Клуб API Карт

Вышел JavaScript API 3.0 — более быстрая версия программной библиотеки на базе векторных карт
Maps API
7 декабря 2022, 12:28

В новой версии JavaScript API больше возможностей для дизайна карт, о чём давно просили пользователи. А благодаря оптимизации библиотека загружается на сайтах и в веб-приложениях в три раза быстрее.

Среди преимуществ JavaScript API 3.0 по сравнению с 2.1 выделяются более нативные в использовании векторные карты, которые можно свободно кастомизировать под самые разные задачи бизнеса. Например, менять цвет дорог, травы и так далее — чтобы выделить отдельные элементы или адаптировать подложку под дизайн сайта.

Кроме того, API 3.0 загружается в три раза быстрее по сравнению с предыдущей версией и более удобна для разработчиков.

Для разработки фронтенда используется TypeScript, и есть обёртка для React, что упрощает добавление различных элементов и настройку взаимодействия с пользователем. 

Позже планируется добавить новые модули, которые закроют специфические потребности разных типов бизнеса. Сейчас мы сосредоточили на этом основные ресурсы. При этом мы продолжим поддерживать версию JavaScript API 2.1, чтобы карты продолжали стабильно работать при обновлении браузеров. Но новые функции мы планируем добавлять только в версию 3.0.

43 комментария
С 1 сентября начнут действовать новые тарифы для коммерческого использования API Геосервисов
Maps API
1 августа 2022, 09:00

Мы обновляем тарифы, чтобы стабильно поддерживать высокую точность данных и обеспечивать максимальную эффективность решений для бизнеса. А также продолжать инвестировать в развитие технологий и продуктов. В будущем это позволит нам решать более широкий спектр задач, связанных с картографией, маршрутизацией и навигацией.

Изменения не коснутся бесплатного лимита до 1 000 запросов, действующего при использовании API на общедоступных сайтах и в приложениях. Останутся прежними и базовые тарифы — на 1 000 и 10 000 запросов. Но, что важно, при таком объёме запросов будет возможность оплачивать API помесячно — от 14 000 рублей в месяц.

Ознакомьтесь с новыми тарифами на API Геосервисов для бизнеса

Лимит запросов в суткиЦена в месяц, руб.Цена в год, руб.

Цена в год с   сохранениемруб.

Цена тысячи запросов сверх лимита, руб.
1 00014 000120 000620 000240
10 00038 000360 000860 000120
25 000— 680 0001 180 00090
50 000— 1 000 0001 500 00090
100 000— 1 200 0001 700 00090
200 000 — 1 700 0002 200 00060
300 000— 2 300 0002 800 00060
500 000— 3 450 0003 950 00060
1 000 000— 6 430 0006 930 00030
1 500 000— 9 540 00010 040 00030
2 000 000 — 12 720 00013 220 00030
3 000 000 — 17 250 00017 750 00030
4 000 000 — 22 300 00022 800 00030
5 000 000 — 27 450 00027 950 00030
5 комментариев
Новый тариф на JavaScript API и HTTP API Геокодера
Maps API
8 июня 2022, 15:28

Эти продукты больше не обязательно оплачивать на год вперёд. Теперь платить можно помесячно.

Стоимость одного месяца — 8 000 рублей.

Лимит запросов — 10 000 в месяц. 

Каждые 100 запросов сверх лимита — 500 рублей.

Подробно о ценах и условиях

Команда API Яндекс Карт

1 комментарий
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.79
Maps API
28 июля 2021, 09:58

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.79.

Команда API Яндекс.Карт

12 комментариев
обновление,новости,API 2.1
API Яндекс.Карт версия 2.1.79
Maps API
12 июля 2021, 19:07

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.79. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.79/?lang=ru_RU&apikey=... 

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/

Изменено:

- Обновлён логотип.

Исправлено:

- Правки слоя пробок.
- Правки блока «Открыть в Яндекс.Картах».
- Правки вёрстки.

Команда API Яндекс.Карт

6 комментариев
обновление,новости,API 2.1
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.78
Maps API
15 декабря 2020, 17:57

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.78.

UPD Временно переключили обратно на 2.1.77

Команда API Яндекс.Карт

12 комментариев
обновление,новости,API 2.1
API Построения маршрута между двумя точками версия v2
Maps API
10 декабря 2020, 19:27

Мы выпустили новую версию API Построения маршрута между двумя точками.

API Построения маршрута позволяет проложить маршрут между известными точками с помощью HTTP-запроса. При расчете маршрута учитывается текущая загруженность дорог или прогноз пробок на нужное время в будущем.

Для подключения новой версии используйте адрес:
https://api.routing.yandex.net/v2/route…  

С 15 декабря 2020 года запросы к https://api.routing.yandex.net/v1/route, https://api.routing.yandex.net/v1.0/route, https://api.routing.yandex.net/v1.0.0/route будут переключены на https://api.routing.yandex.net/v2/route

В версии v2 улучшена стабильность работы API и точность маршрутов. Формат запроса и формат ответа не меняются. 

Если вы ещё не используете API Построения маршрута между двумя точками в своем проекте, напишите нам на адрес paid-api-maps@yandex-team.ru, и мы дадим вам тестовый доступ.

Команда API Яндекс.Карт

2 комментария
API Яндекс.Карт версия 2.1.78
Maps API
7 декабря 2020, 18:26

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.78. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.78/?lang=ru_RU&apikey=... 

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/

Исправлено:

- Проблема отображения панорам на Linux.
- При дублировании подключения API показываем текстовую ошибку в консоли.
- Производительность графики на iOS.
- Правки вёрстки.

Команда API Яндекс.Карт

7 комментариев
обновление,новости,API 2.1
Новый лимит запросов для Геокодера
Maps API
15 октября 2020, 13:59

1 ноября 2020 года изменится лимит бесплатного использования для  HTTP API Геокодера.

Новый лимит обращений к HTTP Геокодеру – до 1 000 запросов в сутки.

Другие условия использования остаются прежними, например, обязательно показывать результаты геокодирования на карте. Все ограничения перечислены в документации.

Что делать, если нужно больше 1 000 запросов к Геокодеру

Всем проектам, которым не подходят условия бесплатного использования или не хватает лимита запросов, мы предлагаем перейти на коммерческую версию. Тарифы доступны по ссылке.

Если вы уже используете HTTP Геокодер, мы предлагаем специальные условия:

  • новый лимит начнёт действовать только с 15 ноября 2020 года, чтобы у вас было время оптимизировать сервис или подключить платный тариф;
  • вы можете получить скидку 50% на любой тариф Геокодера, которой можно воспользоваться до 31 декабря 2020 года.

Чтобы получить промокод на скидку и пошаговую инструкцию по его активации, напишите нам на maps-api@support.yandex.ru

Как будут считаться запросы для JS API и Геокодера по одному ключу

Если вы используете один API-ключ для JS API и HTTP Геокодера, логика подсчета запросов немного изменится.

Теперь для достижения суточного лимита нужно либо сделать 25 000 запросов суммарно в JS API и HTTP Геокодер (так было раньше), либо 1 000 запросов к HTTP API Геокодера. В обоих случаях ключ автоматически блокируется до конца дня.

Какие обращения уменьшают остаток лимита и как считаются запросы, описано в документации.

Команда API Яндекс.Карт

35 комментариев
обновление,геокодер,Платный API
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.77
Maps API
23 июля 2020, 14:04

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.77.

Команда API Яндекс.Карт

обновление,новости,API 2.1
Загружайте панорамы на Яндекс.Карты самостоятельно
Maps API
30 июня 2020, 15:21

Теперь вы сами можете добавлять уличные и интерьерные панорамы на Яндекс.Карты: просто загрузите снимки и укажите их координаты на Яндекс.Панорамах. Для корректной работы сервиса используйте последние версии браузеров Яндекс.Браузер и Mozilla Firefox.

Панорамы позволяют:

  • организовать виртуальный тур по офису или торговому залу;
  • объяснить клиентам, как пройти к вам в крупном бизнес-центре;
  • показать уютные номера гостиницы или интерьер ресторана.

Пользователи переходят к панорамам из карточки организации или прилегающей улицы на Яндекс.Картах.

Сейчас можно добавить панорамы, которые сняты в России, Беларуси, Казахстане или Узбекистане. Полный список требований смотрите в Справке.

Подробнее о публикации панорам в инструкции.

2 комментария
панорамы,новости,обновление
API Яндекс.Карт версия 2.1.77
Maps API
9 июня 2020, 15:39

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.77. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.77/?lang=ru_RU&apikey=... 

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/

Исправлено:

- Маркер панорамы не поворачивается при вызове метода 'setDirection()' плеера панорам.
- Атрибуты ссылок.
- Правки вёрстки.

Команда API Яндекс.Карт

2 комментария
обновление,новости,API 2.1
Виджет отзывов — добавьте отзывы с Яндекс.Карт на свой сайт
Maps API
15 апреля 2020, 14:16

Мы запустили виджет отзывов. Он позволяет показать на любом сайте отзывы об организации как на Яндекс.Картах.

На сайте виджет будет выглядеть так:

Как получить код виджета

1. Выберите нужную организацию на Яндекс.Картах, например, усадьбу Измайлово

2. Откройте окно «Поделиться» через боковую панель

3. Скопируйте код виджета отзывов для вашего сайта

<div style="width:560px;height:800px;overflow:hidden;position:relative;"><iframe style="width:100%;height:100%;border:1px solid #e6e6e6;border-radius:8px;box-sizing:border-box" src="https://yandex.ru/maps-reviews-widget/226327670406?comments"></iframe>
<a href="https://yandex.ru/maps/org/usadba_izmaylovo/226327670406/" target="_blank" style="box-sizing:border-box;text-decoration:none;color:#b3b3b3;font-size:10px;font-family:YS Text,sans-serif;padding:0 20px;position:absolute;bottom:8px;width:100%;text-align:center;left:0">Усадьба Измайлово на карте Москвы — Яндекс.Карты</a>
</div>

Интерактивный пример

Обратите внимание, что виджет работает корректно при ширине от 300px до 760px, рекомендуемая высота — не менее 500px.

Если у вас появились вопросы по использованию виджета, напишите нам.

205 комментариев
новости,виджет отзывов
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.76
Maps API
18 марта 2020, 13:38

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.76.

Команда API Яндекс.Карт

1 комментарий
обновление,новости,API 2.1
API Яндекс.Карт версия 2.1.76
Maps API
13 марта 2020, 14:20

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.76. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.76/?lang=ru_RU&apikey=... 

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/

Добавлено:

- Метод findOrganization() позволяет программно открыть карточку конкретной организации по её id.

Изменено:

- Блок «Открыть в Яндекс.Картах» поставляется в составе API.

Команда API Яндекс.Карт

4 комментария
обновление,новости,API 2.1
Настройки API-ключа: как привязать ключ к доменам или IP-адресам
Maps API
31 января 2020, 13:24

Ключ для API Яндекс.Карт можно привязать к доменам или IP-адресам в Кабинете разработчика. Такая настройка не позволит использовать ваш ключ в чужих сервисах — тарифицируемые запросы из «неправильного» источника вернут ошибку.

Как это работает

По умолчанию для ключа нет никаких настроек. Это означает, что запросы с ним можно делать на любом домене и с любого IP-адреса. 

Владелец ключа может задать в настройках один или несколько доменов или разрешённые IP-адреса (это могут быть IPv4 или IPv6 адреса и подсети). Тогда запросы из всех других источников будут возвращать ошибку.

Настройки проверяются только для тарифицируемых запросов. Это значит, что карту можно отобразить на любом домене, но вот построить маршрут или поискать что-то получится только на домене из разрешённого списка.

Если вы используете один ключ и в JS API, и в HTTP Геокодере, можно указать для него одновременно домены и IP-адреса/подсети. Они будут проверяться через ИЛИ — запрос должен либо прийти с разрешённого домена, либо с разрешённого IP-адреса. 

Как задать ограничения

Отредактировать настройки API-ключа можно в Кабинете разработчика. Выберите ключ и нажмите «Изменить». В открывшейся форме укажите нужные ограничения по одному значению в строке.

Важно помнить, что запросы через JS API осуществляются с IP-адреса конечного пользователя.

Подробнее в документации

Команда API Яндекс.Карт

1 комментарий
новости,Ограничения API,геокодер,поиск по организациям,API 2.1
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.75
Maps API
20 ноября 2019, 17:51

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.75

Команда API Яндекс.Карт

17 комментариев
обновление,новости,API 2.1
API Яндекс.Карт версия 2.1.75
Maps API
15 ноября 2019, 14:43

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.75. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.75/?lang=ru_RU&apikey=... 

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/

Исправлено:
- Не отображался балл пробок в панели управления пробками.
- Карта не передавала событие драга странице при отключенных поведениях на Android.
- Срабатывал клик по карте при клике внутри 'SuggestView' на мобильных устройствах.
- Отображалась ошибка "нет интернета" при запросах к сервису маршрутизации без API-ключа.

Команда API Яндекс.Карт

новости,обновление,API 2.1
Обновление Конструктора карт: поиск организаций
Maps API
17 июля 2019, 13:18

В Конструкторе карт появилась возможность искать организации при создании карты.

Теперь можно найти любой объект, выбрать из списка  результатов поиска, и метка появится на вашей карте.

Для организаций Конструктор автоматически заполнит название, рубрику и адрес в данных метки.

Итоговая карта может выглядеть так:

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

5 комментариев
новости,обновление,конструктор карт
Изменения в работе Конструктора карт: API-ключи в виджете
Maps API
20 июня 2019, 12:37

В API Карт изменились правила доступа — теперь всем проектам необходимо передавать API-ключ.

Для пользователей Конструктора карт мы сохранили возможность работы без ключа. API-ключ понадобится только для добавления на карту поиска, маршрутов и панорам.

Что изменилось

По умолчанию для виджета в формате JavaScript на карте не будет строки поиска, кнопки построения маршрутов и слоя панорам.  Если эти функции нужны на карте Конструктора, необходимо получить API-ключ и прописать его в коде виджета.

Виджет карты Конструктора без API-ключа

Как получить ключ

Получить API-ключ можно в Кабинете разработчика. Нажмите «Получить ключ», затем выберите сервис «JavaScript API и HTTP Геокодер» и заполните анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.

Как указать ключ в виджете Конструктора

API-ключ нужно добавить в код элемента script, который вы получили в Конструкторе карт. Найдите атрибут 'src' и допишите в конце строки '&amp;apikey=' и дальше свой API-ключ.

Код будет выглядеть так:

<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="https://api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?um=constructor%3A053bd947d462cc1a45aeba4070defff75501905071c0eaf68436ac9976ec698c&amp;width=514&amp;height=326&amp;lang=ru_RU&amp;apikey=ABCdef12345"></script>

Команда API Яндекс.Карт

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9 комментариев
конструктор карт,обновление,новости