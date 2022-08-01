Мы обновляем тарифы, чтобы стабильно поддерживать высокую точность данных и обеспечивать максимальную эффективность решений для бизнеса. А также продолжать инвестировать в развитие технологий и продуктов. В будущем это позволит нам решать более широкий спектр задач, связанных с картографией, маршрутизацией и навигацией.
Изменения не коснутся бесплатного лимита до 1 000 запросов, действующего при использовании API на общедоступных сайтах и в приложениях. Останутся прежними и базовые тарифы — на 1 000 и 10 000 запросов. Но, что важно, при таком объёме запросов будет возможность оплачивать API помесячно — от 14 000 рублей в месяц.
Ознакомьтесь с новыми тарифами на API Геосервисов для бизнеса
|Лимит запросов в сутки
|Цена в месяц, руб.
|Цена в год, руб.
Цена в год с сохранениемруб.
|Цена тысячи запросов сверх лимита, руб.
|1 000
|14 000
|120 000
|620 000
|240
|10 000
|38 000
|360 000
|860 000
|120
|25 000
|—
|680 000
|1 180 000
|90
|50 000
|—
|1 000 000
|1 500 000
|90
|100 000
|—
|1 200 000
|1 700 000
|90
|200 000
|—
|1 700 000
|2 200 000
|60
|300 000
|—
|2 300 000
|2 800 000
|60
|500 000
|—
|3 450 000
|3 950 000
|60
|1 000 000
|—
|6 430 000
|6 930 000
|30
|1 500 000
|—
|9 540 000
|10 040 000
|30
|2 000 000
|—
|12 720 000
|13 220 000
|30
|3 000 000
|—
|17 250 000
|17 750 000
|30
|4 000 000
|—
|22 300 000
|22 800 000
|30
|5 000 000
|—
|27 450 000
|27 950 000
|30