Сегодня Народная карта появилась в API Яндекс.Карт. Это значит, что теперь вы можете опубликовать на своем сайте созданную вами или другими пользователями Яндекса карту. Все нарисованные объекты будут доступны не только в режиме просмотра, но и для поиска.

Как известно, далеко не для всех городов существуют подробные карты. Например, на Яндексе пока нет карт таких больших городов, как Кемерово, Барнаул или Томск. А на Народной карте эти города уже есть, вот, например, как выглядит Кемерово, нарисованное его жителями:

Даже самые подробные карты не успевают за тем, что происходит в реальности. Допустим, открылся новый торговый центр – традиционные карты покажут новостройку с большим опозданием. А в Народной карте вы можете нарисовать объект за несколько минут и заодно рассказать о том, какие организации расположены в этом здании.

Чтобы отредактировать или нарисовать объект, каких-то специальных навыков не требуется. Вы рисуете прямо в браузере, сохраняете изменения – и вот они уже на карте и на вашем сайте. А если вы что-то указали неточно, то народ (то есть пользователи вашего сайта и Яндекс.Карт) поправит.

Самый простой и быстрый способ разместить Народную карту на своем сайте – воспользоваться конструктором схем проезда. А для более сложных задач рекомендуем ознакомиться с документацией.

Посмотрите, как используется Народная карта на городском портале города Кемерова.

Вадим Францев, Илья Субботин и команда Яндекс.Карт