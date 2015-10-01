Клуб API Карт

октябрь 2015
Активная ссылка в содержимом балуна из файла data.json
titok
1 октября 2015, 01:41

Здравствуйте.

Меня интересует добавление меток на карту по способу "Оптимальное добавление множества меток" (https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/object_manager, где информация о метках берется из файла data.json

Подскажите, как мне сделать, чтобы в содержимом балуна находилась активная ссылка? Код такого виде не работает:

..."properties": {"balloonContent": "Содержимое <a href="https://www.yandex.ru"/>балуна</a>", ...

 

2 комментария
Кластеризация в YANDEX MAP
Генин Всеволод
1 октября 2015, 02:10

Добрый  день, простите за заранее  глупый  вопрос, но все же  не  могу сам   разобраться,  гугление  ни  к чему  не привело.

 

Задача следующая кластеризировать объекты, к сожалению для  моей  задачи каждый  объект (метка) создаётся  отдельно с использованием:

var Un = new ymaps.GeoObject({
    geometry: {
        type: "Point",
        coordinates: [53.924002,27.666614]
    },
        properties: {
            iconContent: '1',
            balloonContent: 'Вуз',
            preset: 'twirl#redIcon'
}
        },
    {preset: 'twirl#redIcon'}
);

После создания  определенного числа  меток, пытаюсь их кластеризировать

clusterer = new ymaps.Clusterer({"параметры" }),
clusterer.options.set({ gridSize: 80, clusterDisableClickZoom: true});
clusterer.add([Имя_переменной1],[Имя переменной2] .....);
myMap.geoObjects.add(clusterer); 

Я пытаюсь передать, уже созданные переменные как  массив меток. В  результате на странице  отображается   только карта без меток и без кластеров. Подскажите, пожалуйста, что я  делаю не так
1 комментарий
Создание пиксельного геообъекта
Удалённый пользователь
1 октября 2015, 06:48

Мне необходимо создать круг с пиксельным радиусом, а не метровым как это сделано по умолчанию.

Т.е. как я понял, мне нужно реализовать геометрию круга.

geometry.pixel.Circle Реализовать почему-то не получилось.

Вот 2 метода, где я пытался это сделать:

 

CatalogYaMap.prototype.addMarkers = function(data) {
    this.markers = [];
    _.each(data, function(markerData) {
        var marker = this.getMarkerStyle(markerData);
        this.markers.push(marker);
        this.map.geoObjects.add(marker);
    }.bind(this));

    this.setEvents();
};

CatalogYaMap.prototype.getMarkerStyle = function(data, focus) {
    var circleGeometry = new ymaps.geometry.pixel.Circle(data.coordinates.reverse(), 100);
    var circleGeoObject = new ymaps.GeoObject({ geometry: circleGeometry }, {
        fill: true,
        fillColor: focus ? '#f9844b' : '#6aae08',
        strokeColor: '#fff',
        geodesic: true,
        strokeOpacity: 1,
        strokeWidth: 2.5
    });
    return circleGeoObject;
};

 

P.S.: Таким же образом с geometry.Circle у меня всё получилось

2 комментария
Разное отображение макета метки в разных масштабах
Иван
1 октября 2015, 10:20

Добрый день! Подскажите, как мне настроить разное отображение меток в зависимости от масштаба. Метки добавляются через RemoteObjectManager. Затем создаётся свой макет для меток и применяется при добавлении:

var placeLayout = ymaps.templateLayoutFactory.createClass( '<div class="placemark_layout_container">' +

  '<div class="place_layout place_{{properties.iconImageClass}}"></div>' +

  '<div class="title_layout title_layout_place">{{properties.title}}</div>' +

  '</div>' );

remoteObjectManager.objects.events.add('add',function (e) {

  remoteObjectManager.objects.setObjectOptions(e.get('objectId'),{

    iconLayout: placeLayout,

    iconShape: {

      type: 'Rectangle',

      coordinates: [[-9,-30], [9,0]],

    },

  });

});

Пробовал заменять {{properties.title}} на переменную, значение которой менять в зависимости от myMap.getZoom(). Но метки, кажется, кешируются и показывается только изначальный режим отображения.

19 комментариев
макет метки,метка,API 2.1,iconLayout
Как экспортировать из карты границы (координаты) городов и районов?
Юрий Л.
1 октября 2015, 16:15

Желательно в таком формате [long1, lat1], [long2, lat2]...

1 комментарий
Как добавить в JSON-описание каждой метки блок «Поделиться» от Яндекса?
Удалённый пользователь
2 октября 2015, 00:08

Добрый вечер. Возник следующий вопрос: как добавить в свойство 'balloonContent' каждой метки блок «Поделиться» от Яндекса?

Вот структура моей метки:

{
                type: 'Feature',
                geometry: {
                    type: 'Point',
                    coordinates:

                },
                properties: {
                    objectType: ,
                    balloonContent: ,
                    hintContent:
                },
                options: {
                    preset: 'islands#darkGreenCircleDotIcon'
                }},

Пробую, и не могу подключить. Спасибо!

6 комментариев
Нумерация меток
Аканада
2 октября 2015, 09:20

Здравствуйте! Как в Конструкторе карт выводите нумерацию меток непосредственно на карту, как это было в старой версии Яндекс-карт ?

3 комментария
Мои карты в Конструкторе
Maps API
2 октября 2015, 12:15
Мы продолжаем обновлять Конструктор карт (https://tech.yandex.ru/maps/tools/constructor/). Сегодня в нём появилась поддержка редактирования «Моих карт», созданных в веб-версии Яндекс.Карт (https://maps.yandex.ru). Отредактировать такую карту можно из интерфейса Конструктора, выбрав её из списка «Моих карт», или по ссылке «редактировать» на странице просмотра карты.
2015-10-02 12-07-39 Конструктор карт — Технологии Яндекса – Yandex.png
Теперь любой картой, созданной в Конструкторе, можно поделиться с друзьями или коллегами, отправив ссылку на Яндекс.Карты. 
2015-10-02 12-11-45 Конструктор карт — Технологии Яндекса – Yandex.png


Команда API Яндекс.Карт
обновление,мои карты,новости,конструктор
Клик по маркеру на мобильных устройсвах
sir.iGanza
2 октября 2015, 16:49

По клику на маркер вместо открытия балуна происходит смещение карты в точку клика. Маркеры и  балуны кастомные. Как правильно задать событие ? 

1 комментарий
Неправильный масштаб
slepoff.al
2 октября 2015, 19:02

Имеются табы, в каждой из которых вызывается яндекс.карта. Вот код:

<script type="text/javascript">
    ymaps.ready(init);

    function init() {
    var myMap = new ymaps.Map('map_<?=$key+1?>', {
            center: [55.753994, 37.622093],
            zoom: 7
        }, {
            searchControlProvider: 'yandex#search'
        });

              ymaps.geocode("<?=$region['PROPERTY_ADDRESS_VALUE']?>",{results:1}).then(function (res) {
                res.geoObjects.options.set('preset', 'twirl#lightblueDotIcon');
                myMap.geoObjects.add(res.geoObjects);
                myMap.setBounds(myMap.geoObjects.getBounds(), {checkZoomRange: true});
              });
    }
  </script>

 

На первом табе все ок, на всех остальных масштаб уменьшается до минимума. Что делать?

3 комментария
API 2.1,геокодирование
вставка карты через iframe
В.
3 октября 2015, 13:52

не вижу в конструкторе карт функционала для создания карт через iframe, нужно именно так. Подскажите как сделать?

3 комментария
Кластеры
Удалённый пользователь
3 октября 2015, 16:08

Возможно ли менять темплейт кластера взависимости от зума ?

3 комментария
Конструктор карт
Иванов Борис Сергеевич
3 октября 2015, 21:30

Привет!

Видимо я совсем постарел и перестал понимать простые вещи. Захожу в конструктор карт и хочу сделать 4 разные карты с разными маршрутами до определенного объекта. Все что дает мне сделать конструктор - это нанести точки и т.п. Как сконструировать карту маршрута и получить на выходе строчку для вставки в сайт?

спасибо!

1 комментарий
Как получить координаты высоты точки (z-координату)?
Anatolii C.
5 октября 2015, 09:17

Подскажите пожалуйста

 Как получить координаты высоты точки (z-координату)?

1 комментарий
Пропали метки на карте
tmb7590608
5 октября 2015, 09:39

Здравствуйте. Я пользовался картой яндекс,в которой ставил метки для работы. Теперь заходя на карту яндекс я не могу их найти, открывается конструктор карт (создание карты). Как мне найти мои уже сохраненные метки?

1 комментарий
Яндекс карты и WFS-T слой опубликованный через GeoServer
Dmitry Razzhivin
5 октября 2015, 11:05

Доброго времени суток!

 

Как видно из темы задача состоит в следующем - наложить слой WFS-T (опубликованный через GeoServer) на карту Яндекс. Для этого я использую OpenLayers 3

Я занимаюсь данным вопросом сосвсем недавно и возможно вопросы будут не коректны, поправьте меня, пожалуйста, если это так.

Вопросы:

1. возможно ли использование Яндекс карт в такой "конфигурации" ?
2. в какой проекции должен быть слой WFS-T?

3. как наложить его в "режиме" OpenLayers.Strategy.BBOX ?

Заранее благодарю.

 

Нету результатов в ответе геокодера
TimurIT
5 октября 2015, 13:41

Пытаюсь получить название страны по координатам 42.170848,27.851505. На Яндекс.Картах в поиске работает "Царево, Бургас, Болгария", а в https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=42.170848,27.851505 нету результатов.

Из ~400000 подобных запросов ~70000 c пустым результатом.

Что я делаю не так?

5 комментариев
Номера меток
Удалённый пользователь
5 октября 2015, 15:23

Добрый день. В старой версии контсруктора карт, я создавал метки и они автоматически нумеровались и это очень было необходимо при поиске точке на карте,так как всем объектам был присвоен номер вашей нумерации. Теперь же, не одной нумерации,просто голые названия меток,как это исправить и вернуть? Очень было удобно и при том необходимо. Почитал руководство и понял, что теперь я  вручную должен их проставлять и при том,что это ограничевается все-волишь 100 метками. Но у меня их под 1 тысячу. Что делать?

1 комментарий
Подменять иконку кластера в зависимости от свойств вложенных объектов
Сергей В.
5 октября 2015, 16:13

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы иконка кластера подменялась, если у всех вложенных объектов пользовательское свойство равно определенному значению.

К примеру по умолчанию всех кластеров отображается иконка  "not_ready.png", но если вдруг у всех вложенных объектов в каком-нибудь кластере свойство "ready" равно к примеру "yes", то иконка этого кластера меняется на "ready.png".

8 комментариев
Прокрутить карту на 100px
Олег
5 октября 2015, 16:17

Добрый день.

Есть методы setCenter и panTo - они позволяют установить центр карты в координатах (прокрутить карту).

Как прокрутить карту на определенное количество пикселей не зависимо от текщего значения зума?

К примеру, мне нужно, чтобы при клике на метку карта не только центрировалась на метке, но и сдвигалась еще на 100px. Как сделать такое поведение?

12 комментариев