Добрый день

Есть проблема с отображением большого количества точек на карте, Точки кластеризуются и отображаются с помощью ObjectManager. После добавления 30 000 точек, карта стабильно работает, но в какой то момент фризится с ошибками:

Uncaught RangeError: Maximum call stack size exceeded at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22801:32) at Object._getPosition Если добавить на карту 90 000 точек то достаточно подвигать карту из стороны в сторон и происходит эта же ошибка

jsfiddle https://jsfiddle.net/86fjya0k/6/

Заметил что если gridSize оставить дефолтный то не воспроизводится