Клуб API Карт

октябрь 2013
Зум в скрытой вкладке
Milov
1 октября 2013, 06:29

Карта рисуется при открытии вкладки, но зум большой ставит, на активной вкладке по-умолчанию всё отлично

стоит это myMap.setBounds(myCollection.getBounds());

так же для вкладок ставлю

$('.myTab').on('shown', function (e) {

    e.target;

    e.relatedTarget;

    myMap.container.fitToViewport();

});

 

Как зум поправить?

2 комментария
масштаб,API 2.0,карта в скрытом контейнере
Подпись к ломаным и площадным объектам
ktotud
1 октября 2013, 10:57

Как можно вывести текстовую информацию у линейных и площадных объектов.
Что бы у линейных подпись шла вдоль линии - а у площадных - по центру объекта
без создания дополнительного балуна. Может какие свойства есть у объектов ?

2 комментария
ломаная,API 2.0,полигон
Кластеры - пусто
Михаил П.
1 октября 2013, 13:32

Здравствуйте.

Практически пример из документации. TypeError: ymaps.GeoObject is not a constructor - iconImageOffset: [-15, -20]

Где ошибка?

<script type="text/javascript">
        function init() {
       
        var myMap = new ymaps.Map("map", {
                center: [55.724545,37.569692],
                zoom: 11
            });
        myMap.controls.add('zoomControl').add('typeSelector').add('mapTools');
   
           
            var coords = [
                [56.023, 36.988],
                [56.025, 36.981],
                [56.020, 36.981],
                [56.021, 36.983],
                [56.027, 36.987]
            ]
           
            var myGeoObjects = [];

            for (var i = 0; i < coords.length; i++) {
              myGeoObjects[i] = new ymaps.GeoObject({
                geometry: {
                  type: "Point",
                  coordinates: coords[i]
                },
                properties: {
                    clusterCaption: 'Город № '+(i+1),
                    balloonContentBody: 'Название - '+(i+1),
                    balloonContentHeader: "Балун метки",
                    balloonContentFooter: "Подвал",
                    hintContent: "Хинт метки",
                    iconContent: 'Метка',
                    balloonContent: 'Меня можно перемещать'
                }
              },{
                preset: 'twirl#redStretchyIcon',
                iconImageHref: 'assets/img/metka.png',
                iconImageSize: [35, 33],
                iconImageOffset: [-15, -20]
              });
            }

            var myClusterer = new ymaps.Clusterer(
                {clusterDisableClickZoom: true}
            );
           
            myClusterer.add(myGeoObjects);
            myMap.geoObjects.add(myClusterer);
        }
    </script>

 

5 комментариев
метка,кластеризатор,API 2.0,балун
Ближайшая дорога
Удалённый пользователь
1 октября 2013, 16:39

Привет.

Когда вывожу объекты на карту, они не много сдвинуты от дороги, хотя это ТС. Я видел на yandex maps, что когда ввожу координаты моих объектов, яндекс показывает их на дороге, т.е. находит ближайшую улицу, и "сдвигает" мою метку на эту дорогу. Я пробовал разные способы, но все равно не пойму как так сделать, хотя бы принцип какой. Заранее спасибо.

11 комментариев
маршрутизация,API 2.0,метка
Новые Яндекс.Карты: бета-версия
tekunova
1 октября 2013, 18:09
Новые Яндекс.Карты: бета-версия

Недавно Яндекс анонсировал новую платформу «Острова». Бета-версия Островов уже запущена в Поиске, Видео, Картинках и на главной странице Яндекса. Мы решили не отставать от коллег и делаем ещё один шаг на большом пути. Сегодня мы запускаем бета-версию новых Яндекс.Карт.

В Картах довольно сложный пользовательский интерфейс. Кнопочки, поля ввода, сама карта — попробуй-ка разберись во всём этом. Мы хотели сделать интерфейс проще и понятнее, сохранив при этом все функции сервиса. После множества наблюдений и экспериментов мы пришли к идее нового интерфейса и сегодня готовы показать вам его первую версию. Новые карты доступны по адресу http://beta.maps.yandex.ru.

Один из ключевых принципов Островов — релевантность интерфейса. Если вам не нужны никакие дополнительные функции, а нужна лишь карта — мы отдали ей столько места, сколько могли. Разве что оставили немного сверху для поисковой строки.



Чтобы вам было проще найти объект на карте, мы сделали результаты поиска более информативными — названия объектов показываются сразу, без клика. А форму каждой метки упростили.



Изменилось и поведение сервиса по клику на метку. Теперь информация об объектах появляется слева и не закрывает полезную область карты около метки.



В текущем интерфейсе Карт часто возникает ситуация, когда панель дополнительной информации о пробках загораживает полезную информацию. Мы сделали так, что пробки можно включать и выключать, не открывая панель с дополнительными настройками. В самой панели настроек интерфейс тоже немного усовершенствован.



Пока это лишь бета-версия, и мы реализовали в ней далеко не все функции сервиса — ещё нет маршрутов, панорам и фотографий. Всё это будет, но чуть позже. Что-то уже полным ходом в разработке, и некоторые функции мы запустим в ближайшее время; что-то пока в планах, и мы горячо обсуждаем, как это реализовать; а что-то ещё появится в планах после этого запуска.

Бета-версию новых Яндекс.Карт вы можете попробовать на компьютере, планшете и смартфоне. 

Как вам наши новые карты?

Андрей Кармацкий, руководитель службы дизайна Яндекс.Карт
JavaScript API Яндекс.Карт 2.1-beta
tekunova
1 октября 2013, 20:22
JavaScript API Яндекс.Карт 2.1-beta

Мы сегодня уже писали о запуске бета-версии Яндекс.Карт, которую можно посмотреть по ссылке beta.maps.yandex.ru. Разумеется, бета Карт не могла бы состояться без новой версии API. Так что мы рады представить вам JavaScript API Яндекс.Карт 2.1-beta. 

Это тоже пока только бета-версия, но вы уже можете оценить все основные изменения. Во-первых, мы реализовали новый адаптивный дизайн интерфейсов карты. Во-вторых, мы внесли ряд архитектурных изменений. Такие масштабные обновления повлекли за собой слом обратной совместимости с версией 2.0, но это стоило того. Подробнее читайте на сайте API и смотрите примеры в песочнице.

Завтра, 2 октября на Yet another Conference будет сразу два доклада, посвященные новой версии. В 11:30 в секции API Марина Степанова в рамках доклада «Рекомендации по проектированию API» расскажет об обновлении архитектуры. А в 16:15 Денис Хананеин и Александр Кудымов объяснят, почему в новой версии мы внедрили адаптивный дизайн и как именно мы это сделали. Онлайн-трансляцию докладов мы можете смотреть прямо из дома на сайте Яндекс.Технологии.

обновление,API 2.1
Метка скачет по карте
Yeldar Kurmangaliyev
1 октября 2013, 21:30

Поиск по справочнику информации не дал. Надеюсь, вы мне поможете

Суть в том, что у меня есть JavaScript (точнее, JS-скрипт генерируется PHP-кодом по данным из MySQL базы), который добавляет на карту метки, однако метки "скачут" по карте. Причем чем меньше Zoom, тем менее точно стоит точка. И похоже на то, что положение метки как-то зависит от положения указателя во время скроллзума. То есть есть приблизить скроллом на 2, передвинуть указатель и отодвинуть скроллом на 2, то точка будет уже в другом месте. Причем "скачет" она только по вертикали.

Такая магия встречается только в Google Chrome (29.0), в Mozilla Firefox (22.0) и Opera (12.16) точка стоит ровно по центру. Это ошибка верстки \ CSS или чего? Если да, то подскажите решение. CSS \ PHP \ HTML - код по просьбе, просто не уверен что именно нужно кидать.

Заранее спасибо.

6 комментариев
метка,API 2.0,балун,CSS
Хочу выделить несколько стран
Павел
2 октября 2013, 03:38

Вот хотел посмотреть, как выглядеть будет на карте Большой Евразийский Союз 

Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Армения, Китай, Индия, Иран, Македония

в общем, выделить их и посмотреть на карте мира, но не смог.

 

Сделайте, что бы можно было выделять страны цветом или границы на общем фоне  

5 комментариев
регионы,API 2.0
Последовательный вызов ymaps.geocode
Александр
2 октября 2013, 07:03

Доброго времени суток!

Уже который день бьюсь над задачей последовательного вызова асинхронных функций.

Дело в том, что мне нужно сделать некоторое кол-во запросов к серверу Яндекс, но возвращать результаты строго в определенном порядке, вот вполне рабочий код, вызовы последователны, но заполненение массива нет. 

Понимаю, что выполненение данных запросов асинхронно, и что когда сервер ответит, тогда и впишется в массив.

Вопрос, как заполнить массив согласно вызовам в цикле, или хотя бы получить строку моего запроса, т.е. чтобы я знал, что данные координаты относятся к данному адресу?

Заранее спасибо!

 

 for(var i = 0; i < obj.length; i++) {
     ymaps.geocode(obj[i].address).then(
         function (res) {
             var coord = res.geoObjects.get(0).geometry.getCoordinates();
             tmpArr.push(coord);
             if(tmpArr.length == obj.length) {
                 logisticsMap.writeMapData(JSON.stringify(tmpArr));
             }
         }
     );
 };

 

12 комментариев
API 2.0,геокодирование
Как ускорить вывод меток?
Владислав
2 октября 2013, 10:44

Добрый день!  Подскажите, как ускорить вывод меток на карту. Использование коллекции ускоряет вывод или же просто позволяет работать с атрибутами меток? 

8 комментариев
кластеризатор,API 2.0,коллекции
Уведомления о новых сообщениях в блоге API Яндекс.Карт
Алексей
2 октября 2013, 12:02

Как сделать так, чтобы уведомления или даже сам текст новых сообщений в блога API Яндекс.Карт (http://ymapsapi.ya.ru/) валился мне на почту? Почта не Яндексовская.

Спасибо.

1 комментарий
Интерфейс страницы клуба
Алексей
2 октября 2013, 12:12

Выскажу свое громкое "фи!" относительно интерфейса страницы клуба (http://clubs.ya.ru/mapsapi/).

В 99 процентов случаев пользователю нужно просто элементарно создать новую тему или найти что-то в предыдущих.

Сейчас (на момент написания этого поста) страница выглядит как кабина пилота, перегруженная каким-то шлаком и слева и сверху, около ста ссылок одновременно... А мне всего-то навсего нужно тему создать... Дайте пинка своим юзабилистам от меня.

Спасибо!

Нужна помощь с переносом яндекс карт на API 2.Х
Евгений Николаев
2 октября 2013, 13:40

Здравствуйте, проблема в следующем, на сайте при нажатии на кнопку отображались яндекс карты АПИ 1.0 в окне, сейчас хочу поставить АПИ 2.Х, изменил скрипт на 2.0

<script type="text/javascript" src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.standard&mode=debug&lang=ru-RU"></script>

и добавил в скрипт вызова формы

 

$('.map').click(function (e) {

    $('#mapoverlay').dialog('open');

    ymaps.ready(function () {

        var Map = new ymaps.Map("#mapoverlay", {

            center: [55.76, 37.64],

        });

    });

});

 

Форма открывается но она пустая в сайтах новичек необходимо срочно изменить помогите плз. Или подскажите как обнаружить в чем ошибка?? 

18 комментариев
API 2.0,API 1.x
Фильтрация сайтов: открытие доступа к Яндекс.Карты
megavolt24
2 октября 2013, 15:04

Доброго времени! Просьба не пинать, но в поиске не нашёл, да и задача сама по себе такто под силу любому новичку.

Сабж: за маршрутизатором есть офисная локалка с несколькими машинами, при этом им необходимо ограничить доступ на какие-либо ресурсы в интернете, но при этом оставив доступ к сервису Яндекс.Карты ввиду того, что ПО (ТаксиМастер) использует API этого сервиса и юзает их при поиске адресов. Так вот, открывая доступ только к maps.yandex.ru , yandex.ru, http://maps.yandex.ruhttp://maps.yandex.ru наше ПО перестаёт работать с картой ввиду их недоступности. При этом, открываю доступ,например, только на Ростелеком - всё работает (по WEB по крайней мере сайт rt.ru открывается, всё ОК). Подскажите плз, что делаю не так? Заранее спасибо за любую инфу.

1 комментарий
YMapsML + events
delphikingdom
2 октября 2013, 18:28

Добрый вечер.

Помогите разобраться.

Есть список объектов, полученных из YMapsML-файла. Для каждого добавлен обработчик клика.

map.geoObjects.add(res.geoObjects);

map.geoObjects.events.add('click', function(e) { <<обработка события>>  });

Могу ли я в функции обработки этого события как-то получить доступ к данным, которые описаны в блоке metaDataProperty->AnyMetaData  в YMapsML

2 комментария
события,API 2.0,YMapsML
mouseleave при переходе на потомка
Удалённый пользователь
3 октября 2013, 09:47

Здравствуйте!

Событие mouseleave должно срабатывать только когда курсор реально вышел за пределы карты,

но оно срабатывает и тогда, когда курсор попадает на область какого-то контроллера или метки.

А это уже называется не mouseleave а mouseout

 

Это такая особенность api?

Подскажите как решить эту проблему?

Только без jQuery

4 комментария
события,API 2.0
Три главных вопроса новичка
Удалённый пользователь
3 октября 2013, 12:20

В существующей версии 2.0 использую Конструктор карт, получаю код, встраиваю его в сайт и в целом доволен результатом. Спасибо разработчикам. 

 

Вопрос: При переходе Яндекс Карт на версию 2.1 у меня просто измениться картинка? Или так сформулирую - мне не надо будет заново создавать свои карты в новой версии? 

 

============

 

Существующий Конструктор карт выдает скрипт, который надо вставить в сайт. Это удобно и не требует знания в JAVA.

 

Вопрос: Если я таки разберусь в дополнительных возможностях, связанных с JAVA-скриптом, то могу ли я дополнить код (скрипт), который уже выдал мне конструктор или надо создавать новый скрипт с нуля, пользуясь песочницей и проч. ???

И если я могу дополнить скрипт конструктора, то куда нужно вставлять новые команды? В какое место скрипта от конструктора ??? <script> СЮДА??? </script>  или  <script СЮДА??? > </script> 

Если конкретнее то интересует создание на карте своих слоёв.

 

=============

 

Получая скрипт от конструктора и вставляя его на сайт я хотел бы как-то защитить готовый вариант от копирования.

 

Вопрос: Как я это могу сделать? Помогает ли в этом случае API-ключ? Могу ли я вставить на карту свой полупрозрачный водяной знак? Как это можно сделать в случае использования кода, полученного от конструктора? В каком место кода и каким образом надо "указать картинку"?

3 комментария
Не получается добавить html в метку
Интерма Компания
3 октября 2013, 14:10
 // Создаем геообъект с типом геометрии "Точка".
        myGeoObject = new ymaps.GeoObject({
            // Описание геометрии.
            geometry: {
                type: "Point",
                coordinates: [37.59851,55.812772]
            },
            // Свойства.
            properties: {
                // Контент метки.
                iconContent: 'ООО "Базис-Групп"',
                balloonContent: '
                    <strong>Сайт</strong>:<a href="http://dom-climata.ru/" target="_blank">dom-climata.ru</a><br />
                    <strong>Адрес</strong>: г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр.9<br />
                    <strong>Телефон</strong>: + 7 (495) 276-27-70, 8(800)555-27-10 звонок по России бесплатный<br />
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                    <a href="http://dom-climata.ru/about/contacts/" target="_blank">Контактная информация на сайте дилера</a>
                '
            }
        }, {
            // Опции.

После вставки html-кода в "balloonContent" карта перестала отображаться. Я так понял проблема в синтаксисе, так как в notepad у меня не подсвечивает только первый тэг <strong>, остальные теги подсвечивает. Что неправильного?

Или лучше использовать код из этой документации?

2 комментария
API 2.0,метка,Javascript,html,балун
TypeError: ymaps.Map is not a constructor
ANVictor2008
3 октября 2013, 17:19
http://svalkanet.ru/index.php/typography/parallax-engine - выдает эту ошибку не пойму никак откуда, в опере отрабатывается, а вот в хроме и мазиле не хочет, причем не только на этой странице, где куча скриптов, но и в админке, где кроме библиотеки jQuery ничего не подключается. Не могу понять почему
1 комментарий
Метки на середине звеньев ломаной
kriola0901
3 октября 2013, 17:54

Здравствуйте. Мне нужно на ломаной на каждом звене посередине поставить метку. Нахожу координаты середины каждого звена (х,у) по формуле х=(х1+х2)/2 и у=(у1+у2)/2, где (х1,у1) и (х2,у2) координаты соседних вершин ломаной. Но точка оказывается не на лиии, а в стороне....Подскажите пожалуйста как мне найти координаты середины каждого звена?

1 комментарий
метка,API 2.0,ломаная