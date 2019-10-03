Гид по Метрике: как посмотреть статистику по заданным поисковым запросам

Как вы знаете, в Метрике есть ограничение в 20 условий на один сегмент. Как в таком случае решать задачу, когда, например, нужно посмотреть статистику по более чем 20 поисковым запросам? Легко! Используйте регулярные выражения — это позволит добавить более 20 уникальных запросов (частей запросов) в один сегмент.

Предположим, нам нужно посмотреть статистику по 21 поисковым запросам: метрика, аналитика, новости, метрика1, аналитика1, новости1, метрика2, аналитика2, новости2, метрика3, аналитика3, новости3, метрика4, аналитика4, новости4, метрика5, аналитика5, новости5, метрика6, аналитика6, новости6

Если бы мы перечисляли запросы с новой строки, то увидели бы предупреждение о превышении количества условий

Для решения задачи нам потребуется строка регулярного выражения.

В окошко для ввода поисковых запросов пишем регулярку вида

~(XXX|YYY|… |ZZZ), где XXX, YYY,… ZZZ — нужные поисковые запросы (части запросов).

В нашем случае будет вот так:

~(метрика|аналитика|новости|метрика1|аналитика1|новости1|метрика2|аналитика2|новости2|метрика3|аналитика3|новости3|метрика4|аналитика4|новости4|метрика5|аналитика5|новости5|метрика6|аналитика6|новости6)

Нажимаем кнопку «Применить» и получаем вот такой отчет

Как видите, отчет успешно построен, и в нем остались только только те запросы, которые удовлетворяют заданному сегменту. Ссылка на отчет

Попробуйте и вы построить отчет по более чем 20 поисковым запросам.

