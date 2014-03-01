Добрый день. Как установить на карту такие точки? В документации таких объектов не нашел. Отмечать их после просмора нет необходимости.
Спасибо.
Добрый день. Как установить на карту такие точки? В документации таких объектов не нашел. Отмечать их после просмора нет необходимости.
Спасибо.
Всем привет!
Пожскажите пожалуйста, как открыть балун, привязанный к метке сразу при загрузке карты (а не только после клика на метку).
Ребята, выручите пожалуйста…
Хочу добавить карту на основе своих изображений.
В песочнице взял код, но никак не получается дать ему ума.
http://api.yandex.ru/maps/jsbox/user_map
Там изображение берется с http://mt.gmapuploader.com а этот сервис уже не работает. Помогите модифицировать код, чтобы изображения брались с моего сервера.
Похоже, что вот этот участок кода нужно изменить:
function (tile, zoom) {
return "http://mt.gmapuploader.com/tiles/FVSH1JsvdT/tile-" + zoom + "-" +
(tile[1] * Math.pow(2, zoom) + tile[0]) + ".jpg";
}
Изображения будут лежать в папке: http://example.ru/layouts/ [zoom] /tile-х-y.jpg
В благодарность за помощь, пополню баланс телефона на 100р. :)
Заранее спасибо!
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, получится ли реализовать с помощью api вот такую задумку.
Есть интернет-магазин.
Хочу написать модуль, который будет вытаскивать адреса из оформленных заказов и размещать их на яндекс.карте для оптимизации доставки.
Примерно представляю как это реализовать, чтобы карта с метками выводилась на карте в админке. Но дальнейшее редактирование такой карты проблематично или надо писать дополнительный функционал.
Возможно ли как-то полученную карту импортировать в сервис "Мои карты"? Быть может через YMapsML-файл?
Есть вот geoJson (что-то вроде этого: http://pastebin.com/ZPkTcYzR )
Как мне добавить эти полигоны на карту? Не могу нигде найти. Неужели нет страндартного решения?
Поясню на примере:
Есть некий геобъект с привязанным к его координатам html контентом,
неообходимо при смене координат обьекта перемещать и контент.
И тут у меня в возникает такая проблема: Если попробовать быстро перетаскивать круг, то в медленном браузере события изменения геометрии pixelgeometrychange как бы запаздывают и не успевают за положением круга, квадратик движется асинхронно с перемещениями центра круга = (
Такая проблема возникает только при быстрых перемещениях в медленных браузерах.
В стандартном редакторе многоугольника такой проблемы не возникает, там при включенном редактировании и резком перетаскивании обьекта квадратики всегда отображаются на своем месте (в вершинах многоугольника) http://jsfiddle.net/p32G7/1/
Что тут делать: необходимо слушать какое-то другое событие, связанное непосредственно с отображением обьекта?
Или что-то другое ?
Доброго времени суток (для большинства - доброе утро)!
Искал ответ везде - не нашел. Либо не правильно формулировал либо... все таки скорее всего первое.
Задача: создавать на карте города собственные микрорайны, с собственными названиями. Причем дома которые находятся в этих областях принадлежат им. Желательно делать выделение при помощи иструмента "многоугольник", получить данные этих областей для дальнейшей записи в бд (я полагаю должны быть вида: название района, его id и массив домов)
Подскажите - есть ли реализация такого функционала? Или хотя бы - рисование микрорайонов происходит инструментом "многоугольник"? И как мне получить массив домов этого многоугольника?
Заранее спасибо!
Яндекс обновил панорамы для Ростовской области. Всего опубликовано 16 тысяч новых панорам. Съемки проходили летом 2013 года, в итоге было сделано около 64 тысяч фотографий Ростова-на-Дона,Таганрога, Азова, Батайска и Аксая.
Теперь любой пользователь может не только посмотреть, но и разместить панораму Яндекс.Карт на своем собственном сайте. Например, театр им. А.П. Чехова в Таганроге, или крепостной вал в Азове. Для гостей и жителей города панорамы — это отличный способ не только лучше сориентироваться на местности, но и посмотреть интересные и красиые места, а для вебмастера — это еще один инструмент для привлечения аудитории на свой сайт.
Присылайте свои собственные примеры использования панорам Яндекса в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.
Всем привет.
Может кто-то сталкивался: карты при сворачивании/разворачивании приложения запрашивают разрешение на доступ к геопозиции, хотя инициализация такая:
self.mapView.tracksUserLocation = NO;
self.mapView.canUseCompass = NO;
self.mapView.showsUserLocation = NO;
self.mapView.delegate = self;
Как убрать запрос на разрешение?
Собственно есть задача проверять адрес на вхождение в 1 из полигонов. Карта созданна через генератор, подскажите можно ли взаимодействовать с картой не выдеая код из генератора? (ибо он ужатый и плохо читабелен). И второй вопрос можно ли сделать проверку на вхождение в полигон через запрос к api (чтобы реализовать проверку на backend).
В 1с 8 создаю страницу что бы вычислить километраж для этого расчитываю маршруты.
Вот такие определения.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtm
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7">
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { height: 100%; margin: 0px; padding: 0px }
#map { height: 100% }
</style>
<script src="http://api-maps.yandex.ru
<script src="http://yandex.st/jquery/1.6.4/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
сама процедура расчета
function calcRoute(options,nom){
ymaps.route(options, {
// Опции маршрутизатора
mapStateAutoApply: true, // автоматически позиционировать карту
avoidTrafficJams: false // Учитывать пробки
}).then(
function (router) {
route = router;
myMap.geoObjects.add(route);
//заполняем и сохраняем инфо про маршрут
document.getElementById('RouteInfo').value = "Длина маршрута - " + route.getHumanLength() + ". Время - " + route.getHumanJamsTime();
//заполняем и сохраняем инфо про маршрут
document.getElementById("RouteLength_" + nom).value = route.getHumanLength();
// if(nom != "0"){
//генерация события для перехвата в 1С
var evt = document.createEventObject();
document.body.fireEvent('ondatasetcomplete', evt);
// };
},
function (error) {
alert("Возникла ошибка: " + error.message);
});
}
В API 1.0 и 2.0 замечательно отображались метки с текстом состоящие из нескольких строк, созданная например вот так:
var placemark = new ymaps.Placemark([48, 40], {
iconContent: "<div>Строка 1</div><div>Строка 2</div>"
}...
Теперь в 2.1 отображается только первая строка. Что не так?
Это навсегда или временный баг?
Добрый день, подскажите, как сделать, чтобы событие onClick заработало при клике на ссылку в балуне. Ссылка формируется при создании xml-файла:
<![CDATA[
<div style="font-size:12px;">
<div style="font-family:Tahoma
<div style="font-family:Tahoma
<div style="margin-left:3px;fo
<div><img src="http:$[metaDataProperty.AnyMetaData.image]" alt="" /></div>
<div style="margin-top:5px;">
<a rel="nofollow" class="blue_link" target="blank" href="http://u8814306.plsk.regr
<a rel="nofollow" class="blue_link" href="#" onClick="addToCompare($[metaDataProperty.AnyMetaData.id]);return false;">Сравнение</a></div>
</div>
</div>
]]>
</text>
А то функция addToCompare() не работает при клике. Спасибо.
Добрый день.
Я хотел бы интегрировать Яндекс-карты со своим Windows-приложением.
У меня в БД приложения есть два адреса "откуда" и "куда", хочу всего лишь по одной URL-ссылке перейти по определенному адресу и, чтобы в Яндекс-картах сразу построился маршрут. Поля "точка А" и "точка Б" заполнились бы, и маршрут наглядно отобразился бы в браузере на Яндекс-карте. Как это сделать? Возможно ли по одному лишь переходу без заполнения каких-то дополнительных полей?
Заранее спасибо.
Добрый день.
Карта не работает на firefox 21 nexus 7.
Ужасные тормоза, и фактически просто нельзя двинуть карту.
Проверял на http://maps.yandex.ru/ и на другом сайте.
На хроме в том же устройстве работает хорошо.
Добрый день. Как ограничить область поиска по Москве? Например - если человек вводит Ленинский 5, карта сразу показывает Ленинский проспект д. 5, а не предлагает большой список вариантов по всей России?
И можно ли тут задать zoom и метку, которая установится на введенном в поиск домом?
Добрый день, не нашел похожего запроса, сейчас выставляю границы вот так:
myMap.setBounds(yres.geoO
Существует 4 коллекции объектов, нужно чтобы карта масштабировалась, так чтобы как минимум один объект попадал в видимую область.
Честно говоря я даже не нашел в какую сторону искать, это вообще возможно ?
Задача стоит следующая, на картографическую подложку необходимо положить слои, опубликованные в ESRI ArcGIS Server.
Резрешено ли использовать картографическую подложку Яндекс Карт с логотипом, используя при этом ArcGIS Javascript API и класс WebTiledLayer https://developers.arcgis
Пример кода:
var subDomains = ["vec0", "vec1", "vec2", "vec3", "vec4"];
var mYandex = new WebTiledLayer("http://${subDomain}.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=4.13.1&x=${col}&y=${row}&z=${level}&lang=ru_RU", {
"id": "Карта Яндекс",
"subDomains": subDomains,
"copyright": "Яндекс Карты © 2014"
});
Сколько ни рылся, не нашел ответа - можно ли к карте прикрутить свой курсор - у нас используется лупа с минусом.
И соответственно поведение при выделении области с ней - удаление относительно данной области.
Возможно ли такое в принципе в Яндекс-картах?
function createMetka(id, x, y, deg, layout) { // Функция создания метки
var coord = new Array();
coord.push(x);
coord.push(y);
myPlacemark[id] = new ymaps.Placemark(coord, { // Создается метка со всеми параметрами
id: id, // ID метки
deg: deg,//курс
active: 0//активная/неактивная
}, {
hideIconOnBalloonOpen: true,
iconLayout: ymaps.templateLayoutFactory.createClass(
'<img src="../img/icons/arrow2.png" > '
)
});
myPlacemark[id].events.add('click', activeObject); // Событие при открытии метки*/
myCollection.add(myPlacemark[id]);
myMap.setBounds(myCollection.getBounds(), {zoomMargin: [50, 0, 180, 75], duration: 400, checkZoomRange: true});
$('.load_layout').css('display', 'none');
}