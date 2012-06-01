Здравствуйте.
Пытаюсь перейти на 2.0, все вроде бы идет хорошо, но одно НО - метки, подгруженные через YMapsML скачут вместе с картой, постоянно держась в середине по вертикали. По горизонтали при этом не двигаются.
Статичные метки, прописанные ппрямо в код, ведут себя как положено и стоят на месте.
Грешил на совместимость jQuery 1.7 и fancybox, но их отключение и смена версии результата не дало. Пожалуйста, посдкажите, в чем может быть дело?
Вопрос 2: код формирования меню в API 2.0 именился:
// Добавление элемента в список
function addMenuItem(group, map) {
// Показать/скрыть группу геообъектов на карте
$("<a class=\"title\" href=\"#\">" + group.properties.get('name') + "</a>")
.bind("click", function () {
var link = $(this);
// Если пункт меню "неактивный", то добавляем группу на карту,
// иначе - удаляем с карты
if (link.hasClass("active")) {
map.geoObjects.remove(group);
} else {
map.geoObjects.add(group);
}
// Меняем "активность" пункта меню
link.toggleClass("active");
return false;
})
// Добавление нового пункта меню в список
.appendTo(
$("<li></li>").appendTo($("#menu"))
);
}
Подскажите. пожалуйста, что нужно вписать, чтобы метки были активны сразу при загрузке карты?
Вопрос 3: в ИЕ ниже 9-го, карта и меню работают, но метки, подгруженные при помощи YMapsML некликабельны. Как можно побороть этот недуг?
Все указанные проблемы можно глянуть по ссылке