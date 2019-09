Пробую по аналогии с примером разместить на странице несколько карт

<script type="text/javascript">

window.onload = function () {

var mapContainer = document.getElementById("YaMapsID1"),

map;



document.getElementById("visibility-map").onclick = function () {

mapContainer.style.display = (mapContainer.style.display == "") ? "none" : "";



if (!map) {

YMaps.load(function () {

map = new YMaps.Map(mapContainer);

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(), 16, YMaps.MapType.MAP);

var placemark1 = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(), { style: "default#lightbluePoint", balloonOptions: { maxWidth: 300} });

placemark1.name = "";

placemark1.description = "";

map.addOverlay(placemark1);



var mapContainer2 = document.getElementById("YaMapsID2"),



map;



document.getElementById(" visibility-map2").onclick = function () {

mapContainer2.style.display = (mapContainer2.style.display == "") ? "none" : "";



if (!map) {

YMaps.load(function () {

map = new YMaps.Map(mapContainer2);

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(), 16, YMaps.MapType.MAP);



var placemark1 = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(), {

style: "default#lightbluePoint", balloonOptions: {

maxWidth: 300} });



placemark1.name = "";

placemark1.description = "";

map.addOverlay(placemark1); });

} else {

map.redraw();

}



return false;

};

}

</script>

<a id="visibility-map" onClick="showMap();return false;" href="#visibility-map">Карта 1</a>

<div class="YaMap" id="YaMapsID1" style="width: 500px; height: 400px; display: none;"> </div>

<a id="visibility-map2" onClick="showMap();return false;" href="#visibility-map2">Карта 2</a>

<div class="YaMap" id="YaMapsID2" style="width: 500px; height: 400px; display: none;"> </div>

С одной картой на странице - все раборает ( Спасибо клубу). в таком виде - нет.