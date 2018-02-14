Клуб API Карт

февраль 2018
Работа API в браузерах MSIE версий 8, 9 и 10: фиксируем версию
Maps API
14 февраля 2018, 15:55

Мы выпустили версию 2.1.oldie и замораживаем дальнейшую разработку API под браузер MSIE версий 8, 9 и 10.

Версия 2.1.oldie будет подключаться для этих браузеров автоматически вместо версии, указанной в строке подключения API.

Зачем мы это делаем

В старых версиях MSIE технически невозможно поддержать всю ту функциональность, которую мы реализуем в API. Например, в MSIE8 не поддерживается задание произвольных цветов меток, так как в этом браузере отсутствует поддержка SVG.

Из-за таких ограничений нам часто приходилось писать отдельный код специально для MSIE. Отказавшись от поддержки этого кода, мы сможем быстрее добавлять новые возможности в API, а также ускорить работу самой библиотеки.

Тем не менее, мы хотим сохранить обратную совместимость для всех сайтов, которые уже были запущены и которым важна работа в MSIE версий 8, 9 и 10.

Что изменится

Технически версия 2.1.oldie соответствует версии 2.1.59. Поэтому, если карта на вашем сайте уже опубликована и вы не планируете менять её техническую реализацию, всё останется по-прежнему и карта продолжит работать как раньше. 

При обновлении кода карты на сайте вы сможете сами решить, должен ли он работать в MSIE 8-10. Если работа карты в этих версиях браузера важна, вы можете ориентироваться на справочник версии 2.1.59.

Команда API Яндекс.Карт

новости,обновление,IE8,IE9,IE10,API 2.1
API Матрицы расстояний и Маршрутизатора
Maps API
27 февраля 2018, 18:49

Матрицы расстояний широко применяются в решении логистических задач, например, они позволяют выбрать ближайшего курьера или таксиста, найти филиал, до которого можно быстрее дойти, и даже составить план доставки для нескольких курьеров.

Раньше пользователям API Карт приходилось самостоятельно решать эти задачи, что требовало значительной разработки и большого количества запросов к сервисам API. Теперь Матрица Расстояний доступна в виде отдельного API.

API Матрицы Расстояний умеет:

  • Строить маршруты с учётом текущих пробок, а также прогноза пробок,  для маршрутов “в будущем”.
  • Строить маршруты для пешеходов, автомобилистов и общественного транспорта.
  • Автоматически привязывать точки к дорожному графу.

API Матрицы расстояний позволяет построить до 100 маршрутов за один HTTP запрос. В ответе содержится время в пути и протяженность для каждого маршрута.

Подключить API Матрицы расстояний

API Маршрутизатора обладает теми же возможностями, что и API Матрицы расстояний:

  • Может строить маршруты с учётом текущих пробок или прогноза пробок,  для маршрутов “в будущем”.
  • Маршруты доступны как для пешеходов и общественного транспорта, так и для автомобилистов.
  • Точки начала и конца маршрута автоматически привязываются к дорожному графу.

Кроме того, API возвращает полилинию маршрута с указанием типа транспорта для каждого сегмента пути.

Подключить API Маршрутизатора

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маршрутизация
Защита сервиса при помощи CSP - Видео с RSconf2018
Maps API
28 февраля 2018, 14:50

Опубликованы записи выступлений на The Rolling Scopes Conference, которая прошла в середине февраля  в Минске.

На конференции разработчик API Яндекс.Карт Всеволод Шмыров рассказал, зачем сервису внедрять Content Security Policy (CSP) и с какими сложностями мы сами столкнулись. 

Другие видео доступны на youtube-канале the Rolling Scopes

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