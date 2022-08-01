Клуб API Карт

август 2022
С 1 сентября начнут действовать новые тарифы для коммерческого использования API Геосервисов
Maps API
1 августа 2022, 09:00

Мы обновляем тарифы, чтобы стабильно поддерживать высокую точность данных и обеспечивать максимальную эффективность решений для бизнеса. А также продолжать инвестировать в развитие технологий и продуктов. В будущем это позволит нам решать более широкий спектр задач, связанных с картографией, маршрутизацией и навигацией.

Изменения не коснутся бесплатного лимита до 1 000 запросов, действующего при использовании API на общедоступных сайтах и в приложениях. Останутся прежними и базовые тарифы — на 1 000 и 10 000 запросов. Но, что важно, при таком объёме запросов будет возможность оплачивать API помесячно — от 14 000 рублей в месяц.

Ознакомьтесь с новыми тарифами на API Геосервисов для бизнеса

Лимит запросов в суткиЦена в месяц, руб.Цена в год, руб.

Цена в год с   сохранениемруб.

Цена тысячи запросов сверх лимита, руб.
1 00014 000120 000620 000240
10 00038 000360 000860 000120
25 000— 680 0001 180 00090
50 000— 1 000 0001 500 00090
100 000— 1 200 0001 700 00090
200 000 — 1 700 0002 200 00060
300 000— 2 300 0002 800 00060
500 000— 3 450 0003 950 00060
1 000 000— 6 430 0006 930 00030
1 500 000— 9 540 00010 040 00030
2 000 000 — 12 720 00013 220 00030
3 000 000 — 17 250 00017 750 00030
4 000 000 — 22 300 00022 800 00030
5 000 000 — 27 450 00027 950 00030
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