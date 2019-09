Обращаюсь к https://search-maps.yandex.ru/v1/ аяксом, получаю ответ в виде объекта. Но этот объект никак не получается отобразить на уже существующей карте. Карта сначала отображает один маркер с координатами объекта. При клике по ссылкам (школы, дет сады...) должны отображаться (без обновления карты) маркеры этих объектов. Но почему то они не появляются.

var myMap, myCollection; ymaps.ready(init); function init () { myMap = new ymaps.Map("YMapsID", { center: [42.9543,47.5490], zoom: 15 }); myCollection = new ymaps.GeoObjectCollection(); var myPlacemark = new ymaps.Placemark([42.9543,47.5490]); //Добавляем метку на карту myMap.geoObjects.add(myPlacemark); } $(function(){ $(document).on('click', '#menum a', function() { $('#menum a').removeClass("active"); // myCollection.removeAll(); $.getJSON("https://search-maps.yandex.ru/v1/", { text: "школы,средняя школа", type: "biz", lang: "ru_RU", ll: "47.5490,42.9543", spn: "", rspn: 1, apikey: "86749498-3ed5-4892-89e1-e5575c59ccc0", results: 50 }, function(json){ for (i = 0; i < json.features.length; i++) { /* var myPlacemark = new ymaps.Placemark(json.features[i].geometry.coordinates, {}, { preset: 'islands#redHomeIcon' }); myCollection.add(myPlacemark);*/ myMap.geoObjects.add(new ymaps.Placemark(json.features[i].geometry.coordinates)); } // myMap.geoObjects.add(myCollection); }); }); });

В консоли смотрю, объект возвращается нормально, но метки на карте упорно не появляются. Что делаю не так? Уже двое суток мучаюсь( (

Подскажите что где ошибка