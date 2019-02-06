У Яндекс.Карт появилась официальная URL-схема для веба. Она позволяет создавать ссылки на Карты автоматически. Такую ссылку можно разместить на сайте или, например, добавить в почтовую рассылку.

В документации описаны параметры, которые позволяют генерировать ссылки на различные объекты карты или управлять её состоянием — открыть карточку организации и построить маршрут, показать панорамы или слой пробок.

В примере ниже ссылка на маршрут добавлена в объект через Конструктор карт:

Ссылка выглядит так:

<a href="https://yandex.ru/maps/?rtext=~55.733836%2C37.588134">Построить маршрут</a>

Подробное описание и другие примеры доступны в документации

Команда API Яндекс.Карт