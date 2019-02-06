Клуб API Карт

февраль 2019
Как сформировать ссылку на Яндекс.Карты
Maps API
6 февраля 2019, 14:23

У Яндекс.Карт появилась официальная URL-схема для веба. Она позволяет создавать ссылки на Карты автоматически. Такую ссылку можно разместить на сайте или, например, добавить в почтовую рассылку.

В документации описаны параметры, которые позволяют генерировать ссылки на различные объекты карты или управлять её состоянием — открыть карточку организации и построить маршрут, показать панорамы или слой пробок.

В примере ниже ссылка на маршрут добавлена в объект через Конструктор карт:

Ссылка выглядит так:

<a href="https://yandex.ru/maps/?rtext=~55.733836%2C37.588134">Построить маршрут</a>

Подробное описание и другие примеры доступны в документации

Команда API Яндекс.Карт

8 комментариев
API Яндекс.Карт версия 2.1.73
Maps API
28 февраля 2019, 18:44

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.73. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.73/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU.

Добавлено:
- Тип маршрутов 'bicycle' в маршрутной панели. 

Изменено:
- Прогноз пробок на ближайший час больше недоступен - 'traffic.provider.Forecast' теперь возвращает текущие пробки.

Исправлено:
- Метод 'panTo' не учитывал отступы, если задана опция 'flying:true'.
- В браузерах Safari иногда тормозило перетаскивание и масштабирование карты.
- Неправильно отображались метки диаграммы с прозрачностью в MSIE11.
- Работа API в режиме CSP.
- Правки вёрстки.

Команда API Яндекс.Карт

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