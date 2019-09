Здравствуйте! Заранее прошу прощения.

Объясните, пожалуйста, чайнику! Почему в песочнице в примере clusterer_create.js стоят запятые вместо точек с запятой?



Например, после задания конструктора var myMap? После скобки, которая закрывает список параметров? И далее по тексту в аналогичных случаях?

Что это за прием такой? Где о нем прочитать? По какому слову его искать хотя бы?

Далее код из песочницы

ymaps.ready(function () { var myMap = new ymaps.Map('map', { center: [55.751574, 37.573856], zoom: 9, behaviors: ['default', 'scrollZoom'] }, { searchControlProvider: 'yandex#search' }), /** * Создадим кластеризатор, вызвав функцию-конструктор. * Список всех опций доступен в документации. * @see https://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/Clusterer.xml#constructor-summary */ clusterer = new ymaps.Clusterer({ /** * Через кластеризатор можно указать только стили кластеров, * стили для меток нужно назначать каждой метке отдельно. * @see https://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/option.presetStorage.xml */ preset: 'islands#invertedVioletClusterIcons', /** * Ставим true, если хотим кластеризовать только точки с одинаковыми координатами. */ groupByCoordinates: false, /** * Опции кластеров указываем в кластеризаторе с префиксом "cluster". * @see https://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/ClusterPlacemark.xml */ clusterDisableClickZoom: true, clusterHideIconOnBalloonOpen: false, geoObjectHideIconOnBalloonOpen: false }), /** * Функция возвращает объект, содержащий данные метки. * Поле данных clusterCaption будет отображено в списке геообъектов в балуне кластера. * Поле balloonContentBody - источник данных для контента балуна. * Оба поля поддерживают HTML-разметку. * Список полей данных, которые используют стандартные макеты содержимого иконки метки * и балуна геообъектов, можно посмотреть в документации. * @see https://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/GeoObject.xml */ getPointData = function (index) { return { balloonContentBody: 'балун <strong>метки ' + index + '</strong>', clusterCaption: 'метка <strong>' + index + '</strong>' }; }, /** * Функция возвращает объект, содержащий опции метки. * Все опции, которые поддерживают геообъекты, можно посмотреть в документации. * @see https://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/GeoObject.xml */ getPointOptions = function () { return { preset: 'islands#violetIcon' }; }, points = [ [55.831903,37.411961], [55.763338,37.565466], [55.763338,37.565466], [55.744522,37.616378], [55.780898,37.642889], [55.793559,37.435983], [55.800584,37.675638], [55.716733,37.589988], [55.775724,37.560840], [55.822144,37.433781], [55.874170,37.669838], [55.716770,37.482338], [55.780850,37.750210], [55.810906,37.654142], [55.865386,37.713329], [55.847121,37.525797], [55.778655,37.710743], [55.623415,37.717934], [55.863193,37.737000], [55.866770,37.760113], [55.698261,37.730838], [55.633800,37.564769], [55.639996,37.539400], [55.690230,37.405853], [55.775970,37.512900], [55.775777,37.442180], [55.811814,37.440448], [55.751841,37.404853], [55.627303,37.728976], [55.816515,37.597163], [55.664352,37.689397], [55.679195,37.600961], [55.673873,37.658425], [55.681006,37.605126], [55.876327,37.431744], [55.843363,37.778445], [55.875445,37.549348], [55.662903,37.702087], [55.746099,37.434113], [55.838660,37.712326], [55.774838,37.415725], [55.871539,37.630223], [55.657037,37.571271], [55.691046,37.711026], [55.803972,37.659610], [55.616448,37.452759], [55.781329,37.442781], [55.844708,37.748870], [55.723123,37.406067], [55.858585,37.484980] ], geoObjects = []; /** * Данные передаются вторым параметром в конструктор метки, опции - третьим. * @see https://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/Placemark.xml#constructor-summary */ for(var i = 0, len = points.length; i < len; i++) { geoObjects[i] = new ymaps.Placemark(points[i], getPointData(i), getPointOptions()); } /** * Можно менять опции кластеризатора после создания. */ clusterer.options.set({ gridSize: 80, clusterDisableClickZoom: true }); /** * В кластеризатор можно добавить javascript-массив меток (не геоколлекцию) или одну метку. * @see https://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/Clusterer.xml#add */ clusterer.add(geoObjects); myMap.geoObjects.add(clusterer); /** * Спозиционируем карту так, чтобы на ней были видны все объекты. */ myMap.setBounds(clusterer.getBounds(), { checkZoomRange: true }); });