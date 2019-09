Не могу понять где ошибка:

objectManager.objects.events.add('click', function (e) {

var obj = e.get('target');

var propname = obj.properties.get('name');

...



Как вытащить свойство объекта, на котором был клик?

В таком контексте выходит ошибка

Uncaught TypeError: Cannot read property 'get' of undefined