Здравствуйте.

Столкнулся с проблемой масштабирования карты. При загрузке страницы происходит масштабирование по коллекции и потом резкий скачёк на уменьшение масштаба до максимума.

function marks(){

if( window.myCollection ) window.myCollection.removeAll();

window.myCollection = new ymaps.GeoObjectCollection();

window.clusterer = new ymaps.Clusterer({

preset: 'islands#invertedVioletClusterIcons',

groupByCoordinates: false,

clusterDisableClickZoom: true,

});

getPointData = function (cityOne, id, volume, capacity, nds, distance, cityTwo) {

return {

balloonContentBody: [

'<address>' +

'<b>Загрузка:</b> ' + cityOne +

'<br/>' +

'<b>ID объявления:</b> ' + id +

'<br/>' +

'<b>Вес/Объём:</b> ' + volume + '/' + capacity +

'<br/>' +

'<b>' + nds + '</b> (' + (distance/nds) + ' р/км)' +

'<br/>' +

'<b>Разгрузка:</b> ' + cityTwo +

'<br/>' +

'<b>Расстояние:</b> ' + distance +

'</address>'

],

clusterCaption: '<strong class="list-item" id=' + id + '>' + cityOne + " => " + cityTwo + '</strong>',

identifier: id

};

}

$('.datacontent').each(function(){

var cityload = $(this).data('cityload'),

cityunload = $(this).data('cityunload'),

coordsload = $(this).data('coordsload').split(';'),

coordsunload = $(this).data('coordsunload').split(';'),

id = $(this).data('id'),

volume = $(this).data('volume'),

capacity = $(this).data('capacity'),

nds = $(this).data('nds'),

distance = $(this).data('distance');

var markTo = new ymaps.Placemark([coordsload[0], coordsload[1]], getPointData(cityload, id, volume, capacity, nds, distance, cityunload), {

preset: 'islands#greenDotIcon'

});

var markDo = new ymaps.Placemark([coordsunload[0], coordsunload[1]], getPointData(cityload, id, volume, capacity, nds, distance, cityunload), {

preset: 'islands#redDotIcon'

});

var lineCity = new ymaps.Polyline([

[coordsload[0], coordsload[1]],[coordsunload[0], coordsunload[1]]

],{

strokeColor: "0000FF55",

strokeWidth: 20,

identifier: id

});

clusterer.add(markTo).add(markDo);

myCollection.add(lineCity);

});

clusterer.events.add('click', clickOnPlacemark);

clusterer.events.add(['balloonopen'], function(){

$('.list-item').click(function(){

for( var i = 0; i < myCollection.getLength(); i++ ){

if(myCollection.get(i).properties.get('identifier') != this.id){

myCollection.get(i).options.set('visible', false);

}else{

myCollection.get(i).options.set('visible', true);

}

}

});

});

searchMap.geoObjects.add(clusterer);

searchMap.geoObjects.add(myCollection);

searchMap.setBounds(clusterer.getBounds(), { checkZoomRange: true });

}