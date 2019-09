Здравствуйте, уважаемые разработчики.

Помогите, пожалуйста.

Хочу сделать кнопку с картинкой на карте, которая меняет картинку, если на нее навести мышь. Вот работающий код для кнопки не на карте:

<a href="$HOME_PAGE_LINK$"

onMouseOver="document.img 1.src='img/butBalloonMove .png'"

onMouseOut="document.img1 .src='img/butBalloonNone. png'">

<img src="img/butBalloonNone.png" border=0 name="img1">

А вот код, добавляющий кнопку на карту:

function myBalloonControl () {

this.element = document.createElement("DIV");

this.element.style.position = 'absolute';

this.element.style.zIndex = '1000';

}



myBalloonControl.prototype = {

onAddToMap: function (map, position) {

this.map = map;

this.position = position || new YMaps.ControlPosition(YMa ps.ControlPosition.TOP_LE FT, new YMaps.Size(100, 5));

this._init();

},



onRemoveFromMap: function () {

if (this.element.parentNode) {

this.map.getContainer().r emoveChild(this.element);

}

this.map = null;

},



_init: function (map) {

var a_balloon = document.createElement("A");

a_balloon.href = "$HOME_PAGE_LINK$";

a_balloon.onMouseOver = "javascript: document.im_balloon.src = 'img/butBalloonMove.png';"

a_balloon.onMouseOut = "javascript: document.im_balloon.src = 'img/butBalloonNone.png';"

this.element.appendChild(a_balloon);

var im_balloon = document.createElement("IMG");

im_balloon.src = 'img/butBalloonNone.png';

im_balloon.name='im_balloon';

a_balloon.appendChild(im_balloon);



this.position.apply(this.element);

this.map.getContainer().a ppendChild(this.element);

}



}





Не пойму в чем разница, но на карте не работает.

Заранее благодарна.