Встреча прошла 10 апреля в офисе компании Mail.ru Group и уже опубликованы видеозаписи выступлений.

Команду API Яндекс.Карт на конференции представляла Марина Перескокова — руководительница службы разработки API. Из её выступления вы узнаете, как мы рендерим векторные Карты на вебе.

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видео,мероприятия,новости
API Яндекс.Карт версия 2.1.74
ymapsapi
18 апреля, 17:50

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.74. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.74/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU.

Исправлено:
- Не отображались карточки объектов POI, принадлежащие закрытым организациям.
- Улучшена производительность слоёв карты.
- Правки вёрстки.

Команда API Яндекс.Карт

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новости,обновление,API 2.1
MoscowJS Geo Meetup 10 апреля
ymapsapi
29 марта, 16:24

10 апреля в Москве состоится MoscowJS Geo Meetup. На этот раз темой митапа станет разработка сервисов с интерактивными картами и работа с геоданными. 

На конференции выступит руководительница API Яндекс.Карт Марина Перескокова. Она расскажет, как устроена работа с векторными данными в веб-версии Яндекс.Карт:  

  • Какой путь проходят геоданные от сбора до отображения на клиенте;
  • Особенности работы векторного движка - вычисления на CPU и GPU;
  • Что мы делаем, чтобы движок работал быстрее;
  • Какие трюки можно использовать, чтобы карта казалась быстрее;
  • Вектор vs растр - особенности работы с векторными тайлами.

Мероприятие пройдёт в офисе компании Mail.ru Group. Зарегистрироваться можно на странице события.

1 комментарий
анонсы,мероприятия,новости
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.73
ymapsapi
6 марта, 15:28

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.73

Команда API Яндекс.Карт

2 комментария
обновление,новости,API 2.1
API Яндекс.Карт версия 2.1.73
ymapsapi
28 февраля, 18:44

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.73. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.73/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU.

Добавлено:
- Тип маршрутов 'bicycle' в маршрутной панели. 

Изменено:
- Прогноз пробок на ближайший час больше недоступен - 'traffic.provider.Forecast' теперь возвращает текущие пробки.

Исправлено:
- Метод 'panTo' не учитывал отступы, если задана опция 'flying:true'.
- В браузерах Safari иногда тормозило перетаскивание и масштабирование карты.
- Неправильно отображались метки диаграммы с прозрачностью в MSIE11.
- Работа API в режиме CSP.
- Правки вёрстки.

Команда API Яндекс.Карт

2 комментария
Как сформировать ссылку на Яндекс.Карты
ymapsapi
6 февраля, 14:23

У Яндекс.Карт появилась официальная URL-схема для веба. Она позволяет создавать ссылки на Карты автоматически. Такую ссылку можно разместить на сайте или, например, добавить в почтовую рассылку.

В документации описаны параметры, которые позволяют генерировать ссылки на различные объекты карты или управлять её состоянием — открыть карточку организации и построить маршрут, показать панорамы или слой пробок.

В примере ниже ссылка на маршрут добавлена в объект через Конструктор карт:

Ссылка выглядит так:

<a href="https://yandex.ru/maps/?rtext=~55.733836%2C37.588134">Построить маршрут</a>

Подробное описание и другие примеры доступны в документации

Команда API Яндекс.Карт

2 комментария
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.72
ymapsapi
20 декабря 2018, 15:54

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.72

Команда API Яндекс.Карт

4 комментария
обновление,новости,API 2.1
API Яндекс.Карт версия 2.1.72
ymapsapi
11 декабря 2018, 10:31

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.72. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.72/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и опубликовали обновленную документацию.

Исправлено:

  • При удалении DOM-элемента карты возникала ошибка.
  • Если на странице одновременно создано две карты с включенными пробками, отображался некорректный балл пробок.
  • Автомобильные маршруты в панели 'routePanel' строились без учета пробок.
  • Ошибки при создании карты в скрытом контейнере.
  • Правки вёрстки.

Команда API Яндекс.Карт

36 комментариев
новости,обновление,API 2.1
Встреча в честь десятилетия API Карт
ymapsapi
23 ноября 2018, 13:10

На прошлой неделе, 13 ноября, API Карт исполнилось 10 лет. Мы решили отметить это событие вместе с нашими пользователями и устроили праздничный митап.

Поздравить API пришли более ста человек!

Встречу открыл доклад команды, которая запустила самую первую версию JS API в далёком 2008 году. Андрей КармацкийФёдор Голубев и Сергей Константинов рассказали, какими тогда были интернет и web-картография, и почему API версионируется не по semver (спойлер: semver появился только в 2009).

API Яндекс.Карт в 2008 — версия 1.0.0

Поговорили и про настоящее — с момента первого запуска вышло 136 минорных релизов JS API, а семейство API Карт пополнили MapKit и B2B-сервисы, такие как Яндекс.Маршрутизация. Сегодня карты, созданные с помощью JS API, видят более 41 миллиона раз в сутки.

Руководитель службы разработки API Карт Марина Перескокова рассказывает про API в 2018

Отдельно хочется поблагодарить докладчиков, которые рассказали о решении прикладных задач с помощью API Яндекс.Карт:

«Секретный» слайд в докладе Дмитрия Васильева

Все фотографии с митапа у нас в альбоме:   https://yadi.sk/a/_J8p4BP7Rdx8kg 
Ищите себя, делитесь в соцсетях и рассказывайте нам о своих впечатлениях.

Спасибо вам большое и до новых встреч!

Команда API Яндекс.Карт

4 комментария
мероприятия
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.71
ymapsapi
15 ноября 2018, 14:10

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.71

Команда API Яндекс.Карт

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обновление,новости,API 2.1
API Яндекс.Карт версия 2.1.70 (2.1.71)
ymapsapi
30 октября 2018, 13:04

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.70. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.70/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и вскоре опубликуем обновленную документацию.

Изменено:
- Названия республик в модуле "Регионы" приведены к формату ответа Геокодера.
- Рейтинг организаций стал пятибалльным как на Яндекс.Картах.

Исправлено:
- Оптимизация загрузки API.
- Правки вёрстки.

UPD: произошел технический релиз, из-за которого версия 2.1.70 переименована в 2.1.71

Команда API Яндекс.Карт

4 комментария
обновление,новости,API 2.1
MapKit SDK версия 3.1 и система модулей
ymapsapi
19 октября 2018, 14:40

Мы выпустили новую версию MapKit SDK 3.1. Для её использования укажите версию 3.1.1 в своем приложении.  

В этой версии MapKit был разбит на модули. В приложениях которые используют только карту можно подключить только основную библиотеку. Дополнительные модули расширяют возможности MapKit.

Дополнительная информация про использование MapKit доступна в документации.

Добавлено:
- Для Android появились arm64 и x86 сборки.
- На карту можно добавить любой объект View.
- Добавлены аннотации nullable для Android.

Изменено:
- MapKit разбит на части:
    - MapKit — только карта;
    - MapKit Directions — автомобильная маршрутизация;
    - MapKit Transport — пешеходная маршрутизация, маршрутизация с использованием общественного транспорта и велосипедная маршрутизация;
    - MapKit Search — поиск и геокодирование;
    - MapKit Places — панорамы.
- Для iOS аннотации nullable стали более строгими.

Исправлено:
- Исправлен ряд ошибок.
- Улучшена производительность.

Команда API Яндекс.Карт

3 комментария
MapKit,обновление,новости
API Карт 10 лет — Давайте отметим вместе!
ymapsapi
16 октября 2018, 12:52

Десять лет назад, 13 ноября 2008 года, вышла самая первая версия JavaScript API Яндекс.Карт. С тех пор мы запустили уже 4 мажорных версии и помогли интегрировать Яндекс.Карты сотням тысяч проектов.

Приходите отметить день рождения API и вспомнить, как прошли эти 10 лет, вместе с нами! 

В день рождения мы решили провести митап, посвященный использованию API. Наши пользователи будут рассказывать о своих задачах, например, Дмитрий Васильев из Яндекс.Погоды поделится историей создания карты ветров, а Марат Тотров из команды исследований Яндекса расскажет об основных принципах и подходах к визуализации данных.

Мы будем рады, если и вы поделитесь историей своего проекта на базе API Карт.

Встреча пройдет 13 ноября в московском офисе Яндекса в зале Экстрополис. Начало в 19:00. 
Чтобы принять участие как слушатель или спикер, нужно зарегистрироваться и получить приглашение. Количество мест ограничено. 

Регистрация участников

Команда API Яндекс.Карт

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новости,анонсы,мероприятия
Новые правила доступа к API Карт
ymapsapi
11 октября 2018, 16:43

API Карт переходит на идентификацию пользователей по ключам. Это касается и бесплатной, и коммерческой версий JavaScript API и HTTP API Геокодера.

Теперь при подключении JS API и в запросах к HTTP API Геокодера нужно передавать специальный API-ключ. Ключи позволят точно идентифицировать сервисы пользователей и подсчитывать количество запросов в сутки.

Что изменится

Вы можете использовать бесплатную версию API как и раньше, если соблюдаете условия использования. Но теперь статистика запросов к API будет отображаться в Кабинете разработчика (пока доступна только статистика геокодирований) — вы сможете контролировать количество запросов в сутки и заранее узнать, если ваш проект растет и приближается к лимитам бесплатной версии.

Мы понимаем, что получение ключа и обновление вашего проекта может занять некоторое время. Тем не менее в ближайшем будущем мы откажемся от поддержки API для анонимных сервисов. Поддержка новых функций и корректная работа API Карт гарантируются только для сервисов, которые передают API-ключ.

Как получить API-ключ

Получить API-ключ можно в Кабинете разработчика. Нажмите "Получить ключ", затем выберите сервис "JavaScript API и HTTP Геокодер" и заполните анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.

Подключение JS API с ключом:

https://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>

Запросы к HTTP API Геокодера:

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>&geocode=...

Команда API Яндекс.Карт

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32 комментария
новости,геокодирование,API 2.1
API Яндекс.Карт версия 2.1.69 и переключение ссылки 2.1
ymapsapi
4 октября 2018, 16:51

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.69. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.69/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и  api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU.

Добавлено:
- Режим маршрутизации 'bicycle' для построения велосипедных мультимаршрутов.

Изменено:
- Если при подключении бесплатной версии API в параметре 'apikey' передан заблокированный API-ключ, API вернёт ошибку 403.

Исправлено:
- Панорамы не отображались в Mozilla Firefox версии 62.
- Оптимизация загрузки API.
- Правки вёрстки.

Команда API Яндекс.Карт

11 комментариев
обновление,новости,API 2.1
Команда JS API Карт ищет разработчиков
mari-na-bzzz
25 сентября 2018, 14:27

У нас появилось много интересных задач и мы активно ищем разработчиков.

Нашего будущего коллегу ждут:

  • Возможность поучаствовать в работе над одним из крупнейших API рунета
  • Нестандартные задачи для frontend-а
  • Отсутствие верстки

Подробные описания вакансий можно посмотреть по ссылкам:

 https://yandex.ru/jobs/vacancies/dev/intdev_api_maps/

https://yandex.ru/jobs/vacancies/dev/dev_graphics_api_maps

Будем ждать ваших откликов)

Команда API Яндекс.Карт

Нет комментариев
вакансии