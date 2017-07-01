Добрый день! Есть карта, создаю на ней метки. Если на них кликать (срабатывает событие balloonopen), то меняется контент балуна (так как надо), но если тот же самый объект найти через поиск, то открывается балун той же метки, но с адресом обычным.

Вопрос: как сделать так, чтобы при поиске открывался контент, который повешен на balloonopen ?