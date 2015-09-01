Можно ли скачать и отредактировать api-maps.yandex.ru по себя.Вопрос будет ли это потом работать?
Сегодня запустился ещё один коммерческий API Яндекс.Карт – Static API. Также, как и платный JavaScript API, коммерческий Static API подходит для использования в закрытых системах, приложениях и программных модулях, а также для десктопных программ. В платных API сняты ограничения стандартной лицензии, поэтому их можно использовать в платных сервисах и приложениях.
В коммерческом Static API доступны схемы в пределах России, Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Турции.
Для начала работы с API запросите ключ в кабинете разработчика. Через некоторое время на вашу Яндекс.Почту придёт письмо с шаблоном договора и инструкциями по активации ключа.
Минимальная стоимость лицензии на использование платной версии Static API составляет 100 тысяч рублей в год, при этом обращаться к API можно до тысячи раз в сутки. Лимит может быть увеличен в любое время.
Команда API Яндекс.Карт
Оригинал новости опубликован в в новостях tech.yandex.ru
Создал маршрут -могу перетаскивать его концы,повесил события 'dragend'.Вопрос в следущем -как узнать какой конец пути перетаскивается?
Не могу понять где ошибка:
objectManager.objects.events.add('click', function (e) {
var obj = e.get('target');
var propname = obj.properties.get('name');
...
Как вытащить свойство объекта, на котором был клик?
В таком контексте выходит ошибка
Uncaught TypeError: Cannot read property 'get' of undefined
Как изменить координаты еще не добавленной метки.Нужно в логике
Здравствуйте!
Написал скрипт генерирующий карту с метками из базы на аксесе (одновременно отображаются небольшое количество меток (до 30 в самом запущенном случае). Скрипт берет данные из поля адрес (заполняются людьми). Некоторые точки не отображаются. Приходиться искать для них написание (вроде того, что добавлять "СПб", или указывать корпус. Подозреваю, что причина в том, что в результате геокодирования результат не единичный, и поэтому точка не получает координат. Может ли это быть так? И если до, то возможно ли как-нибудь заставить получать первое значение в списке полученных?
С Уважением, Павел
Как отцентровать балун посередине экрана ?
Чтоб при нажатии на метку она и балун были по центру
вот скрин
Вообщем в балуне у меня выводится маленькая карта, и если её двигатть то двигается основная , фоновая вместе с балуном, а маленькая карта не двигается ,
вот скрин
http://joxi.ru/DmB7L8ZC3kkj2P
Время идет и Компонент Яндекс Карты для Joomla с каждым днем становится все функциональнее.
На сегодня это то, что с версии 3.0.9 в нем можно задавать Категориям - любое количество Карт, а объектам - любое количество категорий. На деле это значит, что можно делать множественные фильтры по типам объектов, или выводить на одной карте, лишь часть категорий, а на другой все категории не копируя их в каждую карту.
Одна из новых настроек: теперь можно задавать собственные иконки для кластеров. На изображении установлены 3 варианта иконок: для менее 100 объектов, для менее 1000 и менее 10000
Результат можно увидеть на этом примере
Еще были устранены все известные ошибки в онлайн Конструкторе карты. Теперь он очень похож на Конструктор Яндекс Карт от Яндекса, но в отличие от него он работает у вас на сайте и сохраняет все данные в базу
Новый функционал добавляется не без подсказки уже купивших пользователей.
Если есть вопросы, пишите тут или в блоге. Всем отвечу. Всем карт!
objectManager.objects.events.add('click', function (e) {
var objectId = e.get('objectId'),
object = objectManager.objects.getById(objectId);
...
как получить координаты? по objectId или по object?
Кто нибудь может подсказать когда обновление планируется по регионам. У нас стройка и т.п. хотим метки сделать. Возможно ли подгадать чтобы успели притворить в жизнь все задуманное???
Доброе утро! Есть необходимость использование тепловых карт для нанесения точек на карту(Метки не годятся нужна более интерактивная видимость) К сожалению глубоких навыков программирования( а если быть точнее то их практически вообще нет). Прошу хоть капельку помочь разобраться в ситуации:
С помощью песочницы, и многих примеров сумел сделать так что на карте отображаются точки полученные с помощью гео-координат (пример как это выглядит сейчас https://yadi.sk/i/mgiG0jOlirpEb )
Вопрос следующий: могу ли я добавить к точке объем( возможно это более глубокая заливка точки градиентом - чем больше число тем глубже цвет) и если да то с помощью какого оператора это можно сделать?
Есть код.Допустим
myMap.geoObjects.add(currentRoute.getPaths());
Он добавляет тонкую линию пути.Как сделать её толще?Проболвал ничего не получается
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы уточнить пару не ясных для меня моментов, касательно геокодирования.
1) В чём отличие ymaps.geocode от обычного get запроса на https://geocode-maps.yand
2) Есть такой элемент управления searchControl, какие существуют варианты его стилизовать?
Если задавать html-форматирование в контенте метки, например: "Это вижу <br> А это нет", то первая часть будет отображаться, а вторая нет. Метка попросту не растягивается по высоте (как указано в документации). Хотя по ширине растянется как раз по нижней части.
Никакие параметры высоты метки не меняют положение. Использую preset: 'islands#blueStretchyIcon'.
Проверял как на своем примере, так и в песочнице. Результат один.
Добрый день, я сделал несколько меток и кластеров, к которым добавил статичные описания вроде
myPlacemarks[6] = new ymaps.Placemark( [45.093028,39.001355],
{
hintContent: 'Жилой Комплекс "Атмосфера"',
iconContent: '<div class="m-title onleft"> ЖК "Атмосфера" </div>',
balloonContentHeader: '<a href="/novostroyki/zhiloj
balloonContentBody: '<a href="/novostroyki/zhiloj
balloonContentFooter: ''
},
{
}
);
vremena = new ymaps.Clusterer( { clusterIconContentLayout: ymaps.templateLayoutFactory.createClass('<div class="m-title onright cluster"> ЖК "Времена года" </div>') /* preset: 'islands#darkOrangeClusterIcons' */ } );
Соответственно, рядом с кластером и меткой красуется кастомный блок с описанием стилизованный под сайт и позиционированный относительно метки/кластера. Вопрос, как красиво сделать проброс клика с этого блока на родительскую метку/кластер? Чтобы при клике на m-title срабатывал клик на метку/кластер?
Чем транзитные точки отличаются от путевых?
Странный ответ приходит на запрос:
https://geocode-maps.yand
Первый ответ: <text>Беларусь, Витебская область, Париж</text>... Причем тут Беларусь?!
Причем, на самой карте работает нормально: https://maps.yandex.ru/?text=Франция,%20Париж
Как это лечить?
Суть такая что есть некие события на странице по которым будет менятся адрес метки и хотелось бы обновлять карту? точнее перезагружать, есть такая возможность? Или что то поохожее? Спасибо
Подскажите, можно ли из LoadingObjectManager получать событие, когда он подгружает данные с сервера ? Перебрал список представленных событий из документации, ничего не подходит.
По этому событию я хочу параллельно выполнять другое действите на странице.