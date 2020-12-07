Клуб API Карт

декабрь 2020
API Яндекс.Карт версия 2.1.78
Maps API
7 декабря 2020, 18:26

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.78. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.78/?lang=ru_RU&apikey=... 

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/

Исправлено:

- Проблема отображения панорам на Linux.
- При дублировании подключения API показываем текстовую ошибку в консоли.
- Производительность графики на iOS.
- Правки вёрстки.

Команда API Яндекс.Карт

7 комментариев
обновление,новости,API 2.1
API Построения маршрута между двумя точками версия v2
Maps API
10 декабря 2020, 19:27

Мы выпустили новую версию API Построения маршрута между двумя точками.

API Построения маршрута позволяет проложить маршрут между известными точками с помощью HTTP-запроса. При расчете маршрута учитывается текущая загруженность дорог или прогноз пробок на нужное время в будущем.

Для подключения новой версии используйте адрес:
https://api.routing.yandex.net/v2/route…  

С 15 декабря 2020 года запросы к https://api.routing.yandex.net/v1/route, https://api.routing.yandex.net/v1.0/route, https://api.routing.yandex.net/v1.0.0/route будут переключены на https://api.routing.yandex.net/v2/route

В версии v2 улучшена стабильность работы API и точность маршрутов. Формат запроса и формат ответа не меняются. 

Если вы ещё не используете API Построения маршрута между двумя точками в своем проекте, напишите нам на адрес paid-api-maps@yandex-team.ru, и мы дадим вам тестовый доступ.

Команда API Яндекс.Карт

2 комментария
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.78
Maps API
15 декабря 2020, 17:57

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.78.

UPD Временно переключили обратно на 2.1.77

Команда API Яндекс.Карт

12 комментариев
обновление,новости,API 2.1