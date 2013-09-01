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Тел.: (495) 589-83-15

Время работы: без выходных с 10.00 до 20.00 ","style":"twirl#redIcon" ,"number":"1"},{"geometry ":{"type":"Point","coordi nates":[39.19678,51.66424 ]},"name":"г. Воронеж. Салон «Белошвейка»

ул. Плехановская, д. 15

Тел.: (473) 240-68-21

Время работы: без выходных с 10.00 до 19.00 ","style":"twirl#redIcon" ,"number":"2"},{"geometry ":{"type":"Point","coordi nates":[39.60591,52.61599 ]},"name":"г. Липецк. Салон «Белошвейка»

ул. Плеханова, д. 54

Тел.: (4742) 27-44-49 ","style":"twirl#redIcon" ,"number":"3"},{"geometry ":{"type":"Point","coordi nates":[39.57868,52.60457 ]},"name":"г. Липецк. Салон «Белошвейка»

ул. Советская, д. 66, ТЦ «Карат», 1-ый этаж

Тел.: (4742) 23-32-54

Время работы: пн-сб с 10.00 до 19.00

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пр. Гагарина, д. 19. Тел.: (831) 439-40-91

Время работы: пн-пт с 10.00 до 20.00

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бул. Комарова, д. 24

Тел.: (863) 231-08-71

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Ворошиловский пр-т, д. 10. Тел.: (863) 269-59-98

Время работы: пн-вс с 11.00 до 20.00

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пр-т Ленина, д. 26.

Тел.: (3852) 63-18-75

Время работы: пн-пт с 10.00 до 19.00

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Тел.\/факс: (3852) 36-10-30

Время работы: пн-пт с 10.00 до 19.00

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Тел.: (3842) 75-37-66

Время работы: пн-пт. с 10.00 до 19.00

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Тел.: (3842) 34-93-96

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пр. Гагарина, д. 14. Тел.: (831) 439-40-91

Время работы: пн-пт с 10.00 до 20.00

сб с 10.00 до 19.00, вс с 10.00 до 17.00

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Тел.: (3843) 77-99-21

Время работы: пн-пт с 10.00 до 19.00

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Тел.\/факс: (3822) 93-65-42

Время работы: пн-пт с 10.00 до 20.00

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