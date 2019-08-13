Клуб Яндекс.Метрики

Наиболее популярными вопросами в Службу поддержки Яндекс.Метрики являются вопросы о взаимодействии Яндекс.Метрики и Яндекс.Директа. Оно и понятно — пользователи ведут рекламные кампании в Директе и хотят оценить их эффективность с помощью Метрики. Однако при анализе пользователи совершают ряд ошибок. В этом посте мы разберемся в особенностях анализа переходов с Директа и рассмотрим ряд популярных ошибок.
Что нужно для корректного взаимодействия Метрики и Директа?
- В параметрах кампании Директа должен быть указан счетчик Метрики, который установлен на страницах вашего сайта;
- На всех страницах сайта (в том числе и на страницах мобильной версии сайта) должен быть установлен счетчик Метрики, указанный в параметрах кампании;
- В параметрах кампании включена опция «Размечать ссылки для Метрики»;
- В объявлениях кампании должны быть указаны корректные ссылки (без опечаток, с верно составленными метками и т. д.).
Чем отличаются источники «Яндекс.Директ» и «Яндекс: Не определено»?
В отчетах «Источники, сводка» и «Рекламные системы» можно наблюдать две группы:
Где смотреть данные по визитам с Директа в Метрике?
Многие пользователи сравнивают показатели Директа со всеми подряд отчетами Метрики: и «Посещаемость», и «Вебвизор», и «Источники, сводка», и «Посетители» и другими. Такой подход является некорректным.
В Яндекс.Директе работает защита от преднамеренного скликивания.
В результате, большинство попыток скликать объявление обезвреживаются автоматически, в статистике Директа такие клики не учитываются, и вы не платите за них.
А задача Метрики — как можно точнее фиксировать любую статистику по сайту. Поэтому в отчётах «Посещаемость», «Вебвизор», «Источники, сводка», «Посетители» и других показываются все визиты, которые состоялись по всем кликам — и по учтенным, и по отфильтрованным системой защиты от склика в Директе.
Визиты, которые состоялись по учтенным кликам находятся в группе отчетов «Директ»:
- «Директ, сводка»
- «Директ, расходы»
- «Директ, площадки»
Расхождения показателей Директа и Метрики
Отчёты Директа помогают детально изучить работу кампаний: выделить самые эффективные объявления, ключевые фразы и настройки. А отчёты Метрики помогают лучше изучить поведение посетителей сайта и найти причины частых проблем — низкой конверсии или высокого показателя отказов.
Расхождение данных по визитам в Метрике и кликам в Директе — это неизбежная ситуация. Отчеты в этих двух системах в принципе решают разные задачи. Сравнивать эти цифры только ради сравнения не имеет никакого смысла. Разумеется, если статистика расходится на порядки — это повод проверить настройки кампании сайта, Метрики и кампаний Директа.
При этом помните, что информация о клике и визите в Метрику может «доезжать» и корректироваться в течение нескольких часов. Например, в какой-то момент клик может быть учтенным и отобразится в «Директ, сводке», но через некоторое время Директ обнаружит подозрительное поведение и отфильтрует этот клик.
Также обращаем ваше внимание, что Яндекс.Метрика не предоставлет статистику Яндекс.Директа в режиме реального времени.
И всё же — почему клик по рекламе может не превратиться в визит в Метрике?
При клике по рекламе происходит переход на сайт, после этого происходит загрузка счетчика Метрики. Не все клики превратятся в визиты в Метрике, потому что посетитель может:
- остановить загрузку сайта;
- закрыть сайт до окончания загрузки страницы;
- использовать плагины в браузере, блокирующие выполнение скрипта счетчика Метрики.
Также могут быть проблемы, находящиеся на стороне сайта или настроек кампании:
- страница не загрузилась (проблемы в работоспособности сайта), либо загрузилась некорректно (например, только в каком-либо браузере);
- на посадочной странице настроен редирект на другой сайт;
- в объявлении задан URL, при переходе по которому происходит редирект на страницу без счетчика Метрики;
- при переходе на сайт загрузка других JS-скриптов на сайте блокирует работу счетчика;
- в объявлении задан некорректный URL, который не может быть открыт;
- в объявлении задан URL с недействительным сертификатом безопасности.
Во всех этих случаях клик в Директе состоится, но визита в Метрике не будет. Поэтому при больших расхождениях рекомендуем внимательно проверить все вышеописанные пункты.
Что делать, если обнаружены большие расхождения?
Прежде всего убедитесь в корректности построения отчетов, которые вы сравниваете (выбраны правильные даты, модель атрибуции и т. д.). Если отчеты составлены правильно, но расхождения имеются, то обязательно проверьте вышеописанные моменты.
Если у вас остались вопросы по взаимодействию Метрики и Диретка, то задайте их Службе поддержки через форму обратной связи: https://yandex.ru/support/metrica/general/direct.html
Желаем вам удачных рекламных кампаний!