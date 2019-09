Добрый день, участники клуба.

Я столкнулся со следующей проблемой. Мне нужно по событию установки/снятия галочки в чекбоксе добавлять/удалять возможность отслеживания кликов по карте.

В качестве образца я взял этот пример с Занимательной Веб-картографии, немного модернезировав его.

В примере отслеживание событий myMap.events.add('click', function (e) {...}} добавляется в init, у меня, при установке галки в чекбоксе, но при снятии галки я так и не смог отключить данный обработчик событий. Пытался шаманить с myMap.events.remove('click', ...), но у меня ничего не получилось.

Прошу помощи, текст всего примера ниже



"

<html xmlns="

<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />

<script src="

<style type="text/css">

html, body,#map, #YMapsID {

width: 100%;

height: 95%;

margin: 0;

padding: 0;



}

</style>

<script type="text/javascript">

var myMap, route, ch =1;

var markers = [];

var point = [];

window.onload = function () {

ymaps.ready(init);

}

function init () {



myMap = new ymaps.Map('map', {

center: [56.314102,44.017161],

zoom: 14

});



//Добавляем элементы управления

myMap.controls

.add('zoomControl')

.add('typeSelector')

.add('mapTools')

}



function calcRoute() {

route && myMap.geoObjects.remove(route);

for(var i = 0, l = markers.length; i < l; i++) {

point[i] = markers[i].geometry.getCoordinates();

