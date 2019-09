Я в javascript совсем не разбираюсь (только начала учить), поэтому заранее прошу прощения.

Есть переменная, полученная из БД в формате = город,улица, дом.

Есть код API Яндекс.Карт

var map, geoResult, value;



// Создание обработчика для события window.onLoad

YMaps.jQuery(function () {

// Создание экземпляра карты и его привязка к созданному контейнеру

map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0]



// Установка для карты ее центра и масштаба

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(40.927092,57.772428), 10);



// Добавление элементов управления

map.addControl(new YMaps.TypeControl()

}

// Функция для отображения результата геокодирования

// Параметр value - адрес объекта для поиска

function showAddress (value) {

// Удаление предыдущего результата поиска

map.removeOverlay(geoResult);



// Запуск процесса геокодирования

var geocoder = new YMaps.Geocoder(value, {results: 1, boundedBy: map.getBounds()}



// Создание обработчика для успешного завершения геокодирования

YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () {

// Если объект был найден, то добавляем его на карту

// и центрируем карту по области обзора найденного объекта

if (this.length()) {

geoResult = this.get(0);

map.addOverlay(geoResult);

map.setBounds(geoResult.getBounds()

}else {

alert("Ничего не найдено")

}

}



// Процесс геокодирования завершен неудачно

YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Fault, function (geocoder, error) {

alert("Произошла ошибка: " + error);

})

}

Как сделать так, чтобы скрипт брал данные из базы данных. Нашла кучу информации как выводить информацию, если массив писать в скрипте, а через запрос к БД нет. Или подскажите где взять информацию.