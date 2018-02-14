Мы выпустили версию 2.1.oldie и замораживаем дальнейшую разработку API под браузер MSIE версий 8, 9 и 10.

Версия 2.1.oldie будет подключаться для этих браузеров автоматически вместо версии, указанной в строке подключения API.

Зачем мы это делаем

В старых версиях MSIE технически невозможно поддержать всю ту функциональность, которую мы реализуем в API. Например, в MSIE8 не поддерживается задание произвольных цветов меток, так как в этом браузере отсутствует поддержка SVG.

Из-за таких ограничений нам часто приходилось писать отдельный код специально для MSIE. Отказавшись от поддержки этого кода, мы сможем быстрее добавлять новые возможности в API, а также ускорить работу самой библиотеки.

Тем не менее, мы хотим сохранить обратную совместимость для всех сайтов, которые уже были запущены и которым важна работа в MSIE версий 8, 9 и 10.

Что изменится

Технически версия 2.1.oldie соответствует версии 2.1.59. Поэтому, если карта на вашем сайте уже опубликована и вы не планируете менять её техническую реализацию, всё останется по-прежнему и карта продолжит работать как раньше.

При обновлении кода карты на сайте вы сможете сами решить, должен ли он работать в MSIE 8-10. Если работа карты в этих версиях браузера важна, вы можете ориентироваться на справочник версии 2.1.59.

Команда API Яндекс.Карт