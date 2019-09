Я создаю стиль метки

var test = new YMaps.Style(

test.iconStyle = new YMaps.IconStyle(new YMaps.LayoutTemplate(PlacemarkLayout)

test.balloonContentStyle = new YMaps.BalloonContentStyle(new YMaps.Template('<div>$[description]</div>')

затем при добавлении самой метки пишу

placemark.setIconContent('<img src="img/PAS-STAY.png" width=25 height=25 ...)и т.д. описываю картинку для метки

но мне при создании метки необходимо повернуть ее на заданный угол, скрипт поворота есть ,но когда я его добавляю в setIconContent, то он не выполняется, а если добавляю в дескрипшн балуна,то метка поворачивается, подскажите в чем проблема и как ее исправить,скрипт поворота на JS в тегах <script>...</script>