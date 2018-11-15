На прошлой неделе, 13 ноября, API Карт исполнилось 10 лет. Мы решили отметить это событие вместе с нашими пользователями и устроили праздничный митап.

Поздравить API пришли более ста человек!

Встречу открыл доклад команды, которая запустила самую первую версию JS API в далёком 2008 году. Андрей Кармацкий, Фёдор Голубев и Сергей Константинов рассказали, какими тогда были интернет и web-картография, и почему API версионируется не по semver (спойлер: semver появился только в 2009).

API Яндекс.Карт в 2008 — версия 1.0.0

Поговорили и про настоящее — с момента первого запуска вышло 136 минорных релизов JS API, а семейство API Карт пополнили MapKit и B2B-сервисы, такие как Яндекс.Маршрутизация. Сегодня карты, созданные с помощью JS API, видят более 41 миллиона раз в сутки.

Руководитель службы разработки API Карт Марина Перескокова рассказывает про API в 2018

Отдельно хочется поблагодарить докладчиков, которые рассказали о решении прикладных задач с помощью API Яндекс.Карт:

«Секретный» слайд в докладе Дмитрия Васильева

Все фотографии с митапа у нас в альбоме: https://yadi.sk/a/_J8p4BP7Rdx8kg

Ищите себя, делитесь в соцсетях и рассказывайте нам о своих впечатлениях.

Спасибо вам большое и до новых встреч!

Команда API Яндекс.Карт