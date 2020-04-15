Мы запустили виджет отзывов. Он позволяет показать на любом сайте отзывы об организации как на Яндекс.Картах.
На сайте виджет будет выглядеть так:
Как получить код виджета
1. Выберите нужную организацию на Яндекс.Картах, например, усадьбу Измайлово
2. Откройте окно «Поделиться» через боковую панель
3. Скопируйте код виджета отзывов для вашего сайта
<div style="width:560px;height:800px;overflow:hidden;position:relative;"><iframe style="width:100%;height:100%;border:1px solid #e6e6e6;border-radius:8px;box-sizing:border-box" src="https://yandex.ru/maps-reviews-widget/226327670406?comments"></iframe> <a href="https://yandex.ru/maps/org/usadba_izmaylovo/226327670406/" target="_blank" style="box-sizing:border-box;text-decoration:none;color:#b3b3b3;font-size:10px;font-family:YS Text,sans-serif;padding:0 20px;position:absolute;bottom:8px;width:100%;text-align:center;left:0">Усадьба Измайлово на карте Москвы — Яндекс.Карты</a> </div>
Обратите внимание, что виджет работает корректно при ширине от 300px до 760px, рекомендуемая высота — не менее 500px.
Если у вас появились вопросы по использованию виджета, напишите нам.