Клуб API Карт

декабрь 2010
Как сделать все группы активными?
adminpanel
1 декабря 2010, 12:14

Вот пример http://api.yandex.ru/maps/ymapsml/examples/menufromymapsml.html

как сделать, чтобы была кнопочка. "выделить все".

Т.е. когда на неё нажимаешь, чтобы делались активными все группы.

Где посмотреть?

8 комментариев
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Максимальный размер/разрешение карты
Удалённый пользователь
1 декабря 2010, 13:18
С помощью приложения "Подготовка слоя тайлов"  хотелось порезать снимок.
Размер снимка 1,2 гиг, формат tif. Приложение отказывается его видеть, что наверное не странно :) Думаю, что все-таки моя машина не тянет или есть ограничение на максимальный размер карты?

пс. снимок Москвы со спутника 1979 года
если кому нужно:
http://narod.ru/disk/17413516000/DZB1215-500318L004001_4a.rar.html
http://narod.ru/disk/17415104000/DZB1215-500318L004001_4b.rar.html
Мне нужна только часть снимка - север, северо-восток московской области, буду благодарен, если кто отрежет кусочек от снимка
1 комментарий
API 1.x
Не отображаются ломанные в Windows Server в API Яндекс
Удалённый пользователь
1 декабря 2010, 13:27
Добрый день. Подскажите, при использовании операционной системы Windows Server не отображаются ломаные линии при использовании API Яндекс. В чем может быть проблема
13 комментариев
IE,ломаная
Не работает API в ie8
atuborg
1 декабря 2010, 18:49

В трезвом уме не стал бы использовать ie, просто тестировал свои проекты - вылезла ошибка.

То же в стандартных примерах типа http://news.yandex.ru/map/Moscow/news.html. Компьютеры разные.

Сведения об ошибке на веб-странице

Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; WebMoney Advisor; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 1.1.4322)
штамп времени: Wed, 1 Dec 2010 15:44:14 UTC


Сообщение: Недопустимый знак
Строка: 1
Символ: 1
Код: 0
URI-код: http://api-maps.yandex.ru/1.1.16/_YMaps.js


Сообщение: Предполагается наличие объекта
Строка: 355
Символ: 5
Код: 0
URI-код: http://news.yandex.ru/map/Moscow/news.html

 

В ИЕ6 то же самое - "Предполагается наличие объекта"

 

Остальные браузеры нормально отрабатывают

Может я что-то пропустил?

3 комментария
API 1.x
"Уфакарта" - интерактивная карта города уфы с дополнительными материалами
Кирилл Яковлев
2 декабря 2010, 13:45

http://ufakarta.ru

http://fotki.yandex.ru/users/noyabr-web/view/284570?page=0

Сайт создан чтобы донести до жителей Уфы информацию о развитии города в удобном для просмотра виде. На данный момент не думаю, что есть похожие проекты (большое количество карт не так-то просто вести и готовить). Кроме того на сайте находится база предприятий города (реализованая с помощью активных областей). Сайт использует возможности современных браузеров, например, среди прочего, используется свойство css column. Многие цвета заданы в формате rgba. Для менее функциональных браузеров сделаны альтернативные интерфейсы.

Пользователи могут включать - выключать слои, менять их прозрачность, искать предприятия, кликать по строениям на карте.

6 комментариев
примеры проектов,API 1.x
Обработка клика по URL внутри Балуна
Удалённый пользователь
2 декабря 2010, 13:53

Всем привет ! может кто сталкивался с таким :

имею на карте набор полигонов, по клику на полигон показывается балун

в балуне информация задается извне, при создании полигона.

var balloonText = "<a href='javascript:showDetails("+this.getId()+");'>"+this.getDescription()+"</a>";
this.polygon.setBalloonContent(balloonText);

но при этом приходится вызывать глобальную функцию. хочу избежать этого и обрабатывать как-нибудь более правильно (например повесить обработчик посредством jquery). вопрос - как такое реализовать ?

1 комментарий
API 1.x
Народная карта для всех
Карты
2 декабря 2010, 17:11

Блог API Яндекс.Карт поделилось ссылкой

http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=31459

Сегодня Народная карта появилась в API Яндекс.Карт. Это значит, что теперь вы можете опубликовать на своем сайте созданную вами или другими пользователями Яндекса карту. Все нарисованные объекты будут доступны не только в режиме просмотра, но и для поиска.

Как известно, далеко не для всех городов существуют подробные карты. Например, на Яндексе пока нет карт таких больших городов, как Кемерово, Барнаул или Томск. А на Народной карте эти города уже есть, вот, например, как выглядит Кемерово, нарисованное его жителями:

 

 

Даже самые подробные карты не успевают за тем, что происходит в реальности. Допустим, открылся новый торговый центр – традиционные карты покажут новостройку с большим опозданием. А в Народной карте вы можете нарисовать объект за несколько минут и заодно рассказать о том, какие организации расположены в этом здании.

Чтобы отредактировать или нарисовать объект, каких-то специальных навыков не требуется. Вы рисуете прямо в браузере, сохраняете изменения – и вот они уже на карте и на вашем сайте. А если вы что-то указали неточно, то народ (то есть пользователи вашего сайта и Яндекс.Карт) поправит.

Самый простой и быстрый способ разместить Народную карту на своем сайте – воспользоваться конструктором схем проезда. А для более сложных задач рекомендуем ознакомиться с документацией.

Посмотрите, как используется Народная карта на городском портале города Кемерова.


Вадим Францев, Илья Субботин и команда Яндекс.Карт

Народная карта для всех
9 комментариев
API 1.x
Помогите разобраться
matveevvitalik
3 декабря 2010, 13:51

Здравствуйте.

По примеру яндекс карты с офисами, сделал карту с объектами http://www.ingelendzhik.ru/map.html, два вопроса:

1) Как менять значки на объектах?

2) Как избавиться от таблички появляющейся при открытии балуна?


Все попытки сделать самому, результата не дали. Прошу помочь.

19 комментариев
API 1.x
Стоит ли использовать корпуса и строения?
eugeny.shiryaev
3 декабря 2010, 15:09

Стоит ли при получении адреса при геокодировании указывать не только номер дома, но и корпус, строение, если есть? Повысится ли от этого точность и не будет ли хуже?

Например, если я укажу несуществующий корпус, что найдется? Ближайший к объекту или вообще не будет указан?

4 комментария
API 1.x
как вычислить зум и центр карты
Удалённый пользователь
5 декабря 2010, 01:00

Добрый вечер.

тружусь над проектом Наружная реклама в Севастополе

задача: отзумить и отцентрировать карту так чтобы видны были все метки, соответствующие записям в таблице, т.е я меняю фильтры - фильтруется таблица, перерисовываются метки. Теперь надо подвинуть карту так, чтобы все найденые метки были видны сразу и только они.

 

Я знаю максимальные значения top, left, bottom и right для группы меток которые мне надо показать. Центр я бы тоже как-нибудь выислил. Вопрос в зуме.

Пробовал так 

var tempMap = new YMaps.GeoBounds(new YMaps.GeoPoint(left, bottom), new YMaps.GeoPoint(right, top));

var rt = tempMap.getMapZoom();

но он ругается и говорит ему надо передать YMaps.Map.

мне надо создать где-нибудь еще одну карту в невидимом диве? но тогда я все равно не понимаю как ей можно указать нужные границы

Спасибо за помощь

4 комментария
API 1.x
Изображение в содержимом метки
Наталья Малкова
5 декабря 2010, 12:20

Добрый день!

Плжскажите пожалуйста, возможно ли при использовании стандартного шаблона метки разместить в содержимом не только текст, но и изображение? Под размер текста метка растягивается, а под картинку -нет.

Или нужно обязательно создавать свой стиль для меток?

2 комментария
содержимое метки
передать параметры маршрутизатору
Удалённый пользователь
5 декабря 2010, 19:06

Первый раз работаю с яндекс картами, поэтому вопрос может показаться глупым.Но очень нужно для курсовой

есть router

var router = new YMaps.Router([new YMaps.GeoPoint(37.125073,56.739835), new YMaps.GeoPoint(37.225073,56.739835)],[], { viewAutoApply: true });

map.addOverlay(router);

нужно чтобы параметры начала и конца пути передавались щелчком левой кнопкой мыши и правой.... подскажите как это сделать

7 комментариев
маршрутизация
Фотки
DD2035
5 декабря 2010, 22:05

Как добавить фотки на карту???

4 комментария
API 1.x
Диспетчер объектов и Placemark
gumba00
6 декабря 2010, 05:52
Состряпал карту с большим кол-вом меток в собственном стиле и с использованием шаблонов,
подключил диспетчер объектов, но пропали имена и описания меток.
вопрос: куда же теперь их воткнуть? Заранее благодарен.
// Создание шаблона для значка метки
var template = new YMaps.Template("<div>\
<img alt=\"123\" style=\"height:$[style.iconStyle.size.y];width:$[style.iconStyle.size.x];\" src=\"$[style.iconStyle.href]\"\/>\
");

// Создание стилей для меткок с использованием шаблона
var s = new YMaps.Style();
s.iconStyle = new YMaps.IconStyle(template);
s.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-8, -31);
s.iconStyle.href = "http://dom-textiles.ru/blue.png";
s.iconStyle.size = new YMaps.Point(25, 24);
YMaps.Styles.add("default#houseIcon", s);

var s = new YMaps.Style();
s.iconStyle = new YMaps.IconStyle(template);
s.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-294, -57);
s.iconStyle.href = "http://dom-textiles.ru/plcmrk.png";
s.iconStyle.size = new YMaps.Point(596, 106);
YMaps.Styles.add("plcmrk", s);

// Создаем диспетчер объектов и добавляет его на карту
var objManager = new YMaps.ObjectManager();
map.addOverlay(objManager);

// Добавляем объекты в диспетчер
objManager.add(new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(104.300706,52.266324), {style: "plcmrk", hasBalloon: false,}), 13, 13); 
objManager.add(new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(104.321604,52.277473), {style: "default#houseIcon", hasBalloon: false,}), 14, 17); 
1 комментарий
API 1.x,диспетчер объектов
Вычислить расстояние от МКАД
MeGanZz
7 декабря 2010, 11:18

Добрый день!

Стоит задача вычислять расстояние от МКАД до заданной улицы.

Как вычислить расстояние между жвумя точками - с этим проблем нет. Но МКАД же не точечный объект.

Подскажите, как можно (и возможно ли) решить данныу задачу при помощи API яндекс карт?

1 комментарий
API 1.x
Особенность Геокодера
Владимир
7 декабря 2010, 13:27

Столкнулся с очень интересной особенностью.

Спрашиваю у геокодера new YMaps.Geocoder() о местечке "Тверская область, Андреапольский район, Ямищи", на что ответа не получаю. А вот если спросить у плагина YMaps.SearchControl, то он спокойно возврщает результат. Если ту же штуку провернуть с деревней "Яновищи", то и геокодер и поисковый плагин дают положительный рузельтат. В результате геокодер определяет только 1/10 часть андреапольского района.

Как такое может быть, и с чем это связано?

4 комментария
API 1.x
Стиль для метки
TINS
7 декабря 2010, 13:34

http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/overlaycustom.html

Есть такой пример...

Где куда и что нужно прописать, чтобы каждая метка имела свою картинку...

3 комментария
API 1.x
Выполнить Javascript при щелчке на метку
Алексей
7 декабря 2010, 14:17
Как сделать, чтобы при щелчке по метке выполнялся какой-либо JavaScript вместо появления стандартного балуна?
1 комментарий
метка,балун
Как привязать карту к конкретному месту?
Кирилл Ж.
7 декабря 2010, 15:26

У меня есть готовый вариант карты, которая работает без привязки к координатам.

Map-vlz.narod.ru

Можно ли её как то привязать к координатам настоящего места.

1 комментарий
API 1.x
Центрирование
sve4458
7 декабря 2010, 18:57

Доброго времени суток.

Возник такой вопрос. В примерах, которые приводятся в ответах часто центрирование карты приводится в самом начале. Но как быть, если я заранее не знаю куда центрировать? Я использую пример http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/multiplygeocoding.html. Здесь за центрирование отвечает map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.64, 55.76), 4);

Вопрос собственно в том, как сделать так, чтобы отцентрировать можно было после получения всех найденных объектов (в приведенном примере после вызова функции MultiplyGeocoder(data);)?

17 комментариев
API 1.x