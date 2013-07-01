Размер карты больше 10000х10000рх. Ни меток, ни контролов, только карта. Принтера таких размеров естественно тоже нет, поэтому печатать придется кусками А4. Карта таких размеров просто создается и нормально грузится в браузер. А вот печатать ее браузеры не хотят. Firefox 5.0 печатает только первую страницу, а на остальных фон карты, как будто нет данных по этим местам(предварительный просмотр печати показывает тоже самое). Опера 12.15, если я правильно понял то, что она делает, на каждом листе печатает только один тайл в левом верхнем углу(предварительный просмотр печати показывает карту на всех листах). IE, Chrom, Яндекс карты таких размеров не открыли вообще. В каждом браузере в настройках печати установлено "печать фона", но это не помогает. Вот здесь http://habrahabr.ru/post/150061/ рекомендуют через layer делать. Мне кажется есть несколько вариантов, через Static.API (у меня не получилось координаты пересчитывать так чтобы края сшивались) или через layer, но здесь мне совсем не понятно, можно ли тайлы как то из карты извлекать и по своему их размещать. Прошу помощи в общем)