Клуб API Карт

сентябрь 2013
Как удалить точки маршрута?
Walter White
1 сентября 2013, 03:12

Скриншот: https://dl.dropboxusercontent.com/u/6901050/web_imgs/waypoints.png

Как удалить точки, которые выделенные красным?

 

Код:

var route = new ymaps.route(points, {
        mapStateAutoApply: true,
        strictBounds: true
    }).then(function(route) {
        myMap.geoObjects.add(route);
    });

P. S. Пробловал это, не работает

3 комментария
маршрутизация,API 2.0
Надпись на кластере
eisenhorn13
1 сентября 2013, 16:13

Можно ли на кластере вместо цифры, количества собранных в него точек, вывести произвольны текст?

2 комментария
кластеризатор,API 2.0
Скрыть метку
Удалённый пользователь
1 сентября 2013, 16:42

Здравствуйте. 

Как мне скыть метку? Сейчас есть удаление метки из коллекции, на карте метка исчезает, но я так понимаю она совсем удаляется из коллекции и с карты.

 

this.changeDriverStatus = function (idDriver, longitude, latitude, status) {
    DriverCollection.each(function (item) {
        if (item.properties.get('name') == idDriver) {
            //item.geometry.setCoordinates([latitude, longitude]);
            DriverCollection.remove(item);
        }
    });
}

  

Может быть для этого есть какое-то свойство метки? Заранее спасибо!

2 комментария
метка,API 2.0,коллекции
Пропадают точки после скрытия/показа кластера
eisenhorn13
1 сентября 2013, 18:56

Всем доброе время суток!

Ситуация такая: есть 20 точек, храним их в коллекции, затем добавляем в кластер, скрываем/показываем (добавляем в кластер и обратно) - все хорошо. Но потом увеличиваем карту, чтобы некоторые точки "вылезли из кластера", убираем точки из кластера и добавляем обратно и в результате теряются точки которые "вылезли"! При чем из коллекции эти точки тоже чудесным образом пропали(

Урл: http://gnhaku.me/y.php


Заранее спасибо!

2 комментария
кластеризатор,API 2.0
Определить, попадает ли точка в заданную область polygon?
afimax
1 сентября 2013, 21:01

Добрый вечер! Вопрос следующий. Надо определить, попадает ли выбранная точка на карте (по клику) в заданую область (кольцо). Область задана координатами каждого километра в массиве следующим образом.

 

var mkad_km = [
[1,37.842762,55.774558],
[2,37.842789,55.76522],
[3,37.842627,55.755723],
[4,37.841828,55.747399],
[5,37.841217,55.739103],
[6,37.840175,55.730482],
[7,37.83916,55.721939],
[8,37.837121,55.712203],
[9,37.83262,55.703048],
[10,37.829512,55.694287],
[11,37.831353,55.68529],
[12,37.834605,55.675945],
[13,37.837597,55.667752],
[14,37.839348,55.658667],
[15,37.833842,55.650053],
[16,37.824787,55.643713],
[17,37.814564,55.637347],
[18,37.802473,55.62913],
[19,37.794235,55.623758],
[20,37.781928,55.617713],
[21,37.771139,55.611755],
[22,37.758725,55.604956],
[23,37.747945,55.599677],
[24,37.734785,55.594143],
[25,37.723062,55.589234],
[26,37.709425,55.583983],
[27,37.696256,55.578834],
[28,37.683167,55.574019],
[29,37.668911,55.571999],
[30,37.647765,55.573093],
[31,37.633419,55.573928],
[32,37.616719,55.574732],
[33,37.60107,55.575816],
[34,37.586536,55.5778],
[35,37.571938,55.581271],
[36,37.555732,55.585143],
[37,37.545132,55.587509],
[38,37.526366,55.5922],
[39,37.516108,55.594728],
[40,37.502274,55.60249],
[41,37.49391,55.609685],
[42,37.484846,55.617424],
[43,37.474668,55.625801],
[44,37.469925,55.630207],
[45,37.456864,55.641041],
[46,37.448195,55.648794],
[47,37.441125,55.654675],
[48,37.434424,55.660424],
[49,37.42598,55.670701],
[50,37.418712,55.67994],
[51,37.414868,55.686873],
[52,37.407528,55.695697],
[53,37.397952,55.702805],
[54,37.388969,55.709657],
[55,37.383283,55.718273],
[56,37.378369,55.728581],
[57,37.374991,55.735201],
[58,37.370248,55.744789],
[59,37.369188,55.75435],
[60,37.369053,55.762936],
[61,37.369619,55.771444],
[62,37.369853,55.779722],
[63,37.372943,55.789542],
[64,37.379824,55.79723],
[65,37.386876,55.805796],
[66,37.390397,55.814629],
[67,37.393236,55.823606],
[68,37.395275,55.83251],
[69,37.394709,55.840376],
[70,37.393056,55.850141],
[71,37.397314,55.858801],
[72,37.405588,55.867051],
[73,37.416601,55.872703],
[74,37.429429,55.877041],
[75,37.443596,55.881091],
[76,37.459065,55.882828],
[77,37.473096,55.884625],
[78,37.48861,55.888897],
[79,37.5016,55.894232],
[80,37.513206,55.899578],
[81,37.527597,55.90526],
[82,37.543443,55.907687],
[83,37.559577,55.909388],
[84,37.575531,55.910907],
[85,37.590344,55.909257],
[86,37.604637,55.905472],
[87,37.619603,55.901637],
[88,37.635961,55.898533],
[89,37.647648,55.896973],
[90,37.667878,55.895449],
[91,37.681721,55.894868],
[92,37.698807,55.893884],
[93,37.712363,55.889094],
[94,37.723636,55.883555],
[95,37.735791,55.877501],
[96,37.741261,55.874698],
[97,37.764519,55.862464],
[98,37.765992,55.861979],
[99,37.788216,55.850257],
[100,37.788522,55.850383],
[101,37.800586,55.844167],
[102,37.822819,55.832707],
[103,37.829754,55.828789],
[104,37.837148,55.821072],
[105,37.838926,55.811599],
[106,37.840004,55.802781],
[107,37.840965,55.793991],
[108,37.841576,55.785017]
];

 

  

// Создаю полигон области (область МКАД) по заданным координатам mkad_km

var polygon = new ymaps.Polygon();

for (i = 0; i < 108; i++) {

    polygon.addPoint(new ymaps.GeoPoint(mkad_km[i][1], mkad_km[i][2]));

}

myMap.addOverlay(polygon); // Добавляю на карту

 

var pnt = new GeoPortal.Point(55.788172, 37.672375); // Задаю произвольную точку в области МКАД (GeoPortal - так можно???)

// Ставлю метку по клику над картой, если точка (pnt) попадает в заданную область polygon

myMap.events.add('click', function (e) {

    if (polygon.contains(pnt)) {

        myMap.geoObjects.add(new ymaps.Placemark(e.get(

            'coordPosition')));

    }

});

 

Буду благодарен за помощь.

12 комментариев
координаты,API 2.0,полигон
Каким образом можно скопировать карту?
Wanderer199066
2 сентября 2013, 10:10

Нужно выдернуть карту покрытия сети у мегафона, мтс, билайна и yota. подскажите каким образом это сделать?

2 комментария
"Локаль" улиц, объектов на карте
Удалённый пользователь
2 сентября 2013, 11:28

По умолчанию на карту выводятся название улиц, объектов на русском и украиском языках.
Возможно ли отобразить только на русском?
И если можно, то не возникнет ли ситуации, в случае если у улицы, объекта нет русского названия, не будет отображаться вообще ничего? 

API 2.0,локализация
Множественное геокодирование и перебор each
Nikita
2 сентября 2013, 12:52

Здравствуйте

Начал разбиратьcя с API, возникла задача своей подписи к каждой метке, пока только начал, но  сразу же наткнулся на непонятную проблему

 

// Геокодирование массива адресов.
mGeocoder.geocode([
    "г. Кемерово, пр. Советский 27",
    "г. Кемерово, пр. Октябрьский 31",
    "г. Кемерово, пр. Ленинградский 38",
    "г. Кемерово, пр. Ленина 35",
    "г. Кемерово, 50 лет Октября 26"
])
    .then(function (res) {
        // Асинхронно получаем коллекцию найденных геообъектов.
        res.geoObjects.each(function (
            geoObject) {
            geoObject.properties.set(
                'balloonContentBody',
                '_мой_контент_');
            myMap.geoObjects.add(
                geoObject);
        });
    });

 

Почему то метки на карту добавляются через одну, т.е. первая, третья, пятая, а промежуточные как будто игнорируются, не могу понять в  чем проблема...

1 комментарий
API 2.0,коллекции,геокодирование
Как преобразовать результат getCoordinates() в строку?
Удалённый пользователь
2 сентября 2013, 17:19

Функция должна возвращать текст. Как такое можно сделать?

4 комментария
Javascript,координаты,API 2.0
Возможность выделения текста для Placemark iconContent
belyi05
2 сентября 2013, 18:22

Добрый, 

искал, но не смог найти ни в API, ни в FAQ похожего.

 

place = new ymaps.Placemark([59.942999, 30.819439], {
    // Property
    // Placemark text
    iconContent: '<div class="geo-block-br">Адрес: Москва</div>'
}, {
    // Options
    // The placemark icon will stretch to fit the content
    preset: 'twirl#redStretchyIcon'
});
myMap.geoObjects.add(place);

  

добавляем Placemark на карту, но при попытке выделить (selectable) адрес на этом Placemark карта под ним двигается по событию drag.

 

пробовал z-index менять, но может где-то не там пробовал

Вопрос: что сделать, чтобы у Placemark был приоритет выше, чем у самой карты, и была возможность выделить текст? 

Болванка здесь http://jsfiddle.net/ffNjd/6/

3 комментария
метка,API 2.0,стили
Более 17 точек на карте, создание карты через api средствами яндекса.
Димитрий Гришаев
3 сентября 2013, 16:06

Составляю карту http://api.yandex.ru/maps/tools/constructor/, на которую мне нужно нанести 20 точек и в дальнейшем будет количество торговых точек увеличиваться. Но, столкнулся с проблемой, что больше  17 точек сохранить я не могу.

Сама карта, (хз что и как)

<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="//api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?sid=YWdzhcqeRi1DW-nTkx10taSqvcAmZ6hi&width=600&height=450"></script>

 

Вот такая байда:  

 
(function(A,o,f,s,B,c){if(!A.response){return}var m=window.location.protocol==="file:"?"http:":"",a=m+c+"2.0/",j={MAP:"yandex#map",SATELLITE:"yandex#satellite",HYBRID:"yandex#hybrid",PMAP:"yandex#publicMap"},r=A.response.map,t=["package.map","package.controls","package.geoObjects"],u=o[0]?o[0]+"px":"100%",p=o[1]?o[1]+"px":"100%",y=String(Number(new Date))+String(Math.round(Math.random()*1000000)),l="ymaps"+y,b="fid"+y,C=r.lang||"ru-RU",d=a+"?lang="+C+"&coordorder=longlat&load="+t.join(",")+"&wizard=constructor&onload="+b+"&ns="+B,e=document.getElementsByTagName("script"),z,h=f.match(/\/\/(.+)$/),q=h&&h[1],n,k;if(q){for(var x=e.length-1;x>-1;x--){z=e[x];if(z.src.indexOf(q)!==-1&&!z.ctorInited){z.ctorInited=true;break}}if(z){w(function(){if(s){k=document.getElementById(s)}n=g();if(k){k.appendChild(n)}else{z.parentNode.insertBefore(n,z)}v(n);if(z.parentNode){z.parentNode.removeChild(z)}})}}function g(){var i=document.createElement("ymaps");i.setAttribute("id",l);i.style.display="block";i.style.width=u;i.style.height=p;return i}function v(G){var F=window[B],E=new F.Map(G,{center:r.center,zoom:r.zoom,type:j[r.type]},{autoFitToViewport:"always",geoObjectStrokeOpacity:1,geoObjectFillOpacity:1,geoObjectStrokeColor:"ff0000e6",geoObjectStrokeWidth:5,geoObjectFillColor:"ff000099",geoObjectIconContentLayout:F.templateLayoutFactory.createClass("$[properties.number]"),geoObjectBalloonContentBodyLayout:F.templateLayoutFactory.createClass("$[properties.name]")}),M=r.geoObjects,Q=r.styles,P=["yandex#map","yandex#satellite","yandex#hybrid"];if(r.lang==="ru-RU"||r.lang==="uk-UA"){P.push("yandex#publicMap")}for(var H in Q){if(Q.hasOwnProperty(H)){F.option.presetStorage.add("ctor#"+H,Q[H])}}var N="zoomControl";var L="smallZoomControl";var K=E.container.getSize()[1]<270?L:N;E.controls.add(K).add("mapTools").add(new F.control.TypeSelector(P));E.events.add("sizechange",function(R){var i=R.get("newSize")[1];if(K===L&&i>=270){E.controls.remove(K).add(K=N)}if(K===N&&i<270){E.controls.remove(K).add(K=L)}});for(var J=0,O=M.length;J<O;J++){var I=M[J],D=I.style;E.geoObjects.add(new F.GeoObject({geometry:I.geometry,properties:{name:I.name,number:I.number}},{preset:D.indexOf("#")===0?"ctor"+D:D}))}}function w(F){var E=window[B];if(E){E.load(t,F)}else{window[b]=function(){setTimeout(F,0);window[b]=null};var D=document.getElementsByTagName("head")[0],i=document.createElement("script");i.charset="utf-8";i.src=d;D.insertBefore(i,D.firstChild)}}}({"response":{"map":{"type":"MAP","styles":"","boundedBy":[[84.53572,56.32424],[85.35969,56.66607]],"center":[84.9477,56.49554],"size":[600,450],"zoom":10,"lang":"ru-RU","sid":"YWdzhcqeRi1DW-nTkx10taSqvcAmZ6hi","created":"1378208449","updated":"1378209561","geoObjects":[{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[37.59204,55.7944]},"name":"г. Москва. Салон «Белошвейка»\nм. Савёловская, ТЦ «Савёловский», 2 этаж, место 2F08\nТел.: (495) 589-83-15\nВремя работы: без выходных с 10.00 до 20.00 ","style":"twirl#redIcon","number":"1"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[39.19678,51.66424]},"name":"г. Воронеж. Салон «Белошвейка»\nул. Плехановская, д. 15\nТел.: (473) 240-68-21\nВремя работы: без выходных с 10.00 до 19.00 ","style":"twirl#redIcon","number":"2"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[39.60591,52.61599]},"name":"г. Липецк. Салон «Белошвейка»\nул. Плеханова, д. 54\nТел.: (4742) 27-44-49 ","style":"twirl#redIcon","number":"3"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[39.57868,52.60457]},"name":"г. Липецк. Салон «Белошвейка»\nул. Советская, д. 66, ТЦ «Карат», 1-ый этаж\nТел.: (4742) 23-32-54\nВремя работы: пн-сб с 10.00 до 19.00\nвс с 10.00 до 16.00 ","style":"twirl#redIcon","number":"4"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[43.996,56.28913]},"name":"г. Нижний Новгород. Салон «Белошвейка»\nул. Нартова, д. 2\nТел.: (831) 416-99-61 ","style":"twirl#redIcon","number":"5"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[43.98364,56.30148]},"name":"г. Нижний Новгород. Салон «Белошвейка»\nпр. Гагарина, д. 19. Тел.: (831) 439-40-91\nВремя работы: пн-пт с 10.00 до 20.00\nсб с 10.00 до 19.00, вс с 10.00 до 17.00 ","style":"twirl#redIcon","number":"6"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[39.70661,47.28965]},"name":"г. Ростов-на-Дону. Салон «Белошвейка»\nбул. Комарова, д. 24\nТел.: (863) 231-08-71\nВремя работы: без выходных с 10.00 до 19.00","style":"twirl#redIcon","number":"7"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[39.72056,47.21901]},"name":"г. Ростов-на-Дону. Салон «Белошвейка»\nВорошиловский пр-т, д. 10. Тел.: (863) 269-59-98\nВремя работы: пн-вс с 11.00 до 20.00\nБез выходных, без перерыва.","style":"twirl#redIcon","number":"8"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[83.78876,53.3378]},"name":"г. Барнаул. Салон «Белошвейка»\nпр-т Ленина, д. 26.\nТел.: (3852) 63-18-75\nВремя работы: пн-пт с 10.00 до 19.00\nсб-вс с 10.00 до 18.00","style":"twirl#redIcon","number":"9"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[83.7479,53.37401]},"name":"г. Барнаул. Салон «Белошвейка»\nпр-т Ленина, д. 159.\nТел.\/факс: (3852) 36-10-30\nВремя работы: пн-пт с 10.00 до 19.00\nсб-вс с 10.00 до 18.00 ","style":"twirl#redIcon","number":"10"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[86.07973,55.35343]},"name":"г. Кемерово. Салон «Белошвейка»\nул. Весенняя, д. 15.\nТел.: (3842) 75-37-66\nВремя работы: пн-пт. с 10.00 до 19.00\nсб с 10.00 до 18.00, вс. с 11.00 до 17.00","style":"twirl#redIcon","number":"11"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[86.06903,55.35851]},"name":"г. Кемерово. Салон «Белошвейка»\nпр-т Кузнецкий, д. 32.\nТел.: (3842) 34-93-96\nВремя работы: пн-пт. с 10.00 до 19.00 сб с 10.00 до 18.00, вс. с 11.00 до 17.00","style":"twirl#redIcon","number":"12"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[86.13415000000001,55.34575]},"name":"г. Кемерово. Салон «Белошвейка»\nПроменад-1, пр. Ленина, д. 90\/1.\nТел.: (3842) 76-51-74\nВремя работы: с 10.00 до 20.30","style":"twirl#redIcon","number":"13"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[43.98514,56.30302]},"name":"г. Нижний Новгород. Салон «Белошвейка»\nпр. Гагарина, д. 14. Тел.: (831) 439-40-91\nВремя работы: пн-пт с 10.00 до 20.00\nсб с 10.00 до 19.00, вс с 10.00 до 17.00\n","style":"twirl#redIcon","number":"14"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[87.13958,53.75493]},"name":"г. Новокузнецк. Салон «Белошвейка»\nпр-т Октябрьский, д. 8.\nТел.: (3843) 77-99-21\nВремя работы: пн-пт с 10.00 до 19.00\nсб с10.00 до 18.00, вс. с 10.00 до 17.00","style":"twirl#redIcon","number":"15"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[87.11398,53.75085]},"name":"г. Новокузнецк. Салон «Белошвейка»\nпр-т Курако, д. 10. Тел.: +7 (3843) 74-06-42\nВремя работы: пн-пт с 10.00 до 19.00\nсб с 10.00 до 18.00, вс. с 10.00 до 17.00","style":"twirl#redIcon","number":"16"},{"geometry":{"type":"Point","coordinates":[85.03621,56.51117]},"name":"г. Томск. отдел «Белошвейка»\nИркутский пр-т, д. 112.\nТел.\/факс: (3822) 93-65-42\nВремя работы: пн-пт с 10.00 до 20.00\nсб с 10.00 до 19.00, вс с 11.00 до 19.00","style":"twirl#redIcon","number":"17"}],"name":"Белошвейка1","description":""}}},["600","450"],'http://api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?sid=YWdzhcqeRi1DW-nTkx10taSqvcAmZ6hi&width=600&height=450',null,'ymaps_ctor','//api-maps.yandex.ru/'));

 Что делать - я не знаю, но хочется и требуется сделать так, чтобы было все ок.

Отказывается сохранять и выдавать мне код карты.

3 комментария
конструктор
Версия для печати
softshape2
4 сентября 2013, 12:51

Всем привет,

как-то так получается, что Яндекс Карты плохо печатаются на лазерном принтере. Я пробовал и с Javasctipt, и со статик-версией. Вот тестовая страница -

http://www.irk.fm/files/wrk/map.html

Нижняя картинка - оригинал. Верхние две - картинка, увеличенная в 2 и в 3 раза, с sharp, levels и переводом в grayscale. На экране разница не бросается в глаза, но если печатать на ч/б принтере, разница очевидна. И она не в пользу оригинала. Апскейлинг тот еще костыль, но с его помощью версия для печати получается лучше.

Есть ли хоть какие-нибудь способы: 1) увеличить шрифты, 2) увеличить масштаб в целом, 3) достучаться до векторного варианта карты ?

2 комментария
Аналог Google Fusion Tables
toshis
4 сентября 2013, 13:24

Добрый день! С недавнего времени пользуюсь севрисом Google - Fusion Table, который позволяет загружать с компьютера файлы в формате Excel. И на основе адресных данных, содержажихся в одной или двух столбиках таблицы, Гугл производит геокодирование и создает карту, где маркерами указываются все адреса. Очень удобный функционал, за исключением одного НО. Гугл гораздо хуже определяет адреса, чем Яндекс, особенно адреса, удаленные от региональных центров. Приходится вручную редактировать эти точки.

Я попытался поискать подобный сервис в Яндексе, но нашел только API, для работы с которым нужны навыки программирования. Может быть я ошибаюсь и подобный функционал уже реализован где-то??

1 комментарий
Карты Яндекса на станциях Велобайка
tekunova
4 сентября 2013, 16:14
Карты Яндекса на станциях Велобайка

На всех автоматизированных станциях проката велосипедов в Москве появилась схемы от Яндекс.Карт – специальная конструкция размером A2. С помощью схемы можно определить текущее местоположение, найти близлежащие станции проката и маршруты велосипедных дорожек.

Проект реализован совместно c нашим партнером - компанией Велобайк. На данный момент установлено 77 станций и закуплено около 1000 велосипедов. В ближайшее время появится еще 20 велопарковок.

Благодаря проекту взять велосипед на прокат можно в одном районе города, а вернуть – в другом. При этом Яндекс.Карты всегда помогут сориентироваться. Чтобы увидеть расположение станций проката на Яндекс.Картах, достаточно ввести запрос [велобайк].

Если вам нужна будет карта Яндекса не для сайта, а для какого-нибудь оффлайн-проекта, пожалуйста, не нужно пытаться распечать карту просто с maps.yandex.ru. Мы готовы поддерживать подобные проекты, поэтому если у вас появится интересная идея – обращайтесь support@api-maps.yandex.ru.

1 комментарий
примеры проектов,карта,дизайн
Масштаб карты в зависимости от "уровня подробности (точности) адреса"
Serg-135
4 сентября 2013, 18:32

Каким образом можно установить (определить) масштаб карты, в зависимости от того наскольео подробным был адрем в геокоде? Т.е если например я определил геокод по адресу  "Рязанская область", то затем когда строю карту по полученным координатам, масштаб соответсвовал уровню "город" или "область" т.к zoom=8-10, а когда геокод определялся для более точного адреса, нпример "г. Рязань, ул. Горького, д. ХХ", то масштаб при выводе такой карты был бы уже на уровне  "улица-дом"  т.е zoom= где-то 15. И т.д по такому же принципу . Это возможно?

Спасибо

14 комментариев
масштаб,API 2.0,геокодирование
Отключение автоперехода на Народную карту для Static API
Удалённый пользователь
4 сентября 2013, 19:40

Как добиться отключение автоперехода на Народную карту при зумировании, если используется Static API ?

К примеру:

http://static-maps.yandex.ru/1.x/?ll=30.853237,46.568532&z=17&l=map

4 комментария
народная карта,Static API
Узнать коллекцию по метке
Удалённый пользователь
4 сентября 2013, 22:10

Здравствуйте. Есть две коллекции меток Coll1 и Coll2 . Например по щелчку на метку из Coll1 нужно выполнить одно действие, по щелчку на Coll2 - другое. Как-то можно узнать какой коллекции принадлежит метка?

Например как-нибудь из этого

 

var placemark = e.get('target');
var id = placemark.properties.get('name');
4 комментария
метка,API 2.0,коллекции
Обозначение улицы при поиске
tzhe
5 сентября 2013, 06:15

При поиске улицы по названию на яндекс картах, она отображается не только маркером, но и серой полупрозрачной линией, например: http://maps.yandex.ru/?text=Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра&sll=76.929493,43.252005&ll=76.929493,43.252005&spn=0.094414,0.043603&z=14&l=map

Подключил поиск к своей карте, но при поиске улицы отображается только маркер без линии, как отображать линию улицы?

1 комментарий
maps.yandex.ru,API 2.0,геокодирование
geometryEditor.LineString - как добраться до выбранной вершины?
nolan23
5 сентября 2013, 11:01

 

var collection = new ymaps.GeoObjectCollection([], {

            editorMenuManager: function (items) {

                {

                    title: "Разделить линию",

                    onClick: function (e) {

                        /* вот тут */

                    }

                });

                return items;

            } 

 

как добраться до выбранной вершины и редактируемой ломаной?

2 комментария
редактор геометрии,полилиния,API 2.0
Выбранный элемент по умолчанию в listBox
Удалённый пользователь
5 сентября 2013, 11:31

Друзья, помогите пжлста серверному разработчику.

Задача: Есть выпадающий список услуг,  у услуги в data записан id который при выборе передается аяксом и на карте отрисовываются плейсмарки фирм, оказывающих соответствующую услугу. Вопрос: как при загрузке карты и формировании listBoxItems указать что какой то элемент должен быть выбран и имитировать клик по нему.

// В цикле заполняются итемсы

listBoxItems.push(new ymaps.control.ListBoxItem({

                            data:

                                    {

                                        content: '<?php echo $service['name']; ?>',

                                        id: <?php echo $service['index']; ?>

                                    },

                        }, {

                            layout: serviceItemSelectorLayout

                        })

);


// Список

serviceSelector = new ymaps.control.ListBox(

                            {

                                data:

                                        {

                                            title: 'Выберите услугу'

                                        },

                                items: listBoxItems

                            },

                    {

                        position: top: 0, left: 5 },

                        layout: serviceSelectorLayout,

                        expandOnClick: false

                    });

 

 

В документации максимум что я нашел, это state, но я не понимаю куда и как его запихивать...Поиск тоже ничего не дал...

16 комментариев
элементы управления,API 2.0,контролы,список