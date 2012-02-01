как создать и добавить новый YmapsML оверлей вызовом функции?
так не работает:
YMaps.jQuery(function () {
function test() {
ml_6 = new YMaps.YMapsML('http://rentony.ru/add/rent11.php'
map.addOverlay(ml_6);
})
test(
//пытаюсь вызвать функцию
как создать и добавить новый YmapsML оверлей вызовом функции?
так не работает:
YMaps.jQuery(function () {
function test() {
ml_6 = new YMaps.YMapsML('http://rentony.ru/add/rent11.php'
map.addOverlay(ml_6);
})
test(
//пытаюсь вызвать функцию
Есть плейсмарк, рендерится с вот таким темплейтом
<script type="text/x-jquery-tmpl" id="JSTemplate_auth_user_point">
<a class="current-user-point" title="Ваше местоположение (определено автоматически)"></a>
</script>
смотрю в файрбаге - тайтл есть, но при наведении он не отображается. Очень не хочется использовать hint, он безбожно тормозит. Хочется нативное решение с аттрибутом title.
файл rent11.php возвращает ответ в виде XML, если делать так: "ml = new YMaps.YMapsML(... /add/rent11.php ) " то всё работает, всё выводится, а если с аякс то ничего не работает(, подскажите что не так делаю
$.ajax({
type: "POST",
url: "/add/rent11.php",
success: function(xml) {
YMaps.jQuery( function () {
ml = new YMaps.YMapsML(xml);
map.addOverlay(ml);
})
}
}
Всем привет!
По работе мне нужно доработать сайт оператора такси в Санкт-Петербурге, приаттачив к форме заказа Яндекс-карту, с тем, чтобы точки поездке можно было выбирать и на ней. Карта должна быть синхронизирована с форомой: ввел адрес в форме - он появляется на карте, отметил точку на карте - соответствующий адрес появляется в форме.
Пока я работаю над отображением адресов из формы на карте, они появляются там со значками A, B, C и т.д., по порядку соответствующим точкам поездки, включая возможные промежуточные. Отмечать самому точки на карте тоже можно, но это пока не пропогируется в форму, и значок ставится без буквы.
Столкнулся с проблемой некорректного отображения балуна. Вот код добавления точки по клику на карте:
Здесь описание - это адрес точки маршрута. Я беру адрес, возвращенный геокодером и делаю некоторые замены. Например, дом на Балтийской улице должен отображаться так:
С-Пб, Балтийская, 17
Когда я щелкаю по маркеру и открывается балун, то отображается так:
Адрес
С-Пб, Балтийская,
Номер дома куда-то пропадает! Как видите, я сделал алерт для description, адрес выводится в сообщении полностью. Интересно то, что если номер дома по этой улице состоит из одной цифры, то в балуне адрес выводится правильно. Также если пощелкать по другим улицам, то адреса тоже выводятся полностью. Может, где-то и есть такой же глюк, но я еще таких улиц назвать не могу, где бы мне такое встречалось. Улица что ли такая заколдованная?
Тоже происходит и при добавлении адрема через форму.
Я пробовал менять maxWidth и maxHeight в baloonOptions - видно, что эти опции действуют для "длинных" адресов. Но для Балтийской ничего не поменялось.
В чем может быть причина?
данные берутся из XML файла, если с полем name можно работать так:
YMaps.Events.observe(ml_1, ml_5.Events.Load, function () {
obj1 = this.filter(function (obj1) {
return (obj1.name >= min)
})
то как можно работать допустим с "metaDataProperty.AnyMetadata.number", вот так не работает:
YMaps.Events.observe(ml_1, ml_5.Events.Load, function () {
obj1 = this.filter(function (obj1) {
return (obj1.metaDataProperty.AnyMetadata.number >= min)
})
Возможно немного не в тему, но клуба Локатора на я.ру нет.
На API Яндекс.Карт и Яндекс.Локатора пишу научную работу, и при навигации только по GSM в метро вылетают баги в определении местоположения.
Карта с "безобразием": http://akirichweb.narod.ru/map.html
Идентификаторы базовых станций по всей линии проверялись неоднократно.
Запрашиваем местоположения, как и указано в документации:
Запрос
POST /geolocation HTTP/1.1{
Host: api.lbs.yandex.net
Accept-Encoding: identity
Content-length: 742
Content-type: application/x-www-form-urlencoded
json={ "common": { "version": "1.0",
"api_key": "AAwkGkwBAAAA9muWLAMAKp9X
jTBZtmOLeiBQJqHX6YEqNdUAA}, AAAAAAAAAAoEP1ZsBlcVFA_Op P55MK3Ek1r8A=="
"gsm_cells": [ { "countrycode": 255, "operatorid": 03, "cellid": 3062, "lac": 57173, } ], }
Ответ:
"position": {
"latitude": 50.0508003,
"longitude": 36.2069016,
"altitude": 0.0,
"precision": 200,
"altitude_precision": 30.0,
"type": "gsm"
}
}
Хотя реальное местоположение можно подтвердить соседними точками не в метро (максимум 50 метров расстояния)
...
"countrycode": 255, "operatorid": 03, "cellid": 8112, "lac": 57001,
...
{
"position": {
"latitude": 50.0232086,
"longitude": 36.3369255,
"altitude": 0.0,
"precision": 513.32074,
"altitude_precision": 30.0,
"type": "gsm"
}
}
...
"countrycode": 255, "operatorid": 03, "cellid": 7451, "lac": 57001,
...
{
"position": {
"latitude": 50.025898,
"longitude": 36.3324356,
"altitude": 0.0,
"precision": 673.701538,
"altitude_precision": 30.0,
"type": "gsm"
}
}
Таких базовых станций на линии большинство. Как можно уточнить данные с них и улучшить работу локатора? GPS под землей не работает.
И можно ли передавать данные c GPS в теле запроса вместе с идентификаторами базовых станций (lac, cellid, countrycode, operatorid) на земле?
Добрый день, подскажите или дайте ссылку на доки где описывается как размещать вместо меток (placemark) фотографии.
Или как кастомизировать плейсмарки чтобы на них отображались миниатюры фотографий.
Спасибо.
как можно преобразовать YmapsML файл в массив меток?
есть вариант преобразовать фильтром, но так запрос долго обрабатывается и не очень красиво:
ml_1=new YMaps.YMapsML('http://rentony.ru/add/rent_1.php
YMaps.Events.observe(ml_1, ml_1.Events.Load, function () {
obj1 = this.filter(function (obj1) {
return (obj1.name >= 1)
})
})
есть ли еще возможности преобразовать в массив YmapsML файл?
Пожалуйста кто нибудь помогите реализовать задуманое:
Есть некий <input type="text" name="koordinaty" /> и на этой же странице есть Карта.
Так вот, как сделать чтобы (при загрузке страницы) координаты центра брались из этой строки для ввода текста (из значения value="") если строка не пустая, а ести строка пустая подставлялось значение поумолчанию.
Нужно задать иконку для начальной и конечной точки маршрута, построенного через YMaps.RouterEditor.DragAndDropEditor
Маршрутизатор задаю как в примере http://api.yandex.ru/maps
подскажите в каком событии какой объект словить для задания своего стиля иконки
Добрый день,
искал, искал, не нашел. Может не правильно ищу, помогите, пожалуйста.
Хочется получить и работать с объектами, найденных по названию (типу).
Например, хочу отобразить на карте детские сады рядом с домом, по какому-то адресу.
Как работать с объеками, которые я сам добавил - понятно. Нужно добраться имеено до объектов, о которых знает яндекс и которые показываются в поиске в яндекс.картах по запросу, например: "Детские сады Отрадное".
Яндекс.апи позволяет это сделать? Если да, подскажите где почитать?
Очень спасибо.
http://pcs-nv.ru/%D0%BA%D
в файл functions.php вставил remove_filter('the_content', 'wpautop');
на старницу Контакты вставил полученый код.
<script src="http://api-maps.yandex.ru
<script type="text/javascript">
YMaps.jQuery(window).load(function () {
var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID-5055")[0]
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(76.513759,60.920113), 15, YMaps.MapType.PMAP);
map.addControl(new YMaps.Zoom()
map.addControl(new YMaps.ToolBar()
YMaps.MapType.PMAP.getName = function () { return "Народная"; };
map.addControl(new YMaps.TypeControl([
YMaps.MapType.MAP,
YMaps.MapType.SATELLITE,
YMaps.MapType.HYBRID,
YMaps.MapType.PMAP
], [0, 1, 2, 3])
YMaps.Styles.add("constructor#pmlbmPlacemark", {
iconStyle : {
href : "http://api-maps.yandex.ru
size : new YMaps.Point(28,29),
offset: new YMaps.Point(-8,-27)
}
}
map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(76.515904,60.918693), "constructor#pmlbmPlacemark", "ПринтКомСервис")
function createObject (type, point, style, description) {
var allowObjects = ["Placemark", "Polyline", "Polygon"],
index = YMaps.jQuery.inArray( type, allowObjects),
constructor = allowObjects[(index == -1) ? 0 : index];
description = description || "";
var object = new YMaps[constructor](point, {style: style, hasBalloon : !!description}
object.description = description;
return object;
}
}
</script>
<div id="YMapsID-5055" style="width:450px;height:350px"></div>
<div style="width:450px;text-a
Я в javascript совсем не разбираюсь (только начала учить), поэтому заранее прошу прощения.
Есть переменная, полученная из БД в формате = город,улица, дом.
Есть код API Яндекс.Карт
var map, geoResult, value;
// Создание обработчика для события window.onLoad
YMaps.jQuery(function () {
// Создание экземпляра карты и его привязка к созданному контейнеру
map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0]
// Установка для карты ее центра и масштаба
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(40.927092,57.772428), 10);
// Добавление элементов управления
map.addControl(new YMaps.TypeControl()
}
// Функция для отображения результата геокодирования
// Параметр value - адрес объекта для поиска
function showAddress (value) {
// Удаление предыдущего результата поиска
map.removeOverlay(geoResult);
// Запуск процесса геокодирования
var geocoder = new YMaps.Geocoder(value, {results: 1, boundedBy: map.getBounds()}
// Создание обработчика для успешного завершения геокодирования
YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () {
// Если объект был найден, то добавляем его на карту
// и центрируем карту по области обзора найденного объекта
if (this.length()) {
geoResult = this.get(0);
map.addOverlay(geoResult);
map.setBounds(geoResult.getBounds()
}else {
alert("Ничего не найдено")
}
}
// Процесс геокодирования завершен неудачно
YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Fault, function (geocoder, error) {
alert("Произошла ошибка: " + error);
})
}
Как сделать так, чтобы скрипт брал данные из базы данных. Нашла кучу информации как выводить информацию, если массив писать в скрипте, а через запрос к БД нет. Или подскажите где взять информацию.
Дано: выбранная точка и массив точек
Требуется: найти ближайшую точку к выбранной точке (например, маршрут был построен по массиву точек, а при наведении на часть маршрута надо показать координаты ближайшей точки, по которой он строился).
Делаю так:
1. Нахожу расстояние по формуле sqrt(deltaX^2 + deltaY^2)
2. Если текущее расстояние больше вновь вычисленного, то сохраняю вновь вычисленное.
3. И так по всему списку, либо пока не будет расстояние равно 0.0
Хотел бы узнать, насколько это правильно именно для этой задачи, где точность расстояния не важна?
Есть большое количество координат - часть из них повторяются, многие из них расположены очень близко друг к другу.
При их выводе на карте появляется только некоторая часть. Отсюда вопрос, если ли какие-то ограничения по выводу? - количество, близость расположения?
Спасибо.
Можно ли узнавать ближайшие станции метро по координатам на php?
Проблема такая. На сайте надо каждый день узнавать метро по 100 разным точкам.Конечно же лучше это делать через Cron, но тогда через javascript(ajax) не получаеться записывать в бд.
Или подскажите другой метод как можно это осуществить?
Приходит неправильные ответ в этих браузерах. В других работает.
Кто, что подскажет?
Update: Нашел причину. Все дело что вызов идет на домен 3 уровня. Вроде как opera из-за безопасности как-то по-другому работает с фреймами и субдоменами.
Update: Нашел решение http://clubs.ya.ru/mapsap
Всем привет! Есть такая проблема. Хочу вставить на сайт карту с возможностью добавления меток пользователями, причем по категориям (бары, парки, больницы и т.д.). Всё сделал нормально, кроме одного - после вписания данных в балун и нажатия на кнопку "Добавить", балун не закрывается и метка не добавляется. Какие есть варианты проблемы и пути её решения? Пока тестирую на локальной машине. Не знаю, возможно, на сайте добавятся новые проблемы, но пока застрял на этом...
Задавал вопрос в другой ветке, там мне посоветовали:
- поискать ответ самому - к сожалению, безуспешно
- создать новую тему - что я и делаю
Изначально, делал карту по следующим инструкциям:
1.http://webmap-blog.ru/yan
2.http://webmap-blog.ru/yan
Делал всё пошагово, очень внимательно, но проблема не решена. Примечательно то, что у многих такая же проблема, но автор указывает только одну возможную причину: неправильно прописаны пути к файлам. У меня они прописаны правильно. Если у многих такая же проблема, значит это проблема общая, а не частная. Прошу знающих людей подсказать как её можно решить.
Задача: определить координаты адреса и потсавить туда перетаскиваемую метку.
Что я делаю:
geoResult = this.get(0);
map.panTo(this.get(0).getGeoPoint()
var placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(this.get(0).getGeoPoint()), {draggable: true}
placemark.name = "Имя метки";
placemark.description = "Описание метки";
map.addOverlay(placemark);
Однако же, координаты найденого места (this.get(0).getGeoPoint()) не вставляются в маркер - он создается под Африкой, хотя искал Псков... Если результат this.get(0).getGeoPoint() вывести в сообщении, то видно, что координаты правильные.
Раньше без проблем создавал маркеры, а тут засада...
Здравствуйте.
Имеется следующая задача:
Многие маршруты городского транспорта движутся от А к Б по одним улицам, а от Б к А по другим и имеют разный набор остановок. Необходимо сделать так, что при выборе маршрута на карте появляется схема движения включающая ветки в одну и в другую сторону и все остановки. Рядом с картой должен быть механизм выбора - показать только от А к Б и/или от Б к А, т.е. две галочки, если установлена одна из них, то показывается одна ветка маршрута со своим набором остановок, установлены обе - показан маршрут в обе стороны.
Остановки города с координатами уже есть в базе данных, маршруты прорисованы (в 64-м коде)
Эта задача наподобие этой:
http://api.yandex.ru/maps
Но, проблема в том, что в группе должна быть ломаная и набор меток. Пока, решение проблемы найти не смогли, подобный пример тоже.
Может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой, буду очень признателен за ссылку на пример или фрагменты кода.