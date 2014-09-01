function do_search(town){

$('#shops').html('');

$.getJSON("catalog/contro ller/module/iws_map_json. php", {town:town}, function(json){

var src_res="";

myCollection.removeAll();

src_res=src_res+'<ul class="nav nav-tabs" id="nav-mskspb">';

for (i = 0; i < json.length; i++) {

var sch = i+1;

var placemark = new ymaps.Placemark([json[i].iwslon,json[i].iwslat], {

iconContent: sch,

balloonContentHeader: '<div style="color:#ff0303;font -weight:bold">'+json[i].i wsadr+'</div>',

balloonContentBody: '<div style="font-size:13px;">< div><strong>Адрес:</stron g> '+json[i].iwsadr+'<br>'+'<strong>Режим работы:</strong> '+json[i].iwstimework+'<br></div></div>'

}, {

// Опции

preset: 'twirl#nightStretchyIcon' // иконка растягивается под контент

});

myCollection.add(placemark);

src_res=src_res+'<li class="li-mskspb">'+'<a data-toggle="tab" class="dashed" href="#pvz_'+json[i].id+'" id="'+json[i].id+'" onClick="return go_to('+json[i].iwslat+', '+json[i].iwslon+",'"+jso n[i].iwsadr+"');"+'\">

\

'+'<span /*class="navnum"*/>'+sch+'</span>. '+'<span class="navnumt">'+json[i] .iwsadr+'</span></a></li> ';

}

src_res=src_res+'</ul>';

map.geoObjects.add(myCollection);

map.setBounds(myCollection.getBounds());

//map.setZoom(11, {duration: 1000});

map.setZoom(10, {checkZoomRange: true});

$('#shops').html(src_res);

});

}