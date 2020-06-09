Клуб API Карт

июнь 2020
API Яндекс.Карт версия 2.1.77
Maps API
9 июня 2020, 15:39

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.77. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.77/?lang=ru_RU&apikey=... 

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/

Исправлено:

- Маркер панорамы не поворачивается при вызове метода 'setDirection()' плеера панорам.
- Атрибуты ссылок.
- Правки вёрстки.

Команда API Яндекс.Карт

2 комментария
обновление,новости,API 2.1
Загружайте панорамы на Яндекс.Карты самостоятельно
Maps API
30 июня 2020, 15:21

Теперь вы сами можете добавлять уличные и интерьерные панорамы на Яндекс.Карты: просто загрузите снимки и укажите их координаты на Яндекс.Панорамах. Для корректной работы сервиса используйте последние версии браузеров Яндекс.Браузер и Mozilla Firefox.

Панорамы позволяют:

  • организовать виртуальный тур по офису или торговому залу;
  • объяснить клиентам, как пройти к вам в крупном бизнес-центре;
  • показать уютные номера гостиницы или интерьер ресторана.

Пользователи переходят к панорамам из карточки организации или прилегающей улицы на Яндекс.Картах.

Сейчас можно добавить панорамы, которые сняты в России, Беларуси, Казахстане или Узбекистане. Полный список требований смотрите в Справке.

Подробнее о публикации панорам в инструкции.

2 комментария
панорамы,новости,обновление