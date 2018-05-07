Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.64 и также включает в себя изменения из версии 2.1.63.
В 2014 году мы запустили версию API Яндекс.Карт для коммерческих проектов. С тех пор вышло более 40 обновлений для JS API 2.1 и мы продолжаем следить за рынком картографических инструментов и сервисов, чтобы API полностью отвечал запросам наших клиентов.
При этом мы стараемся сохранить доступные цены, поэтому не только не будем повышать тарифы на платные API в этом полугодии, но и предоставим скидку 15% новым клиентам, которые перейдут с других картографических сервисов на любой из коммерческих продуктов API Яндекс.Карт.
Чтобы получить скидку – напишите нам, заключите договор и оплатите тариф до конца июня 2018.
Команда API Яндекс.Карт
В этом году май богат на frontend-события и команда API Яндекс.Карт тоже принимает участие.
19 мая в Челябинске Всеволод Шмыров выступит на конференции UWDC. Речь пойдет о защите сервиса при помощи CSP.
26 мая в Иннополисе пройдёт Я.Субботник по разработке интерфейсов. Евгений Кузнецов расскажет об алгоритмах, которые легли в основу нового модуля «Регионы», и разберет несколько задач визуализации данных с помощью модуля.
28 мая стартует Frontend Conf в Сколково. Андрей Роенко поможет разобраться с использованием Babel и TypeScript в сборке и расскажет, как расширять их под свои нужды.
А как прошло выступление команды API на Frontend Conf 2017, читайте в расшифровке доклада Всеволода Шмырова. Из него вы узнаете, что же отличает хороший API.