Клуб API Карт

апрель 2017
Копирование координат в input 2.1
Alex
3 апреля 2017, 00:12

Здравствуйте, очень нужен такой же вариант но для 2.1 http://dimik.github.io/ymaps/examples/location-tool/ Суть в том, что координинаты копируются при перемещении метки копируются в input.

Нашел вот такой https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/dragger но не знаю как изменить его, чтобы было копирование в input координат, а не всплывающие окно, прошу помощи.

3 комментария
Что это за ошибка:YMap.controls.add
anton
3 апреля 2017, 12:22

Что это за ошибка:

Uncaught TypeError: YMap.controls.add(...).add is not a function
    at Object.ymaps_ready 

1 комментарий
Map not found в скрипте карты на сайте
Женька Дзюбенко
3 апреля 2017, 12:29

До сегодняшнего дня карта на сайте работала, вот ее код.

<script type="text/javascript" charset="utf-8" async="" src="https://api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?sid=atZBXov4V7P9v7IJwSvNonVltj_ahYME&amp;width=678&amp;height=350&amp;lang=ru_RU&amp;sourceType=constructor&amp;scroll=true"></script>

Сегодня с утра во всех браузерах внутри скрипта сообщение «Map not found»

и просто рамка карты как на скриншоте.

В консоли ошибка 

"NetworkError: 404 Not Found - https://api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?sid=atZBXov4V7P9v7IJwSvNonVltj_ahYME&width=678&height=350&lang=ru_RU&sourceType=constructor&scroll=true"

Что случилось и что делать? Заранее спасибо!

1 комментарий
Расстояние от точки по ломаной
Удалённый пользователь
3 апреля 2017, 13:22

Имеется ли возможность задать местоположение 2 точки по ломаной через метраж?

Пример:  ставим точку на ломаной (x), задаем расстояние в метрах (y) - на ломаной выводится маркер  (z) на расстоянии (y) от точки (x).

1 комментарий
Метка к точке маршрута
Удалённый пользователь
3 апреля 2017, 13:25

Можно сделать, чтобы каждая точка маршрута имела свою иконку? как на картинке. Можно пример кода.

2 комментария
Маршрут и точка
Редактирование вершин ломаной 2.0 => 2.1
Удалённый пользователь
3 апреля 2017, 13:29

При переходе с апи 2.0 на 2.1 сломалось часть функционала связанного с редактированием ломанной:

1) В режиме добавления новой вершины если навести/кликнуть на вершину текущей ломанной, то отобразится меню, а если навести/кликнуть на вершину другой ломанной, то произойдёт добавление точки.

Вот корректное поведение в версии 2.0

https://jsfiddle.net/g8jzzv5t/6/

1. Кликаем на начало или конец любой ломанной

2. Выбираем пункт меню "Продолжить"

3. Кликаем на начало или конец другой ломанной

4. Выбираем пункт "Завершить отрезок в этой точке"

Всё работает корректно: редактируемая ломанная завершается в этой точке

Вот некорректное поведение в версии 2.1

https://jsfiddle.net/g8jzzv5t/7/

1. Кликаем на начало или конец любой ломанной

2. Выбираем пункт меню "Продолжить"

3. Кликаем на начало или конец другой ломанной

4. Меню не появляется, а вершина ставится где-то рядом с другой вершиной

5. Если в режиме добавления кликнуть на другом конце текущей ломанной, то отобразится меню и можно будет выбрать пункт "Завершить отрезок в этой точке", т.е. всё отработает корректно

2) При кастомизации вершин ломанной через опцию editorVertexLayout пропадает функционал перетаскивания вершин (drag) и не отображается меню при клике на вершину

этот вопрос уже задавали тут

https://yandex.ru/blog/mapsapi/kastomizatsiya-vershin-redaktora

https://jsfiddle.net/jfoehhtL/8/

но ответ так и не был получен

5 комментариев
balloonContentLayout не применяется к ObjectManager
Руслан Дмитриев
3 апреля 2017, 23:26

Приветствую, прошу помочь. Вроде все делал по инструкции и по примерам, но все равно clusterballoonContentLayout не применяется к ObjectManager


https://jsfiddle.net/RDmitriev/tez0djk1/

Прошу помочь, гуру яндекс карт

2 комментария
clusterBalloonContentLayout,ObjectManager
API панорамы и IOS
Удалённый пользователь
4 апреля 2017, 15:38

Здравствуйте! 

Возникла следующая проблема:

Яндекс панорама не открывается во весь экран на IOS. На android все работает. Однако на Iphone 4 (к примеру)при нажатии на кнопку "во весь экран" ничего не происходит.
Причем эта проблема не только в Сафари, но и в Хроме, и в Опере на том же устройстве.
Поддержка java везде включена

Понимаю, что через приложение Яндекс.Карты все должно работать нормально, на задача в том, чтобы реализовать на мобильной странице сайта...

Страница http://alenastom.ru/about/3d-tur-po-klinikam/klinika-na-prospekte-mira.php

Названия у точек multiRouter
Sh3nku
4 апреля 2017, 15:43
var multiRoute = new ymaps.multiRouter.MultiRoute({
    // Описание опорных точек мультимаршрута.
    referencePoints: [
        [55.734876, 37.59308],
        "Москва, ул. Мясницкая"
    ],
    // Параметры маршрутизации.
    params: {
       // Ограничение на максимальное количество маршрутов, возвращаемое маршрутизатором.
       results: 2
    }
});

как в данном случае обозвать первую точку (55.734876, 37.59308) ? (например "везем отсюда")

3 комментария
multiRoute
Получить список улиц для города?
vtssi2016
4 апреля 2017, 15:59

Здравствуйте, есть ли возможность получить список улиц для определенного города?

1 комментарий
Геометрия объектов из народной карты
Mackiavelly67
4 апреля 2017, 16:12

Я думаю вопрос из области фантастики но все же...

Можно ли например при клике по объекту сооружения на обычной карте (дома в основном), получить его геометрию из народкой карты (если там есть она)?

Нужно для создания слоя активных областей над домами (хотя можно использовать для разных целей).

1 комментарий
GeoObject,Polygon,geocode,народная карта,API 2.1
Как обновить маршрут
Удалённый пользователь
4 апреля 2017, 18:02

Здравствуйте.

Обновление путевых точек делаю через

multiRoute.model.setReferencePoints(yandexWayPoint);

Как сделать обновление маршрута?

1 комментарий
Маршрут и точка
API Яндекс.Карт версия 2.1.50
Maps API
4 апреля 2017, 20:21

Сегодня мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.50. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.50/?lang=ru_RU
При подключении версии 2.1.49 будет также отдаваться код версии 2.1.50.

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и опубликуем документацию в ближайшее время.

Исправлено:
- Не работали панорамы в последних обновлениях Safari для macOS и iOS.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

3 комментария
API 2.1,обновление,новости
Конфликт анимаций
Мелюков Сергей
5 апреля 2017, 12:41

Привет!

При перемещении маркера за пределы карты, карта пытается подстроить свой центр так, чтобы перемещенная метка и ее балун (если он есть) были полностью видны на экране.

Но если в момент такой подстройки сделать setCenter и задать ему duration, то карта начинает дергаться и центруется не в то место, куда было указано и уж точно не в то месте, где была бы видна метка и балун.

Фактически, setCenter + duration во время подстройки карты, запускает одну анимацию во время другой.

Я вижу несколько вариантов решения:

игнорировать другие анимации во время подстройки карты
прервать подстройку, если был вызван setCenter
отключить автоматическую подстройку при выходе метки за пределы карты
иметь возможность определить - находится ли карта в состоянии анимации, чтобы просто не делать setCenter
иметь возможность дождаться окончания подстройки и потом вызвать setCenter
Что-то  из этого реализуемо?

2 комментария
анимация,метка
Определение почтового индекса по адресу
andrewudovenko
5 апреля 2017, 16:22

Приветствую вебмастеров, прошу подсказать, есть ли подобный функционал у яндекса? Поиском не нашел. Возможно какие то другие (бесплатные сервисы) которые позволяю запросом слать адрес и получать его почтовый индекс?

15 комментариев
Как получить id объекта по координатам полученным от геокодера?
ada-analitik
6 апреля 2017, 14:13

На карту добавлены обьекты 

    function parseJson(url){
    $.getJSON(url)
        .done(function (geoJson) {

            geoJson.features.forEach(function (obj) {
                // Задаём контент балуна.
                inc_price = obj.properties.price;
                itogsum = obj.properties.price;
                //obj.properties.balloonContent = itogsum;
                // Задаём пресет для меток с полем iconCaption.
                if (obj.properties.iconCaption) {
                    obj.options = {
                        preset: "islands#greenDotIconWithCaption"
                    }
                }
            });

            // Добавляем описание объектов в формате JSON в менеджер объектов.
            objectManager.add(geoJson);
            // Добавляем объекты на карту.
            map.geoObjects.add(objectManager);
        });
    }

Как получить id объекта по координатам полученным от геокодера?

10 комментариев
координаты объекта
objectState.isShown не точно определяет границу
Руслан Дмитриев
6 апреля 2017, 14:56

Приветствую.

При boundschange пробегаюсь по объектам в поле видимости objectState.isShown.

Все работает, но если метка или кластер на карте одна, то счетчик все равно считает что рядом стоящие метки тоже в поле зрения.
Прошу помочь, как сделать что бы метки определялись более точно, в пределах видимой области. Спасибо.

https://jsfiddle.net/RDmitriev/Ljcm1rx9/

2 комментария
boundschange,objectState.isShown
Переключение ссылки 2.1
Maps API
6 апреля 2017, 15:14

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.50.

новости,обновление,API 2.1
пресеты Placemark'ов в легенде карты
Удалённый пользователь
6 апреля 2017, 19:21

Создаю метки на карте с разнообразными пресетами, в том числе с глиф-значками.

Возможно ли как-то использовать пресеты меток для создания их списка в легенде карты для пояснения, что значат эти значки на моей карте?

Спасибо.

2 комментария
Пример работы модуля "Регионы"
Дмитрий Раевский
7 апреля 2017, 09:43

Что нужно написать в regions.js, чтобы при открытии карты регион сразу вставал Россия и язык русский?

2 комментария
Javascript