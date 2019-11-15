Клуб API Карт

ноябрь 2019
API Яндекс.Карт версия 2.1.75
Maps API
15 ноября 2019, 14:43

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.75. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.75/?lang=ru_RU&apikey=... 

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/

Исправлено:
- Не отображался балл пробок в панели управления пробками.
- Карта не передавала событие драга странице при отключенных поведениях на Android.
- Срабатывал клик по карте при клике внутри 'SuggestView' на мобильных устройствах.
- Отображалась ошибка "нет интернета" при запросах к сервису маршрутизации без API-ключа.

Команда API Яндекс.Карт

новости,обновление,API 2.1
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.75
Maps API
20 ноября 2019, 17:51

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.75

Команда API Яндекс.Карт

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обновление,новости,API 2.1