В ответе Геокодера появился новый элемент Address. Он отображает полный адрес объекта в иерархическом порядке (страна, область, город, район, улица, дом, корпус) и содержит информацию об индексе и буквенном коде страны.

Преимущество нового элемента в том, что все компоненты адреса находятся на одном уровне в массиве Components. Это упрощает программную обработку ответа Геокодера.

Как выглядит новый элемент Address можно посмотреть на этом примере запроса.

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