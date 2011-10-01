Клуб API Карт

октябрь 2011
Яндекс карты на странице wordpress
kbee1
1 октября 2011, 12:34

Тема обсуждалась много раз, но судя по ответам, всё индивидуально.

 

Проблема с отображением карты, вместо нее серый квадрат. Все рекомендации по установке на wordpress я выполнил, однако, это не помогло. Что я сделал не так?

 

http://wp.me/P1TuGy-1G

 

 

3 комментария
WordPress,CMS,серые тайлы,API 1.x
Использовать снимок из панорам у себя на сайте
Удалённый пользователь
2 октября 2011, 00:12

Здравствуйте,

Хотелось бы узнать разрешается ли путем print screen делать снимок улици и дома, который меня интересует, и выложить данный снимок у себя на сайте?

Дело в том, что работаю на данный момент над справочником предприятий и хотелось бы украсить странички фотографиями зданий.

Если да, требуется ли от меня размещение ссылки на яндекс под фотографией?

Обыскал FAQ и форум, но ничего не нашел по этому поводу.

Благодарю заранее за ответ,

С уважением,

Михаил

API 1.x
Перехват клика по точкам, находящимся в Диспетчере объектов
upwards
2 октября 2011, 22:05

Здравствуйте, раньше все точки лежали в коллекци:

var allPoints = new YMaps.GeoObjectCollection() ;

и клики по точкам можно было легко перехватывать:

allPoints.forEach(function(obj){
        YMaps.Events.observe(obj, obj.Events.BalloonOpen, function(obj){
        ...

сейчас понадобилось при изменении масшата карты скрывать/показывать коллекции, хотел воспольтзоваться Диспетчером объектов:

var allPoints = new YMaps.ObjectManager() ;
но функция forEach() для него не работает, подскажите пожалуйста альтернативное решение, спасибо
API 1.x
Проблема (конфликт) в FireFox
Автор Комментария
3 октября 2011, 12:11

Имеется сайт на CMS битрикс, всё нормально внедрено, карта отображается, баллуны, оверлеи, группы — всё работает. Точки получаются посредством AJAX'а при загрузке страницы и изменении контрола (слайдера) и выводятся через gCollection.

 

НО внезапно в FireFox начинаются проблемы, — ничего не отображается, при этом всё работает и в Chrom'е, и (!) в IE. В частности FF пишет:

 

Ошибка: map is undefined

Источник: http://site.ok/bitrix/components/mycomps/my.map/templates/.default/script.js?1317608273

Строка: 93

 

и не грузит ничего далее из AJAX'а, точки не ставит. При этом, как уже говорил, и в IE, и в Chrome всё везде дефайнд. Предполагаю, что где-то конфликт загрузки и всё такое, но уже и так и сяк пробовал не могу найти ошибку или решение для этого.

 

 

Заранее весьма благодарю, API очень нравится, раньше так тесно не приходилось пользоваться.

 

P.S. О конфликте говорит то, что карта срабатывает 1 раз из трёх загрузок страницы. 

 

1 комментарий
метка,конфликт верстки
Создание своего контрола
dreval.s
3 октября 2011, 18:41

В JS не супер силен, возник вопрос почему в этом месте при создании своего контрола

            this.container = YMaps.jQuery('<div class = "InfoBox">' +
                                            '<div style="text-align:center">' +
                                            '<div align=right>' +
                                                '<img src="' + path + 'print.png" width=20 height=20 hspace=6 title="Печать" onClick="CallPrint(\'tab\');">' +
                                            '</div>' +
                                          '</div>');

не могу достучаться к процедуре CallPrint, но при этом если в сам onClick вставить текст функции и затем вызвать его,то все отрабатывает без ошибок

1 комментарий
API 1.x
YMapsML-файл и Iphone
Мах
5 октября 2011, 12:33

Можно ли на Iphone в приложение Яндекс карты добавить ссылку на
YMapsML-файл чтобы отображались все точки в приложение Яндекс карты нанесенные на карту (их 650шт)???

1 комментарий
API 1.x
Получение типа события в обработчике
vlisay
5 октября 2011, 15:37

Всем добрый день!

Ситуация такая:

YMaps.Events.observe(map, [map.Events.Redraw, map.Events.Update], somefunc());

Вопрос: как внутри somefunc() узнать, какое именно событие произошло - Redraw или Update?

3 комментария
API 1.x
Уважаемые разработчики API Яндекс.Карт помогите встроить народную карту с ограниченным поиском !!!
s-tazik
5 октября 2011, 16:55

Уважаемые разработчики API Яндекс.Карт помогите встроить народную карту с ограниченным поиском объектов на карте !!!

Плз выложите код для вставки на сайт для примера.

 

5 комментариев
API 1.x
Как можно определить содержит ли карта точку?
vlisay
5 октября 2011, 18:14

Есть какой-нибудь метод для определения наличия Placemark'а в заданной точке на карте?

2 комментария
API 1.x
Поиск метро, проблема с примером
absplush
5 октября 2011, 21:25

Столкнулся с такой проблемой, что лично у меня не работает вот этот пример из документации по API Яндекс.Карт:

http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/metro.html

То есть не находит станций метро, о чем успешно сообщает.

Пробовал из Firefox 7 и Chrome 14, из Ubuntu и Vista.

Этот же пример, по крайней мере в начале этого лета (2011 год), работал.

Может быть кто-нибудь может что-либо подсказать? Это у меня одного или нет?

4 комментария
API 1.x
Как добавить стандартную кнопку "Построить маршрут" на панель инструментов карты?
sales.inbox
5 октября 2011, 21:26

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста. Нигде найти не могу.

Спасибо.

 

С уважением, начинающий геосервисист.

2 комментария
API 1.x
Создание карты новостей
ot-rustama
6 октября 2011, 18:20

 2 вопроса: 

1) сколько это будет это стоить, если заказывать

2) как это сделать самому (может уже на базе имеющихся легко скопировать)


Необходимо создать новостную карту.
практически копию вот этого http://news.yandex.ru/map/Moscow/news.html
только для произвольного региона и с возможностью выставлять временные ограничения. 
2 комментария
API 1.x
масштабирование карты, в зависимости от наличия ГеоПоинтов
Антон
7 октября 2011, 01:22

Есть следующий код отображения на карте группы меток по клику на checkbox

 

<div class="map-block">
    <div class="map-box" id="YMapsID"></div>
    <script src="http://api-maps.yandex.ru/1.1/index.xml?key=APz9f04BAAAAiP7-IwIAYJ0COXyY4awE8WRypLdIC0yKD3AAAAAAAAAAAABa3k-tfMl7gp1zKvBuWXQ_nXRYeg==" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
        var map;
        function showAddress (value) {
            var geocoder = new YMaps.Geocoder(value, {results: 1, boundedBy: map.getBounds()}
            YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () {
                if (this.length()) {
                    geoResult = this.get(0);
                    map.addOverlay(geoResult);
                    map.setBounds(geoResult.getBounds()
                }
            }
        }
        function startmap() {
            map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID")
            map.addControl(new YMaps.TypeControl()
            map.addControl(new YMaps.Zoom()
            showAddress('[*coordinate*]');
        }
        startmap(
        var groups = new Array;
        var groupsimgs = new Array;
        function showgroup(gid) {
            var group = groups[gid];
            
            var s = new YMaps.Style(
            s.iconStyle = new YMaps.IconStyle(
            s.iconStyle.href = "/assets/images/map_bulits/"+groupsimgs[gid];
            s.iconStyle.size = new YMaps.Point(15, 15);
            s.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-12, -25);
            
            for(var i in group) {
                var mvals = group[i].split(",");
                var placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(mvals[0], mvals[1]), {style: s}
                map.addOverlay(placemark);
            }
            var bounds = new YMaps.GeoCollectionBounds(placemark);
            map.setCenter(bounds.getCenter(), bounds.getMapZoom(map)-1);
            return false;
        }
        function showgroups() {
            map.removeAllOverlays(
            showAddress('[*coordinate*]');
            if($('#group1').attr('checked') == 'checked') showgroup(1);
            if($('#group2').attr('checked') == 'checked') showgroup(2);
            if($('#group3').attr('checked') == 'checked') showgroup(3);
            if($('#group4').attr('checked') == 'checked') showgroup(4);
            if($('#group5').attr('checked') == 'checked') showgroup(5);
            if($('#group6').attr('checked') == 'checked') showgroup(6);
        }
    </script>
    <div class="checkbox">
    <h4 style="margin-bottom: 15px;">Условные обозначения</h4>
    <div class="line">
        <input id="group1" type="checkbox" onClick="showgroups();" />
        <img src="/assets/images/map_bulits/school_bul.png" alt="Школа" width="15" height="15"/>
        <span>Школа</span>
    </div>
    <script type="text/javascript">
        groups[1] = new Array;
        groupsimgs[1] = 'school_bul.png';
        groups[1].push('30.465873,59.911873');
        groups[1].push('30.464028,59.91392');
        groups[1].push('30.456346,59.912175');
    </script>
    <div class="line">
        <input id="group2" type="checkbox" onClick="showgroups();" />
        <img src="/assets/images/map_bulits/sk_bul.png" width="15" alt="Спортивный центр"/>
        <span>Спортивный центр</span>
    </div>
    <script type="text/javascript">
        groups[2] = new Array;
        groupsimgs[2] = 'sk_bul.png';
        groups[2].push('30.471281,59.91545');
        groups[2].push('30.462354,59.915968');
    </script>
    <div class="line">
        <input id="group3" type="checkbox" onClick="showgroups();" />
        <img src="/assets/images/map_bulits/shop_bul.png" alt="Магазин" width="15" height="15"/>
        <span>Магазин</span>
    </div>
    <script type="text/javascript">
        groups[3] = new Array;
        groupsimgs[3] = 'shop_bul.png';
        groups[3].push('30.459179,59.915968');
        groups[3].push('30.464243,59.919243');
    </script>
    <div class="line">
        <input id="group4" type="checkbox" onClick="showgroups();" />
        <img src="/assets/images/map_bulits/hospital_bul.png" alt="Больница" width="15" height="15"/>
        <span>Больница</span>
    </div>
    <script type="text/javascript">
        groups[4] = new Array;
        groupsimgs[4] = 'hospital_bul.png';
        groups[4].push('30.491708,59.925491');
    </script>
    <div class="line">
        <input id="group5" type="checkbox" onClick="showgroups();" />
        <img src="/assets/images/map_bulits/police_bul.png" alt="Полиция" width="15" height="15"/>
        <span>Полиция</span>
    </div>
    <script type="text/javascript">
        groups[5] = new Array;
        groupsimgs[5] = 'police_bul.png';
        groups[5].push('30.471367,59.915149');
    </script>
    <div class="line">
        <input id="group6" type="checkbox" onClick="showgroups();" />
        <img src="/assets/images/map_bulits/ds_bul.png" alt="Детский сад" width="15" height="15"/>
        <span>Детский сад</span>
    </div>
    <script type="text/javascript">
        groups[6] = new Array;
        groupsimgs[6] = 'icon_object_map06.png';
        groups[6].push('30.459179,59.919825');
        groups[6].push('30.456947,59.919544');
    </script>
    </div>
</div>

Как резльтат все прекрасно работает, но никак не могу реализовать масштабирование карты, так чтобы были видны все геопоинты, не зависимо от их количества.

все эксперименты с YMaps.GeoCollectionBounds не увенчались успехом, подскажите как можно реализовать данную функцию?

4 комментария
масштаб,метка,центр карты
Геокодирование из массива PHP
ArtIntellAnd
7 октября 2011, 11:27

Есть два массива в PHP с долготой и широтой, как получить с помощью обратного геокодирования массив в PHP но только адресов по этим координатам

1 комментарий
API 1.x
Как в геокодирование создавать метку
Удалённый пользователь
7 октября 2011, 15:47

у меня возможно лёгкий вопрос, подскажите пожалуйста

допустим, у меня сайт и человек вводит 

г.Москва, ул.Тверская

нажимает отметить

и появляется метка

 

само геокодирование я сделал, а вот с меткой не особо ) 

помогите пожалуйста )

5 комментариев
API 1.x
Использование модуля Маршруты со своим маршрутизатором
Geba
7 октября 2011, 20:06

Добрый день,

 

Почитала хелп, но не нашла ответа на свой вопрос Можно ли использовать модуль Маршруты (формочку, выбор точек), но чтобы за расчетом маршрута он обращался не яндексовскому маршрутизатору, а к другому? 

Задача такая, есть сайт с собственной картой, используется апи яндекс.карт, необходимо реализовать прокладку маршрутов. Маршрутизатор на сервере у нас есть, который по двум точкам выдает кратчайший маршрут.

Неужели придется "велосипедить" интерфейс выбора пунктов маршрута? 

 

Заранее спасибо за ответ.

3 комментария
слои,маршрутизация
Генерация слоя пользовательской карты.
Валерий
7 октября 2011, 20:35

У меня на сервере есть обработчик, который принимает в GET параметрах ширину, высоту, зум, х, у, а возвращает png картинку, соответствующую нужному слою карты. Как это дело прицепить к YandexMaps ? От яндекса мне нужен сам контрол карты + спутниковое изображение местности.

 

Про тайлы читал, но не очень понял как прикрутить...(

2 комментария
API 1.x
Элемент управления на пользовательском слое
Павел Васин
7 октября 2011, 21:19

Привет всем!

Есть ли возможность расположить стандартный элемент управления на пользовательском слое?

Меня интересует SearchControl.

Нужно его расположить на невидимом слое, который по клику, слайдДауном, раскроется перед пользователем.

Подскажите — где читать, искать?

API 1.x
Плавный zoom
Юрий Поляков
7 октября 2011, 22:18

возможно повторюсь, т.к. думаю что не я один заметил - на яндекс картах
появился плавный зум при применении инструмента "лупа".

в документации ничего не нашел(((

вопрос - когда будет возможно воспользоваться новыми инструментами? и возможно ли

API 1.x
Модуль расчета и времени поездки по Москве.
К Д
8 октября 2011, 13:21

Здравствуйте!

Хотел получить помощь в заказе(создании)модуля

для сайта "аренда авто"

по расчету стоимости и времени поездки по Москве.

Есть ли у кого желание или возможность?

2 комментария
API 1.x