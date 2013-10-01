Мы сегодня уже писали о запуске бета-версии Яндекс.Карт, которую можно посмотреть по ссылке beta.maps.yandex.ru. Разумеется, бета Карт не могла бы состояться без новой версии API. Так что мы рады представить вам JavaScript API Яндекс.Карт 2.1-beta.

Это тоже пока только бета-версия, но вы уже можете оценить все основные изменения. Во-первых, мы реализовали новый адаптивный дизайн интерфейсов карты. Во-вторых, мы внесли ряд архитектурных изменений. Такие масштабные обновления повлекли за собой слом обратной совместимости с версией 2.0, но это стоило того. Подробнее читайте на сайте API и смотрите примеры в песочнице.

Завтра, 2 октября на Yet another Conference будет сразу два доклада, посвященные новой версии. В 11:30 в секции API Марина Степанова в рамках доклада «Рекомендации по проектированию API» расскажет об обновлении архитектуры. А в 16:15 Денис Хананеин и Александр Кудымов объяснят, почему в новой версии мы внедрили адаптивный дизайн и как именно мы это сделали. Онлайн-трансляцию докладов мы можете смотреть прямо из дома на сайте Яндекс.Технологии.