Здравствуйте!

Большое спасибо разработчикам API Яндекс карт! Используя эти инструменты, мне удалось создать модуль для своей системы управления контентом (http://sing-cms.ru/geobase/), который даёт возможность пользователям сайта размещать на карте объекты (отдельные точки, к которым могут быть присоединены группы точек и линии маршрутов) с описанием и фотографиями.

В процессе разработки этого модуля мною создана система кластеризации (объединение близкорасположенных точек в общую метку), которая позволяет достаточно быстро обрабатывать для отображения большое количество точек. Сначала данные кластеризуются на этапе записи объекта, затем дополнительно при выводе карты. Предусмотрено создание категорий для объектов и загрузка png-меток для точек и кластеров.

Изначально модуль создавался для базы данных аэродромов малой авиации (http://aero-baza.ru/info/ - работающий пример, только отдельные точки), но этот проект оказался невостребованным (у авиаторов появился другой ресурс на основе карт google).



Пример отображения линии маршрута с дополнительными точками можно увидеть здесь - http://sing-cms.ru/geobase/priroda/seliger



Модуль и саму cms можно скачать свободно и потестировать. Буду признателен за конструктивную критику и советы.