День добрый.

Нас, группа человек состоящая в клубе определенной тематики.

Хотим создать по Беларуси свою карту по данной тематике, указав на карте многочисленные интересные объекты, как белорусам, так и гостям.

Одному справиться сложно, но так как участники клуба находятся в разных уголках, то в настоящее время это возможно реализовать на 100%.

Вопрос. Не имея своего сайта (карту разместить негде) т.к. общение проходит на форуме в основном, можно ли создать стационарную карту на серверах яндекса? Т.е. на форуме запостить ссылку - перешол по ссылке: "опа! Карта!"

2. Можно ли выборочным пользователям делать данную карту, т.е. назначили по городам и областям ответственных доверенных лиц - их наделили правами редакторов всей карты- остальные только просматривают.

3. Объекты носят различный характер. Можно ли на карту наносить слои: т.е. 1слой такойто, 2й слой такойто, 3й слой такойто

В ощим с чего начать покурить данную тематику, помогите люди добрые нубу! Или здесь на яндексе такого невозможно реализовать? (народная карта не катит.) слишком много ненужных нам меток.