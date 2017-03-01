Почему-то не грузится яндекс карта.
Ситуация следующая:
Я аяксом подгружаю на страницу блоки, в которые необходимо загрузить яндекс карту.
Далее, после того, как блоки добавлены в страницу, запускаю карту вот так:
var all_coord=document.getElementsByClassName('js-coord-house-complex');
for(var i=0; i<all_coord.length;i++){
var id=all_coord[i].getAttribute('id');
var coord=all_coord[i].value.split(',');
var nameComplex=all_coord[i].getAttribute('name');
ymaps.ready(init(id));
var myMap;
function init(id){
myMap = new ymaps.Map("map_filter_"+id, {
center: [coord[0],coord[1]],
zoom: 15,
controls: []
});
/*код-код-код*/
}
}
Ну то есть я обращаюсь к инпутам, специально положенным, беру у них инфу о координатах и id, по id нахожу нужный блок и гружу в него карту. P.S. у меня несколько блоков, в которые надо яндекс грузануть.
И если делать все так, как есть, то выдает ошибку, НО! Если весь этот код обернуть в таймер на 2 секунды, то что-то успевает прогрузится и карта грузится. Но иногда все-равно не успевает.
setTimeout(function(){
var all_coord=document.getElementsByClassName('js-coord-house-complex');
for(var i=0; i<all_coord.length;i++){
var id=all_coord[i].getAttribute('id');
//тут далее код, который выше писал
}
},2000);
Как это решить, помогите, пожалуйста!