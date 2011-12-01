Добрый день, вставил api-код на страницу, а крта не отображается. Отображается только ссылка внизу "Созданно с помошью Яндекс Карт". Индексация отключена. Это может быть причиной?
<!-- Этот блок кода нужно вставить в ту часть страницы, где вы хотите разместить карту (начало) -->
<script src="http://api-maps.yandex.ru/1.1/?key=AMVDz04BAAAAm9yiZAIAlwXhRcAFTvoJmNH5gxRzrvdoeYAAAAAAAAAAAADGh0KzdOk0TdrFKzEF7IboTaHrCQ==&modules=pmap&wizard=constructor" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
YMaps.jQuery(window).load(function () {
var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID-522")[0]
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(49.616803,58.56175), 13, YMaps.MapType.MAP);
map.addControl(new YMaps.Zoom()
map.addControl(new YMaps.ToolBar()
YMaps.MapType.PMAP.getName = function () { return "Народная"; };
map.addControl(new YMaps.TypeControl([
YMaps.MapType.MAP,
YMaps.MapType.SATELLITE,
YMaps.MapType.HYBRID,
YMaps.MapType.PMAP
], [0, 1, 2, 3])
YMaps.Styles.add("constructor#pmlbmPlacemark", {
iconStyle : {
href : "http://api-maps.yandex.ru/i/0.3/placemarks/pmlbm.png",
size : new YMaps.Point(28,29),
offset: new YMaps.Point(-8,-27)
}
}
map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(49.606717,58.549122), "constructor#pmlbmPlacemark", "Компания Аспер")
function createObject (type, point, style, description) {
var allowObjects = ["Placemark", "Polyline", "Polygon"],
index = YMaps.jQuery.inArray( type, allowObjects),
constructor = allowObjects[(index == -1) ? 0 : index];
description = description || "";
var object = new YMaps[constructor](point, {style: style, hasBalloon : !!description}
object.description = description;
return object;
}
}
</script>
<div id="YMapsID-522" style="width:600px;height:450px"></div>
<div style="width:600px;text-align:right;font-family:Arial"><a href="http://api.yandex.ru/maps/tools/constructor/" style="color:#1A3DC1">Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт</a></div>
<!-- Этот блок кода нужно вставить в ту часть страницы, где вы хотите разместить карту (конец) -->