Добрый день,

Помогите пожалуйста разобраться.

Необходимо скрывать маркеры не попадающие в круг, а попадающие выводить на карту в кластере.

Я не могу понять как совместить скрытие и кластеризацию.

Если закомментировать строку: "myMap.geoObjects.add(clusterer);", то маркеры попадающие в круг появляются, а не попадающие нет (как и должно быть). Но мне необходимо, чтобы отображаемые маркеры были в кластере.

var myMap = new ymaps.Map("map", {

center: [xx, yy],

zoom: 10,

behaviors: ['default', 'scrollZoom'],

controls:[]

});



var circle = new ymaps.Circle([[55.43, 37.7], 30000], null,

{ draggable: false,

fillColor: "#DB709377",

fillOpacity:0.5,

strokeColor: "#990066",

strokeOpacity: 0.5, }

);





clusterer = new ymaps.Clusterer({

preset: 'islands#invertedVioletClusterIcons',

groupByCoordinates: false,

clusterDisableClickZoom: true,

clusterHideIconOnBalloonOpen: false,

geoObjectHideIconOnBalloonOpen: false

});

getPointData = function (index) {

return {

balloonContentBody: 'балун <strong>метки ' + index + '</strong>',

clusterCaption: 'метка <strong>' + index + '</strong>'

};

};







getPointOptions = function () {

return {

preset: 'islands#violetIcon'

};

},

points = [

[55.831903,37.411961], [55.763338,37.565466], [55.763338,37.565466], [55.744522,37.616378], [55.780898,37.642889], [55.793559,37.435983], [55.800584,37.675638], [55.716733,37.589988], [55.775724,37.560840], [55.822144,37.433781], [55.874170,37.669838], [55.716770,37.482338], [55.780850,37.750210], [55.810906,37.654142], [55.865386,37.713329], [55.847121,37.525797], [55.778655,37.710743], [55.623415,37.717934], [55.863193,37.737000], [55.866770,37.760113], [55.698261,37.730838], [55.633800,37.564769], [55.639996,37.539400], [55.690230,37.405853], [55.775970,37.512900], [55.775777,37.442180], [55.811814,37.440448], [55.751841,37.404853], [55.627303,37.728976], [55.816515,37.597163], [55.664352,37.689397], [55.679195,37.600961], [55.673873,37.658425], [55.681006,37.605126], [55.876327,37.431744], [55.843363,37.778445], [55.875445,37.549348], [55.662903,37.702087], [55.746099,37.434113], [55.838660,37.712326], [55.774838,37.415725], [55.871539,37.630223], [55.657037,37.571271], [55.691046,37.711026], [55.803972,37.659610], [55.616448,37.452759], [55.781329,37.442781], [55.844708,37.748870], [55.723123,37.406067], [55.858585,37.484980]

],

geoObjects = [];

for(var i = 0, len = points.length; i < len; i++) {

geoObjects[i] = new ymaps.Placemark(points[i], getPointData(i), getPointOptions());

};

clusterer.add(geoObjects);

myMap.geoObjects.add(clusterer);

result = ymaps.geoQuery(geoObjects);

result



.addToMap(myMap)

.setOptions('preset', 'islands#violetIcon')

.setOptions('visible', false)

.applyBoundsToMap(myMap);



myMap.geoObjects.add(circle);



result

.setOptions('visible', false)

.searchInside(circle)

.unsetOptions('visible')

myMap.setBounds(clusterer.getBounds(), {

checkZoomRange: true

});