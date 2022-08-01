Мы обновляем тарифы, чтобы стабильно поддерживать высокую точность данных и обеспечивать максимальную эффективность решений для бизнеса. А также продолжать инвестировать в развитие технологий и продуктов. В будущем это позволит нам решать более широкий спектр задач, связанных с картографией, маршрутизацией и навигацией.

Изменения не коснутся бесплатного лимита до 1 000 запросов, действующего при использовании API на общедоступных сайтах и в приложениях. Останутся прежними и базовые тарифы — на 1 000 и 10 000 запросов. Но, что важно, при таком объёме запросов будет возможность оплачивать API помесячно — от 14 000 рублей в месяц.

Ознакомьтесь с новыми тарифами на API Геосервисов для бизнеса