Всем привет!

Прошу сильно не кричать, но очень прошу помочь))) Карту для сайта начал собирать неделю назад и знакомиться с документацией и примерами тоже. Собрал рабочий пример, но теперь не могу разобраться, как создать фильтрацию в нем - необходимо добавить один параметр (например, день недели) с несколькими чекбоксами (события в понедельник, во вторник и т.д.), по которым бы и производилась фильтрация и показывались/скрывались метки.

Собственно сам пример кода

<script type="text/javascript">

ymaps.ready(init);

function init () {

var myMap = new ymaps.Map("map", {

center: [55.167102, 61.397612],

zoom: 11,

controls: []

}, {

searchControlProvider: 'yandex#search',

suppressMapOpenBlock: true

});



myPlacemark1 = new ymaps.Placemark([55.167418, 61.379358], {

balloonContent: '1'

}, {

iconLayout: 'default#image',

iconImageHref: 'URL',

iconImageSize: [26, 42],

iconImageOffset: [-13, -42],

balloonPanelMaxMapArea: 0

}),

myPlacemark2 = new ymaps.Placemark([55.162772, 61.292724], {

balloonContent: '2'

}, {

iconLayout: 'default#image',

iconImageHref: 'URL',

iconImageSize: [26, 42],

iconImageOffset: [-13, -42],

balloonPanelMaxMapArea: 0

}),

myPlacemark3 = new ymaps.Placemark([55.194160, 61.362174], {

balloonContent: '3'

}, {

iconLayout: 'default#image',

iconImageHref: 'URL',

iconImageSize: [26, 42],

iconImageOffset: [-13, -42],

balloonPanelMaxMapArea: 0

}),

myPlacemark4 = new ymaps.Placemark([55.142332, 61.375979], {

balloonContent: '4'

}, {

iconLayout: 'default#image',

iconImageHref: 'URL',

iconImageSize: [26, 42],

iconImageOffset: [-13, -42],

balloonPanelMaxMapArea: 0

}),

clusterer = new ymaps.Clusterer({

clusterBalloonContentLayoutWidth: 330,

clusterBalloonContentLayoutHeight: 300,

clusterBalloonAccordionShowIcons: false,

clusterBalloonContentLayout: 'cluster#balloonAccordion',

clusterDisableClickZoom: true,

clusterOpenBalloonOnClick: true,

clusterIcons: [{

href: 'URL',

size: [45, 55],

offset: [-22, -55]

}]});

clusterer.add(myPlacemark1).add(myPlacemark2).add(myPlacemark3).add(myPlacemark4);

var myBalloonLayout = ymaps.templateLayoutFactory.createClass();

ymaps.layout.storage.add();

myMap.geoObjects.add(clusterer);

}



</script>

Выводить метки через myPlacemark№ очень удобно в моем случае. Как устроить фильтрацию на данном примере?