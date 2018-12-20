Клуб API Карт

В API Карт изменились правила доступа — теперь всем проектам необходимо передавать API-ключ.

Для пользователей Конструктора карт мы сохранили возможность работы без ключа. API-ключ понадобится только для добавления на карту поиска, маршрутов и панорам.

Что изменилось

По умолчанию для виджета в формате JavaScript на карте не будет строки поиска, кнопки построения маршрутов и слоя панорам. Если эти функции нужны на карте Конструктора, необходимо получить API-ключ и прописать его в коде виджета.

Виджет карты Конструктора без API-ключа

Как получить ключ

Получить API-ключ можно в Кабинете разработчика. Нажмите «Получить ключ», затем выберите сервис «JavaScript API и HTTP Геокодер» и заполните анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.

Как указать ключ в виджете Конструктора

API-ключ нужно добавить в код элемента script, который вы получили в Конструкторе карт. Найдите атрибут 'src' и допишите в конце строки '&apikey=' и дальше свой API-ключ.

Код будет выглядеть так:

<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="https://api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?um=constructor%3A053bd947d462cc1a45aeba4070defff75501905071c0eaf68436ac9976ec698c&width=514&height=326&lang=ru_RU&apikey=ABCdef12345"></script>

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