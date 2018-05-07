В 2014 году мы запустили версию API Яндекс.Карт для коммерческих проектов. С тех пор вышло более 40 обновлений для JS API 2.1 и мы продолжаем следить за рынком картографических инструментов и сервисов, чтобы API полностью отвечал запросам наших клиентов.

При этом мы стараемся сохранить доступные цены, поэтому не только не будем повышать тарифы на платные API в этом полугодии, но и предоставим скидку 15% новым клиентам, которые перейдут с других картографических сервисов на любой из коммерческих продуктов API Яндекс.Карт.

Чтобы получить скидку – напишите нам, заключите договор и оплатите тариф до конца июня 2018.

Команда API Яндекс.Карт