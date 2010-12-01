С помощью приложения "Подготовка слоя тайлов" хотелось порезать снимок. Размер снимка 1,2 гиг, формат tif. Приложение отказывается его видеть, что наверное не странно :) Думаю, что все-таки моя машина не тянет или есть ограничение на максимальный размер карты?
Сайт создан чтобы донести до жителей Уфы информацию о развитии города в удобном для просмотра виде. На данный момент не думаю, что есть похожие проекты (большое количество карт не так-то просто вести и готовить). Кроме того на сайте находится база предприятий города (реализованая с помощью активных областей). Сайт использует возможности современных браузеров, например, среди прочего, используется свойство css column. Многие цвета заданы в формате rgba. Для менее функциональных браузеров сделаны альтернативные интерфейсы.
Пользователи могут включать - выключать слои, менять их прозрачность, искать предприятия, кликать по строениям на карте.
Сегодня Народная карта появилась в API Яндекс.Карт. Это значит, что теперь вы можете опубликовать на своем сайте созданную вами или другими пользователями Яндекса карту. Все нарисованные объекты будут доступны не только в режиме просмотра, но и для поиска.
Как известно, далеко не для всех городов существуют подробные карты. Например, на Яндексе пока нет карт таких больших городов, как Кемерово, Барнаул или Томск. А на Народной карте эти города уже есть, вот, например, как выглядит Кемерово, нарисованное его жителями:
Даже самые подробные карты не успевают за тем, что происходит в реальности. Допустим, открылся новый торговый центр – традиционные карты покажут новостройку с большим опозданием. А в Народной карте вы можете нарисовать объект за несколько минут и заодно рассказать о том, какие организации расположены в этом здании.
Чтобы отредактировать или нарисовать объект, каких-то специальных навыков не требуется. Вы рисуете прямо в браузере, сохраняете изменения – и вот они уже на карте и на вашем сайте. А если вы что-то указали неточно, то народ (то есть пользователи вашего сайта и Яндекс.Карт) поправит.
задача: отзумить и отцентрировать карту так чтобы видны были все метки, соответствующие записям в таблице, т.е я меняю фильтры - фильтруется таблица, перерисовываются метки. Теперь надо подвинуть карту так, чтобы все найденые метки были видны сразу и только они.
Я знаю максимальные значения top, left, bottom и right для группы меток которые мне надо показать. Центр я бы тоже как-нибудь выислил. Вопрос в зуме.
Пробовал так
var tempMap = new YMaps.GeoBounds(new YMaps.GeoPoint(left, bottom), new YMaps.GeoPoint(right, top));
var rt = tempMap.getMapZoom();
но он ругается и говорит ему надо передать YMaps.Map.
мне надо создать где-нибудь еще одну карту в невидимом диве? но тогда я все равно не понимаю как ей можно указать нужные границы
Состряпал карту с большим кол-вом меток в собственном стиле и с использованием шаблонов, подключил диспетчер объектов, но пропали имена и описания меток. вопрос: куда же теперь их воткнуть? Заранее благодарен.
// Создание шаблона для значка метки var template = new YMaps.Template("<div>\ <img alt=\"123\" style=\"height:$[style.iconStyle.size.y];width:$[style.iconStyle.size.x];\" src=\"$[style.iconStyle.href]\"\/>\ ");
// Создание стилей для меткок с использованием шаблона var s = new YMaps.Style(); s.iconStyle = new YMaps.IconStyle(template); s.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-8, -31); s.iconStyle.href = "http://dom-textiles.ru/blue.png"; s.iconStyle.size = new YMaps.Point(25, 24); YMaps.Styles.add("default#houseIcon", s);
var s = new YMaps.Style(); s.iconStyle = new YMaps.IconStyle(template); s.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-294, -57); s.iconStyle.href = "http://dom-textiles.ru/plcmrk.png"; s.iconStyle.size = new YMaps.Point(596, 106); YMaps.Styles.add("plcmrk", s);
// Создаем диспетчер объектов и добавляет его на карту var objManager = new YMaps.ObjectManager(); map.addOverlay(objManager);
Спрашиваю у геокодера new YMaps.Geocoder() о местечке "Тверская область, Андреапольский район, Ямищи", на что ответа не получаю. А вот если спросить у плагина YMaps.SearchControl, то он спокойно возврщает результат. Если ту же штуку провернуть с деревней "Яновищи", то и геокодер и поисковый плагин дают положительный рузельтат. В результате геокодер определяет только 1/10 часть андреапольского района.
Возник такой вопрос. В примерах, которые приводятся в ответах часто центрирование карты приводится в самом начале. Но как быть, если я заранее не знаю куда центрировать? Я использую пример http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/multiplygeocoding.html. Здесь за центрирование отвечает map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.64, 55.76), 4);
Вопрос собственно в том, как сделать так, чтобы отцентрировать можно было после получения всех найденных объектов (в приведенном примере после вызова функции MultiplyGeocoder(data);)?