Клуб API Карт

март 2014
Точки как в Яндекс Недвижимость
IG
1 марта 2014, 14:25

Добрый день. Как установить на карту такие точки? В документации таких объектов не нашел. Отмечать их после просмора нет необходимости.

Спасибо.

2 комментария
метка,API 2.1
Как сразу открыть балун, привязанный к метке?
malex92
1 марта 2014, 17:28

Всем привет!

Пожскажите пожалуйста, как открыть балун, привязанный к метке сразу при загрузке карты (а не только после клика на метку).

1 комментарий
метка,API 2.0,балун
Карта на основе собственных изображений
ibervile
1 марта 2014, 22:18


Ребята, выручите пожалуйста…

 

Хочу добавить карту на основе своих изображений.

В песочнице взял код, но никак не получается дать ему ума.

 http://api.yandex.ru/maps/jsbox/user_map 

 

Там изображение берется с http://mt.gmapuploader.com а этот сервис уже не работает. Помогите модифицировать код, чтобы изображения брались с моего сервера.

Похоже, что вот этот участок кода нужно изменить:

function (tile, zoom) {

                    return "http://mt.gmapuploader.com/tiles/FVSH1JsvdT/tile-" + zoom + "-" +

                        (tile[1] * Math.pow(2, zoom) + tile[0]) + ".jpg";

                }

 

Изображения будут лежать в папке: http://example.ru/layouts/ [zoom] /tile-х-y.jpg

В благодарность за помощь, пополню баланс телефона на 100р. :)


Заранее спасибо!

1 комментарий
слои,тайлы,API 2.0
Импорт карт в сервис "Мои карты"
Михаил Х.
2 марта 2014, 01:39

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, получится ли реализовать с помощью api вот такую задумку.

Есть интернет-магазин.

Хочу написать модуль, который будет вытаскивать адреса из оформленных заказов и размещать их на яндекс.карте для оптимизации доставки.

Примерно представляю как это реализовать, чтобы карта с метками выводилась на карте в админке. Но дальнейшее редактирование такой карты проблематично или надо писать дополнительный функционал.

Возможно ли как-то полученную карту импортировать в сервис "Мои карты"? Быть может через YMapsML-файл?

1 комментарий
мои карты,maps.yandex.ru
Полигоны в geoJson
madzhugin
2 марта 2014, 13:50

Есть вот geoJson (что-то вроде этого: http://pastebin.com/ZPkTcYzR )
Как мне добавить эти полигоны на карту? Не могу нигде найти. Неужели нет страндартного решения?

6 комментариев
geoQuery,API 2.0,полигон
Вопросы по событию обновление геометрии
Дмитрий С
2 марта 2014, 22:03

Поясню на примере:

http://jsfiddle.net/GSJVj/3/

 

Есть некий геобъект с привязанным к его координатам html контентом,

неообходимо при смене координат обьекта перемещать и контент.

 

И тут у меня в возникает такая проблема: Если попробовать быстро перетаскивать круг, то в медленном браузере события изменения геометрии pixelgeometrychange как бы запаздывают и не успевают за положением круга, квадратик движется асинхронно с перемещениями центра круга = (

 

Такая проблема возникает только при быстрых перемещениях в медленных браузерах.

 

В стандартном редакторе многоугольника такой проблемы не возникает, там при включенном редактировании и резком перетаскивании обьекта квадратики всегда отображаются на своем месте (в вершинах многоугольника) http://jsfiddle.net/p32G7/1/

 

Что тут делать: необходимо слушать какое-то другое событие, связанное непосредственно с отображением обьекта?

Или что-то другое ?

6 комментариев
редактор геометрии,события,API 2.0,полигон
Создание своих микрорайонов
Sonic-Sanka
3 марта 2014, 10:10

Доброго времени суток (для большинства - доброе утро)!

Искал ответ везде - не нашел. Либо не правильно формулировал либо... все таки скорее всего первое.

Задача: создавать на карте города собственные микрорайны, с собственными названиями. Причем дома которые находятся в этих областях принадлежат им. Желательно делать выделение при помощи иструмента "многоугольник", получить данные этих областей для дальнейшей записи в бд (я полагаю должны быть вида: название района, его id и массив домов)

Подскажите - есть ли реализация такого функционала? Или хотя бы - рисование микрорайонов происходит инструментом "многоугольник"? И как мне получить массив домов этого многоугольника?

 

Заранее спасибо!

4 комментария
полигон,API 2.0,геокодирование
Новые панорамы Ростова-на-Дону и области
a.chebotareov
3 марта 2014, 14:39
Новые панорамы Ростова-на-Дону и области

Яндекс обновил панорамы для Ростовской области. Всего опубликовано 16 тысяч новых панорам. Съемки проходили летом 2013 года, в итоге было сделано около 64 тысяч фотографий Ростова-на-Дона,Таганрога, Азова, Батайска и Аксая.

Теперь любой пользователь может не только посмотреть, но и разместить панораму Яндекс.Карт на своем собственном сайте. Например, театр им. А.П. Чехова в Таганроге, или крепостной вал в Азове. Для гостей и жителей города панорамы — это отличный способ не только лучше сориентироваться на местности, но и посмотреть интересные и красиые места, а для вебмастера — это еще один инструмент для привлечения аудитории на свой сайт.

Присылайте свои собственные примеры использования панорам Яндекса в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.

панорамы,обновления карт
MapKit iOS
G C
3 марта 2014, 16:15

Всем привет. 

Может кто-то сталкивался: карты при сворачивании/разворачивании приложения запрашивают разрешение на доступ к геопозиции, хотя инициализация такая:

self.mapView.tracksUserLocation = NO;

self.mapView.canUseCompass = NO;

self.mapView.showsUserLocation = NO;

 

self.mapView.delegate = self;

Как убрать запрос на разрешение? 

1 комментарий
MapKit
Взаимодействие с картой доставки созданной через конструктор крат
Tek-Tek
4 марта 2014, 10:33

Собственно есть задача проверять адрес на вхождение в 1 из полигонов. Карта созданна через генератор, подскажите можно ли взаимодействовать с картой не выдеая код из генератора? (ибо он ужатый и плохо читабелен). И второй вопрос можно ли сделать проверку на вхождение в полигон через запрос к api (чтобы реализовать проверку на backend).

5 комментариев
полигон,API 2.0,конструктор
unauthorized
Артем Мазалов
4 марта 2014, 12:07

В 1с 8 создаю страницу что бы вычислить километраж для этого расчитываю маршруты.

 

Вот такие определения.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7">

    <style type="text/css">

 html { height: 100% }

 body { height: 100%; margin: 0px; padding: 0px }

 #map { height: 100% }

</style>

    <script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0-stable/?load=package.full&lang=ru-RU"  type="text/javascript"></script>

    <script src="http://yandex.st/jquery/1.6.4/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>

 

 

сама процедура расчета

 

function calcRoute(options,nom){

ymaps.route(options, {

       // Опции маршрутизатора

       mapStateAutoApply: true, // автоматически позиционировать карту

       avoidTrafficJams: false  // Учитывать пробки

   }).then(

   function (router) {

   route = router;

       myMap.geoObjects.add(route);

       

       //заполняем и сохраняем инфо про маршрут

       document.getElementById('RouteInfo').value = "Длина маршрута - " + route.getHumanLength() + ". Время - " + route.getHumanJamsTime();

       //заполняем и сохраняем инфо про маршрут

       document.getElementById("RouteLength_" + nom).value = route.getHumanLength();

       

       // if(nom != "0"){

       //генерация события для перехвата в 1С

       var evt = document.createEventObject();

 document.body.fireEvent('ondatasetcomplete', evt);

 // };

   },

   function (error) {

       alert("Возникла ошибка: " + error.message);

   });

}

 

вчера еще все работало, сегодня перестало. выдает ОШИБКА - unauthorized 
Подскажите что нибудь, куда копать? что делать...
1 комментарий
API 1.x,
В API 2.1 Не отображается многострочное содержание метки Placemark.
Удалённый пользователь
4 марта 2014, 13:50

В API 1.0 и 2.0 замечательно отображались метки с текстом состоящие из нескольких строк, созданная например вот так:

var placemark = new ymaps.Placemark([48, 40], {
iconContent: "<div>Строка 1</div><div>Строка 2</div>"

}...

Теперь в 2.1 отображается только первая строка. Что не так?

Это навсегда или временный баг?

 

3 комментария
метка,API 2.1
onClick в шаблоне балуна
Удалённый пользователь
4 марта 2014, 14:25

Добрый день, подскажите, как сделать, чтобы событие onClick заработало при клике на ссылку в балуне. Ссылка формируется при создании xml-файла:

 

        <![CDATA[

 <div style="font-size:12px;">

            <div style="font-family:Tahoma,Arial;font-size:14px;"><b>$[name]</b></div>

            <div style="font-family:Tahoma,Arial;font-size:14px;">($[metaDataProperty.AnyMetaData.district])</div>

            <div style="margin-left:3px;font-family:Tahoma,Arial;font-size:12px;">Удаленность от КАД: $[metaDataProperty.AnyMetaData.kad] км</div>

            <div><img src="http:$[metaDataProperty.AnyMetaData.image]" alt="" /></div>

            <div style="margin-top:5px;">

<a rel="nofollow" class="blue_link" target="blank" href="http://u8814306.plsk.regruhosting.ru/info.php?id=$[metaDataProperty.AnyMetaData.id]">Подробная информация</a>&nbsp;&nbsp;

<a rel="nofollow" class="blue_link" href="#" onClick="addToCompare($[metaDataProperty.AnyMetaData.id]);return false;">Сравнение</a></div>

            </div>

 

          </div>

        ]]>

      </text>

 

А то функция addToCompare() не работает при клике. Спасибо.

4 комментария
шаблоны,API 2.0,балун,YMapsML
Проложить маршрут при обращении по HTTP GET
Prostoysoft
4 марта 2014, 14:50

Добрый день.

Я хотел бы интегрировать Яндекс-карты со своим Windows-приложением.

У меня в БД приложения есть два адреса "откуда" и "куда", хочу всего лишь по одной URL-ссылке перейти по определенному адресу и, чтобы в Яндекс-картах сразу построился маршрут. Поля "точка А" и "точка Б" заполнились бы, и маршрут наглядно отобразился бы в браузере на Яндекс-карте. Как это сделать? Возможно ли по одному лишь переходу без заполнения каких-то дополнительных полей?

Заранее спасибо. 

4 комментария
маршрутизация,maps.yandex.ru
Asus nexus 7 firefox 21 - невозможно пользоваться картой
diz2html
4 марта 2014, 17:02

Добрый день.

Карта не работает на firefox 21 nexus 7.

Ужасные тормоза, и фактически просто нельзя двинуть карту.

Проверял на http://maps.yandex.ru/ и на другом сайте.

На хроме в том же устройстве работает хорошо.

2 комментария
maps.yandex.ru,API 2.0,firefox 21,nexus 7
Поиск
x-lift
4 марта 2014, 17:56

Добрый день. Как ограничить область поиска по Москве? Например - если человек вводит Ленинский 5, карта сразу показывает Ленинский проспект д. 5, а не предлагает большой список вариантов по всей России?

И можно ли тут задать zoom и метку, которая установится на введенном в поиск домом?

6 комментариев
API 2.1,элементы управления,поиск,контролы,геокодирование
setBounds, так чтобы как минимум один объект из нескольких коллекций попадал на карту.
Ugales
4 марта 2014, 19:10

Добрый день, не нашел похожего запроса, сейчас выставляю границы вот так:

myMap.setBounds(yres.geoObjects.get(0).properties.get("boundedBy"));

 

Существует 4 коллекции объектов, нужно чтобы карта масштабировалась, так чтобы как минимум один объект попадал в видимую область.

Честно говоря я даже не нашел в какую сторону искать, это вообще возможно ? 

1 комментарий
API 2.0,область видимости,коллекции,геокодирование
Яндекс-карты через ESRI ArcGIS Javascript API
Данил Тимонин
4 марта 2014, 21:15

Задача стоит следующая, на картографическую подложку необходимо положить слои, опубликованные в ESRI ArcGIS Server.

 

Резрешено ли использовать картографическую подложку Яндекс Карт с логотипом, используя при этом ArcGIS Javascript API и класс WebTiledLayer https://developers.arcgis.com/javascript/jsapi/webtiledlayer-amd.html ?

Пример кода:

  var subDomains = ["vec0", "vec1", "vec2", "vec3", "vec4"];

  var mYandex = new WebTiledLayer("http://${subDomain}.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=4.13.1&x=${col}&y=${row}&z=${level}&lang=ru_RU", {

    "id": "Карта Яндекс",

    "subDomains": subDomains,

    "copyright": "Яндекс Карты © 2014"

  });

3 комментария
пользовательское соглашение
Свой курсор и обратный зум
maxnesterenko
5 марта 2014, 04:30

Сколько ни рылся, не нашел ответа - можно ли к карте прикрутить свой курсор - у нас используется лупа с минусом.

И соответственно поведение при выделении области с ней - удаление относительно данной области.

Возможно ли такое в принципе в Яндекс-картах? 

10 комментариев
API 2.0,курсор
iconLayout не могу применить шаблон [Решено]
iytin-ne
5 марта 2014, 13:08

Здравствуйте. Возникла проблема с изменением шаблона метки, почему-то не отображается картинка. Что я делаю не так? 
Картинка существует по указаному пути, пробовал через iconContentLayout. А с iconLayout какая-то беда, может я что-то "перекрываю"?

 function createMetka(id, x, y, deg, layout) { // Функция создания метки

    var coord = new Array();

    coord.push(x);

    coord.push(y);

    myPlacemark[id] = new ymaps.Placemark(coord, { // Создается метка со всеми параметрами

        id: id, // ID метки

        deg: deg,//курс

        active: 0//активная/неактивная

    }, {

        hideIconOnBalloonOpen: true,

        iconLayout: ymaps.templateLayoutFactory.createClass(

            '<img  src="../img/icons/arrow2.png" > '

        )

    });

    myPlacemark[id].events.add('click', activeObject); // Событие при открытии метки*/

    myCollection.add(myPlacemark[id]);

    myMap.setBounds(myCollection.getBounds(), {zoomMargin: [50, 0, 180, 75], duration: 400, checkZoomRange: true});

    $('.load_layout').css('display', 'none');

}

8 комментариев
метка,API 2.0,макеты