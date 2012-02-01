Всем привет!

По работе мне нужно доработать сайт оператора такси в Санкт-Петербурге, приаттачив к форме заказа Яндекс-карту, с тем, чтобы точки поездке можно было выбирать и на ней. Карта должна быть синхронизирована с форомой: ввел адрес в форме - он появляется на карте, отметил точку на карте - соответствующий адрес появляется в форме.

Пока я работаю над отображением адресов из формы на карте, они появляются там со значками A, B, C и т.д., по порядку соответствующим точкам поездки, включая возможные промежуточные. Отмечать самому точки на карте тоже можно, но это пока не пропогируется в форму, и значок ставится без буквы.

Столкнулся с проблемой некорректного отображения балуна. Вот код добавления точки по клику на карте:

point[0] = new YMaps.Placemark(myp, {style: style[0]}

point[0].name = 'Адрес';

point[0].description = mytext;

map.addOverlay(point[0]

alert(point[0].description);

Здесь описание - это адрес точки маршрута. Я беру адрес, возвращенный геокодером и делаю некоторые замены. Например, дом на Балтийской улице должен отображаться так:

С-Пб, Балтийская, 17

Когда я щелкаю по маркеру и открывается балун, то отображается так:

Адрес

С-Пб, Балтийская,

Номер дома куда-то пропадает! Как видите, я сделал алерт для description, адрес выводится в сообщении полностью. Интересно то, что если номер дома по этой улице состоит из одной цифры, то в балуне адрес выводится правильно. Также если пощелкать по другим улицам, то адреса тоже выводятся полностью. Может, где-то и есть такой же глюк, но я еще таких улиц назвать не могу, где бы мне такое встречалось. Улица что ли такая заколдованная?

Тоже происходит и при добавлении адрема через форму.

Я пробовал менять maxWidth и maxHeight в baloonOptions - видно, что эти опции действуют для "длинных" адресов. Но для Балтийской ничего не поменялось.

В чем может быть причина?