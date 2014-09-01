Есть такой код:
function do_search(town){$('#shops').html('');$.getJSON("catalog/contro
ller/module/iws_map_json. php", {town:town}, function(json){var src_res="";myCollection.removeAll();src_res=src_res+'<ul class="nav nav-tabs" id="nav-mskspb">';for (i = 0; i < json.length; i++) {var sch = i+1;var placemark = new ymaps.Placemark([json[i].iwslon,json[i].iwslat], {iconContent: sch,balloonContentHeader: '<div style="color:#ff0303;font -weight:bold">'+json[i].i wsadr+'</div>',balloonContentBody: '<div style="font-size:13px;">< div><strong>Адрес:</stron g> '+json[i].iwsadr+'<br>'+'<strong>Режим работы:</strong> '+json[i].iwstimework+'<br></div></div>'}, {// Опцииpreset: 'twirl#nightStretchyIcon' // иконка растягивается под контент});myCollection.add(placemark);src_res=src_res+'<li class="li-mskspb">'+'<a data-toggle="tab" class="dashed" href="#pvz_'+json[i].id+'" id="'+json[i].id+'" onClick="return go_to('+json[i].iwslat+', '+json[i].iwslon+",'"+jso n[i].iwsadr+"');"+'\">\n\'+'<span /*class="navnum"*/>'+sch+'</span>. '+'<span class="navnumt">'+json[i] .iwsadr+'</span></a></li> ';}src_res=src_res+'</ul>';map.geoObjects.add(myCollection);map.setBounds(myCollection.getBounds());//map.setZoom(11, {duration: 1000});map.setZoom(10, {checkZoomRange: true});$('#shops').html(src_res);});}
Как повесить на клик по метке изменение класса элемента #show_description на active?