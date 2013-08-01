Как отключить цифры с меток?
Карта создана с помощью сервиса "Мои карты"
http://www.neftebaza.ru/ref.htm
Как отключить цифры с меток?
Всем привет!
Перейду сразу к делу, нужно по клику на карте определять направление, а именно шоссе (Волоколамское, Ленинградское, Ярославское и др.)
Если это делать через маршруты, то не всегда они проходят по шоссе, если перехватывать по отрезкам
Я думал создавать полигоны-многоугольники и обрабатывать клики по ним
Есть ещё вариант создать линию вдоль шоссе и искать после клика ближайшую точку по всем линям и сравнивать расстояние
Может кто-то уже такое делал и поделится опытом?
Заранее спасибо!
Пользователь вводит адрес нажимает копку показать и при помощи яваскрипт получает адрес и отображает сразу на карте. я не могу например передать координаты адреса . Ниже код как пробывал но не получается.
Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.32. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.31.
Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
Не первый раз уже вставляю карту на сайт, не стала даже заморачиваться написанием кода с нуля.
Скопировала старый, подкорректировала и вставила на сайт, но карта почему не показывается. Свела уже до минимума код для проверки, но все равно ни один браузер не видит карту (вставила "Привет" для проверки, он выводится).
Подскажите, пожалйста, в чем ошибка, уже полдня мучаюсь!!!
Как на карте добавить много меток, чтобы можно было прописать каждой координаты и при нажатии переходить на свою страницу. Пробую добавить новую метку, выдает ошибку...
Координаты адресов приходят по пхп. но есть вопрос. как мне сделать метку 1(одним стилем например стандартным стилем)-На метке написано А, и вторую метку с координатами с меткой Б.Как мне указывать стили и т.д.
Интересует наиболее правильный способ реализации поиска, как при построении маршрута на maps.yandex.ru
Подскажите, каким образом разместить searchControl вне карты. Или же для этого будет праивльнее навесить функционал на кастомную форму?
В версии 1.х API Яндекс.Карт есть приложение для подготовки тайлов для пользовательских слоев карты. Пока оно генерирует код для старой версии API, но мы подготовили пример миграции этого кода на версию 2.0.
Мы написали специальный класс. Все, что вам нужно, это взять объект options сгенрированный этой программой и передать на вход конструктору этого класса.
Посмотреть итоговый пример в новом окне.
Пользуйтесь и присылайте свои примеры в комментариях, в клубе или на нашей страничке в Фейсбуке.
Добрый день!
Подскажите, есть ли более подробная документация по обработке собственных изображений в качестве карт...как подгружать, как разбивать на тайлы, как добавлять собственные баллуны?
очень интересно знать!)
Здравствуйте. Хочу вставить на сайт готовую карту из раздела конструктор карт, как указать параметры ширины и высоты в 100%?
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="//api-maps.yandex.ru
По умолчанию 600 на 450, как поменять параметры?
Здравствуйте, я новичек сильно не пинате, цель такова нужно когда заходишь на сайте автоматически определялась геолокация, покапашись в документаии получилось, но там приходится для определения нажимать кнопку, расскажите подробно как сделать без кнопки, пожалуйста
Здравствуйте.
Размещаю на карте (api версии 2) метки вот таким кодом:
var map;
var myCollection;
ymaps.ready(function () {
map = new ymaps.Map('YMapsID', {
center: [56.833333, 60.583333], // Екатеринбург
zoom: 15,
type: 'yandex#map',
behaviors: ['default', 'scrollZoom']
});
//Добавляем элементы управления
map.controls
.add('zoomControl')
.add('typeSelector')
.add('mapTools')
//Обзорная карта, с заданным типом
.add(new ymaps.control.MiniMap({
type: 'yandex#publicMap'
}));
myCollection = new ymaps.GeoObjectCollection();
make_centers();
})
function make_centers(){
var json = [{"id":"30","name":"\u042
for (i = 0; i < json.length; i++) {
var sch = i+1;
var placemark = new ymaps.Placemark([json[i].lat,json[i].lon], {
iconContent: sch,
balloonContentHeader: '<div><a href="/villages/'+json[i].id+
'" style="color:#b5197b;">'+
balloonContentBody: '<div style="font-size:13px;"><
}, {
// Опции
preset: 'twirl#violetDotIcon'
});
myCollection.add(placemark);
map.geoObjects.add(myCollection);
// Set center and zoom using collection bounds.
// CheckZoomRange prevent too high zoom on map with 1 object.
map.setBounds(myCollection.getBounds(), {checkZoomRange:true});
}
}
Вот пример в действии.
Всё работает хорошо, пока на карту добавляется несколько меток. Но если она одна, то я хотел бы делать zoom меньше. А сейчас карта открывается на максимальном увеличении.
Пробовал экспериментировать со значением zoom в конфигурации карты и map.setZoom, но безрезультатно.
Всем доброй ночи.
Нашел "Вывод списка по категориям" в песочнице в разделе "Геообъекты". Сохранил все в свой html-файл. И оно запускаться не захотелось. Потом сохранил файл group.js. Никакой реакции.
Потом пошел в Клуб по ссылке в описании. Там дали нашел другую реализацию по ссылке: http://dimik.narod.ru/ymaps/grouping.html
Скопировал. Заработало. Но, там метки хранятся в XML-файле. Я его сохранил. и работать перестало. Только карта отображается.
По этому есть несколько вопросов:
1) Как мне правильно сохранить XML-файл, что бы метки начали отображаться
2) Как мне правильно сохранить пример из песочницы "Вывод списка по категориям" и прилагающийся к нему groups.js
Заранее спасибо за ответы. На Вас вся надежда. Целый день на это убил
Подскажите пожалуйста, почему один и тот же код между тегами <head></head> выводит карту
А в подключаемом файле нет
Здравствуйте, как можно вставить свою карту c тайлами - пробую через модуль выводит обычную...через просто код тоже не хочет, что не так опять делаю?
Здравствуйте, есть модуль: http://www.it-hive.ru/apps4bitrix/officesplus/, который использует АПИ 1.х
В данный момент производим переход на АПИ 2.0: http://marketplace.it-hive.ru/offices/
В таблице под картой в одном из возможных режимов используются вывод таких же иконок как и на карте. Для решения этой задачи просто подсмотрели адреса файлов меток и обнаружили что имя практически совпадает с именем пресета.
Например в АПИ 1.х для иконки аэропорта/самолета имя пресета = "default#airplaneIcon" адрес картинки будет такой:
http://api-maps.yandex.ru
Но в АПИ 2.0 оказалось сложнее:
Для пресета = 'twirl#airplaneIcon' картинка такая:
http://api-maps.yandex.ru
Казалось что нашлось решение, нашли в описании эти иконки: http://api.yandex.ru/maps
Кто-нибудь знает где можно найти, и можно ли найти?
Здравствуйте, в базе координаты хранятся так [55.88015, 37.7126], [55.8791, 37.71496], [55.87828, 37.7168], [55.87731, 37.71907]
делаю так
var obj1 = eval(obj);
var myPolyline = new ymaps.Polyline([obj1], { hintContent: "", balloonContent: "Ломаная линия" }, { strokeColor: "#000000", strokeWidth: 4, strokeOpacity: 0.5 });
myMap.geoObjects.add(myPolyline);
myMap.setBounds(myPolyline.geometry.getBounds());
то карта отрисовывает с максимальным масштабом (говорит что таких тайлов нет), при увеличении показывает нужное место но линию не рисует
а если сразу поставить [55.88015, 37.7126], [55.8791, 37.71496], [55.87828, 37.7168], [55.87731, 37.71907] то всё нормально работает.
Строку перевожу в массив через eval.
Где ошибка? что делаю не так?
Добрый день.
Возможно ли анимировать смену координат точки? Другими словами, реализовать плавное перемещение точки по карте. Может, пример есть какой?
Здравствуйте!
Скажите пож - почему непоказывает карту тут http://gillette-opt.ru/contact.html , содержимое скрипта загружается нормально а карту невидно почемуто?