Добрый день, участники клуба.
Я столкнулся со следующей проблемой. Мне нужно по событию установки/снятия галочки в чекбоксе добавлять/удалять возможность отслеживания кликов по карте.
В качестве образца я взял этот пример с Занимательной Веб-картографии, немного модернезировав его.
В примере отслеживание событий myMap.events.add('click', function (e) {...}} добавляется в init, у меня, при установке галки в чекбоксе, но при снятии галки я так и не смог отключить данный обработчик событий. Пытался шаманить с myMap.events.remove('click', ...), но у меня ничего не получилось.
Прошу помощи, текст всего примера ниже
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtm
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
<script src="http://api-maps.yandex.ru
/2.0-stable/?load=package" type="text/javascript"></script> .full&lang=ru-RU
<style type="text/css">
html, body,#map, #YMapsID {
width: 100%;
height: 95%;
margin: 0;
padding: 0;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var myMap, route, ch =1;
var markers = [];
var point = [];
window.onload = function () {
ymaps.ready(init);
}
function init () {
myMap = new ymaps.Map('map', {
center: [56.314102,44.017161],
zoom: 14
});
//Добавляем элементы управления
myMap.controls
.add('zoomControl')
.add('typeSelector')
.add('mapTools')
}
function calcRoute() {
route && myMap.geoObjects.remove(route);
for(var i = 0, l = markers.length; i < l; i++) {
point[i] = markers[i].geometry.getCoordinates();
}ymaps.route(point, {
// Опции маршрутизатора
mapStateAutoApply: true // автоматически позиционировать карту
}).then(function (router) {
route = router;
myMap.geoObjects.add(route);
}, function (error) {
alert("Возникла ошибка: " + error.message);
});
}
//Удаление маршрута и меток с карты и очистка данных
function reset() {
route && myMap.geoObjects.remove(route);
for(var i = 0, l = markers.length; i < l; i++) {
myMap.geoObjects.remove(markers[i]);
}
markers = [];
point = [];
ch = 1;
}
function enableRoute() {
if (document.getElementById('activeroute').checked)
{
//Отсеживаем событие клика по карте
myMap.events.add('click', function (e) {
var coords = e.get('coordPosition');
if(markers.length < 10)
{
myPlacemark = new ymaps.Placemark([coords[0
].toPrecision(6),coords[1 ].toPrecision(6)], {
// Свойства
// Текст метки
iconContent: ch
}, {
// Опции
// Иконка метки будет растягиваться под ее контент
preset: 'twirl#blueStretchyIcon'
});
markers.push(myPlacemark);
myMap.geoObjects.add(myPlacemark);
ch++;
}
else
{
alert("Вы задали максимальное количество точек");
}
});
document.getElementById('createRoute').disabled = false;
document.getElementById('clearRoute').disabled = false;
}
else
{
document.getElementById('createRoute').disabled = true;
document.getElementById('clearRoute').disabled = true;
reset();
//myMap.events.remove('click', ???); Здесь нужно убрать отслеживание событий!
}
}
</script>
</head>
<body>
<div id="map"></div>
<input type="checkbox" id="activeroute" onclick="enableRoute()" />Маршрут
<input type="button" id="createRoute" value="Построить маршрут" onclick="calcRoute()" disabled />
<input type="button" id="clearRoute" value="Очистить" onclick="reset()" disabled />
</body>
</html>