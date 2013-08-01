Всем привет!

Перейду сразу к делу, нужно по клику на карте определять направление, а именно шоссе (Волоколамское, Ленинградское, Ярославское и др.)

Если это делать через маршруты, то не всегда они проходят по шоссе, если перехватывать по отрезкам

Я думал создавать полигоны-многоугольники и обрабатывать клики по ним

Есть ещё вариант создать линию вдоль шоссе и искать после клика ближайшую точку по всем линям и сравнивать расстояние

Может кто-то уже такое делал и поделится опытом?

Заранее спасибо!