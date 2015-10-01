Добрый день, простите за заранее глупый вопрос, но все же не могу сам разобраться, гугление ни к чему не привело.

Задача следующая кластеризировать объекты, к сожалению для моей задачи каждый объект (метка) создаётся отдельно с использованием:

var Un = new ymaps.GeoObject({

geometry : {

type : "Point" ,

coordinates : [ 53.924002 , 27.666614 ]

},

properties : {

iconContent : '1' ,

balloonContent : 'Вуз ' ,

preset : 'twirl#redIcon'

}

},

{ preset : 'twirl#redIcon' }

);

После создания определенного числа меток, пытаюсь их кластеризировать

clusterer = new ymaps.Clusterer({"параметры" }),

clusterer.options.set({ gridSize: 80, clusterDisableClickZoom: true});

clusterer.add([Имя_переменной1],[Имя переменной2] .....);

myMap.geoObjects.add(clusterer);



