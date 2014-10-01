* thread #3: tid = 0x5f455c, 0x04db9952 libsystem_kernel.dylib`__pthread_kill + 10, queue = 'NSOperationQueue 0x7e827c40 :: NSOperation 0x7e800a80', stop reason = signal SIGABRT
frame #0: 0x04db9952 libsystem_kernel.dylib`__pthread_kill + 10
frame #1: 0x04df8167 libsystem_pthread.dylib`pthread_kill + 101
frame #2: 0x04b63a5a libsystem_sim_c.dylib`abort + 156
frame #3: 0x04b2cb89 libsystem_sim_c.dylib`__assert_rtn + 399
* frame #4: 0x004259ea RussianPost`DiskReadRequest<YMKDiskTileSource>::main(this=0x00000283) + 1504 at DiskReadRequest.h:197
frame #5: 0x00425382 RussianPost`-[YMKAsyncPerformer performReadRequest:](self=0x7e81a060, _cmd=0x0055f2b8, requestPtrValue=0x7e819fa0) + 76 at YMKAsyncPerformer.mm:35
frame #6: 0x03bc2771 libobjc.A.dylib`-[NSObject performSelector:withObject:] + 70
frame #7: 0x01fb2b70 Foundation`__NSThreadPerformPerform + 330
frame #8: 0x03e467bf CoreFoundation`__CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_SOURCE0_PERFORM_FUNCTION__ + 15
frame #9: 0x03e3c2cd CoreFoundation`__CFRunLoopDoSources0 + 253
frame #10: 0x03e3b828 CoreFoundation`__CFRunLoopRun + 952
frame #11: 0x03e3b1ab CoreFoundation`CFRunLoopRunSpecific + 443
frame #12: 0x03e3afdb CoreFoundation`CFRunLoopRunInMode + 123
frame #13: 0x01fb79e8 Foundation`-[NSRunLoop(NSRunLoop) runMode:beforeDate:] + 309
frame #14: 0x02000cbf Foundation`-[NSRunLoop(NSRunLoop) runUntilDate:] + 88
frame #15: 0x004ad72c RussianPost`-[YFHTTPLoadingOperation main](self=<unavailable>, _cmd=0x0f29b0de) + 316 at YFHTTPLoadingOperation.m:54
frame #16: 0x01f53247 Foundation`-[__NSOperationInternal _start:] + 700
frame #17: 0x01f52f79 Foundation`-[NSOperation start] + 83
frame #18: 0x01f52dc3 Foundation`__NSOQSchedule_f + 237
frame #19: 0x04a8de1f libdispatch.dylib`_dispatch_client_callout + 14
frame #20: 0x04a73bb5 libdispatch.dylib`_dispatch_queue_drain + 1476
frame #21: 0x04a7347d libdispatch.dylib`_dispatch_queue_invoke + 212
frame #22: 0x04a7607c libdispatch.dylib`_dispatch_root_queue_drain + 473
frame #23: 0x04a7788b libdispatch.dylib`_dispatch_worker_thread2 + 45
frame #24: 0x04df8dab libsystem_pthread.dylib`_pthread_wqthread + 336
frame #25: 0x04dfccce libsystem_pthread.dylib`start_wqthread + 30