Клуб API Карт

декабрь 2011
Разбить маршрут на участки
greatvovan
1 декабря 2011, 00:53

Предположим, строится маршрут между двумя точками (возможно, с промежуточными). Этот маршрут проходит по дорогам с разными характеристиками (например, максимальная нагрузка на ось). Границы участков с этими характеристиками у меня имеются. После построения маршрута требуется ответить на вопрос: сколько километров пути проходит по дороге с таким-то значением характеристики, сколько с другим значением и т.д., а также показать на карте соответствующие отрезки пути. Хорошо бы отрезки с разными характеристиками выделять разным цветом. Ну или хотя бы обозначить границы отрезков точками и сделать метки отрезков маршрута.

 

Как решить такую задачу?

Как задать участки дорог? Полигоны? Или есть способ лучше?

Можно ли определить точки пересечения маршрута с полигоном?

Можно ли построенный маршрут раскрасить разными цветами или расставить на нём свои точки?

 

Заранее благодарен за любые идеи и подсказким.

8 комментариев
API 1.x
отображение совпадающих точек
Ioannes
1 декабря 2011, 01:12

при показе объектов на карте Москвы много объектов имеют одинаковые координаты. Посоветуйте интерфейсное решение (пример) - как показать несколько точек, чтобы можно было по каждой показать балун. Ну и соотв. чтобы пользователь видел что точек не одна а несколько.

Вот где-то так - http://realty.yandex.ru/search.xml?category=APARTMENT&fromWizard=YES&selectedRegionId=213&type=SELL#!/page=0&sort=RELEVANCE&rbLatitude=55.70653027983919&ltLongitude=37.523469943553216&ltLatitude=55.69966001302865&rbLongitude=37.50647546723487

Как реализуется подобная группировка?

2 комментария
API 1.x
Редактирование карты, созданной в конструкторе
marazmus
1 декабря 2011, 09:47

Здравствуйте.

 

Можно ли отредактировать карту, созданную в конструкторе по адресу

http://api.yandex.ru/maps/tools/constructor/

и как это сделать?

 

Спасибо

1 комментарий
API 1.x
Не отображается карта
atlet-mt
1 декабря 2011, 11:08

Добрый день, вставил api-код на страницу, а крта не отображается. Отображается только ссылка внизу "Созданно с помошью Яндекс Карт". Индексация отключена. Это может быть причиной?

 

<!-- Этот блок кода нужно вставить в ту часть страницы, где вы хотите разместить карту  (начало) -->

<script src="http://api-maps.yandex.ru/1.1/?key=AMVDz04BAAAAm9yiZAIAlwXhRcAFTvoJmNH5gxRzrvdoeYAAAAAAAAAAAADGh0KzdOk0TdrFKzEF7IboTaHrCQ==&modules=pmap&wizard=constructor" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">

    YMaps.jQuery(window).load(function () {

        var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID-522")[0]

        map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(49.616803,58.56175), 13, YMaps.MapType.MAP);

        map.addControl(new YMaps.Zoom()

        map.addControl(new YMaps.ToolBar()

        YMaps.MapType.PMAP.getName = function () { return "Народная"; };

        map.addControl(new YMaps.TypeControl([

            YMaps.MapType.MAP,

            YMaps.MapType.SATELLITE,

            YMaps.MapType.HYBRID,

            YMaps.MapType.PMAP

        ], [0, 1, 2, 3])

 

        YMaps.Styles.add("constructor#pmlbmPlacemark", {

            iconStyle : {

                href : "http://api-maps.yandex.ru/i/0.3/placemarks/pmlbm.png",

                size : new YMaps.Point(28,29),

                offset: new YMaps.Point(-8,-27)

            }

        }

 

       map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(49.606717,58.549122), "constructor#pmlbmPlacemark", "Компания Аспер")

        

        function createObject (type, point, style, description) {

            var allowObjects = ["Placemark", "Polyline", "Polygon"],

                index = YMaps.jQuery.inArray( type, allowObjects),

                constructor = allowObjects[(index == -1) ? 0 : index];

                description = description || "";

            

            var object = new YMaps[constructor](point, {style: style, hasBalloon : !!description}

            object.description = description;

            

            return object;

        }

    }

</script>

 

<div id="YMapsID-522" style="width:600px;height:450px"></div>

<div style="width:600px;text-align:right;font-family:Arial"><a href="http://api.yandex.ru/maps/tools/constructor/" style="color:#1A3DC1">Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт</a></div>

<!-- Этот блок кода нужно вставить в ту часть страницы, где вы хотите разместить карту (конец) -->

6 комментариев
API 1.x
ajax и метки на карте
Андрей
1 декабря 2011, 14:51

Смысл такой - для городского справочника сделана карта, где по разделам метками на карте отображаются организации: http://www.lytkarino.biz/map.html

Метки грузятся через xajax.

        $objResponse->assign("listing", "innerHTML", $listing);
        $objResponse->script($script);

Также внизу под картой хочу вывести список организаций, чтобы при нажатии на каждую - открывался ее баллун.

<a href=# onClick="placemark$id.openBalloon() ; return false;">

Но в ответ получаю: Ошибка: placemark1 is not defined
И оно понятно, т.к. скрипт отрисовки меток грузился через ajax.

Подскажите как победить это?

8 комментариев
API 1.x
Автоматический диспетчер грузоперевозок
Фларис и партнёры
1 декабря 2011, 18:30

В 2009 года нами разработана система под названием - Автоматический диспетчер грузоперевозок по городу (сайт в Интернете - www.DostavkaRF.ru) с использованием Яндекс.Карты.

Система предназначена для ВСЕХ кому нужен грузовой автомобиль для перевозки грузов по городу.
Т.е. для бизнеса (перевозка товаров), переезд с квартиры на квартиру и т.д.

Система работает следющим образом: заполняется форма заказа -> на карте отображается маршрут и по нажатии на кнопке "Отправить сообщения" -> свободные водители грузовиков получают заказы в виде СМС-сообщения и напрямую связываются с заказчиком.

Преимущества:

1) низкая цена из-за отсутствия диспетчерской комиссии
2) для бизнеса. Не нужно в балансе держать автотранспорт
3) водители. Монетизация свободного времени

примеры проектов,API 1.x
Тотальные неудобства использования яндекс карт.
Павел
1 декабря 2011, 18:55

Появилась необходимость разместить на сайте карту с возможностью увидеть схему проеза и т.д. в Недавнем времени (1,5 года назад) делал подобное через Google Maps и там всё быстро и красиво вышло. код для вставки был ввиде тега <iframe> и прекрасно воспринимается практически любыми движками на уровне пользователя. Делая новый сайт решил перевести ВСЕ внешние сервисы (если таковые есть) на Яндекс. и вот незадачка - у Яндекса огромное количество сервисов не связанных воедино. Для создания адреса в гугл достаточно создать обЪект (например организация) указать режим работы , адреса и местоположение, также предлагается фото и видео прикрепить. У яндекса это что-то невообразимое...
Создал организацию (к карте не прекрепляется)
добавил схему проезда (на сайт врейм не предоставляется) + организация к этому не прикрепляется
нашел конструктор карты для блога:
 1 нельзя вставить не редактируя шаблон CMS в которую буду ставить
 2 Неразберешся в том, чтобы что-то поправить
 3 нельзя прикрепить УЖЕ созданную схему проезда нужно снова создавать то-же самое именно тут(в конструкторе)

Страницы помощи либо заполоняют всё на странице не давая толком разобраться в ситуации либо ведут вообще непонятно куда, причем страницы в разделе "разработчикам" и подраздел "примеры" хлам не несущий для программиста вообще никакой ценности. я крайне разочарован!
В результате обидевшийся на это всё нечно с сожалением изза недальновидности разработчиков, потеряв на это всё целый день я отказываюсь от этих глупых сервисов в пользу Google. Прошу с пониманием отнестись к этому посту. Я прогарммист и считаю, что не нужно изобретать спутник с протонной установкой локальный деактивации мелких насекомых, когда можно воспользоваться газетой.

2 комментария
API 1.x,конструктор
балун стал очень широким .
lucky-m40
2 декабря 2011, 01:49

вроде всё нормально работало , но вдруг заметил что балун стал огромным ... уже всяко пробовал сделать его нормальным , но никак неполучается((((

http://www.mirbezgraniz.ru/ карта на главной странице.

3 комментария
API 1.x
Локальный кэш
borodenkov.s
2 декабря 2011, 14:08

Можно ли как-нибудь настроить выдачу тайлов с локального сервера или из кэша браузера(примерно как в мобильных картах)? Всё это нужно для экономии трафика. Разрабатывается система в которой активно используются Яндекс-карты, но использоватся всё это будет там где не очень хороший интернет.

7 комментариев
API 1.x
Мобильная (сотовая) связь VS ЯК
cjdjcjdj
2 декабря 2011, 16:01

Планируется ли добавить слой, отбражающий покрытие сотовых операторов?

Часто езжу по новым населенным пунктам и опасаюсь остаться без связи особенно на трассе ночью. Если знать в какую сторону двигаться хотя бы пешком исходя из загруженного кэша ЯК, то можно вызвать помощь. 

1 комментарий
Расположение элемента управления
s.dreval
2 декабря 2011, 19:11

Подскажите, возможно ли узнать left и top значения элемента управления, в документации вроде не нашел

4 комментария
API 1.x
Элемент управления ASP.NET для работы с API Яндекс.Карты
kirill.ryabushkin
3 декабря 2011, 09:10

Ищу пользовательский элемент управления ASP.NET для простого и быстрого взаимодействия с API Яндекс.Карты. Аналогично GoogleMap Control 6.0. Буду примного благодарен за помощь.

1 комментарий
Google,API 1.x,ASP.NET
Нужна помощь по картам
iFrozy
3 декабря 2011, 18:48

Проблема такая: нужно показать на карте все кафешки, продуктовые магазины, бары и тд рядом с объектов (объект мы берем из базы) 

В api есть страница с этими_возможностями но как использовать, код (js api) я не нашел в документации, подскажите куда смотреть\где копать.

Заранее спасибо

1 комментарий
API 1.x
Информация о загрузки карты
Siretsky
3 декабря 2011, 22:19

Добрый день!

Не подскажите, как сдлеать колесико, информирующее пользователя о процессе загрузки карты?

Может быть есть готовый шаблон, в уроках не нашёл.

 

1 комментарий
API 1.x
Нужен специалист для создания карты на сайте
Удалённый пользователь
4 декабря 2011, 01:08

Есть JPG 5х5 тыс пикс с картой одной местности. Нужно сделать из него карту на сайта с масштабированием и.т.п. и встроить ее на сайт. Жду предложений по стоимости работ и срокам. Пишите cv_alex@inbox.ru

API 1.x
Как поставить метку исходя из названия объекта
alesta.ltd
4 декабря 2011, 12:59

Здравствуйте.

Есть список адресов. Нужно по каждому поставить метку с одним из стандартных стилей.

Делаю так, но не работает.

var p1 = new YMaps.Placemark(new YMaps.Geocoder("Адрес", {results: 1}), {style: "default#houseIcon"}) ;
p1.name = "Имя";
map.addOverlay(p1);

 

Как можно выудить координаты из new YMaps.Geocoder("Адрес", {results: 1}), чтобы использовать в YMaps.Placemark?

 

Хочется иметь возможность добавлять новые адреса, а не их координаты, т.к. это еще тот "гемморой".

 

 

1 комментарий
API 1.x
Несколько ключей API для карт
АД
4 декабря 2011, 17:21

Есть сайт и у него на сегодня 13 доменных имен.

Как вставить в скрипт карт яндекса больше 5'ти ключей, не прибегаю к программированию на языках сервера (asp, php)?

15 комментариев
API 1.x
Маршруты общественного транспорта с помощью YMaps.Router
Feliks Sxebba
5 декабря 2011, 12:25

Судя по описаниям параметров в документации , YMaps.Router позволяет, похоже, прокладывать только автомобильные маршруты. Кому-нибудь удавалось использовать этот класс для построения маршрутов с использованием общественного транспорта?

1 комментарий
API 1.x
PHP скрипт по нарезке тайлов
s.dreval
6 декабря 2011, 11:56

Возник следующий вопрос, имеется файлик xml размером в 3Мб, до есть данных порядка 8к меток. Когда запускаю скрипт, то он висит секунд 10 и выдает

Ошибка HTTP 500.0 - Internal Server Error

Если я уменьшаю кол-во данных до пары сотен, то скрипт пилит тайлы.

 Уже ставил set_time_limit(0); и set_time_limit(60000);, safe_mode = off, max_execution_time = 300, хотя тоже ставил и max_execution_time = 60000

В чем подвох?

4 комментария
API 1.x
Скрытие значков в народной карте
top-rest
6 декабря 2011, 19:23

Есть ли способ убрать лишние значки в подгружаемой народной карте: остановки, музеи, кафе, стоянки и т.п. разноцветные значки? Так, чтобы на карте отображались только улицы, номера домов (ну и сами дома, естественно). Вопрос скорее разработчикам, так как уже в который день ковыряюсь в API, но такой функции не увидел. 

2 комментария
API 1.x