1) Vertexdragend как получить конечные координаты перетаскиваемой вершины
myPolyline.editor.events.add(['vertexdragstart'], function(e){
startDragCoord = e.get('target').properties.get('model').geometry.getCoordinates();
console.log(startDragCoord);
});
myPolyline.editor.events.add(['vertexdragend'], function(e){
// Вариант 1
endDragCoord = e.get('target').geometry.getCoordinates();
// Вариант 2
//endDragCoord = e.get('target').properties.get('model').getPixels();
//endDragCoord = myMap.options.get('projection').fromGlobalPixels(endDragCoord, myMap.getZoom())
// Вариант 3
//endDragCoord = e.get('target').properties.get('model').geometry.getCoordinates();
console.log(endDragCoord);
});
В варианте 1 при 2х тасканиях:
1. Начало перетаскивания №1 - [55.8, 37.4]
2. Конец перетаскивания №1 - [154.53989149305553, 80.24318011557905]
3. Начало перетаскивания №2 (координаты должны быть = п.2) - [55.762851931823704, 37.32172241210934]
4. Конец перетаскивания №2 - [154.4861805555555, 80.277359803087]
т.е. возвращает непонятный какие-то цифры
Вариант 2
1. Начало перетаскивания №1 - [55.8, 37.4]
2. Конец перетаскивания №1 - [55.79999999999366, 37.39999999999996]
3. Начало перетаскивания №2 (координаты должны быть = п.2) - [55.77291637894876, 37.35468139648434]
4. Конец перетаскивания №2 - [55.77291637894244, 37.35468139648431]
возвращает какое-то милиметровое смещение
Вариант 3
1. Начало перетаскивания №1 - [55.8, 37.4]
2. Конец перетаскивания №1 - [55.8, 37.4]
3. Начало перетаскивания №2 (координаты должны быть = п.2) - [55.730318189710175, 37.279150390624984]
4. Конец перетаскивания №2 - [55.730318189710175, 37.279150390624984]
возвращает начальные координаты, т.е. видимо model изменяется после события vertexdragend
2) Как можно изменить стиль отдельный вершин в ломаной, если задавать через опцию в конструкторе линии editorVertexLayout: то изменятся все вершины, а хочется менять каждую индивидуально. Ещё непонятно почему опции конструктора линии с префиксом editor не описаны в документации и нет никакого упоминания об этом.
3) В режиме рисовани новой вершины за курсором тянется линия, но если наводишь на другую вершину линия пропадает. Можно ли управлять этим поведением?
4) Если есть несколько линий у которых вершина в одной точке, то можно ли тащить (drag) одновременно вершины всех линий? На самом деле первым вопросом я эту задачу и решаю, но отбюросил визуальную часть, т.е. тащим вершину, по завершении (vertexdragend) перерисовываем все линии у которых вершина была в этой точке, но может можно всё-таки как-то решить более красиво.