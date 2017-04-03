При переходе с апи 2.0 на 2.1 сломалось часть функционала связанного с редактированием ломанной:
1) В режиме добавления новой вершины если навести/кликнуть на вершину текущей ломанной, то отобразится меню, а если навести/кликнуть на вершину другой ломанной, то произойдёт добавление точки.
Вот корректное поведение в версии 2.0
https://jsfiddle.net/g8jzzv5t/6/
1. Кликаем на начало или конец любой ломанной
2. Выбираем пункт меню "Продолжить"
3. Кликаем на начало или конец другой ломанной
4. Выбираем пункт "Завершить отрезок в этой точке"
Всё работает корректно: редактируемая ломанная завершается в этой точке
Вот некорректное поведение в версии 2.1
https://jsfiddle.net/g8jzzv5t/7/
1. Кликаем на начало или конец любой ломанной
2. Выбираем пункт меню "Продолжить"
3. Кликаем на начало или конец другой ломанной
4. Меню не появляется, а вершина ставится где-то рядом с другой вершиной
5. Если в режиме добавления кликнуть на другом конце текущей ломанной, то отобразится меню и можно будет выбрать пункт "Завершить отрезок в этой точке", т.е. всё отработает корректно
2) При кастомизации вершин ломанной через опцию editorVertexLayout пропадает функционал перетаскивания вершин (drag) и не отображается меню при клике на вершину
этот вопрос уже задавали тут
https://yandex.ru/blog/mapsapi/kastomizatsiya-vershin-redaktora
https://jsfiddle.net/jfoehhtL/8/
но ответ так и не был получен