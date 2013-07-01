Клуб API Карт

июль 2013
Построение маршрута от точки до границ области или района
masinc
1 июля 2013, 00:43

Здравствуйте.

Столкнулся с такой проблемой, необходимо на карте строить маршрут от указанной пользователем точки до границ района. Можно, конечно, создать массив точек на границе выездов из района, потом перебрать маршруты от точки до выезда и найти кратчайший, но тогда получится слишком много запросов на сервер.

Подскажите, каким еще образом можно реализовать данную задачу.

Спасибо.

3 комментария
регионы,маршрутизация,API 2.0
Множественное геокодирование, список ссылок на объекты.
Удалённый пользователь
1 июля 2013, 04:43

День добрый, создал карту по примеру http://api.yandex.ru/maps/jsbox/multigeocode, как сделать список ссылок на каждый элемент "адрес" масcива объектов, то есть чтобы при клике по ссылке открывался балун определнного элемента. Спасибо за ранние.

9 комментариев
API 2.0,геокодирование
Ошибка в кластеризации с опцией groupByCoordinates
small_butterfly_long_long_as_long_as_i_can_do_it_here
1 июля 2013, 10:01

При использовании кластеризатора только для объектов с одинаковыми координатами, если таких не оказалось, то возникает js-ошибка.

 

 

ymaps.ready(init);
function init () {
    var myMap = new ymaps.Map('map', {
            center: [63.369315, 105.440191],
            zoom: 3,
            // Добавим к стандартным поведениям карты зум колесом мышки.
            behaviors: ['default', 'scrollZoom']
        }),
        clusterer = new ymaps.Clusterer({
   groupByCoordinates: true
   });
 
   myMap.geoObjects.add(clusterer);
    clusterer.add(new ymaps.Placemark([59.45, 110.25]));
    clusterer.add(new ymaps.Placemark([60.45, 106.25]));
}

 

 

Также замечено, что это происходит не каждый раз, а только при некоторых координатах. Скорее всего это зависит от попадания в различные квадраты сетки.

1 комментарий
кластеризатор,API 2.0
Как залить внешнюю область круга?
Andrey Denisov
1 июля 2013, 12:35

Доброго времени суток.

В примерах есть круг, внутренняя часть которого залита полупрозрачной заливкой http://api.yandex.ru/maps/jsbox/circle

А можно ли сделать наоборот? Нужно чтобы вся карта была покрыта полупрозрачной заливкой, а сам круг - нет.

 

Спасибо.

3 комментария
круг,API 2.0
убрать кэширование geoXml файла
Александр
1 июля 2013, 12:42

подскажите, пожалуйста, что надо прописать в php файле с картой чтобы не кэшировался файл с точками которые подгружаются на карту. в моем случае это KML файл.

для гугл-карт существует  хак

var timestamp = new Date().getTime();  

var yourKML = new google.maps.KmlLayer('http://мойсайт.com/kml/minsk_un.kml?' + timestamp);

есть ли чтонибудь подобное для Яндекс?

2 комментария
KML,API 2.0,geoXml,YMapsML
Прокладка маршрутов
Удалённый пользователь
1 июля 2013, 13:23

Здравствуйте.

На странице http://maps.yandex.ua на вкладке "Маршруты" пытаюсь проложить маршруты:

1. Киев, Украина - Минск, Беларусь

2. Смоленск, Россия - Витебск, Беларусь

Маршрут не прокладывается, "Невозможно проложить маршрут между заданными точками".

На сайте http://cargogeo.com/Dirs/GetDirections.aspx пробую проложить те же маршруты, и они прокладываются.

Как они это сделали? Я использую api яндекс карт, чтобы прокладывать маршруты между нас. пунктами, и есть проблемы с некоторыми нас. пунктами Беларуси...

6 комментариев
маршрутизация
Почтовый индекс по координатам
Удалённый пользователь
1 июля 2013, 13:43

Добрый день. Возможно ли получить с помощью геокодера почтовый индекс города или каким-либо дргуим способом?

3 комментария
API 2.0,геокодирование
Поиск населённого пункта
Удалённый пользователь
1 июля 2013, 17:56

Привет всем

Поиск населенного пункта, например "Александровка", их в выдаче может быть очень много, в разных странах.

Как показать все результаты на одной карте, в определенной стране.

 

Спасибо

4 комментария
API 2.0,геокодирование
Отлов события: вход/выход за пределы области.
zaleslaw.sin
1 июля 2013, 18:46

Добрый день, подскажите, каким образом отлавливать событие пересечения границы области (круга в простейшем случае), а лучше более сложного многоугольника.

Можно ли как - то слушать такое событие, чтобы выводить в console.log() данное событие.

 

Был бы признателен за пару строк на jquery/js.

3 комментария
события,API 2.0,полигон
Как получить координаты объектов?
Артем
1 июля 2013, 23:12

Как через апи сделать запрос со списком обьектов и получить их координаты?

2 комментария
API 2.0,геокодирование
Окружность заданного радиуса вокруг добавляемых объектов
murinno
2 июля 2013, 01:22

Подскажите, пожалуйста, как сделать карту, на которой при добавлении новых объектов рисовалась бы окружность заданного диаметра (например, 10 км). Есть необходимость знать, не находится ли новый объект в радиусе 10 км другого объекта, их будут десятки, а то и сотни, считать линейкой будет крайне неудобно.

30 комментариев
круг,API 2.0
тайлы google в апи яндекса 2.x
Mackiavelly67
2 июля 2013, 03:50

кто-то пытался прикрутить уже тайлы сателита гугла к апи яндекса.

пробывал стандартными методами то тайлы изрядно разходяться по Y, более того при каждом зуме там вообще какая-то охинея произходит с ними.

2 комментария
слои,API 2.0
ya maps api 2.0 Polyline click info
o.seryh
2 июля 2013, 08:27

Добрый день, нужна помощь по вопросу.

Строю маршрут по информации {координаты, время нахождение в данной координате}

Необходимо по клику в любое место построенного маршрута выводить информацию о времени нахождения обьекта в данной координате. Как можно реализовать подобное?

Пока написал вот такое костыльное решение:

 

1 комментарий
маршрутизация,API 2.0,балун
Не отображается карта
serge-setevoy
2 июля 2013, 11:55

Не лупите новичка.

Но я делаю уже третью карту, выдает код: <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="//api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?sid=tmcCAOnZZ9oiU4Cm-m76NS6R9HK2yENY&width=600&height=450"></script>

 

Вставляю себе на сайт. А карта не отображается(

Прошу помощи

2 комментария
конструктор
Как отловить событие изменения полигона
gofkane
2 июля 2013, 14:14

Нужно знать тот момент, когда пользователь закончил изменять полигон. Также нужно узнать координаты всех точек полигона  (координаты не на экране, а реальные, на карте). Как это сделать?

1 комментарий
редактор геометрии,события,API 2.0,полигон
Можно ли указать иконку геометки напрямую в YMapsML?
fedechka
2 июля 2013, 14:26

Не в виде обращения к некоему графическому файлу

<repr:href>http://info.maps.yandex.net/api/i/steelblue/dot.png</repr:href>,

а с выбором пресета со страницы http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.x/ref/reference/option.presetStorage.xml?

Не используя JS.

 

5 комментариев
метка,стили,API 1.x,YMapsML
получение данных для видимой области карты
Юрий
2 июля 2013, 16:34

Здравствуйте, встретился с аналогичной задачей как обсуждалась тут (обсуждение)

поискал информацию про spatial indexes. Тема довольно темная, если честно, но вопрос не в том. Подскажите как реализовать подобную связку

карта + БД?

попробую расписать подробней: у меня в БД в разных столбцах хранятся координаты, мне нужно выбрать запросом только те, которые попадают в видимую на данный момент область карты, но для этого мне нужно получить в цифровом виде эту видимую область карты, ну например координаты верхнего левого угла и длину и ширину или координаты верхнего левого и нижнего правого угла, как это сделать средствами АПИ?

и вопрос номер 2: в приведенной выше ссылке тем кто обращается правильно написаны события реакции на зум и перемещение или есть другие варианты?

53 комментария
API 2.0,тайлы,область видимости
Фильтр для обьектов по свойствам
Павел
3 июля 2013, 12:43

Прошу Вашего совета!

Есть необходимость реализовать интерактивную карту с объектами имеющие несколько свойств.

Идея примерно такая:

Есть у нас 100 объектов, информация о них в Excel файле. Каждый объект имеет помимо основных свойств (координаты, тип), дополнительные. Например, цвет: синий, зеленый, красный и т.д. Есть другое свойство, пусть будет: Вес (от и до). И третье, например, хороший/плохой.

Эти объекты нужно отобразить на карте. Пользователю предоставляется возможность определить параметры. Например: Цвет - зеленый, вес: 5 кг, хороший.

На карте оборажаются только объекты подходящие под эти условия. Причем, обект может быть и красным и зеленым например! Следовательно при разных условиях могут отображаться одни и те же объекты.

Примеров не нашел. Есть примеры но все они не предусматривают пересечение каких либо характеристик. Просто разбито на группы и каждаю группа от другой не зависит.

Прежде чем приступать хотел бы услышать ваш совет, верным ли путем я собираюсь идти?

1. Excel фаил в YmapsML (макрос на VB). Дополнительные свойства пишутся в <AnyMetaData>.

2. Грузим YmapsML на карту. И манипулируем с уже загруженными объектами с помощью JS. Проверяем свойства в <AnyMetaData> (если ... то ... видим/не видим).

Или каждый раз при введении новых условий выбора придется обращаться к файлу и на этапе загрузки смотреть условия?

Или я не с той стороны к этому вопросу подхожу? Не хочется начинать работу и потом зайти в тупик.

Есть ещё одно условие. Модуль должен быть легко встраевымый. Т.е. иметь законченный вид который можно вставить в любой сайтик. (HTML+JS). Поэтому завязывание с ПХП и конкретным сайтом крайне нежелательно.

2 комментария
API 2.0,geoQuery
Печать карты больших размеров
Ezik80
3 июля 2013, 13:26

Размер карты больше 10000х10000рх. Ни меток, ни контролов, только карта. Принтера таких размеров естественно тоже нет, поэтому печатать придется кусками А4. Карта таких размеров просто создается и нормально грузится в браузер. А вот печатать ее браузеры не хотят. Firefox 5.0 печатает только первую страницу, а на остальных фон карты, как будто нет данных по этим местам(предварительный просмотр печати показывает тоже самое). Опера 12.15, если я правильно понял то, что она делает, на каждом листе печатает только один тайл в левом верхнем углу(предварительный просмотр печати показывает карту на всех листах). IE, Chrom, Яндекс карты таких размеров не открыли вообще. В каждом браузере в настройках печати установлено "печать фона", но это не помогает. Вот здесь http://habrahabr.ru/post/150061/ рекомендуют через layer делать. Мне кажется есть несколько вариантов, через Static.API (у меня не получилось координаты пересчитывать так чтобы края сшивались) или через layer, но здесь мне совсем не понятно, можно ли тайлы как то из карты извлекать и по своему их размещать. Прошу помощи в общем)

1 комментарий
печать карты
Баги в FF 22?
ГородСад
3 июля 2013, 14:01

После обновления FireFox до версии 22 (сам автоматически обновился) появился странный баг:
при наличии на карте нескольких плэйсмарок если пользоваться зумом карты или даже просто двигать лапкой - плэйсмарки произвольно пропадают и появляются. На картах, где плэйсмарок много, вообще сначала открывается только 2-3. Если открыть какой-нибудь балун, то дефект исчезает. У меня этот баг работатет даже здесь в конструкторе карт (сначала думал, что проблема в коде). С картами на апи-1 такое не наблюдается-только с Апи-2.
Во всех остальных браузерах  тоже всё нормально.
У кого-нибудь ещё такое наблюдается? Или это только я вижу? (Не нашёл, чтобы кто-то ещё жаловался)

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