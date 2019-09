Здравствуйте.

Размещаю на карте (api версии 2) метки вот таким кодом:



var map;

var myCollection;



ymaps.ready(function () {

map = new ymaps.Map('YMapsID', {

center: [56.833333, 60.583333], // Екатеринбург

zoom: 15,

type: 'yandex#map',

behaviors: ['default', 'scrollZoom']

});



//Добавляем элементы управления

map.controls

.add('zoomControl')

.add('typeSelector')

.add('mapTools')

//Обзорная карта, с заданным типом

.add(new ymaps.control.MiniMap({

type: 'yandex#publicMap'

}));



myCollection = new ymaps.GeoObjectCollection();

make_centers();

})



function make_centers(){



var json = [{"id":"30","name":"\u042 8\u0438\u0448\u043a\u0438 \u043d\u043e","place":"\u 0433\u043e\u0440\u043e\u0 434\u0441\u043a\u043e\u04 39 \u043e\u043a\u0440\u0443\u0433 \u0411\u0435\u0440\u0435\ u0437\u043e\u0432\u0441\u 043a\u0438\u0439","sale_o ffice_phone":"8 (343) 345-67-89; 8 (912) 6666-222","lon":"60.906998","lat":"56.907561"}];

for (i = 0; i < json.length; i++) {

var sch = i+1;

var placemark = new ymaps.Placemark([json[i].lat,json[i].lon], {

iconContent: sch,

balloonContentHeader: '<div><a href="/villages/'+json[i].id+

'" style="color:#b5197b;">'+ json[i].name+'</a></div>' ,

balloonContentBody: '<div style="font-size:13px;">< div><strong>Адрес:</stron g> '+json[i].place+'<br>'+'< strong>Телефоны:</strong> '+json[i].sale_office_phone+'<br></div></div>'

}, {

// Опции

preset: 'twirl#violetDotIcon'

});

myCollection.add(placemark);

map.geoObjects.add(myCollection);

// Set center and zoom using collection bounds.

// CheckZoomRange prevent too high zoom on map with 1 object.

map.setBounds(myCollection.getBounds(), {checkZoomRange:true});

}

}

Вот пример в действии.

Всё работает хорошо, пока на карту добавляется несколько меток. Но если она одна, то я хотел бы делать zoom меньше. А сейчас карта открывается на максимальном увеличении.

Пробовал экспериментировать со значением zoom в конфигурации карты и map.setZoom, но безрезультатно.