Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.75. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.75/?lang=ru_RU&apikey=...

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/

Исправлено:

- Не отображался балл пробок в панели управления пробками.

- Карта не передавала событие драга странице при отключенных поведениях на Android.

- Срабатывал клик по карте при клике внутри 'SuggestView' на мобильных устройствах.

- Отображалась ошибка "нет интернета" при запросах к сервису маршрутизации без API-ключа.

Команда API Яндекс.Карт