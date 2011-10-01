В JS не супер силен, возник вопрос почему в этом месте при создании своего контрола

this.container = YMaps.jQuery('<div class = "InfoBox">' +

'<div style="text-align:center">' +

'<div align=right>' +

'<img src="' + path + 'print.png" width=20 height=20 hspace=6 title="Печать" onClick="CallPrint(\'tab\');">' +

'</div>' +

'</div>');

не могу достучаться к процедуре CallPrint, но при этом если в сам onClick вставить текст функции и затем вызвать его,то все отрабатывает без ошибок