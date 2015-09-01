Сегодня запустился ещё один коммерческий API Яндекс.Карт – Static API. Также, как и платный JavaScript API, коммерческий Static API подходит для использования в закрытых системах, приложениях и программных модулях, а также для десктопных программ. В платных API сняты ограничения стандартной лицензии, поэтому их можно использовать в платных сервисах и приложениях.

В коммерческом Static API доступны схемы в пределах России, Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Турции.

Для начала работы с API запросите ключ в кабинете разработчика. Через некоторое время на вашу Яндекс.Почту придёт письмо с шаблоном договора и инструкциями по активации ключа.

Минимальная стоимость лицензии на использование платной версии Static API составляет 100 тысяч рублей в год, при этом обращаться к API можно до тысячи раз в сутки. Лимит может быть увеличен в любое время.

Команда API Яндекс.Карт

Оригинал новости опубликован в в новостях tech.yandex.ru