Добрый день! Не могу разобраться почему не работает.

Необходимо добавить/удалить полигон по кнопке вне карты.

$('input[type="checkbox"]').change(function() { var arr = [всякие данные]; var myGeoObjects = new ymaps.GeoObjectCollection({}, { strokeWidth: 2, strokeColor: '#c8180f', geodesic: true }); /*if (!$(this).is(":checked")) { var arr = []; пытался передовать пустой массив }*/ console.log(arr); for (var i = 0; i < arr.length; i++) { item = arr[i]; myGeoObjects.add(new ymaps.Polygon([item])); } myMap.geoObjects.add(myGeoObjects); //коллекция добавляется if (!$(this).is(":checked")) { // ничего не работает //console.log("no :checked"); условие срабатывает //console.log(myGeoObjects.toArray()); myGeoObjects.removeAll(); //myGeoObjects.splice(0, 3); //myMap.geoObjects.remove(myGeoObjects); }; setTimeout(function(){ // через setTimeout все удаляется //myGeoObjects.splice(0, 3); //myGeoObjects.removeAll(); //myMap.geoObjects.remove(myGeoObjects); }, 5000); });

Подскажите пожалуйста, полдня убил.