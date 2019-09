Привет!



Хочу сделать что-то подобное http://julia-map.appspot.com/ но с использованием API отечественных карт. По сути мне нужно добиться от tileUrlTemplate вот такого интерфейса:



/**

* @param {Number[]} tileNumber Array of two numbers, the tile numbers on x and y.

* @param {Number} tileZoom Zoom level

* @returns {HTMLCanvasElement}

*/