Все привет, суть такая мне надо сделать так что бы информация балуна была так сказать в другом div , что бы потом этот див можно было позиционировать и кастомизировать,т.е при клики на метку открывает не стандартный балун , а открывается так сказать блок слева во всю высоту карты 500px и там выводится информация метки , прошу помощи ))
Добрый день. Никак не могу найти в документации как вызвать событие, которое висит на метке созданной через ObjectManager. При клике по нему с сервера подгружается баллун. Необходимо программно, имея на руках объект, вызвать клик по нему.
Вот так вешал событие:
ObjectManager.objects.events.add('click'...
Вот так получил объект:
ObjectManager.objects.getById($(this).data('id'));
Добрый день! Есть карта, создаю на ней метки. Если на них кликать (срабатывает событие balloonopen), то меняется контент балуна (так как надо), но если тот же самый объект найти через поиск, то открывается балун той же метки, но с адресом обычным.
Вопрос: как сделать так, чтобы при поиске открывался контент, который повешен на balloonopen ?
Необходимо раскрасить карту области (например, Кировской области) в зависимости от определенных значений.
1. Как сделать так, чтобы отображалась только нужная область на карте - только Кировская, а не Пермский край, Н.Новгород и т.д.?
2. Как раскрасить районы в области разными цветами и штриховкой?
Можно ли нечто похожее на библиотеку ymaps для серверной части?
Есть необходимость строить маршруты (метод route js библиотеки), а также делить полученные маршруты на маршрут в полигоне(обозначающем границы города) и вне полигона (на фронте я это делал проверяя принадлежность точек маршрута к волигону методом contains), на стороне сервера.
Может для node библиотека или api какое-нибудь?
Такая вопрос, есть карта, на которую добавляются объекты через LOM
const loadingObjectManager = new ymaps.LoadingObjectManager(poiService.getPoiUrl(options.requestParams), { clusterize: true, clusterGridSize: 32, clusterBalloonContentLayout: 'cluster#balloonCarousel', clusterGroupByCoordinates: true, clusterBalloonPagerVisible: false, clusterBalloonContentLayoutWidth: 350, clusterBalloonCloseButton: false, geoObjectHideIconOnBalloonOpen: false, geoObjectBalloonPanelMaxMapArea: 0, geoObjectBalloonCloseButton: false, balloonOffset: [5,-38], geoObjectBalloonMaxHeight: 400, });
Далее объекты добавляются на карту:
map.geoObjects.add(loadingObjectManager);
После этого, при наличии параметра в URLe мне необходимо открыть Balloon у объекта с id равным значению параметру из URLa. При наличии этого параметра, точка, у которой должен открыться balloon, всегда попадает в область отображения карты — реализовано через передачу bbox в options при инициализации карты.
const map = new ymaps.Map("map", mapOptions);
Вопрос в том, как отловить загрузку объектов на карте через LOM и после этого отрыть Balloon?
Есть WMS-сервер, отдающий интересные WMS-слои через стандартные GetMap-запросы. Как запросить и наложить слои на Яндекс.Карту? Как удалить их?
Чтобы было понятнее, что нужно, приведу пример. У 2GIS есть отличное API, которое само формирует WMS-запрос, угадывает правильные CRS/SRS и BBOX, накладывает слой идеально точно по координатам.
Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.52.
Добрый день!
Как воспроизвести: берем тач-устройство(тестил на ipad и китайце), открываем пример, зуммируем двумя пальцами удаляясь от карты и сразу тапаем на пин.
По клику должен сработать алерт, что происходит далеко не всегда(для воспроизведения бага может потребоваться несколько попыток) и далее клик на пин не работает вовсе.
Работоспособность клика возвращается при boundschange карты.
Здравствуйте, есть карта, с маркерами, которые выгружаются из базы данных, и есть группы этих маркеров... Чекбоксы...
Не могу понять как сделать, если чекбокс 1 и 2 включён а 3 и 4 выключены то выводить только маркеры которые в базе имеют параметр группы 1 и 2 http://altis-rp.ru/
Добрый день
Есть проблема с отображением большого количества точек на карте, Точки кластеризуются и отображаются с помощью ObjectManager. После добавления 30 000 точек, карта стабильно работает, но в какой то момент фризится с ошибками:
Uncaught RangeError: Maximum call stack size exceeded at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22801:32) at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29) at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29) at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29) at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29) at Object._getPosition 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(api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29) at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29) at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29) at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29)
Если добавить на карту 90 000 точек то достаточно подвигать карту из стороны в сторон и происходит эта же ошибка
jsfiddle https://jsfiddle.net/86fjya0k/6/
Заметил что если gridSize оставить дефолтный то не воспроизводится
У меня юзеры жалуются, что иногда иконки точек интереса существуют при любом зуме, а номера дома - нет. См скриншот, по красной стрелке Пятерочка есть всегда, и номера дома не удается получить ни при каком зуме. С зеленой стрелкой при определенном зуме можно получить номер дома.
Вопроса два.
1. Можно ли форсировать отображение номера дома ВСЕГДА?
2. Можно ли отключить отображение всех POI?
Если создавать свою кастомную иконку (Placemark), то нужно указывать
iconLayout: 'default#imageWithContent'
вот только у маркера на фоне всё равно остается дефолтная картинка:
background-image: url("https://api-maps.yandex.ru/2.1.52/build/release/images/layout_Image_defaultImage.png");
Как её, эту дефолтную картинку маркера, убрать совсем от слова полностью?
Можно, конечно, в стилях жестко прописать так:
ymaps { background-image: none !important; }
но есть ли стандартное официальное средство?
Создал коллекцию, чтобы легче со всеми маркерами в ней управляться:
var markerCollection = new ymaps.GeoObjectCollection();
добавил в неё маркеры и добавил коллекцию на карту.
Удалить все маркеры можно через `removeAll`.
А как скрыть все маркеры разом, одной функцией?
В консоли вывел коллекцию, но в методах не нашел подходящей функции.
Пытался сделать так:
markerCollection.options.set('visible', false);
не скрывает маркеры.
Пытался сделать так:
map.geoObjects.options.set('visible', false);
но так прячутся только обычные объекты, а коллекции не прячутся.
Или мне остается только через `each` пройтись по всем маркерам в коллекции и уже им каждому задать `options.set('visible', false)`?
Всем привет!
Можно ли получить доступ к пробкам в формате JSON или XML в определенном месте?
Какие способы можно использовать?
Добрый день!
Хочется понять, почему так сильно различается объём передаваемых данных для Safari и других браузеров. Как повторить проблему:
- Открываем http://xn-----8kcddw2afsts8e0c.xn--p1ai/
- Видим (например, в Chrome 59 для Windows) запросы к combine.js, которые отдаёт сжатый контент общим весом приблизительно 400 килобайт.
- Открываем ту же страницу в Safari
- Видим запросы к combine.js, которые отдают несжатый контент общим весом приблизительно 1.5 мегабайта
В сущности, проблема повторяется на всех известных мне сайтах, использующих Я.Карту, включая maps.yandex.ru. Какова техническая причина, если она известна, и как с этим бороться?
Стоит задача отследить клик по карте и добавить маркер на карту в своём приложении. Функций не нашел. Может кто подскажет такое возможно? Требуется в приложении вывести карту, по клику поставить 2 маркера и расчитать расстояние маршрута... Вот как это сделать не могу найти, всю голову сломал.
Есть у меня некий функционал, который привязан к тач-эвентам, рисование некое.
И решил я по стороннему вызову функции, по внешнему "кнопочному" событию повторить работу этих обработчиков, передав им координаты эвентов, чтобы не копипастить их внутреннюю логику.
Посмотрел DOM, там снаружи находится pane 'events',
пробовал так:
var b = myMap.geoObjects.getBounds(), bb = [(b[0][0]+b[1][0])/2, (b[0][1]+b[1][1])/2], me = myMap.panes.get('events');
me.fire('touchstart', {target:me, coordPosition:bb});
Но никакой обработки которая была стандартной по тачэвентам - не вызывается.
Может я неправильно вызываю fire ?
– Какие задачи решают разработчики API?
– С каким проблемами сталкиваются?
– Какие есть ограничения в разработке?
– Чем еще должен заниматься разработчик API, кроме разработки?
Всеволод Шмыров, разработчик API и Конструктора карт, выступил с докладом на конференции Frontdays в Тольятти и рассказал про особенности разработки API.