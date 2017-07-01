Клуб API Карт

июль 2017
Как сделать позиционирования балуна ?
Удалённый пользователь
1 июля 2017, 16:25

Все привет, суть такая мне надо сделать так что бы информация балуна была так сказать в другом div , что бы потом этот див можно было позиционировать и кастомизировать,т.е при клики на метку открывает не стандартный балун , а открывается так сказать блок слева во всю высоту карты 500px и там выводится информация метки , прошу помощи ))

3 комментария
Триггер события.
Тарасов Александр
2 июля 2017, 17:41

Добрый день. Никак не могу найти в документации как вызвать событие, которое  висит на метке созданной через ObjectManager. При клике по нему с сервера подгружается баллун. Необходимо программно, имея на руках объект, вызвать клик по нему.

Вот так вешал событие:

ObjectManager.objects.events.add('click'...

Вот так получил объект:

ObjectManager.objects.getById($(this).data('id'));
2 комментария
ObjectManager,event,events,fire
Меняется (?) контент балуна если искать объект на карте
Alexandr.F
2 июля 2017, 18:15

Добрый день! Есть карта, создаю на ней метки. Если на них кликать (срабатывает событие balloonopen), то меняется контент балуна (так как надо), но если тот же самый объект найти через поиск, то открывается балун той же метки, но с адресом обычным.

Вопрос: как сделать так, чтобы при поиске открывался контент, который повешен на balloonopen ?

4 комментария
Закраска карты
gidromet43
3 июля 2017, 08:53

Необходимо раскрасить карту области (например, Кировской области) в зависимости от определенных значений.

1. Как сделать так, чтобы отображалась только нужная область на карте - только Кировская, а не Пермский край, Н.Новгород и т.д.?

2. Как раскрасить районы в области разными цветами и штриховкой?

1 комментарий
Построение маршрутов на стороне сервера
ultonic
3 июля 2017, 10:04

Можно ли нечто похожее на библиотеку ymaps для серверной части?

Есть необходимость строить маршруты (метод  route js библиотеки), а также делить полученные маршруты на маршрут в полигоне(обозначающем границы города) и вне полигона (на фронте я это делал проверяя принадлежность точек маршрута к волигону методом contains), на стороне сервера. 

Может для node библиотека или api какое-нибудь?

3 комментария
Открытие Balloon при загрузке карты у объекта, добавляемого на карту с помощью LoadingObjectManager
Karen
3 июля 2017, 13:37

Такая вопрос, есть карта, на которую добавляются объекты через LOM

const loadingObjectManager = new ymaps.LoadingObjectManager(poiService.getPoiUrl(options.requestParams),
				{
					clusterize: true,
					clusterGridSize: 32,
					clusterBalloonContentLayout: 'cluster#balloonCarousel',
					clusterGroupByCoordinates: true,
					clusterBalloonPagerVisible: false,
					clusterBalloonContentLayoutWidth: 350,
					clusterBalloonCloseButton: false,
					geoObjectHideIconOnBalloonOpen: false,
					geoObjectBalloonPanelMaxMapArea: 0,
					geoObjectBalloonCloseButton: false,
					balloonOffset: [5,-38],
					geoObjectBalloonMaxHeight: 400,
				});

Далее объекты добавляются на карту:

map.geoObjects.add(loadingObjectManager);

После этого, при наличии параметра в URLe мне необходимо открыть Balloon у объекта с id равным значению параметру из URLa.  При наличии этого параметра, точка, у которой должен открыться balloon,  всегда попадает в область отображения карты — реализовано через передачу bbox в options при инициализации карты.

const map = new ymaps.Map("map", mapOptions);

Вопрос в том, как отловить загрузку объектов на карте через LOM и после этого отрыть Balloon?

1 комментарий
Наложение WMS-слоев
Мария
3 июля 2017, 23:35

Есть WMS-сервер, отдающий интересные WMS-слои через стандартные GetMap-запросы. Как запросить и наложить слои на Яндекс.Карту? Как удалить их?

Чтобы было понятнее, что нужно, приведу пример. У 2GIS есть отличное API, которое само формирует WMS-запрос, угадывает правильные CRS/SRS и BBOX, накладывает слой идеально точно по координатам.

2 комментария
Переключение ссылки 2.1
Maps API
4 июля 2017, 15:55

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.52.

31 комментарий
новости,обновление,API 2.1
Баг на тач-устройствах
Удалённый пользователь
4 июля 2017, 19:11

Добрый день!

Как воспроизвести: берем тач-устройство(тестил на ipad и китайце), открываем пример, зуммируем двумя пальцами удаляясь от карты и сразу тапаем на пин.

По клику должен сработать алерт, что происходит далеко не всегда(для воспроизведения бага может потребоваться несколько попыток) и далее клик на пин не работает вовсе.

Работоспособность клика возвращается при boundschange карты.

Ссылка на пример

1 комментарий
Групировка маркеров
Генрих Каримов
4 июля 2017, 21:58

Здравствуйте, есть карта, с маркерами, которые выгружаются из базы данных, и есть группы этих маркеров... Чекбоксы...
Не могу понять как сделать, если чекбокс 1 и 2 включён а 3 и 4 выключены то выводить только маркеры которые в базе имеют параметр группы 1 и 2 http://altis-rp.ru/

1 комментарий
Maximum call stack size exceeded при большом количестве точек
Alexander Andreev
4 июля 2017, 22:51

Добрый день

Есть проблема с отображением большого количества точек на карте, Точки кластеризуются и отображаются с помощью ObjectManager. После добавления 30 000 точек, карта стабильно работает, но в какой то момент фризится с ошибками:

Uncaught RangeError: Maximum call stack size exceeded
    at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22801:32)
    at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29)
    at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29)
    at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29)
    at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29)
    at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29)
    at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29)
    at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29)
    at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29)
    at Object._getPosition (api-maps.yandex.ru/2.1.52/combine.js?load=!h8r!x!y!A095:!C!D5@5q5I!E!F!G5z5Q6a6b!H1l00!K6d!L,z,Q,J,I,Z:a1)0.!O6f6g6k6n6p6s6t6v!S!T!U!V!X2s0Q!Y6x:c:f6A2!6C2:1f!0!1!3!4!5!6!9!$8E9;2y8N8S4(6F9@9j6K6M6O6P6S6U6W6Y606264652L9i1X1R1U.y106!13!.6j!!!*6i6Q6I6Z7b7d7e!(!)!,167f!:0w7k197l0D7o7n!;!Q:v@:@@@$@.@-q1@!@_@*qXq3q6q9qYq4q7q$q2:yq0q5q8q-@(:x@)jojljpjmjrjn:A@h:B@o:Cqlqm@p@r@s@t@u@v@w@x:L:MqoqrqtqvqyqAqC@A@BqDqG:E:F:G:K:R:U:X:Y:0!J7r!I7t7v*l7w!Z:4:5:6:7*a:8:9*b*c:-:_:$*d*e7x7A1-7C*f*g*h*k7E$W*n7F*o7H7K7L7N7O7P:.:!:*:(7T7U7W7X70*r*s*p*u*v*w71*x*y*B72740K75*D:)*E*F:::;:@*H*K*L*M*O*P*S77:q787-7_7**T7(*U7:7;7q7Q7J7i7j7I8a8b8c8e*V*W*X*Y*0*1*2*38g8f8k8n8p8s*78o*4*5*68t8u;b8w8x:j:z:J:I:Z;a;c8y8B8C8D8F8G8K*88M8O8P0q8R*-8U8T8V*,*;*j*i*z*I*Z8Y(a(b(c(d(g80(h;h;k;l;o;p;r822o2B&callback_prefix=ymaps_loader&mode=debug:22825:29)

Если добавить на карту 90 000 точек то достаточно подвигать карту из стороны в сторон и происходит эта же ошибка

jsfiddle https://jsfiddle.net/86fjya0k/6/

Заметил что если gridSize оставить дефолтный то не воспроизводится

9 комментариев
Иногда POI закрывают номера домов совсем
dj dance
4 июля 2017, 23:29

У меня юзеры жалуются, что иногда иконки точек интереса существуют при любом зуме, а номера дома - нет. См скриншот, по красной стрелке Пятерочка есть всегда, и номера дома не удается получить ни при каком зуме. С зеленой стрелкой при определенном зуме можно получить номер дома. 

Вопроса два.

1. Можно ли форсировать отображение номера дома ВСЕГДА?

2. Можно ли отключить отображение всех POI?

5 комментариев
Кастомный маркер — дефолтная иконка маркера
Артур Мудрик
5 июля 2017, 00:17

Если создавать свою кастомную иконку (Placemark), то нужно указывать

iconLayout: 'default#imageWithContent'

вот только у маркера на фоне всё равно остается дефолтная картинка:

background-image: url("https://api-maps.yandex.ru/2.1.52/build/release/images/layout_Image_defaultImage.png");

Как её, эту дефолтную картинку маркера, убрать совсем от слова полностью?

Можно, конечно, в стилях жестко прописать так:

ymaps {
    background-image: none !important;
}

 но есть ли стандартное официальное средство?

2 комментария
Скрыть/показать маркеры в коллекции
Артур Мудрик
5 июля 2017, 01:05

Создал коллекцию, чтобы легче со всеми маркерами в ней управляться:

var markerCollection = new ymaps.GeoObjectCollection();

добавил в неё маркеры и добавил коллекцию на карту.

Удалить все маркеры можно через `removeAll`.

А как скрыть все маркеры разом, одной функцией?

В консоли вывел коллекцию, но в методах не нашел подходящей функции.

Пытался сделать так:

markerCollection.options.set('visible', false);

не скрывает маркеры.

Пытался сделать так:

map.geoObjects.options.set('visible', false);

но так прячутся только обычные объекты, а коллекции не прячутся.

Или мне остается только через `each` пройтись по всем маркерам в коллекции и уже им каждому задать `options.set('visible', false)`?

4 комментария
данные в формате JSON или XML
upravdom-24
5 июля 2017, 08:59

Всем привет!

Можно ли получить доступ к пробкам в формате JSON или XML в определенном месте?

Какие способы можно использовать?

1 комментарий
Maps API,API
В десктопном сафари не работает сжатие контента
Андрей Курноскин
5 июля 2017, 13:06

Добрый день!

Хочется понять, почему так сильно различается объём передаваемых данных для Safari и других браузеров. Как повторить проблему:

  1. Открываем http://xn-----8kcddw2afsts8e0c.xn--p1ai/
  2. Видим (например, в Chrome 59 для Windows) запросы к combine.js, которые отдаёт сжатый контент общим весом приблизительно 400 килобайт.
  3. Открываем ту же страницу в Safari
  4. Видим запросы к combine.js, которые отдают несжатый контент общим весом приблизительно 1.5 мегабайта 

В сущности, проблема повторяется на всех известных мне сайтах, использующих Я.Карту, включая maps.yandex.ru. Какова техническая причина, если она известна, и как с этим бороться?

3 комментария
safari,API 2.1
Маркер по клику Яндекс.Карты Android
lobazenkoff.maxim
5 июля 2017, 13:42

Стоит задача отследить клик по карте и добавить маркер на карту в своём приложении. Функций не нашел. Может кто подскажет такое возможно? Требуется в приложении вывести карту, по клику поставить 2 маркера и расчитать расстояние маршрута... Вот как это сделать не могу найти, всю голову сломал. 

3 комментария
Ручной вызов touch-эвентов
ewgeniykart
5 июля 2017, 14:50

Есть у меня некий функционал, который привязан к тач-эвентам, рисование некое.
И решил я по стороннему вызову функции, по внешнему "кнопочному" событию повторить работу этих обработчиков, передав им координаты эвентов, чтобы не копипастить их внутреннюю логику.
Посмотрел DOM, там снаружи находится pane 'events',
пробовал так:
var b = myMap.geoObjects.getBounds(), bb = [(b[0][0]+b[1][0])/2, (b[0][1]+b[1][1])/2], me = myMap.panes.get('events');
me.fire('touchstart', {target:me, coordPosition:bb});
Но никакой обработки которая была стандартной по тачэвентам - не вызывается.
Может я неправильно вызываю fire ?

1 комментарий
Frontdays: Особенности разработки API (видео)
Maps API
5 июля 2017, 17:01

– Какие задачи решают разработчики API?

– С каким проблемами сталкиваются?

– Какие есть ограничения в разработке?

– Чем еще должен заниматься разработчик API, кроме разработки?

Всеволод Шмыров, разработчик API и Конструктора карт, выступил с докладом на конференции Frontdays в Тольятти и рассказал про особенности разработки API.

Видео выступления

новости,мероприятия,конференции, API,видео
Укажите Пугачёво на карте!
Елена Сосина
6 июля 2017, 11:17
Елена
06.07.2017, 10:30

Здравствуйте!
Хочу, чтобы можно было указать точное месторасположение моей дачи, но на карте даже нет такого места "Пугачёво". Отметьте это место, а также магазин "Таёжный". Это один из главных ориентиров для дачников, также укажите некоторые автобусные остановки, основные СНТ. Автобус ходит до пос.Геологов. А то направление Пугачёво вами не доработано в настоящее время, продавцы не могут указать где конкретно находится земельный участок, а покупатели не могут понять где конкретно это находится.
Я указала приблизительное месторасположение, но оно не верное, а где Пугачёво находится на вашей карте мне не понятно.

https://www.avito.ru/krasnoyarsk/doma_dachi_kottedzhi/dacha_152_m_na_uchastke_7_sot._1117897100

1 комментарий
карты