При переходе с апи 2.0 на 2.1 сломалось часть функционала связанного с редактированием ломанной:

1) В режиме добавления новой вершины если навести/кликнуть на вершину текущей ломанной, то отобразится меню, а если навести/кликнуть на вершину другой ломанной, то произойдёт добавление точки.

Вот корректное поведение в версии 2.0

https://jsfiddle.net/g8jzzv5t/6/

1. Кликаем на начало или конец любой ломанной

2. Выбираем пункт меню "Продолжить"

3. Кликаем на начало или конец другой ломанной

4. Выбираем пункт "Завершить отрезок в этой точке"

Всё работает корректно: редактируемая ломанная завершается в этой точке

Вот некорректное поведение в версии 2.1

https://jsfiddle.net/g8jzzv5t/7/

1. Кликаем на начало или конец любой ломанной

2. Выбираем пункт меню "Продолжить"

3. Кликаем на начало или конец другой ломанной

4. Меню не появляется, а вершина ставится где-то рядом с другой вершиной

5. Если в режиме добавления кликнуть на другом конце текущей ломанной, то отобразится меню и можно будет выбрать пункт "Завершить отрезок в этой точке", т.е. всё отработает корректно

2) При кастомизации вершин ломанной через опцию editorVertexLayout пропадает функционал перетаскивания вершин (drag) и не отображается меню при клике на вершину

этот вопрос уже задавали тут

https://yandex.ru/blog/mapsapi/kastomizatsiya-vershin-redaktora

https://jsfiddle.net/jfoehhtL/8/

но ответ так и не был получен