Пробую по аналогии с примером разместить на странице несколько карт
<script type="text/javascript">
window.onload = function () {
var mapContainer = document.getElementById("YaMapsID1"),
map;
document.getElementById("visibility-map").onclick = function () {
mapContainer.style.display = (mapContainer.style.display == "") ? "none" : "";
if (!map) {
YMaps.load(function () {
map = new YMaps.Map(mapContainer);
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(), 16, YMaps.MapType.MAP);
var placemark1 = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(), { style: "default#lightbluePoint", balloonOptions: { maxWidth: 300} });
placemark1.name = "";
placemark1.description = "";
map.addOverlay(placemark1);
var mapContainer2 = document.getElementById("YaMapsID2"),
map;
document.getElementById("visibility-map2").onclick = function () {
mapContainer2.style.display = (mapContainer2.style.display == "") ? "none" : "";
if (!map) {
YMaps.load(function () {
map = new YMaps.Map(mapContainer2);
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(), 16, YMaps.MapType.MAP);
var placemark1 = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(), {
style: "default#lightbluePoint", balloonOptions: {
maxWidth: 300} });
placemark1.name = "";
placemark1.description = "";
map.addOverlay(placemark1); });
} else {
map.redraw();
}
return false;
};
}
</script>
<a id="visibility-map" onClick="showMap();return false;" href="#visibility-map">Карта 1</a>
<div class="YaMap" id="YaMapsID1" style="width: 500px; height: 400px; display: none;"> </div>
<a id="visibility-map2" onClick="showMap();return false;" href="#visibility-map2">Карта 2</a>
<div class="YaMap" id="YaMapsID2" style="width: 500px; height: 400px; display: none;"> </div>
С одной картой на странице - все раборает ( Спасибо клубу). в таком виде - нет.