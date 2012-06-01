Здравствуйте.

Пытаюсь перейти на 2.0, все вроде бы идет хорошо, но одно НО - метки, подгруженные через YMapsML скачут вместе с картой, постоянно держась в середине по вертикали. По горизонтали при этом не двигаются.

Статичные метки, прописанные ппрямо в код, ведут себя как положено и стоят на месте.

Грешил на совместимость jQuery 1.7 и fancybox, но их отключение и смена версии результата не дало. Пожалуйста, посдкажите, в чем может быть дело?

Вопрос 2: код формирования меню в API 2.0 именился:

// Добавление элемента в список

function addMenuItem(group, map) {

// Показать/скрыть группу геообъектов на карте

$("<a class=\"title\" href=\"#\">" + group.properties.get('name') + "</a>")

.bind("click", function () {

var link = $(this);

// Если пункт меню "неактивный", то добавляем группу на карту,

// иначе - удаляем с карты

if (link.hasClass("active")) {

map.geoObjects.remove(group);

} else {

map.geoObjects.add(group);

}

// Меняем "активность" пункта меню

link.toggleClass("active");

return false;

})

// Добавление нового пункта меню в список

.appendTo(

$("<li></li>").appendTo($("#menu"))

);

}

Подскажите. пожалуйста, что нужно вписать, чтобы метки были активны сразу при загрузке карты?

Вопрос 3: в ИЕ ниже 9-го, карта и меню работают, но метки, подгруженные при помощи YMapsML некликабельны. Как можно побороть этот недуг?

Все указанные проблемы можно глянуть по ссылке