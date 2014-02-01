Клуб API Карт

февраль 2014
Помогите новичку создать карту
Удалённый пользователь
1 февраля 2014, 00:02

 День добрый.

Нас, группа человек состоящая в клубе определенной тематики.

Хотим создать по Беларуси свою карту по данной тематике, указав на карте многочисленные интересные объекты, как белорусам, так и гостям.

Одному справиться сложно, но так как участники клуба находятся в разных уголках, то в настоящее время это возможно реализовать на 100%.

Вопрос. Не имея своего сайта (карту разместить негде) т.к. общение проходит на форуме в основном, можно ли создать стационарную карту на серверах яндекса? Т.е. на форуме запостить ссылку - перешол по ссылке: "опа! Карта!"

2. Можно ли выборочным пользователям делать данную карту, т.е. назначили по городам и областям ответственных доверенных лиц - их наделили правами редакторов всей карты- остальные только просматривают.

3. Объекты носят различный характер. Можно ли на карту наносить слои: т.е. 1слой такойто, 2й слой такойто, 3й слой такойто

 

В ощим с чего начать покурить данную тематику, помогите люди добрые нубу! Или здесь на яндексе такого невозможно реализовать? (народная карта не катит.) слишком много ненужных нам меток. 

2 комментария
народная карта,maps.yandex.ru
Анимация и координаты мыши [РЕШЕНО]
bbshell
1 февраля 2014, 19:19

      map.events

        .add('click', function(){

        e.coords()

        как сдесь получить координаты мыши? event.pageY event.pageX? 

        })

$("body").on('click', '.ymaps-events-pane', function(event){

var element = $(this).append('<div class="place-tmp" style="position:absolute; top:'+event.pageY+'px; left:'+event.pageX+'px; z-index:9999;"></div>');

setTimeout(function(){$(".place-tmp").remove()}, 500)

}) // Этот код создает на карте див с анимацией и удалается через 500 мс, проблема этого кода заключается в том что при каждом перемещении карты он создается по новой


есть ли альтернативное решение?


http://maps.enot.kz/ - рабочий пример с глюком

события,API 2.0
"Применение API карт поисковых систем для задачи коммивояжера"
Удалённый пользователь
2 февраля 2014, 00:09

всем привет!мне надо полное описание метода,поиска кратчайшего пути по карте,
который использует яндекс!

3 комментария
маршрутизация,API 2.0
Отображение точек на Яндекс картах 2.0 и 2.1 получая данные через json и объединяя в кластер
RWC
2 февраля 2014, 07:41

Здравствуйте!

Написал статью на тему: Отображение точек на Яндекс картах 2.0 и 2.1 получая данные через json и объединяя в кластер

Думаю будет полезна начинающим или более-менее опытным разработчикам.

Статья с кодом и картинками: Отображение точек на Яндекс картах 2.0 и 2.1b

Жду конструктивную критику, если будет)

2 комментария
статьи пользователей,кластеризатор,API 2.0,API 2.1,JSON
Получить координаты по нажатию.
losevskov
2 февраля 2014, 18:58

Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как получить координаты по щелчку по карте и занести их в input - к примеру, т.е широту в input1 и долготу в input2. Заранее спасибо!

2 комментария
координаты,API 2.0,события
нахождение кратчайшего пути между точками
Удалённый пользователь
2 февраля 2014, 22:32

требуется полное описание метода!!!

HELP

4 комментария
API 2.0,расчёт расстояния
Url схема открытия мобильных карт
Юрий
3 февраля 2014, 10:24

Все привет, прошу прощения, за создание практически идентичной темы, но там ответа не дождался и решил попробовать еще раз, пожалуйста поясните как использовать данную url схему в жизни:

https://github.com/yandexmobile/yandexmapkit-ios/wiki/Интеграция-с-Яндекс.Навигатором

 

просто вставка в значение href данной строки yandexnavi://show_point_on_map?lat=55.758192&lon=37.642817&zoom=14&no-balloon=1 не срабатывает, видимо необходимо использовать как-то этот код:

 

NSURL* naviURL = [NSURL URLWithString:@"yandexnavi://build_route_on_map?lat_from=55.751802&lon_from=37.586684&lat_to=55.758192&lon_to=37.642817"]; if ([[UIApplication sharedApplication] canOpenURL:naviURL]) { // Если Навигатор установлен - открываем его [[UIApplication sharedApplication] openURL:naviURL]; } else { // Если не установлен - открываем страницу в App Store NSURL* appStoreURL = [NSURL URLWithString:@"https://itunes.apple.com/ru/app/yandeks.navigator/id474500851?mt=8"]; [[UIApplication sharedApplication] openURL:appStoreURL]; }

но как и где его вставлять не понимаю... и еще вопрос, эта схема работает только для ios?

Яндекс.Карты ищут дизайнера веб-интерфейсов
a.chebotareov
3 февраля 2014, 18:05
Яндекс.Карты ищут дизайнера веб-интерфейсов

Мы ищем дизайнера веб-интерфейсов, который сможет сделать интерфейс, с помощью которого Яндекс.Карты могли бы стать умнее. Мы хотим, чтобы карты научились нас узнавать и запоминать. Какие места мы искали и какие маршруты построили, чтобы карты знали, где мы живем и как добраться на работу кратчайшим путём в объезд пробок. А самое главное, чтобы карты умели перебрасывать все эти знания в мобильное приложение и обратно.

Если вы и есть этот человек или вы с ним знакомы, заходите на страничку вакансии. Возможно, мы мы ищем именно вас!

Свои портфолио можно отправлять на адрес ninavard@yandex-team.ru

работа
Информер пробок Минска для сайта.
ter4
3 февраля 2014, 20:23

Доброго времени суток!

Планируете ли  создать информер пробок  Минска для сайта?

Очень удобная штука) http://www.gokomi.ru/maps/informer.html

2 комментария
пробки
поиск по адресу , ошибка TypeError: s is undefined
alyoshine
3 февраля 2014, 21:07
на сайте появились пару ошибок, раньше все работало.
первая при поиске города, ошибка - TypeError: s is undefined , посмотреть можно тут http://par.ru/content/usadby-na-karte-moskvy , если в поле в блоке "мое местоположение" ввести любой адрес (например Москва) , появляется данная ошибка

есть и вторая при построении маршрута
TypeError: e is undefined

что нужно еще указать для решения этих ошибок,
или куда копать
3 комментария
Прокладывание маршрутов на пользовательском слое.
ishchenko.alexandr
3 февраля 2014, 23:04

Есть карта с пользовательским слоем, который представляет из себя систему помещений.

Возможно ли с помощью API Яндекс.Карт определить где на этом изображении стены и прокладывать кратчайшие растояния?

Интересует в первую очередь 1.x версия, но и 2.x тоже.

2 комментария
слои,маршрутизация,API 2.0,API 1.x,ломаная
Вопрос по цветам балуна кластера
theInt
4 февраля 2014, 01:12

Здравствуйте.

 

Возник вопрос по цвету балуна кластера:

Для простого изменения цвета балуна у кластера используется функция:

clusterer = new ymaps.Clusterer({preset: 'twirl#invertedVioletClusterIcons})

Тут все понятно и просто.

 

Но если у меня список объектов вызывается через xml, то как можно прописать функцию, чтобы при вызове определенной категории объектов, вызываемых через определенный xml файл, у вызываемой категории был свой цвет.
Т.е. например кликаем: автомастерские - на карте появляются объекты в виде кластеров и балунов зеленого цвета
автосалоны - красные балуны и тд

по самим балунам объектов понятно - это делаем в xml файле <ym:style>default#redPoint</ym:style>

А вот можно ли в xml файл впихнуть и свойства цвета кластера?

8 комментариев
метка,кластеризатор,стили,API 2.0,YMapsML
Подвинуть модуль фильтра Яндекс карта в 1С-Битрикс
iamsmorodinka
4 февраля 2014, 10:55

На сайте есть в разделе карта Яндекс с фильтром отбора, но сама форма фильтра распологается далекот от карты. Как ее переместить? Я начинающий и не могу найти в администратировании нигде что-то подобное. Спасибо.

1 комментарий
1C-Битрикс
Как изменить свое изображение метки при открытии/закрытии ее баллуна API 2.1
maximovpn
4 февраля 2014, 12:01

Добрый день!

На карту нанесено несколько меток Placemark  (вручную) и добавлены в кластеризатор. Все работает и устраивает.

Но, необходимо, чтобы при клике на метке и открытии ее баллуна, менялся внешний вид значка на картинку из URL. Как это сделать?

 

http://api.yandex.ru/maps/jsbox/event_rollover   

Этот пример перекрутил весь, сменить картинку по событию "клик" получается, а вот вернуть назад при закрытии балуна не вкурю как сделать....

И как это "правило" применить к множеству Placemark (около 100 шт. с разными индексами).

 

Вот ссылка для понимания http://aps-engineering.ru/portfolio

17 комментариев
метка,кластеризатор,события,API 2.1,балун
Неправильное отображение карты на blogger.com
web-wizard
4 февраля 2014, 16:51

Помогите разобраться, как исправить кривое отображение карты на платформе blogger.com

Отдельно нормально отображается: ссылка

В блоге карта и элементы управления смещаются вправо, кнопки растягиваются.

Видимо конфликт со стилями, но как это исправить?

5 комментариев
API 2.0,CSS
Вывод множества объектов на карту
threezero
4 февраля 2014, 17:21

Есть задача - вывод на карту объектов по определенной выборке. Объектов пара тысяч. Карта серьезно тормозит, даже с кластерами. Вариант с активными областями не подходит - нагенерить тайлы на все варианты выборки точно не получится. В связи с этим возникло пара вопросов:

 

1) Есть еще какое-либо решение?

2) Поможет ли вариант с асинхронной подгрузкой из yml файлов по тайлам. Если да, то как её реализовать?

10 комментариев
кластеризатор,активные области,API 2.0
Формирование ссылки на яндекс карту
kostyan--777
4 февраля 2014, 19:02

Здравствуйте. Возникла такая проблема. Мне нужно сформировать ссылку, которая при клике отправит пользователя на яндекс карты и покажет ему нужное мне место и покажет ему балун в определённом месте. У меня есть координаты центра карты и балуна (они совпадают). Без балуна получается достигнуть нужного эффекта отправив пользователя по ссылке (например): http://maps.yandex.ru/?l=map&ll=48.009868,37.769028&spn=48.009868,37.769028. Что нужно добавить в ссылку, в центре карты появился балун? Заранее спасибо за ответ.

4 комментария
maps.yandex.ru,API 2.0,балун
Баг в API 2.1
maximovpn
4 февраля 2014, 23:30

вот какой баг обнаружил в 2.1, мои геометки расположены сверху меню.... Уберут?

 

 

 

И вот еще заметил баг №2...

Это проблема с API? или мне на сайте нужно что то править?

6 комментариев
API 2.1,CSS
Получение маршрута через geoQuery
Андрей
5 февраля 2014, 12:45

Добрый день! 

Нужно организовать поиск по коллекции маршрутов. Думал сделать это при помощи  geoQuery, но маршруты в него не попадают, хотя вроде являются геообъектами.  

Получаю список геообъектов

result = ymaps.geoQuery(myMap.geoObjects);

result.getLength() выводит 0, хотя на карту добавлены маршруты.

Подскажите пожалуйста, что не так?

5 комментариев
маршрутизация,API 2.0,geoQuery
vertexdragend - получить координаты вершины
Удалённый пользователь
5 февраля 2014, 12:50

1) Vertexdragend как получить конечные координаты перетаскиваемой вершины

 

myPolyline.editor.events.add(['vertexdragstart'], function(e){
startDragCoord = e.get('target').properties.get('model').geometry.getCoordinates();
console.log(startDragCoord);
});
myPolyline.editor.events.add(['vertexdragend'], function(e){
// Вариант 1
endDragCoord = e.get('target').geometry.getCoordinates();
// Вариант 2
//endDragCoord = e.get('target').properties.get('model').getPixels();
//endDragCoord = myMap.options.get('projection').fromGlobalPixels(endDragCoord, myMap.getZoom())
// Вариант 3
//endDragCoord = e.get('target').properties.get('model').geometry.getCoordinates();
console.log(endDragCoord);
});

 

В варианте 1 при 2х тасканиях:

1. Начало перетаскивания №1 - [55.8, 37.4]

2. Конец перетаскивания №1 - [154.53989149305553, 80.24318011557905]

3. Начало перетаскивания №2 (координаты должны быть = п.2) - [55.762851931823704, 37.32172241210934]

4. Конец перетаскивания №2 - [154.4861805555555, 80.277359803087]

т.е. возвращает непонятный какие-то цифры

Вариант 2

1. Начало перетаскивания №1 - [55.8, 37.4]

2. Конец перетаскивания №1 - [55.79999999999366, 37.39999999999996]

3. Начало перетаскивания №2 (координаты должны быть = п.2) - [55.77291637894876, 37.35468139648434]

4. Конец перетаскивания №2 - [55.77291637894244, 37.35468139648431] 

возвращает какое-то милиметровое смещение

 

Вариант 3

1. Начало перетаскивания №1 - [55.8, 37.4]

2. Конец перетаскивания №1 - [55.8, 37.4]

3. Начало перетаскивания №2 (координаты должны быть = п.2) - [55.730318189710175, 37.279150390624984]

4. Конец перетаскивания №2 - [55.730318189710175, 37.279150390624984]

возвращает начальные координаты, т.е. видимо model изменяется после события vertexdragend

2) Как можно изменить стиль отдельный вершин в ломаной, если задавать через опцию в конструкторе линии editorVertexLayout: то изменятся все вершины, а хочется менять каждую индивидуально. Ещё непонятно почему опции конструктора линии с префиксом editor не описаны в документации и нет никакого упоминания об этом.

3) В режиме рисовани новой вершины за курсором тянется линия, но если наводишь на другую вершину линия пропадает. Можно ли управлять этим поведением?

4) Если есть несколько линий у которых вершина в одной точке, то можно ли тащить (drag) одновременно вершины всех линий? На самом деле первым вопросом я эту задачу и решаю, но отбюросил визуальную часть, т.е. тащим вершину, по завершении (vertexdragend) перерисовываем все линии у которых вершина была в этой точке, но может можно всё-таки как-то решить более красиво.
2 комментария
редактор геометрии,API 2.0,ломаная