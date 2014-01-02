Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность выделить определенный регион страны (например, Московская область) на карте полупрозрачным цветом?
Всем привет! Уже несколько раз здесь задавали подобный вопрос, но ответа, к сожалению, так и не последовало
Раньше была возможность устанавливать на свой сайт светофор-информер пробок для выбранного города. (как сейчас на сайте http://www.interfax.ru). Сейчас такую возможность убрали. Очень хотелось бы знать, планируется ли что-то похожее или придется забыть про такую полезную штуку?
Доброй ночи, Всех с наступившим Новым годом.
Имеем JSON данные содержащие в том числе и координаты.
Добавляю метки на карту вот так:
$.each(data, function(key, val){
CollectionCars.add(new ymaps.Placemark([val.lat, val.lon],{
balloonContentHeader: 'Ошибка 404',
balloonContentBody: 'Нет такой страницы',
balloonContentFooter: 'Но скоро будет!!!',
hintContent: 'Такси-69:' + status
},{
iconImageHref: fixuri + '/images/taximaps/'+icon,
iconImageSize: [27, 39],
iconImageOffset: [-14, -39]
}));
});
myMap.geoObjects.add(CollectionCars);
myMap.setBounds(CollectionCars.getBounds());
где data это массив с данными.
Теперь хочется нажать на метку и отправить AJAX запрос PHP скрипту, меня тормозит то, что я не пойму как присвоить метке, ну скажем val.car_id а затем использовать этот car_id при составлении запроса.
Как не пытался не выходит.
Заранее спасибо, жду ответа.
С глубоким уважением Александр.
Каким образом создать метку из текста.
Т.е.:
data = {
geometry:
{
type: "Point",
coordinates: [47.22145000001312, 39.712550999999955]
},
properties: {
id:'78',
iconContent: ''
}
},
{
preset: 'twirl#redStretchyIcon'
}
geooobject = new ymaps.GeoObject(data);
Неработает, почему?
Формат даты текстовый.
как сделать так чтобы удалить метку кликнув на нее. во второй версии
Здравствуйте, почему если в программе по нарезке тайлов выставляешь привязку, в конечном итоге получается кривая карта... http://www.ast.ersystems.ru/test/map1.html
А нужна реальная привязка к местности. Изначально - без привязки получается все нормально, но координаты с минусом))) Подскажите пожалуйста, как выровнить???
<script type="text/javascript">
ymaps.ready(init);
var myMap, myPlacemark;
function init(){
myMap = new ymaps.Map ("map", {
center: [55.76, 37.64],
zoom: 7
});
myPlacemark = new ymaps.Placemark([55.76, 37.64], {
hintContent: 'Москва!'
});
myMap.geoObjects.add(myPlacemark);
};
myPlacemark.events.add('click', function () {
alert('О, событие!');
});
</script>
cудя по документации . кликнув по метке должно вывестись 'О, событие!', какой должен быть код который бы давал данный результат?
если я построил на карте маршрут route. а потом включил его редактирование( routett.editor.start({ addWayPoints: true }); ), то когда я кликаю на карте то появляеться еще один сегмент дороги.Вопрос: дорога перестраивается на сервере "яндекс карт"( на вашем сервере) полностью или только строиться последний сегмент дороги и присылается пользователю на браузер где он приклеивается к ранее построенной дороге?
Скажите, пожалуйста, есть страница на сайте с адресами магазинов, к каждому адресу хотим прикрепить карту. Интересно есть ли какие нибудь ограничения на количество? И как большое количество какрт повлияет на загрузку страницы? Может есть какие-нибудь примеры реализации. Спасибо!
возможно ли это?
если да то немогли бы вы написать полный путь к этому свойству. и можно ли в место квадратика задать метку? а то я искал искал через console.log(myPolyline); и ненашол цвет квадратиков(вершин) ломанной. Я имею ввиду квадратики при редактировании лованной
Подскажите в такой проблеме. Есть карта, нужно сделать так, чтобы другой пользователь мог ее редактировать, но при этом не пользовался моей учетной записью! Так как в моей учетной записи очень много других карт и я боюсь чтобы он их случайно не удалил.
Всем привет, с наступившим новым годом. Столкнулся с сложной для себя задачей, необходимо сделать карту для расчёта цен доставки по Санкт Петербургу. Создать зоны получилось:
После изучал мануалы, искал в гугле, читал справку. Я с большим удовольствием потрачу несколько дней на доскональное изучение API, но сейчас времени в обрез, сроки жмут, меня ругают.
Не кидайте тапки - с JavaScriptзнаком весьма посредственно.
Задача – при клике на геообъект, получить из него произвольный текст (некий код, по которому определим какая это именно зона доставки и стоимость оной), совершить определённые действия (Заполнить невидимый inputстоимостью доставки и пересчитать цены), и вывести balloon. Последовательность не важна.
Товарищи, киньте в меня пример кода, вывода некой переменной при нажатии на геообьект (простой вывод через alert() ) и создание геообьекта с произвольной переменной.
Если это не возможно, то просто вывод balloonContent через alert.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Примеры. Размещение карты на странице.</title>
<script src="http://api-maps.yandex.ru
<script src="http://api-maps.yandex.ru
<script type="text/javascript">
var myMap;
// Дождёмся загрузки API и готовности DOM.
ymaps.ready(init);
function init () {
myMap = new ymaps.Map('map', {
// При инициализации карты обязательно нужно указать
// её центр и коэффициент масштабирования.
center:[55.625984, 37.619396], // Москва
zoom:13
});
// Поиск ближайших станций метро
var metro = new YMaps.Metro.Closest(new YMaps.GeoPoint(55.625984, 37.619396), { results : 1 } )
// Обработчик успешного завершения
YMaps.Events.observe(metro, metro.Events.Load, function (metro) {
if (metro.length()) {
metro.setStyle("default#greenSmallPoint");
myMap.addOverlay(metro);
} else {
alert("Поблизости не найдено станций метро");
}
});
YMaps.Events.observe(metro, metro.Events.Fault, function (metro, error) {
alert("При выполнении запроса произошла ошибка: " + error);
});
}
</script>
</head>
<body>
<div id="map" style="width:400px; height:300px"></div>
<input type="button" id="destroyButton" value="Удалить карту"/>
</body>
</html>
при запуске количество найденых станций - 0
в чем может быть причина?
глобальная задача которую приследую, по координатам получить статистику как тут:
http://maps.yandex.ru/?text=Россия, Москва, Варшавское шоссе, 125&sll=37.619396,55.6259
слева:
Ближайшее метро
Примеры. Размещение карты на странице.
Я пытаюсь изучить карты. Вывод карты и простого болуна, как в примере "быстрый старт" получается, а вот все остальные примеры, например, окружности, кластеризация и т.п. не работает. На карте не выводиться ничего.
А если скопировать весь пример, например, то же кластеризации объектов (html+js), вставляю на новую страницу (не CMS), страница пустая.
http://api.yandex.ru/maps/jsbox/clusterer_create
Почему так может быть?
Работаю на локальном ПК.
Привет всем. У меня возникла проблема ка передать координаты на обработку в php скрипт. Помогите, пожалуйста, вот что я использую
<script type="text/javascript">
ymaps.ready(function () {
var map = new ymaps.Map('YMapsID', {
center: [ymaps.geolocation.latitude, ymaps.geolocation.longitude],
zoom: 10,
type: 'yandex#map',
behaviors: ['default', 'scrollZoom']
});
new RegionSelector(map, data, $('#regions'), $('#cities'));
});
</script>
Этот скрипт из примера выбора по городам.
Не знаю поможет это я нашел в какой то примере я просто не понимаю как это работает
_loadData: function (coords) {
$('#res').html('<div align="center" ID="red_sec" ><img alt="Идет обработка запроса ..." src="/skins/images/avtori
$("#res").load("http://test1.ru/skins/tpl/order/addmetki.php", {
lat : coords[0].toPrecision(6),
lon : coords[1].toPrecision(6)
});
}
Помогите, пожалуйста.
я хочу переместить метку программно на заданные координаты. написал код
myPlacemark.geometry._Rb = coords; но он срабатывает только тогда когда я
трону метку на карте. тогда только она перемещается куда содано в coords.
есть ли какие либо методы чтобы переместить метку в заданные координаты?
если можете напишите полный путь к этому методу?
Привет!
Хочу сделать что-то подобное http://julia-map.appspot.com/ но с использованием API отечественных карт. По сути мне нужно добиться от
tileUrlTemplateвот такого интерфейса:
/**
* @param {Number[]} tileNumber Array of two numbers, the tile numbers on x and y.
* @param {Number} tileZoom Zoom level
* @returns {HTMLCanvasElement}
*/
Видел наличие
layer.tile.CanvasTile, но не понял как его использовать :(
Очень хочу получить пример минимально иллюстрирующий решение мой проблемы.
При загрузке скрипта использую параметр load=package.full - а есть другие варианты package для версии 2.1 ? Есть ли возможность запрашивать скрипт в сжатом (gzip) виде
Не могу получить координаты по клику на основе стандартного примера. Работает в 2.0, а в 2.1 - увы нет.
myMap.events.add("click",function(e){
var coords=e.get("coordPosition");alert(coords);
})
Всем привет есть вопрос:
Есть код:
/* НОВЫЕ ПРЕСЕТЫ YMAPS ОФИС СКЛАД ДОМ КВАРТИРА */
if(typeof ymaps !=="undefined"){
ymaps.ready(ymapsPrst); /* END ymaps.ready */
function ymapsPrst(){
ymaps.option.presetStorage.add('dom#icon',
{iconImageClipRect: [[150, 0], [190, 45]], iconImageHref:'/img/globs.png', iconImageSize: [40, 45], iconImageOffset: [-20, -41], iconLayout: 'default#image'});
ymaps.option.presetStorage.add('room#icon',
{iconImageClipRect: [[195, 0], [235, 45]], iconImageHref:'/img/globs.png', iconImageSize: [40, 45], iconImageOffset: [-20, -41], iconLayout: 'default#image'});
ymaps.option.presetStorage.add('office#icon',
{iconImageClipRect: [[240, 0], [280, 45]], iconImageHref:'/img/globs.png', iconImageSize: [40, 45], iconImageOffset: [-20, -41], iconLayout: 'default#image'});
ymaps.option.presetStorage.add('sklad#icon',
{iconImageClipRect: [[285, 0], [325, 45]], iconImageHref:'/img/globs.png', iconImageSize: [40, 45], iconImageOffset: [-20, -41], iconLayout: 'default#image'});
}
}
Все отображается нормально но есть нюанс при повтороном открытии и закрытии балуна метка меняет вид в дефолтное состояние.
http://teremok.hol.es/office включить вывод информации на карту