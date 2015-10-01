Добрый день, простите за заранее глупый вопрос, но все же не могу сам разобраться, гугление ни к чему не привело.
Задача следующая кластеризировать объекты, к сожалению для моей задачи каждый объект (метка) создаётся отдельно с использованием:
var Un = new ymaps.GeoObject({
geometry: {
type: "Point",
coordinates: [53.924002,27.666614]
},
properties: {
iconContent: '1',
balloonContent: 'Вуз',
preset: 'twirl#redIcon'
}
},
{preset: 'twirl#redIcon'}
);
После создания определенного числа меток, пытаюсь их кластеризировать
clusterer = new ymaps.Clusterer({"параметры" }),
clusterer.options.set({ gridSize: 80, clusterDisableClickZoom: true});
clusterer.add([Имя_переменной1],[Имя переменной2] .....);
myMap.geoObjects.add(clusterer);
Я пытаюсь передать, уже созданные переменные как массив меток. В результате на странице отображается только карта без меток и без кластеров. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так