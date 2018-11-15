Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.71
Команда API Яндекс.Карт
Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.71
Команда API Яндекс.Карт
На прошлой неделе, 13 ноября, API Карт исполнилось 10 лет. Мы решили отметить это событие вместе с нашими пользователями и устроили праздничный митап.
Поздравить API пришли более ста человек!
Встречу открыл доклад команды, которая запустила самую первую версию JS API в далёком 2008 году. Андрей Кармацкий, Фёдор Голубев и Сергей Константинов рассказали, какими тогда были интернет и web-картография, и почему API версионируется не по semver (спойлер: semver появился только в 2009).
Поговорили и про настоящее — с момента первого запуска вышло 136 минорных релизов JS API, а семейство API Карт пополнили MapKit и B2B-сервисы, такие как Яндекс.Маршрутизация. Сегодня карты, созданные с помощью JS API, видят более 41 миллиона раз в сутки.
Отдельно хочется поблагодарить докладчиков, которые рассказали о решении прикладных задач с помощью API Яндекс.Карт:
Все фотографии с митапа у нас в альбоме: https://yadi.sk/a/_J8p4BP7Rdx8kg
Ищите себя, делитесь в соцсетях и рассказывайте нам о своих впечатлениях.
Спасибо вам большое и до новых встреч!
Команда API Яндекс.Карт