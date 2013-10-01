В существующей версии 2.0 использую Конструктор карт, получаю код, встраиваю его в сайт и в целом доволен результатом. Спасибо разработчикам.
Вопрос: При переходе Яндекс Карт на версию 2.1 у меня просто измениться картинка? Или так сформулирую - мне не надо будет заново создавать свои карты в новой версии?
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Существующий Конструктор карт выдает скрипт, который надо вставить в сайт. Это удобно и не требует знания в JAVA.
Вопрос: Если я таки разберусь в дополнительных возможностях, связанных с JAVA-скриптом, то могу ли я дополнить код (скрипт), который уже выдал мне конструктор или надо создавать новый скрипт с нуля, пользуясь песочницей и проч. ???
И если я могу дополнить скрипт конструктора, то куда нужно вставлять новые команды? В какое место скрипта от конструктора ??? <script> СЮДА??? </script> или <script СЮДА??? > </script>
Если конкретнее то интересует создание на карте своих слоёв.
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Получая скрипт от конструктора и вставляя его на сайт я хотел бы как-то защитить готовый вариант от копирования.
Вопрос: Как я это могу сделать? Помогает ли в этом случае API-ключ? Могу ли я вставить на карту свой полупрозрачный водяной знак? Как это можно сделать в случае использования кода, полученного от конструктора? В каком место кода и каким образом надо "указать картинку"?