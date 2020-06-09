Теперь вы сами можете добавлять уличные и интерьерные панорамы на Яндекс.Карты: просто загрузите снимки и укажите их координаты на Яндекс.Панорамах. Для корректной работы сервиса используйте последние версии браузеров Яндекс.Браузер и Mozilla Firefox.

Панорамы позволяют:

организовать виртуальный тур по офису или торговому залу;

объяснить клиентам, как пройти к вам в крупном бизнес-центре;

показать уютные номера гостиницы или интерьер ресторана.

Пользователи переходят к панорамам из карточки организации или прилегающей улицы на Яндекс.Картах.

Сейчас можно добавить панорамы, которые сняты в России, Беларуси, Казахстане или Узбекистане. Полный список требований смотрите в Справке.

Подробнее о публикации панорам в инструкции.