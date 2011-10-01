Тема обсуждалась много раз, но судя по ответам, всё индивидуально.
Проблема с отображением карты, вместо нее серый квадрат. Все рекомендации по установке на wordpress я выполнил, однако, это не помогло. Что я сделал не так?
Тема обсуждалась много раз, но судя по ответам, всё индивидуально.
Проблема с отображением карты, вместо нее серый квадрат. Все рекомендации по установке на wordpress я выполнил, однако, это не помогло. Что я сделал не так?
Здравствуйте,
Хотелось бы узнать разрешается ли путем print screen делать снимок улици и дома, который меня интересует, и выложить данный снимок у себя на сайте?
Дело в том, что работаю на данный момент над справочником предприятий и хотелось бы украсить странички фотографиями зданий.
Если да, требуется ли от меня размещение ссылки на яндекс под фотографией?
Обыскал FAQ и форум, но ничего не нашел по этому поводу.
Благодарю заранее за ответ,
С уважением,
Михаил
Здравствуйте, раньше все точки лежали в коллекци:
var allPoints = new YMaps.GeoObjectCollection() ;
и клики по точкам можно было легко перехватывать:
allPoints.forEach(function(obj){
YMaps.Events.observe(obj, obj.Events.BalloonOpen, function(obj){...
сейчас понадобилось при изменении масшата карты скрывать/показывать коллекции, хотел воспольтзоваться Диспетчером объектов:
var allPoints = new YMaps.ObjectManager() ;но функция forEach() для него не работает, подскажите пожалуйста альтернативное решение, спасибо
Имеется сайт на CMS битрикс, всё нормально внедрено, карта отображается, баллуны, оверлеи, группы — всё работает. Точки получаются посредством AJAX'а при загрузке страницы и изменении контрола (слайдера) и выводятся через gCollection.
НО внезапно в FireFox начинаются проблемы, — ничего не отображается, при этом всё работает и в Chrom'е, и (!) в IE. В частности FF пишет:
Ошибка: map is undefined
Источник: http://site.ok/bitrix/com
ponents/mycomps/my.map/te mplates/.default/script.j s?1317608273
Строка: 93
и не грузит ничего далее из AJAX'а, точки не ставит. При этом, как уже говорил, и в IE, и в Chrome всё везде дефайнд. Предполагаю, что где-то конфликт загрузки и всё такое, но уже и так и сяк пробовал не могу найти ошибку или решение для этого.
Заранее весьма благодарю, API очень нравится, раньше так тесно не приходилось пользоваться.
P.S. О конфликте говорит то, что карта срабатывает 1 раз из трёх загрузок страницы.
В JS не супер силен, возник вопрос почему в этом месте при создании своего контрола
this.container = YMaps.jQuery('<div class = "InfoBox">' +
'<div style="text-align:center">' +
'<div align=right>' +
'<img src="' + path + 'print.png" width=20 height=20 hspace=6 title="Печать" onClick="CallPrint(\'tab\');">' +
'</div>' +
'</div>');
не могу достучаться к процедуре CallPrint, но при этом если в сам onClick вставить текст функции и затем вызвать его,то все отрабатывает без ошибок
Можно ли на Iphone в приложение Яндекс карты добавить ссылку на
YMapsML-файл чтобы отображались все точки в приложение Яндекс карты нанесенные на карту (их 650шт)???
Всем добрый день!
Ситуация такая:
YMaps.Events.observe(map, [map.Events.Redraw, map.Events.Update], somefunc());
Вопрос: как внутри somefunc() узнать, какое именно событие произошло - Redraw или Update?
Уважаемые разработчики API Яндекс.Карт помогите встроить народную карту с ограниченным поиском объектов на карте !!!
Плз выложите код для вставки на сайт для примера.
Есть какой-нибудь метод для определения наличия Placemark'а в заданной точке на карте?
Столкнулся с такой проблемой, что лично у меня не работает вот этот пример из документации по API Яндекс.Карт:
http://api.yandex.ru/maps
То есть не находит станций метро, о чем успешно сообщает.
Пробовал из Firefox 7 и Chrome 14, из Ubuntu и Vista.
Этот же пример, по крайней мере в начале этого лета (2011 год), работал.
Может быть кто-нибудь может что-либо подсказать? Это у меня одного или нет?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Нигде найти не могу.
Спасибо.
С уважением, начинающий геосервисист.
2 вопроса:
1) сколько это будет это стоить, если заказывать
2) как это сделать самому (может уже на базе имеющихся легко скопировать)
Есть следующий код отображения на карте группы меток по клику на checkbox
<div class="map-block">
<div class="map-box" id="YMapsID"></div>
<script src="http://api-maps.yandex.ru
/1.1/index.xml?key=APz9f0" type="text/javascript"></script> 4BAAAAiP7-IwIAYJ0COXyY4aw E8WRypLdIC0yKD3AAAAAAAAAA AABa3k-tfMl7gp1zKvBuWXQ_n XRYeg==
<script type="text/javascript">
var map;
function showAddress (value) {
var geocoder = new YMaps.Geocoder(value, {results: 1, boundedBy: map.getBounds()}
YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () {
if (this.length()) {
geoResult = this.get(0);
map.addOverlay(geoResult);
map.setBounds(geoResult.getBounds()
}
}
}
function startmap() {
map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID")
map.addControl(new YMaps.TypeControl()
map.addControl(new YMaps.Zoom()
showAddress('[*coordinate*]');
}
startmap(
var groups = new Array;
var groupsimgs = new Array;
function showgroup(gid) {
var group = groups[gid];
var s = new YMaps.Style(
s.iconStyle = new YMaps.IconStyle(
s.iconStyle.href = "/assets/images/map_bulits/"+groupsimgs[gid];
s.iconStyle.size = new YMaps.Point(15, 15);
s.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-12, -25);
for(var i in group) {
var mvals = group[i].split(",");
var placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(mvals[0], mvals[1]), {style: s}
map.addOverlay(placemark);
}
var bounds = new YMaps.GeoCollectionBounds(placemark);
map.setCenter(bounds.getCenter(), bounds.getMapZoom(map)-1);
return false;
}
function showgroups() {
map.removeAllOverlays(
showAddress('[*coordinate*]');
if($('#group1').attr('checked') == 'checked') showgroup(1);
if($('#group2').attr('checked') == 'checked') showgroup(2);
if($('#group3').attr('checked') == 'checked') showgroup(3);
if($('#group4').attr('checked') == 'checked') showgroup(4);
if($('#group5').attr('checked') == 'checked') showgroup(5);
if($('#group6').attr('checked') == 'checked') showgroup(6);
}
</script>
<div class="checkbox">
<h4 style="margin-bottom: 15px;">Условные обозначения</h4>
<div class="line">
<input id="group1" type="checkbox" onClick="showgroups();" />
<img src="/assets/images/map_bulits/school_bul.png" alt="Школа" width="15" height="15"/>
<span>Школа</span>
</div>
<script type="text/javascript">
groups[1] = new Array;
groupsimgs[1] = 'school_bul.png';
groups[1].push('30.465873,59.911873');
groups[1].push('30.464028,59.91392');
groups[1].push('30.456346,59.912175');
</script>
<div class="line">
<input id="group2" type="checkbox" onClick="showgroups();" />
<img src="/assets/images/map_bulits/sk_bul.png" width="15" alt="Спортивный центр"/>
<span>Спортивный центр</span>
</div>
<script type="text/javascript">
groups[2] = new Array;
groupsimgs[2] = 'sk_bul.png';
groups[2].push('30.471281,59.91545');
groups[2].push('30.462354,59.915968');
</script>
<div class="line">
<input id="group3" type="checkbox" onClick="showgroups();" />
<img src="/assets/images/map_bulits/shop_bul.png" alt="Магазин" width="15" height="15"/>
<span>Магазин</span>
</div>
<script type="text/javascript">
groups[3] = new Array;
groupsimgs[3] = 'shop_bul.png';
groups[3].push('30.459179,59.915968');
groups[3].push('30.464243,59.919243');
</script>
<div class="line">
<input id="group4" type="checkbox" onClick="showgroups();" />
<img src="/assets/images/map_bulits/hospital_bul.png" alt="Больница" width="15" height="15"/>
<span>Больница</span>
</div>
<script type="text/javascript">
groups[4] = new Array;
groupsimgs[4] = 'hospital_bul.png';
groups[4].push('30.491708,59.925491');
</script>
<div class="line">
<input id="group5" type="checkbox" onClick="showgroups();" />
<img src="/assets/images/map_bulits/police_bul.png" alt="Полиция" width="15" height="15"/>
<span>Полиция</span>
</div>
<script type="text/javascript">
groups[5] = new Array;
groupsimgs[5] = 'police_bul.png';
groups[5].push('30.471367,59.915149');
</script>
<div class="line">
<input id="group6" type="checkbox" onClick="showgroups();" />
<img src="/assets/images/map_bulits/ds_bul.png" alt="Детский сад" width="15" height="15"/>
<span>Детский сад</span>
</div>
<script type="text/javascript">
groups[6] = new Array;
groupsimgs[6] = 'icon_object_map06.png';
groups[6].push('30.459179,59.919825');
groups[6].push('30.456947,59.919544');
</script>
</div>
</div>
Как резльтат все прекрасно работает, но никак не могу реализовать масштабирование карты, так чтобы были видны все геопоинты, не зависимо от их количества.
все эксперименты с YMaps.GeoCollectionBounds не увенчались успехом, подскажите как можно реализовать данную функцию?
Есть два массива в PHP с долготой и широтой, как получить с помощью обратного геокодирования массив в PHP но только адресов по этим координатам
у меня возможно лёгкий вопрос, подскажите пожалуйста
допустим, у меня сайт и человек вводит
г.Москва, ул.Тверская
нажимает отметить
и появляется метка
само геокодирование я сделал, а вот с меткой не особо )
помогите пожалуйста )
Добрый день,
Почитала хелп, но не нашла ответа на свой вопрос
Задача такая, есть сайт с собственной картой, используется апи яндекс.карт, необходимо реализовать прокладку маршрутов. Маршрутизатор на сервере у нас есть, который по двум точкам выдает кратчайший маршрут.
Неужели придется "велосипедить" интерфейс выбора пунктов маршрута?
Заранее спасибо за ответ.
У меня на сервере есть обработчик, который принимает в GET параметрах ширину, высоту, зум, х, у, а возвращает png картинку, соответствующую нужному слою карты. Как это дело прицепить к YandexMaps ? От яндекса мне нужен сам контрол карты + спутниковое изображение местности.
Про тайлы читал, но не очень понял как прикрутить...(
Привет всем!
Есть ли возможность расположить стандартный элемент управления на пользовательском слое?
Меня интересует SearchControl.
Нужно его расположить на невидимом слое, который по клику, слайдДауном, раскроется перед пользователем.
Подскажите — где читать, искать?
возможно повторюсь, т.к. думаю что не я один заметил - на яндекс картах
появился плавный зум при применении инструмента "лупа".
в документации ничего не нашел(((
вопрос - когда будет возможно воспользоваться новыми инструментами? и возможно ли
Здравствуйте!
Хотел получить помощь в заказе(создании)модуля
для сайта "аренда авто"
по расчету стоимости и времени поездки по Москве.
Есть ли у кого желание или возможность?