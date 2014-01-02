Привет всем. У меня возникла проблема ка передать координаты на обработку в php скрипт. Помогите, пожалуйста, вот что я использую

<script type="text/javascript">

ymaps.ready(function () {

var map = new ymaps.Map('YMapsID', {

center: [ymaps.geolocation.latitude, ymaps.geolocation.longitude],

zoom: 10,

type: 'yandex#map',

behaviors: ['default', 'scrollZoom']

});



new RegionSelector(map, data, $('#regions'), $('#cities'));

});

</script>

Этот скрипт из примера выбора по городам.

Не знаю поможет это я нашел в какой то примере я просто не понимаю как это работает

_loadData: function (coords) {

$('#res').html('<div align="center" ID="red_sec" ><img alt="Идет обработка запроса ..." src="/skins/images/avtori zation/loader-bar.gif"></ div> <div align="center" ID="red_sec" >Пожалуйста, подождите пока не будет определен Ваш адрес...</div>');

$("#res").load("http://test1.ru/skins/tpl/order/addmetki.php", {

lat : coords[0].toPrecision(6),

lon : coords[1].toPrecision(6)

});

}

Помогите, пожалуйста.