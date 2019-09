Привет!

Не могу разобраться как подключить правильно, чтобы небыло ошибки:

Поключаю так:

... <script src="https://api-maps.yandex.ru/2.0-stable/?load=package.standard&lang=ru-RU" type="text/javascript"></script> </head>

Использую так:

ymaps.ready(init); var myMap, myPlacemark; function init(){ myMap = new ymaps.Map ("lo8gt4", { center: [44.827261, 37.369817], zoom: 10 }); myMap.behaviors.enable("scrollZoom"); myMap.controls.add("mapTools").add("typeSelector"); //Добавляем метки с описанием //(x, y, met_id ,type, name, address, phone) add_placemark(44.882575, 37.306304, 1,'Гостиница', 'Лазурь', 'ул. Папанинцев, 8', '+7(123)123-12-12'); add_placemark(44.790601, 37.401402, 2,'Минигостиница', 'у Романа', 'ул. Центральная улица, 41', '+7(123)123-12-12'); } function add_placemark(x, y, met_id ,type, name, address, phone){ var parCont = (name + '<br> ' + address +'<br> ' + phone + '<br> '); myPlacemark = new ymaps.GeoObject({ //вот тут ymaps.GeoObject is not a constructor geometry: { hintContent: type, coordinates: [x, y], type: "Point", balloonContent: parCont, id: met_id} }); myMap.geoObjects.add(myPlacemark); met_id++; console.log(myPlacemark.id); }

Подскажите плиз как исправить!