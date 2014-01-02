Клуб API Карт

январь 2014
Выделение определенного региона на картах.
denis-recons
2 января 2014, 20:00

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность выделить определенный регион страны (например, Московская область) на карте полупрозрачным цветом?

8 комментариев
регионы,API 2.0,geoQuery
Светофор-информер для сайта
skwak
2 января 2014, 21:51

Всем привет! Уже несколько раз здесь задавали подобный вопрос, но ответа, к сожалению, так и не последовало

Раньше была возможность устанавливать на свой сайт светофор-информер пробок для выбранного города. (как сейчас на сайте http://www.interfax.ru). Сейчас такую возможность убрали. Очень хотелось бы знать, планируется ли что-то похожее или придется забыть про такую полезную штуку?

1 комментарий
пробки
api yandex maps 2.0: Метка, событие
Удалённый пользователь
3 января 2014, 02:54

Доброй ночи, Всех с наступившим Новым годом.

Имеем JSON данные содержащие в том числе и координаты.

Добавляю метки на карту вот так:

$.each(data, function(key, val){
CollectionCars.add(new ymaps.Placemark([val.lat, val.lon],{
balloonContentHeader: 'Ошибка 404',
balloonContentBody: 'Нет такой страницы',
balloonContentFooter: 'Но скоро будет!!!',
hintContent: 'Такси-69:' + status
},{
iconImageHref: fixuri + '/images/taximaps/'+icon,
iconImageSize: [27, 39],
iconImageOffset: [-14, -39]
}));
});

myMap.geoObjects.add(CollectionCars);
myMap.setBounds(CollectionCars.getBounds());

 

где data это массив с данными.

Теперь хочется нажать на метку и отправить AJAX запрос PHP скрипту, меня тормозит то, что я не пойму как присвоить метке, ну скажем val.car_id а затем использовать этот car_id при составлении запроса.

Как не пытался не выходит.

 Тут провожу испытания 

Заранее спасибо, жду ответа.

С глубоким уважением Александр.

4 комментария
метка,события,API 2.0,коллекции
Каким образом создать метку из текста?
GostRacer
3 января 2014, 17:48

Каким образом создать метку из текста.

Т.е.:


data = {
  geometry:
  {
   type: "Point",
   coordinates: [47.22145000001312, 39.712550999999955]
  },
  properties: {
   id:'78',
   iconContent: ''
  }
 },
{
 preset: 'twirl#redStretchyIcon'
}

geooobject = new ymaps.GeoObject(data);

Неработает, почему?
Формат даты текстовый.

3 комментария
Javascript,API 2.0
метку удалить без зозрения
alesha.krivorotoff
3 января 2014, 21:02

как сделать так чтобы удалить метку кликнув на нее.  во второй версии

2 комментария
метка,события,API 2.0
Вопрос
Aina B.
3 января 2014, 21:45

Здравствуйте, почему если в программе по нарезке тайлов выставляешь привязку, в конечном итоге получается кривая карта... http://www.ast.ersystems.ru/test/map1.html 

А нужна реальная привязка к местности. Изначально - без привязки получается все нормально, но координаты с минусом))) Подскажите пожалуйста, как выровнить???

7 комментариев
слои,тайлы,API 2.0
как заставить срабатывать событие клика по метке
alesha.krivorotoff
4 января 2014, 10:52

 

<script type="text/javascript">

ymaps.ready(init);

var myMap,  myPlacemark;

function init(){ 

myMap = new ymaps.Map ("map", {

center: [55.76, 37.64],

zoom: 7

}); 

myPlacemark = new ymaps.Placemark([55.76, 37.64], {

hintContent: 'Москва!'

});

myMap.geoObjects.add(myPlacemark);

};

myPlacemark.events.add('click', function () {

alert('О, событие!');

});

</script>

 

cудя по документации . кликнув по метке должно вывестись 'О, событие!', какой должен быть код который бы давал данный результат? 

2 комментария
метка,события,API 2.0
Маршрут достраивается или перестраивается?
alesha.krivorotoff
4 января 2014, 17:56

если я построил на карте маршрут route. а потом включил его редактирование(    routett.editor.start({ addWayPoints: true });    ), то когда я кликаю на карте то появляеться еще один сегмент дороги.Вопрос: дорога перестраивается на сервере "яндекс карт"( на вашем сервере)  полностью или только строиться последний сегмент дороги и присылается пользователю на браузер где он приклеивается к ранее построенной дороге?

1 комментарий
маршрутизация,API 2.0
Максимальное количество яндекс.карт на сайте на одной странице?
Ruslan2243
4 января 2014, 23:00

Скажите, пожалуйста, есть страница на сайте с адресами магазинов, к каждому адресу хотим прикрепить карту. Интересно есть ли какие нибудь ограничения на количество? И как большое количество какрт повлияет на загрузку страницы? Может есть какие-нибудь примеры реализации. Спасибо!

3 комментария
API 2.0,несколько карт
как сделать первый "квадратик" ломанной другим цветом
alesha.krivorotoff
5 января 2014, 10:51

возможно ли это?

если да то немогли бы вы написать полный путь к этому свойству. и можно ли в место квадратика задать метку? а то я искал искал через console.log(myPolyline); и ненашол цвет квадратиков(вершин) ломанной. Я имею ввиду квадратики при редактировании лованной

1 комментарий
редактор геометрии,API 2.0,ломаная
Как открыть доступ к карте?
Юрий
5 января 2014, 11:53

Подскажите в такой проблеме. Есть карта, нужно сделать так, чтобы другой пользователь мог ее редактировать, но при этом не пользовался моей учетной записью! Так как в моей учетной записи очень много других карт и я боюсь чтобы он их случайно не удалил.

2 комментария
maps.yandex.ru
Ну и задачи у тебя Форест, или Вывод переменной при нажатии на геообьект
Удалённый пользователь
6 января 2014, 03:39

Всем привет, с наступившим новым годом. Столкнулся с сложной для себя задачей, необходимо сделать карту для расчёта цен доставки по Санкт Петербургу. Создать зоны получилось:

 

После изучал мануалы, искал в гугле, читал справку. Я с большим удовольствием потрачу несколько дней на доскональное изучение API, но сейчас времени в обрез, сроки жмут, меня ругают.

Не кидайте тапки - с JavaScriptзнаком весьма посредственно.

Задача – при клике на геообъект, получить из него произвольный текст (некий код, по которому определим какая это именно зона доставки и стоимость оной), совершить определённые действия (Заполнить невидимый inputстоимостью доставки и пересчитать цены), и вывести balloon. Последовательность не важна.

 

Товарищи, киньте в меня пример кода, вывода некой переменной при нажатии на геообьект (простой вывод через alert() ) и создание геообьекта с произвольной переменной.

 

 

Если это не возможно, то просто вывод balloonContent через alert.

3 комментария
расчет стоимости доставки,API 2.0
что то не работает...
Удалённый пользователь
6 января 2014, 12:35

 


<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Примеры. Размещение карты на странице.</title>

    <script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU" type="text/javascript"></script>
    <script src="http://api-maps.yandex.ru/1.1/index.xml?key=ANpUFEkBAAAAf7jmJwMAHGZHrcKNDsbEqEVjEUtCmufxQMwAAAAAAAAAAAAvVrubVT4btztbduoIgTLAeFILaQ==&modules=metro" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
var myMap;

// Дождёмся загрузки API и готовности DOM.
ymaps.ready(init);

function init () {

    myMap = new ymaps.Map('map', {
        // При инициализации карты обязательно нужно указать
        // её центр и коэффициент масштабирования.
        center:[55.625984, 37.619396], // Москва
        zoom:13
    });    
        
    // Поиск ближайших станций метро
    var metro = new YMaps.Metro.Closest(new YMaps.GeoPoint(55.625984, 37.619396), { results : 1 } )

    // Обработчик успешного завершения
    YMaps.Events.observe(metro, metro.Events.Load, function (metro) {
        if (metro.length()) {
            metro.setStyle("default#greenSmallPoint");
            myMap.addOverlay(metro);
        } else {
            alert("Поблизости не найдено станций метро");
        }
    });

    YMaps.Events.observe(metro, metro.Events.Fault, function (metro, error) {
        alert("При выполнении запроса произошла ошибка: " + error);
    });        
}

</script>
</head>

<body>
    <div id="map" style="width:400px; height:300px"></div>
    <input type="button" id="destroyButton" value="Удалить карту"/>
</body>

</html>

 

при запуске количество найденых станций - 0

в чем может быть причина?

 

глобальная задача которую приследую, по координатам получить статистику как тут:

http://maps.yandex.ru/?text=Россия, Москва, Варшавское шоссе, 125&sll=37.619396,55.625984&ll=37.619396,55.625984&spn=0.011737,0.003970&z=17&l=map

слева:

Ближайшее метро

Южная760 м
Пражская1,9 км

ну или пересчет в минутах пешком





Примеры. Размещение карты на странице.








 

13 комментариев
API 2.0,API 1.x
Почему не работает ничего на картах?
poleostro
6 января 2014, 12:44

Я пытаюсь изучить карты. Вывод карты и простого болуна, как в примере "быстрый старт" получается, а вот все остальные примеры, например, окружности, кластеризация и т.п. не работает. На карте не выводиться ничего.

А если скопировать весь пример, например, то же кластеризации объектов (html+js), вставляю на новую страницу (не CMS), страница пустая.

http://api.yandex.ru/maps/jsbox/clusterer_create

Почему так может быть?

Работаю на локальном ПК.

3 комментария
песочница,API 2.0
Выбрать метку и отправить координаты в php скрипт
nikolaj.sp
6 января 2014, 12:54

Привет всем. У меня возникла проблема ка передать координаты на обработку в php скрипт. Помогите, пожалуйста, вот что я использую

<script type="text/javascript">
ymaps.ready(function () {
var map = new ymaps.Map('YMapsID', {
center: [ymaps.geolocation.latitude, ymaps.geolocation.longitude],
zoom: 10,
type: 'yandex#map',
behaviors: ['default', 'scrollZoom']
});

new RegionSelector(map, data, $('#regions'), $('#cities'));
});
</script>

Этот скрипт из примера выбора по городам.

Не знаю поможет это я нашел в какой то примере я просто не понимаю как это работает

_loadData: function (coords) {
$('#res').html('<div align="center" ID="red_sec" ><img alt="Идет обработка запроса ..." src="/skins/images/avtorization/loader-bar.gif"></div> <div align="center" ID="red_sec" >Пожалуйста, подождите пока не будет определен Ваш адрес...</div>');
  $("#res").load("http://test1.ru/skins/tpl/order/addmetki.php", {
lat : coords[0].toPrecision(6),
lon : coords[1].toPrecision(6)
});
}

Помогите, пожалуйста.

10 комментариев
PHP,API 2.0
как переместить метку программно в версии 2.0
alesha.krivorotoff
6 января 2014, 14:30

я хочу переместить метку программно на заданные координаты. написал код

myPlacemark.geometry._Rb = coords; но он срабатывает только тогда когда я 

трону метку на карте. тогда только она перемещается куда содано в coords. 

есть ли какие либо методы чтобы переместить метку в заданные координаты?

если можете напишите полный путь к этому методу?

2 комментария
метка,координаты,API 2.0
Произвольный <canvas> в качестве тайла
azproduction
6 января 2014, 17:22

Привет!

Хочу сделать что-то подобное http://julia-map.appspot.com/ но с использованием API отечественных карт. По сути мне нужно добиться от tileUrlTemplateвот такого интерфейса:


/**
 * @param {Number[]} tileNumber Array of two numbers, the tile numbers on x and y.
 * @param {Number} tileZoom Zoom level
 * @returns {HTMLCanvasElement}
 */


Видел наличие  layer.tile.CanvasTile, но не понял как его использовать :(

Очень хочу получить пример минимально иллюстрирующий решение мой проблемы.

3 комментария
слои,тайлы,Canvas,API 2.0
Версия 2.1-Бета и минимизация скрипта
Роберт
7 января 2014, 12:02

При загрузке скрипта использую параметр load=package.full - а есть другие варианты package для версии 2.1 ? Есть ли возможность запрашивать скрипт в сжатом (gzip) виде

8 комментариев
пакеты,API 2.1
Версия 2.1 - координаты по клику
Роберт
7 января 2014, 20:21

Не могу получить координаты по клику на основе стандартного примера. Работает в 2.0, а в 2.1 - увы нет.

myMap.events.add("click",function(e){
var coords=e.get("coordPosition");alert(coords);
})

2 комментария
API 2.1,координаты,события
Изменение вида метки в дефолтное состояние
barkar1979
7 января 2014, 23:28

Всем привет есть вопрос:

Есть код:

/* НОВЫЕ ПРЕСЕТЫ YMAPS ОФИС СКЛАД ДОМ КВАРТИРА */

if(typeof ymaps !=="undefined"){

ymaps.ready(ymapsPrst); /* END ymaps.ready */

function ymapsPrst(){

ymaps.option.presetStorage.add('dom#icon', 

{iconImageClipRect: [[150, 0], [190, 45]], iconImageHref:'/img/globs.png', iconImageSize: [40, 45], iconImageOffset: [-20, -41], iconLayout: 'default#image'});

ymaps.option.presetStorage.add('room#icon', 

{iconImageClipRect: [[195, 0], [235, 45]], iconImageHref:'/img/globs.png', iconImageSize: [40, 45], iconImageOffset: [-20, -41], iconLayout: 'default#image'});

ymaps.option.presetStorage.add('office#icon', 

{iconImageClipRect: [[240, 0], [280, 45]], iconImageHref:'/img/globs.png', iconImageSize: [40, 45], iconImageOffset: [-20, -41], iconLayout: 'default#image'});

ymaps.option.presetStorage.add('sklad#icon', 

{iconImageClipRect: [[285, 0], [325, 45]], iconImageHref:'/img/globs.png', iconImageSize: [40, 45], iconImageOffset: [-20, -41], iconLayout: 'default#image'});

}

 

}

Все отображается нормально но есть нюанс при повтороном открытии и закрытии балуна метка меняет вид в дефолтное состояние.

http://teremok.hol.es/office включить вывод информации на карту

5 комментариев
метка,API 2.1,стили