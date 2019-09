Вопрос в следующем, как прикрепить к этим меткам балуны, метки идут через FeatureCollection и я не понимаю как сделать к ним балун, пробовал от myPlacemark, но так не работает.

<script type="text/javascript"> ymaps.ready(init); var myMap, myPlacemark; function init() { var myMap = new ymaps.Map('map', { center: [55.755826, 37.6173], zoom: 10 }); red = new ymaps.Placemark([55.709658441942416, 37.632903415777605], { // Чтобы балун и хинт открывались на метке, необходимо задать ей определенные свойства. balloonContentHeader: "AFI Residence Paveletskaya", balloonContentBody: "Cкачать презентацию", balloonContentFooter: "Москва, Павелецкая наб., д.8 - 6 ", hintContent: "Подробнее" }); myMap.geoObjects.add(red); // Функция, которая по состоянию чекбоксов в меню // показывает или скрывает геообъекты из выборки. function checkState () { var shownObjects, byColor = new ymaps.GeoQueryResult(), byShape = new ymaps.GeoQueryResult(); // Отберем объекты по цвету. if ($('#red').prop('checked')) { // Будем искать по двум параметрам: // - для точечных объектов по полю preset; // - для контурных объектов по цвету заливки. byColor = myObjects.search('options.fillColor = "#ff1000"') .add(myObjects.search('options.preset = "twirl#redIcon"')); } if ($('#green').prop('checked')) { byColor = myObjects.search('options.fillColor = "#00ff00"') .add(myObjects.search('options.preset = "twirl#greenIcon"')) // После того, как мы нашли все зеленые объекты, добавим к ним // объекты, найденные на предыдущей итерации. .add(byColor); } if ($('#yellow').prop('checked')) { byColor = myObjects.search('options.fillColor = "#ffcc00"') .add(myObjects.search('options.preset = "twirl#yellowIcon"')) .add(byColor); } // Отберем объекты по форме. if ($('#point').prop('checked')) { byShape = myObjects.search('geometry.type = "Point"'); } if ($('#polygon').prop('checked')) { byShape = myObjects.search('geometry.type = "Polygon"').add(byShape); } if ($('#circle').prop('checked')) { byShape = myObjects.search('geometry.type = "Circle"').add(byShape); } // Мы отобрали объекты по цвету и по форме. Покажем на карте объекты, // которые совмещают нужные признаки. shownObjects = byColor.intersect(byShape).addToMap(myMap); // Объекты, которые не попали в выборку, нужно убрать с карты. myObjects.remove(shownObjects).removeFromMap(myMap); } $('#red').click(checkState); $('#green').click(checkState); $('#yellow').click(checkState); $('#point').click(checkState); $('#polygon').click(checkState); $('#circle').click(checkState); // Создадим объекты из их JSON-описания и добавим их на карту. window.myObjects = ymaps.geoQuery({ type: "FeatureCollection", features: [ { type: 'Feature', geometry: { type: 'Point', coordinates: [55.895636, 37.462314900000024] }, options: { preset: 'twirl#yellowIcon' } }, { type: 'Feature', geometry: { type: 'Point', coordinates: [55.8104533, 37.64509599999997] }, options: { preset: 'twirl#greenIcon' } }, { type: 'Feature', geometry: { type: 'Point', coordinates: [55.70864899999999, 37.64558490000002] }, options: { preset: 'twirl#greenIcon' } }, { type: 'Feature', geometry: { type: 'Point', coordinates: [55.84060729999999, 37.49379109999995], radius: 10000 }, options: { preset: 'twirl#redIcon' } } ] }).addToMap(myMap); } var expanded = false; function showCheckboxes() { var checkboxes = document.getElementById("checkboxes"); if (!expanded) { checkboxes.style.display = "block"; expanded = true; } else { checkboxes.style.display = "none"; expanded = false; } } </script>

<form>





<div class="multiselect">

<div class="selectBox" onclick="showCheckboxes()">

<select>

<option>Выбрать фильтр</option>

</select>

<div class="overSelect"></div>

</div>

<div id="checkboxes">

<label for="red" >

<input type="checkbox" id="red" checked=true/>Красные</label>

<label for="green">

<input type="checkbox" id="green"checked=true />Зеленые</label>

<label for="yellow">

<input type="checkbox" id="yellow"checked=true />Желтые</label>

<label for="point">

<input type="checkbox" id="point"checked=true />Все объекты</label>

</div>

</div>

</form>