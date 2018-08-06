11 августа в Санкт-Петербурге пройдёт Я.Субботник по разработке интерфейсов. С докладами выступят сотрудники Яндекса — они поделятся опытом и наработками, а также расскажут о своих инструментах и повседневных задачах.

Выпускник Школы разработки интерфейсов Руслан Хуснетдинов поделится опытом создания модулей для JS API Карт. Он расскажет, как развернуть современную инфраструктуру разработки и сделать API дружелюбным на примере модуля для региональной инфографики.

Количество мест ограничено, поэтому нужно заранее зарегистрироваться и получить приглашение.

Зарегистрироваться можно на странице мероприятия.