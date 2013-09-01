Скриншот: https://dl.dropboxusercon
Как удалить точки, которые выделенные красным?
Код:
var route = new ymaps.route(points, {
mapStateAutoApply: true,
strictBounds: true
}).then(function(route) {
myMap.geoObjects.add(route);
});
Скриншот: https://dl.dropboxusercon
Как удалить точки, которые выделенные красным?
Код:
var route = new ymaps.route(points, {
mapStateAutoApply: true,
strictBounds: true
}).then(function(route) {
myMap.geoObjects.add(route);
});
Можно ли на кластере вместо цифры, количества собранных в него точек, вывести произвольны текст?
Здравствуйте.
Как мне скыть метку? Сейчас есть удаление метки из коллекции, на карте метка исчезает, но я так понимаю она совсем удаляется из коллекции и с карты.
Может быть для этого есть какое-то свойство метки? Заранее спасибо!
Всем доброе время суток!
Ситуация такая: есть 20 точек, храним их в коллекции, затем добавляем в кластер, скрываем/показываем (добавляем в кластер и обратно) - все хорошо. Но потом увеличиваем карту, чтобы некоторые точки "вылезли из кластера", убираем точки из кластера и добавляем обратно и в результате теряются точки которые "вылезли"! При чем из коллекции эти точки тоже чудесным образом пропали(
Заранее спасибо!
Добрый вечер! Вопрос следующий. Надо определить, попадает ли выбранная точка на карте (по клику) в заданую область (кольцо). Область задана координатами каждого километра в массиве следующим образом.
var mkad_km = [
[1,37.842762,55.774558],
[2,37.842789,55.76522],
[3,37.842627,55.755723],
[4,37.841828,55.747399],
[5,37.841217,55.739103],
[6,37.840175,55.730482],
[7,37.83916,55.721939],
[8,37.837121,55.712203],
[9,37.83262,55.703048],
[10,37.829512,55.694287],
[11,37.831353,55.68529],
[12,37.834605,55.675945],
[13,37.837597,55.667752],
[14,37.839348,55.658667],
[15,37.833842,55.650053],
[16,37.824787,55.643713],
[17,37.814564,55.637347],
[18,37.802473,55.62913],
[19,37.794235,55.623758],
[20,37.781928,55.617713],
[21,37.771139,55.611755],
[22,37.758725,55.604956],
[23,37.747945,55.599677],
[24,37.734785,55.594143],
[25,37.723062,55.589234],
[26,37.709425,55.583983],
[27,37.696256,55.578834],
[28,37.683167,55.574019],
[29,37.668911,55.571999],
[30,37.647765,55.573093],
[31,37.633419,55.573928],
[32,37.616719,55.574732],
[33,37.60107,55.575816],
[34,37.586536,55.5778],
[35,37.571938,55.581271],
[36,37.555732,55.585143],
[37,37.545132,55.587509],
[38,37.526366,55.5922],
[39,37.516108,55.594728],
[40,37.502274,55.60249],
[41,37.49391,55.609685],
[42,37.484846,55.617424],
[43,37.474668,55.625801],
[44,37.469925,55.630207],
[45,37.456864,55.641041],
[46,37.448195,55.648794],
[47,37.441125,55.654675],
[48,37.434424,55.660424],
[49,37.42598,55.670701],
[50,37.418712,55.67994],
[51,37.414868,55.686873],
[52,37.407528,55.695697],
[53,37.397952,55.702805],
[54,37.388969,55.709657],
[55,37.383283,55.718273],
[56,37.378369,55.728581],
[57,37.374991,55.735201],
[58,37.370248,55.744789],
[59,37.369188,55.75435],
[60,37.369053,55.762936],
[61,37.369619,55.771444],
[62,37.369853,55.779722],
[63,37.372943,55.789542],
[64,37.379824,55.79723],
[65,37.386876,55.805796],
[66,37.390397,55.814629],
[67,37.393236,55.823606],
[68,37.395275,55.83251],
[69,37.394709,55.840376],
[70,37.393056,55.850141],
[71,37.397314,55.858801],
[72,37.405588,55.867051],
[73,37.416601,55.872703],
[74,37.429429,55.877041],
[75,37.443596,55.881091],
[76,37.459065,55.882828],
[77,37.473096,55.884625],
[78,37.48861,55.888897],
[79,37.5016,55.894232],
[80,37.513206,55.899578],
[81,37.527597,55.90526],
[82,37.543443,55.907687],
[83,37.559577,55.909388],
[84,37.575531,55.910907],
[85,37.590344,55.909257],
[86,37.604637,55.905472],
[87,37.619603,55.901637],
[88,37.635961,55.898533],
[89,37.647648,55.896973],
[90,37.667878,55.895449],
[91,37.681721,55.894868],
[92,37.698807,55.893884],
[93,37.712363,55.889094],
[94,37.723636,55.883555],
[95,37.735791,55.877501],
[96,37.741261,55.874698],
[97,37.764519,55.862464],
[98,37.765992,55.861979],
[99,37.788216,55.850257],
[100,37.788522,55.850383],
[101,37.800586,55.844167],
[102,37.822819,55.832707],
[103,37.829754,55.828789],
[104,37.837148,55.821072],
[105,37.838926,55.811599],
[106,37.840004,55.802781],
[107,37.840965,55.793991],
[108,37.841576,55.785017]
];
// Создаю полигон области (область МКАД) по заданным координатам mkad_km
var polygon = new ymaps.Polygon();
for (i = 0; i < 108; i++) {
polygon.addPoint(new ymaps.GeoPoint(mkad_km[i][1], mkad_km[i][2]));
}
myMap.addOverlay(polygon); // Добавляю на карту
var pnt = new GeoPortal.Point(55.788172, 37.672375); // Задаю произвольную точку в области МКАД (GeoPortal - так можно???)
// Ставлю метку по клику над картой, если точка (pnt) попадает в заданную область polygon
myMap.events.add('click', function (e) {
if (polygon.contains(pnt)) {
myMap.geoObjects.add(new ymaps.Placemark(e.get(
'coordPosition')));
}
});
Буду благодарен за помощь.
Нужно выдернуть карту покрытия сети у мегафона, мтс, билайна и yota. подскажите каким образом это сделать?
По умолчанию на карту выводятся название улиц, объектов на русском и украиском языках.
Возможно ли отобразить только на русском?
И если можно, то не возникнет ли ситуации, в случае если у улицы, объекта нет русского названия, не будет отображаться вообще ничего?
Здравствуйте
Начал разбиратьcя с API, возникла задача своей подписи к каждой метке, пока только начал, но сразу же наткнулся на непонятную проблему
Почему то метки на карту добавляются через одну, т.е. первая, третья, пятая, а промежуточные как будто игнорируются, не могу понять в чем проблема...
Функция должна возвращать текст. Как такое можно сделать?
Добрый,
искал, но не смог найти ни в API, ни в FAQ похожего.
добавляем Placemark на карту, но при попытке выделить (selectable) адрес на этом Placemark карта под ним двигается по событию drag.
пробовал z-index менять, но может где-то не там пробовал
Вопрос: что сделать, чтобы у Placemark был приоритет выше, чем у самой карты, и была возможность выделить текст?
Болванка здесь http://jsfiddle.net/ffNjd/6/
Составляю карту http://api.yandex.ru/maps/tools/constructor/, на которую мне нужно нанести 20 точек и в дальнейшем будет количество торговых точек увеличиваться. Но, столкнулся с проблемой, что больше 17 точек сохранить я не могу.
Сама карта, (хз что и как)
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="//api-maps.yandex.ru
Вот такая байда:
(function(A,o,f,s,B,c){if(!A.response){return}var m=window.location.protoco
l==="file:"?"http:":"",a= m+c+"2.0/",j={MAP:"yandex #map",SATELLITE:"yandex#s atellite",HYBRID:"yandex# hybrid",PMAP:"yandex#publ icMap"},r=A.response.map, t=["package.map","package .controls","package.geoOb jects"],u=o[0]?o[0]+"px": "100%",p=o[1]?o[1]+"px":" 100%",y=String(Number(new Date))+String(Math.round( Math.random()*1000000)),l ="ymaps"+y,b="fid"+y,C=r. lang||"ru-RU",d=a+"?lang= "+C+"&coordorder=longlat& load="+t.join(",")+"&wiza rd=constructor&onload="+b +"&ns="+B,e=document.getE lementsByTagName("script" ),z,h=f.match(/\/\/(.+)$/ ),q=h&&h[1],n,k;if(q){for (var x=e.length-1;x>-1;x--){z= e[x];if(z.src.indexOf(q)! ==-1&&!z.ctorInited){z.ct orInited=true;break}}if(z ){w(function(){if(s){k=do cument.getElementById(s)} n=g();if(k){k.appendChild (n)}else{z.parentNode.ins ertBefore(n,z)}v(n);if(z. parentNode){z.parentNode. removeChild(z)}})}}functi on g(){var i=document.createElement( "ymaps");i.setAttribute(" id",l);i.style.display="b lock";i.style.width=u;i.s tyle.height=p;return i}function v(G){var F=window[B],E=new F.Map(G,{center:r.center, zoom:r.zoom,type:j[r.type ]},{autoFitToViewport:"al ways",geoObjectStrokeOpac ity:1,geoObjectFillOpacit y:1,geoObjectStrokeColor: "ff0000e6",geoObjectStrok eWidth:5,geoObjectFillCol or:"ff000099",geoObjectIc onContentLayout:F.templat eLayoutFactory.createClas s("$[properties.number]") ,geoObjectBalloonContentB odyLayout:F.templateLayou tFactory.createClass("$[p roperties.name]")}),M=r.g eoObjects,Q=r.styles,P=[" yandex#map","yandex#satel lite","yandex#hybrid"];if (r.lang==="ru-RU"||r.lang ==="uk-UA"){P.push("yande x#publicMap")}for(var H in Q){if(Q.hasOwnProperty(H) ){F.option.presetStorage. add("ctor#"+H,Q[H])}}var N="zoomControl";var L="smallZoomControl";var K=E.container.getSize()[1 ]<270?L:N;E.controls.add( K).add("mapTools").add(ne w F.control.TypeSelector(P) );E.events.add("sizechang e",function(R){var i=R.get("newSize")[1];if( K===L&&i>=270){E.controls .remove(K).add(K=N)}if(K= ==N&&i<270){E.controls.re move(K).add(K=L)}});for(v ar J=0,O=M.length;J<O;J++){var I=M[J],D=I.style;E.geoObjects.add(new F.GeoObject({geometry:I.g eometry,properties:{name: I.name,number:I.number}}, {preset:D.indexOf("#")=== 0?"ctor"+D:D}))}}function w(F){var E=window[B];if(E){E.load( t,F)}else{window[b]=funct ion(){setTimeout(F,0);win dow[b]=null};var D=document.getElementsByT agName("head")[0],i=docum ent.createElement("script ");i.charset="utf-8";i.sr c=d;D.insertBefore(i,D.fi rstChild)}}}({"response": {"map":{"type":"MAP","sty les":"","boundedBy":[[84. 53572,56.32424],[85.35969 ,56.66607]],"center":[84. 9477,56.49554],"size":[60 0,450],"zoom":10,"lang":" ru-RU","sid":"YWdzhcqeRi1 DW-nTkx10taSqvcAmZ6hi","c reated":"1378208449","upd ated":"1378209561","geoOb jects":[{"geometry":{"typ e":"Point","coordinates": [37.59204,55.7944]},"name ":"г. Москва. Салон «Белошвейка»\nм. Савёловская, ТЦ «Савёловский», 2 этаж, место 2F08\nТел.: (495) 589-83-15\nВремя работы: без выходных с 10.00 до 20.00 ","style":"twirl#redIcon" ,"number":"1"},{"geometry ":{"type":"Point","coordi nates":[39.19678,51.66424 ]},"name":"г. Воронеж. Салон «Белошвейка»\nул. Плехановская, д. 15\nТел.: (473) 240-68-21\nВремя работы: без выходных с 10.00 до 19.00 ","style":"twirl#redIcon" ,"number":"2"},{"geometry ":{"type":"Point","coordi nates":[39.60591,52.61599 ]},"name":"г. Липецк. Салон «Белошвейка»\nул. Плеханова, д. 54\nТел.: (4742) 27-44-49 ","style":"twirl#redIcon" ,"number":"3"},{"geometry ":{"type":"Point","coordi nates":[39.57868,52.60457 ]},"name":"г. Липецк. Салон «Белошвейка»\nул. Советская, д. 66, ТЦ «Карат», 1-ый этаж\nТел.: (4742) 23-32-54\nВремя работы: пн-сб с 10.00 до 19.00\nвс с 10.00 до 16.00 ","style":"twirl#redIcon" ,"number":"4"},{"geometry ":{"type":"Point","coordi nates":[43.996,56.28913]} ,"name":"г. Нижний Новгород. Салон «Белошвейка»\nул. Нартова, д. 2\nТел.: (831) 416-99-61 ","style":"twirl#redIcon" ,"number":"5"},{"geometry ":{"type":"Point","coordi nates":[43.98364,56.30148 ]},"name":"г. Нижний Новгород. Салон «Белошвейка»\nпр. Гагарина, д. 19. Тел.: (831) 439-40-91\nВремя работы: пн-пт с 10.00 до 20.00\nсб с 10.00 до 19.00, вс с 10.00 до 17.00 ","style":"twirl#redIcon" ,"number":"6"},{"geometry ":{"type":"Point","coordi nates":[39.70661,47.28965 ]},"name":"г. Ростов-на-Дону. Салон «Белошвейка»\nбул. Комарова, д. 24\nТел.: (863) 231-08-71\nВремя работы: без выходных с 10.00 до 19.00","style":"twirl#red Icon","number":"7"},{"geo metry":{"type":"Point","c oordinates":[39.72056,47. 21901]},"name":"г. Ростов-на-Дону. Салон «Белошвейка»\nВорошиловский пр-т, д. 10. Тел.: (863) 269-59-98\nВремя работы: пн-вс с 11.00 до 20.00\nБез выходных, без перерыва.","style":"twirl #redIcon","number":"8"},{ "geometry":{"type":"Point ","coordinates":[83.78876 ,53.3378]},"name":"г. Барнаул. Салон «Белошвейка»\nпр-т Ленина, д. 26.\nТел.: (3852) 63-18-75\nВремя работы: пн-пт с 10.00 до 19.00\nсб-вс с 10.00 до 18.00","style":"twirl#red Icon","number":"9"},{"geo metry":{"type":"Point","c oordinates":[83.7479,53.3 7401]},"name":"г. Барнаул. Салон «Белошвейка»\nпр-т Ленина, д. 159.\nТел.\/факс: (3852) 36-10-30\nВремя работы: пн-пт с 10.00 до 19.00\nсб-вс с 10.00 до 18.00 ","style":"twirl#redIcon" ,"number":"10"},{"geometr y":{"type":"Point","coord inates":[86.07973,55.3534 3]},"name":"г. Кемерово. Салон «Белошвейка»\nул. Весенняя, д. 15.\nТел.: (3842) 75-37-66\nВремя работы: пн-пт. с 10.00 до 19.00\nсб с 10.00 до 18.00, вс. с 11.00 до 17.00","style":"twirl#red Icon","number":"11"},{"ge ometry":{"type":"Point"," coordinates":[86.06903,55 .35851]},"name":"г. Кемерово. Салон «Белошвейка»\nпр-т Кузнецкий, д. 32.\nТел.: (3842) 34-93-96\nВремя работы: пн-пт. с 10.00 до 19.00 сб с 10.00 до 18.00, вс. с 11.00 до 17.00","style":"twirl#red Icon","number":"12"},{"ge ometry":{"type":"Point"," coordinates":[86.13415000 000001,55.34575]},"name": "г. Кемерово. Салон «Белошвейка»\nПроменад-1, пр. Ленина, д. 90\/1.\nТел.: (3842) 76-51-74\nВремя работы: с 10.00 до 20.30","style":"twirl#red Icon","number":"13"},{"ge ometry":{"type":"Point"," coordinates":[43.98514,56 .30302]},"name":"г. Нижний Новгород. Салон «Белошвейка»\nпр. Гагарина, д. 14. Тел.: (831) 439-40-91\nВремя работы: пн-пт с 10.00 до 20.00\nсб с 10.00 до 19.00, вс с 10.00 до 17.00\n","style":"twirl#r edIcon","number":"14"},{" geometry":{"type":"Point" ,"coordinates":[87.13958, 53.75493]},"name":"г. Новокузнецк. Салон «Белошвейка»\nпр-т Октябрьский, д. 8.\nТел.: (3843) 77-99-21\nВремя работы: пн-пт с 10.00 до 19.00\nсб с10.00 до 18.00, вс. с 10.00 до 17.00","style":"twirl#red Icon","number":"15"},{"ge ometry":{"type":"Point"," coordinates":[87.11398,53 .75085]},"name":"г. Новокузнецк. Салон «Белошвейка»\nпр-т Курако, д. 10. Тел.: +7 (3843) 74-06-42\nВремя работы: пн-пт с 10.00 до 19.00\nсб с 10.00 до 18.00, вс. с 10.00 до 17.00","style":"twirl#red Icon","number":"16"},{"ge ometry":{"type":"Point"," coordinates":[85.03621,56 .51117]},"name":"г. Томск. отдел «Белошвейка»\nИркутский пр-т, д. 112.\nТел.\/факс: (3822) 93-65-42\nВремя работы: пн-пт с 10.00 до 20.00\nсб с 10.00 до 19.00, вс с 11.00 до 19.00","style":"twirl#red Icon","number":"17"}],"na me":"Белошвейка1","descri ption":""}}},["600","450" ],'http://api-maps.yandex .ru/services/constructor/ 1.0/js/?sid=YWdzhcqeRi1DW -nTkx10taSqvcAmZ6hi&width =600&height=450',null,'ym aps_ctor','//api-maps.yan dex.ru/'));
Что делать - я не знаю, но хочется и требуется сделать так, чтобы было все ок.
Отказывается сохранять и выдавать мне код карты.
Всем привет,
как-то так получается, что Яндекс Карты плохо печатаются на лазерном принтере. Я пробовал и с Javasctipt, и со статик-версией. Вот тестовая страница -
http://www.irk.fm/files/wrk/map.html
Нижняя картинка - оригинал. Верхние две - картинка, увеличенная в 2 и в 3 раза, с sharp, levels и переводом в grayscale. На экране разница не бросается в глаза, но если печатать на ч/б принтере, разница очевидна. И она не в пользу оригинала. Апскейлинг тот еще костыль, но с его помощью версия для печати получается лучше.
Есть ли хоть какие-нибудь способы: 1) увеличить шрифты, 2) увеличить масштаб в целом, 3) достучаться до векторного варианта карты ?
Добрый день! С недавнего времени пользуюсь севрисом Google - Fusion Table, который позволяет загружать с компьютера файлы в формате Excel. И на основе адресных данных, содержажихся в одной или двух столбиках таблицы, Гугл производит геокодирование и создает карту, где маркерами указываются все адреса. Очень удобный функционал, за исключением одного НО. Гугл гораздо хуже определяет адреса, чем Яндекс, особенно адреса, удаленные от региональных центров. Приходится вручную редактировать эти точки.
Я попытался поискать подобный сервис в Яндексе, но нашел только API, для работы с которым нужны навыки программирования. Может быть я ошибаюсь и подобный функционал уже реализован где-то??
На всех автоматизированных станциях проката велосипедов в Москве появилась схемы от Яндекс.Карт – специальная конструкция размером A2. С помощью схемы можно определить текущее местоположение, найти близлежащие станции проката и маршруты велосипедных дорожек.
Проект реализован совместно c нашим партнером - компанией Велобайк. На данный момент установлено 77 станций и закуплено около 1000 велосипедов. В ближайшее время появится еще 20 велопарковок.
Благодаря проекту взять велосипед на прокат можно в одном районе города, а вернуть – в другом. При этом Яндекс.Карты всегда помогут сориентироваться. Чтобы увидеть расположение станций проката на Яндекс.Картах, достаточно ввести запрос [велобайк].
Если вам нужна будет карта Яндекса не для сайта, а для какого-нибудь оффлайн-проекта, пожалуйста, не нужно пытаться распечать карту просто с maps.yandex.ru. Мы готовы поддерживать подобные проекты, поэтому если у вас появится интересная идея – обращайтесь support@api-maps.yandex.ru.
Каким образом можно установить (определить) масштаб карты, в зависимости от того наскольео подробным был адрем в геокоде? Т.е если например я определил геокод по адресу "Рязанская область", то затем когда строю карту по полученным координатам, масштаб соответсвовал уровню "город" или "область" т.к zoom=8-10, а когда геокод определялся для более точного адреса, нпример "г. Рязань, ул. Горького, д. ХХ", то масштаб при выводе такой карты был бы уже на уровне "улица-дом" т.е zoom= где-то 15. И т.д по такому же принципу . Это возможно?
Спасибо
Как добиться отключение автоперехода на Народную карту при зумировании, если используется Static API ?
К примеру:
http://static-maps.yandex
Здравствуйте. Есть две коллекции меток Coll1 и Coll2 . Например по щелчку на метку из Coll1 нужно выполнить одно действие, по щелчку на Coll2 - другое. Как-то можно узнать какой коллекции принадлежит метка?
Например как-нибудь из этого
var placemark = e.get('target');
var id = placemark.properties.get('name');
При поиске улицы по названию на яндекс картах, она отображается не только маркером, но и серой полупрозрачной линией, например: http://maps.yandex.ru/?text=Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра&sll=76.929493,43.2
Подключил поиск к своей карте, но при поиске улицы отображается только маркер без линии, как отображать линию улицы?
var collection = new ymaps.GeoObjectCollection([], {
editorMenuManager: function (items) {
{
title: "Разделить линию",
onClick: function (e) {
/* вот тут */
}
});
return items;
}
как добраться до выбранной вершины и редактируемой ломаной?
Друзья, помогите пжлста серверному разработчику.
Задача: Есть выпадающий список услуг, у услуги в data записан id который при выборе передается аяксом и на карте отрисовываются плейсмарки фирм, оказывающих соответствующую услугу. Вопрос: как при загрузке карты и формировании listBoxItems указать что какой то элемент должен быть выбран и имитировать клик по нему.
// В цикле заполняются итемсы
listBoxItems.push(new ymaps.control.ListBoxItem({
data:
{
content: '<?php echo $service['name']; ?>',
id: <?php echo $service['index']; ?>
},
}, {
layout: serviceItemSelectorLayout
})
);
// Список
serviceSelector = new ymaps.control.ListBox(
{
data:
{
title: 'Выберите услугу'
},
items: listBoxItems
},
{
position: { top: 0, left: 5 },
layout: serviceSelectorLayout,
expandOnClick: false
});
В документации максимум что я нашел, это state, но я не понимаю куда и как его запихивать...Поиск тоже ничего не дал...