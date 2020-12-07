Мы выпустили новую версию API Построения маршрута между двумя точками.

API Построения маршрута позволяет проложить маршрут между известными точками с помощью HTTP-запроса. При расчете маршрута учитывается текущая загруженность дорог или прогноз пробок на нужное время в будущем.

Для подключения новой версии используйте адрес:

https://api.routing.yandex.net/v2/route…

С 15 декабря 2020 года запросы к https://api.routing.yandex.net/v1/route, https://api.routing.yandex.net/v1.0/route, https://api.routing.yandex.net/v1.0.0/route будут переключены на https://api.routing.yandex.net/v2/route.

В версии v2 улучшена стабильность работы API и точность маршрутов. Формат запроса и формат ответа не меняются.

Если вы ещё не используете API Построения маршрута между двумя точками в своем проекте, напишите нам на адрес paid-api-maps@yandex-team.ru, и мы дадим вам тестовый доступ.

Команда API Яндекс.Карт