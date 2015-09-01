Клуб API Карт

сентябрь 2015
Редактирование api-maps.yandex.ru
plavsky.denis
1 сентября 2015, 14:11

Можно ли скачать и отредактировать  api-maps.yandex.ru по себя.Вопрос будет ли это потом работать?

1 комментарий
Платный Static API Яндекс.Карт
tech.yandex.ru
1 сентября 2015, 15:31

Сегодня запустился ещё один коммерческий API Яндекс.Карт – Static API. Также, как и платный JavaScript API, коммерческий Static API подходит для использования в закрытых системах, приложениях и программных модулях, а также для десктопных программ. В платных API сняты ограничения стандартной лицензии, поэтому их можно использовать в платных сервисах и приложениях.

В коммерческом Static API доступны схемы в пределах России, Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Турции.

Для начала работы с API запросите ключ в кабинете разработчика. Через некоторое время на вашу Яндекс.Почту придёт письмо с шаблоном договора и инструкциями по активации ключа.

Минимальная стоимость лицензии на использование платной версии Static API составляет 100 тысяч рублей в год, при этом обращаться к API можно до тысячи раз в сутки. Лимит может быть увеличен в любое время.

 

Команда API Яндекс.Карт

Оригинал новости опубликован в в новостях tech.yandex.ru

1 комментарий
Static API,Платный API,новости
Узнать какая кокой конец пути перетасивается
plavsky.denis
1 сентября 2015, 15:45

Создал маршрут -могу перетаскивать его концы,повесил события 'dragend'.Вопрос в следущем -как узнать какой конец пути перетаскивается?

5 комментариев
Получение свойства объекта в версии 2.1
admin@parts-russia.ru
1 сентября 2015, 16:48

Не могу понять где ошибка:

objectManager.objects.events.add('click', function (e) {

var obj = e.get('target'); 

var propname = obj.properties.get('name'); 
...

Как вытащить свойство объекта, на котором был клик?
В таком контексте выходит ошибка
Uncaught TypeError: Cannot read property 'get' of undefined 

9 комментариев
Как изменить координаты метки?
plavsky.denis
1 сентября 2015, 17:13

Как изменить координаты еще не добавленной метки.Нужно в логике

5 комментариев
Результат запроса на геокодирование
zodium
1 сентября 2015, 17:14

Здравствуйте!

Написал скрипт генерирующий карту с метками из базы на аксесе (одновременно отображаются небольшое количество меток (до 30 в самом запущенном случае). Скрипт берет данные из поля адрес (заполняются людьми). Некоторые точки не отображаются. Приходиться искать для них написание (вроде того, что добавлять "СПб", или указывать корпус. Подозреваю, что причина в том, что в результате геокодирования результат не единичный, и поэтому точка не получает координат. Может ли это быть так? И если до, то возможно ли как-нибудь заставить получать первое значение в списке полученных?

 

С Уважением, Павел

8 комментариев
Отцентроваь балун
kisliymaximya
1 сентября 2015, 18:15

Как отцентровать балун посередине экрана ?

Чтоб при нажатии на метку она и балун были по центру


вот скрин

http://joxi.ru/1A5RxKGhLOenrE

3 комментария
z-index карт
kisliymaximya
2 сентября 2015, 14:36

Вообщем в балуне у меня выводится маленькая карта, и если её двигатть то двигается основная , фоновая вместе с балуном, а маленькая карта не двигается ,
вот скрин
http://joxi.ru/DmB7L8ZC3kkj2P 

Нет комментариев
Свои иконки для кластера в Joomla компоненте и многое другое
Skoder
2 сентября 2015, 17:34

Время идет и Компонент Яндекс Карты для Joomla с каждым днем становится все функциональнее.

На сегодня это то, что с версии 3.0.9 в нем можно задавать Категориям - любое количество Карт, а объектам - любое количество категорий. На деле это значит, что можно делать множественные фильтры  по типам объектов, или выводить на одной карте, лишь часть категорий, а на другой все категории не копируя их в каждую карту.

Одна из новых настроек: теперь можно задавать собственные иконки для кластеров. На изображении установлены 3 варианта иконок: для менее 100 объектов, для менее 1000 и менее 10000

 

Результат можно увидеть на этом примере

Еще были устранены все известные ошибки в онлайн Конструкторе карты. Теперь он очень похож на Конструктор Яндекс Карт от Яндекса, но в отличие от него он работает у вас на сайте и сохраняет все данные в базу

Новый функционал добавляется не без подсказки уже купивших пользователей

Если есть вопросы, пишите тут или в блоге. Всем отвечу. Всем карт!

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компонент,кластеризатор,Joomla,API 2.1
Получение координат полигона по клику
kharalmaz
2 сентября 2015, 17:55

objectManager.objects.events.add('click', function (e) {

var objectId = e.get('objectId'),

object = objectManager.objects.getById(objectId);
...
как получить координаты? по objectId или по object?

2 комментария
Частота обновления Я.карт по МО, Рязани, Туле
Кудинов Николай
3 сентября 2015, 14:31

Кто нибудь может подсказать когда обновление планируется по регионам. У нас стройка и т.п. хотим метки сделать. Возможно ли подгадать чтобы успели притворить в жизнь все задуманное??? 

6 комментариев
события
Нанесение данных на карту (тепловые карты)
valtos10
4 сентября 2015, 07:59

Доброе утро! Есть необходимость использование тепловых карт для нанесения точек на карту(Метки не годятся нужна более интерактивная видимость) К сожалению глубоких навыков программирования( а если быть точнее то их практически вообще нет). Прошу хоть капельку помочь разобраться в ситуации:
С помощью песочницы, и многих примеров сумел сделать так что на карте отображаются точки полученные с помощью гео-координат (пример как это выглядит сейчас https://yadi.sk/i/mgiG0jOlirpEb )
Вопрос следующий: могу ли я добавить к точке объем( возможно это более глубокая заливка точки градиентом - чем больше число тем глубже цвет) и если да то с помощью какого оператора это можно сделать?

10 комментариев
API 2.1,активные области,Тепловые Карты
Изменить толщину дорбавляемого пути
plavsky.denis
4 сентября 2015, 10:24

Есть код.Допустим

     myMap.geoObjects.add(currentRoute.getPaths());

Он добавляет тонкую линию пути.Как сделать её толще?Проболвал ничего не получается

3 комментария
хочу уточнить пару моментов по геокодеру
dr.chertoss
4 сентября 2015, 13:24

Всем доброго времени суток!

Хотелось бы уточнить пару не ясных для меня моментов, касательно геокодирования.

1) В чём отличие ymaps.geocode от обычного get запроса на https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=Тверская+6? Когда я попробовал отправить запрос на этот урл, то получил ошибку, в которой говорилось что то про отсутствие в теле запроса заголовка Access-Control-Allow-Origin

2) Есть такой элемент управления searchControl, какие существуют варианты его стилизовать?

1 комментарий
Высота метки в API 2.1 (2.1.29)
Denis-Ok
4 сентября 2015, 13:55

Если задавать html-форматирование в контенте метки, например: "Это вижу <br> А это нет", то первая часть будет отображаться, а вторая нет. Метка попросту не растягивается по высоте (как указано в документации). Хотя по ширине растянется как раз по нижней части.

Никакие параметры высоты метки не меняют положение. Использую preset: 'islands#blueStretchyIcon'.

Проверял как на своем примере, так и в песочнице. Результат один.

5 комментариев
Проброс клика с контента иконки метки и шаблона кластера на родительский элемент
nick@inquarta.ru
4 сентября 2015, 14:13

Добрый день, я сделал несколько меток и кластеров, к которым добавил статичные описания вроде

myPlacemarks[6] = new ymaps.Placemark( [45.093028,39.001355],
            {
                hintContent: 'Жилой Комплекс "Атмосфера"',
                iconContent: '<div class="m-title onleft"> ЖК "Атмосфера" </div>',
                balloonContentHeader: '<a href="/novostroyki/zhiloj-kompleks-atmosfera/">Жилой Комплекс "Атмосфера"</a>',
                balloonContentBody: '<a href="/novostroyki/zhiloj-kompleks-atmosfera/"><img src="/wp-content/uploads/2014/10/moskovskaya_day2-250x176.jpg" class="zk-img" /></a>',
                balloonContentFooter: ''
            },
            {
               
            }
            );

 

vremena = new ymaps.Clusterer( {  clusterIconContentLayout: ymaps.templateLayoutFactory.createClass('<div class="m-title onright cluster"> ЖК "Времена года" </div>') /* preset: 'islands#darkOrangeClusterIcons' */ } );

 

Соответственно, рядом с кластером и меткой красуется кастомный блок с описанием стилизованный под сайт и позиционированный относительно метки/кластера. Вопрос, как красиво сделать проброс клика с этого блока на родительскую метку/кластер? Чтобы при клике на m-title срабатывал клик на метку/кластер?

4 комментария
Чем транзитные точки отличаются от путевых
plavsky.denis
4 сентября 2015, 16:34

Чем транзитные точки отличаются от путевых?

1 комментарий
Неправильное определение города
carent.ru
5 сентября 2015, 12:18

Странный ответ приходит на запрос:

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?format=json&geocode=Франция,%20Париж

Первый ответ: <text>Беларусь, Витебская область, Париж</text>... Причем тут Беларусь?!

Причем, на самой карте работает нормально: https://maps.yandex.ru/?text=Франция,%20Париж

Как это лечить?

1 комментарий
ошибка,баг,геокодирование
Как можно перезагрузить карту?
pogrebnyk1958
5 сентября 2015, 15:35

Суть такая что есть некие события на странице по которым будет менятся адрес метки и хотелось бы обновлять карту? точнее перезагружать, есть такая возможность? Или что то поохожее? Спасибо

8 комментариев
Подгрузка данных через LoadingObjectManager - получение события ?
belkraj.by
6 сентября 2015, 00:17

Подскажите, можно ли из LoadingObjectManager получать событие, когда он подгружает данные с сервера ? Перебрал список представленных событий из документации, ничего не подходит.

По этому событию я хочу параллельно выполнять другое действите на странице.

1 комментарий