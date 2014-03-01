



Ребята, выручите пожалуйста…

Хочу добавить карту на основе своих изображений.

В песочнице взял код, но никак не получается дать ему ума.

http://api.yandex.ru/maps/jsbox/user_map

Там изображение берется с http://mt.gmapuploader.com а этот сервис уже не работает. Помогите модифицировать код, чтобы изображения брались с моего сервера.

Похоже, что вот этот участок кода нужно изменить:

function (tile, zoom) {

return "http://mt.gmapuploader.com/tiles/FVSH1JsvdT/tile-" + zoom + "-" +

(tile[1] * Math.pow(2, zoom) + tile[0]) + ".jpg";

}

Изображения будут лежать в папке: http://example.ru/layouts/ [zoom] /tile-х-y.jpg

В благодарность за помощь, пополню баланс телефона на 100р. :)





Заранее спасибо!