Клуб Яндекс.Метрики

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Вам обязательно помогут!

Задавайте ценность цели в интерфейсе счетчика Метрики
Василий
16 октября 2020, 11:56

Если вы приводите посетителей на сайт с помощью рекламы, важно понимать, какой из рекламных источников работает для вас лучше всего. Эффективность рекламы можно оценивать просто по количеству заказов или других полезных действий посетителей — но важно учитывать ещё и полученный доход, а также окупаемость вложений в рекламу. Теперь добавить доход в отчёты Метрики стало проще: достаточно просто задать нужное значение в настройках. Помощь разработчика не потребуется! 

 

Как это работает 

Доход нужно указать для конкретной цели. В качестве цели можно задать оформление заказа, клик на номер телефона, отправку формы, просмотр страницы с контактами или любое другое действие, которое посетители совершают на пути к покупке. Указать доход можно для уже существующей цели или завести новую

Подробнее читайте в статье Блога Яндекс.Метрики

4 комментария
Гид по Метрике,есть решение,цели,доход
Теперь можно легко загрузить расходы и клики из Google Ads в Метрику
Василий
30 сентября 2020, 13:56

Загружать рекламные расходы в Метрику стало ещё проще: теперь прямо в интерфейсе Метрики можно за пару кликов привязать кабинет Google Ads, чтобы статистика по этой рекламной системе появилась в отчёте по расходам и ROI. 

Отчёт по расходам на рекламу и ROI позволяет наглядно сравнить расходы, CPA, конверсию, ROI и ДРР всех рекламных каналов, которые приводят трафик на сайт. В отчёт можно добавить расходы из любых рекламных систем, ссылки в которых размечены UTM-метками. Загружать рекламные расходы можно вручную, по API или с помощью одного из коннекторов. А для Google Ads теперь доступно прямое подключение данных о расходах. 

Подробнее читайте в нашем Блоге.

Гид по Метрике,ROI,Google Ads,Расходы
Новые типы целей в Яндекс.Метрике: теперь и без помощи разработчика
Василий
23 сентября 2020, 12:28

Чтобы отслеживать полезные действия посетителей сайта, обычно не обойтись без помощи разработчика. Например, чтобы завести цель на клик по кнопке, нужно вносить изменения в код страницы. Но далеко не каждый владелец сайта или маркетолог умеет программировать или может заказать такую услугу. И даже если в компании есть разработчик, он не всегда может оперативно помочь с настройкой целей. 

Мы в Метрике хотим сделать работу с целями как можно более простой — чтобы специалисты без навыков работы с кодом могли быстро настроить отслеживание важных событий на сайте. Для этого мы сделали новые типы целей — на клик по номеру телефона или по адресу электронной почты, а также на отправку формы. Обращаться к разработчику не понадобится: чтобы такая цель начала собирать статистику, нужно просто добавить её в интерфейсе Метрики. 

Подробнее читайте в статье нашего Блога

Гид по Метрике,цели,отправка формы,reachGoal
Доступ к метрике по API
Smls
21 сентября 2020, 12:50
$ch = curl_init('https://api-metrika.yandex.net/stat/v1/data/bytime?' . urldecode(http_build_query($params)));
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Authorization: OAuth ' . $token));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
$res = curl_exec($ch);
curl_close($ch)

Первые несколько раз в ответе была статистика, теперь всё время:

{«errors»:[{«error_type»:«access_denied»,«message»:«Access is denied»}],«code»:403,«message»:«Access is denied»}  

В чём может быть проблема? Токиен получал тем-же аккаунтом которым и счётчик создавался. И главное сначала то работало, код тот-же самый остался.

3 комментария
В Яндекс.Метрике появился раздел интеграций
Василий
16 сентября 2020, 12:57

В интерфейсе Яндекс.Метрики появился раздел интеграций, где собраны полезные сервисы и дополнения! 

Подробнее читайте в нашем Блоге.

Если вы — разработчик, и не нашли вашей интеграции с Метрикой в новом разделе, напишите нам. Будем рады дополнить список!

2 комментария
Настройки счетчика,Установка счетчика,проверка счетчика,новости
Гид по Метрике: настройки счетчика
Василий
10 сентября 2020, 18:34

Счетчик Яндекс.Метрики имеет большое количество настроек. Чтобы попасть в настройки счетчика со страницы «Мои счетчики», нужно кликнуть по значку редактирования в виде шестеренки.

Переход в настройки счетчика

Вкладка «Счетчик»

Настройки счетчика открываются на вкладке «Счетчик», где поля были заполнены при регистрации счетчика (их также можно редактировать и после создания счетчика). Помимо основных настроек, на этой вкладке можно перенести и удалить счетчик, есть код счетчика, способы установки и дополнительные настройки счетчика.

Основные настройки были рассмотрены при создании счетчика.

Перенос/удаление счетчика и дополнительные условия обработки данных

На вкладке «Счетчик» можно:

  • перенести счетчик на другой логин
    Обратите внимание, что перенос счетчика на логин почты для домена в настройках счетчика недоступен. Если требуется перенести счетчик на логин ПДД, необходимо обратиться за помощью в Службу поддержки Яндекс.Метрики.

  • удалить счетчик
    При удалении счетчик попадает в список удаленных счетчиков, откуда его можно восстановить в течение 3-х месяцев. По истечении трех месяцев счетчик удалится без возможности восстановления.

  • принять дополнительные условия обработки данных

Вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм

Инструменты так называемой in-page аналитики. Они показывают, как посетители взаимодействуют с каждой страницей сайта, как перемещают курсор и куда кликают, как прокручивают страницу и заполняют анкеты. При подключении настроек соответствующие отчеты будут показывать данные.

Электронная коммерция

Данная опция позволяет отслеживать взаимодействие посетителей с товарами сайта. При включении этой опции в код счетчика добавится строка ecommerce:«dataLayer» (где dataLayer — имя контейнера по-умолчанию).
Чтобы статистика начала собираться, необходимо настроить передачу данных: https://yandex.ru/support/metrika/data/e-commerce.html

Контентная аналитика

Опция позволяет включить отчеты по текстовым материалам сайта. Такие отчеты позволяют понять, какой контент нравится посетителям больше и какие источники приводят самую вовлеченную аудиторию. Статистика будет собираться при наличии разметки: https://yandex.ru/support/metrika/publishers/schema-org/schema-org.html#schema-org

Дополнительные настройки счетчика

Обратите внимание, что при включении некоторых дополнительных опций, код счетчика видоизменяется, поэтому, при внесении изменений в настройки кода счетчика, следует сохранять внесенные изменения и обновлять на сайте код счетчика.
  • Валюта — Валюта, которая по умолчанию используется для задания ценности цели, а также для данных по доходу Директа и электронной коммерции.
  • Тайм-аут визита — это время бездействия посетителя на сайте, после которого визит считается завершенным. По умолчанию тайм-аут визита составляет 30 минут. Поэтому если в отчетах счетчика присутствует большое количество внутренних переходов, и при этом на сайте есть страницы, на которых пользователи могли бы остаться более чем нам 30 минут, то необходимо увеличить время тайм-аута визита. Максимальное значение тайм-аута составляет 360 минут. Однако помните, что без надобности менять тайм-аут визита не требуется, иначе есть риск получить искаженную статистику.

    Тайм-аут визитов на примерах:
  • Посетитель пришел на сайт, Метрика зафиксировала визит. В какой-то момент пользователь отходит от компьютера, например, выпить чаю, и оставляет вкладку со страницей сайта открытой. Спустя 30 минут Метрика считает визит этого посетителя завершенным. Но вот наш пользователь напился чаю и через 40 минут возвращается к работе с сайтом. В таком случае метрика зафиксирует новый визит этого посетителя с источником «внутренний переход», что может исказить статистику.
  • На странице вашего сайта есть видео длительностью 50 минут. Пользователь пришел на эту страницу, включил видео и просмотрел его до конца. После просмотра видео пользователь переходит на главную страницу сайта, и метрика фиксирует новый визит с источником – внутренний переход.

Рассмотрим подробнее несколько важных опций кода счетчика:

  • Отслеживание хеша в адресной строке браузера — данная опция предназначена для AJAX сайтов, чтобы отслеживать так называемые хэши (якоря), что дописываются к адресу сайта после решетки, например site.ru#contacts
  • Информер предназначен для того, чтобы на сайте посетителя появился информер счетчика Метрики, отображающий данные о посещаемости сайта. Обратите внимание, что при включении данной опции, в код счетчика добавляется целый кусок кода — код информера. Поэтому, чтобы информер корректно отображался на сайте, необходимо включить опцию информер и установить на сайт код информера вместе с кодом счетчика.
  • Альтернативный CDN — данная опция предназначена для того, чтобы использовать Яндекс.Метрику в тех регионах, где имеются проблемы с доступом к сервисам Яндекса. Обратите внимание, что при включении данной опции меняется адрес скрипта Метрики.
  • Устаревший код счетчика — устаревший код счетчика стоит устанавливать на сайт только при условии, необходимо использовать предыдущую версию Вебвизора. Актуальная версия кода счетчика поддерживает только Вебвизор 2.0. Также стоит отметить, что устаревший код не поддерживает новые методы JS API. Подробнее: https://yandex.ru/blog/metrika/novyy-kod-v-nastroykakh-schetchika

О других опциях можно почитать в Справке Яндекс.Метрики.

Вкладка «Вебвизор»

Здесь можно включить Вебвизор 2.0 и настроить Вебвизор 1. Если у вас возникли трудности с Вебвизором 1, то необходимо включить Вебвизор 2.0.

Обратите внимание, что код счетчика будет иметь различия, в зависимости от включенной версии Вебвизора. После переключений версий Вебвизора следует обновлять код счетчика на сайте.
 

Вкладка «Цели»

На данной странице можно задать и настроить цели.

При создании JS-цели предлагается готовый код reachGoal, который нужно будет вставить на сайт:

Вкладка «Фильтры»

Обращайте внимание на корректность настроенных фильтров. Зачастую клиенты создают фильтры невнимательно, и могут вместо исключения трафика выбрать «оставить трафик», и в отчетах будет отображаться только то, что они хотели исключить. Некорректно настроенные фильтры не позволят собирать актуальную статистику.


Здесь можно настроить фильтрацию трафика и операции над ним, согласно заданным условиям.
Например, если необходимо, чтобы действия, совершенные вами на сайте не попадали в отчеты Метрики, то необходимо включить фильтр «Не учитывать мои визиты».

Обратите внимание, фильтр "Не учитывать мои визиты" будет работать в том случае, если клиент авторизован в Метрике в используемом браузере.

Также с помощью фильтров вы сможете ограничить сбор данных

Искажать статистику могут и роботы, которые регулярно заходят на любой сайт. Набеги роботов могут вызывать необъяснимые скачки посещаемости.

Стандартные отчеты -> Мониторинг -> Роботы

При обнаружении всплесков роботного трафика, рекомендуем включить «Фильтрацию роботов по строгим правилам и поведению».

Подробнее про фильтрацию роботов

Для фильтрации роботов можно выбрать только одну из трех опций. По умолчанию подключена опция «фильтровать роботов только по строгим правилам», из отчетов будут удалены посещения роботов, которые «представились», что они роботы. Чаще всего так делают роботы поисковых систем.
«Фильтрация роботов по строгим правилам и по поведению» — из отчетов будут удалены посещения роботов, которые «представились», а также роботов, которых удалось отфильтровать по их поведению на сайте.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Фильтрация роботов применяется к внутреннему трафику, который пришел на счетчик после включения настройки. Также стоит понимать, что фильтрация роботов  не запрещает роботам заходить на сайта, а лишь влияет на отображения роботных посещений в основных отчетах.

Вкладка «Уведомления»

Подписываясь на уведомления, клиент подключает функцию «Мониторинг доступности сайта». Метрика будет регулярно проверять главную страницу сайта, указанного в поле «Адрес сайта» и дополнительные адреса на доступность и может сообщать на указанные адреса о проблемах.

В поле «По электронной почте» через запятую можно указать до 5 адресов.

Оповещение по SMS можно выбрать только если в Яндекс.Паспорте есть подтвержденный номер. Для SMS можно выбрать удобное время получения сообщений.
Если не подписаться на уведомления, «Мониторинг» не будет проверять сайт на доступность.

Вкладка «Загрузка данных»

В Метрику можно загрузить и оффлайн данные — параметры посетителей, оффлайн-конверсии и расходы на рекламу

Вкладка «Доступ»

На данной вкладке можно настроить доступы к счетчику.

Есть несколько видов доступа:

Публичный доступ

При включении такого доступа, будет доступна ссылка на публичные отчеты.

Если на сайте установлен информер Яндекс.Метрики, то доступ к публичной статистике можно получить по клику на него.
Пользователю, который просматривает статистику по публичному доступу, не будут видны:

  • поисковые системы;
  • поисковые фразы;
  • отчеты групп Целевой звонок и Директ;
  • отчет «Содержимое заказов» группы Электронная коммерция;
  • воспроизведение посещений в Вебвизоре.

Гостевой доступ

Чтобы дать доступ к статистике другому пользователю Яндекса:

  1. На вкладке «Доступ» (в блоке «Индивидуальный доступ») нажмите кнопку «Добавить пользователя».
  2. В появившемся окне введите логин пользователя, которому предоставляется доступ, и в выпадающем списке выберите уровень доступа:
  3. «Только просмотр» — пользователь сможет только просматривать настройки и статистику по вашему счетчику. При этом пользователь не сможет сохранять сегменты при формировании отчета, сохранять отчет, добавлять его в избранное.
  4. «Редактирование» — пользователь сможет полностью управлять счетчиком (за исключением его удаления).

Нажмите кнопку Добавить, а затем — Сохранить.

Чтобы просмотреть статистику по гостевому доступу, пользователь должен быть зарегистрирован и авторизован на Яндексе.

Доступ к отчетам Монетизации

На счетчиках, где есть отчеты Монетизации, можно отдельно управлять доступ к таким отчетам:

Вкладка «Подключение отчетов»

На данной вкладке собраны различные возможности Яндекс.Метрики, доступные к подключению.
Если вы не видите на счетчике какой-либо отчет (например, «Директ, сводка» или отчеты группы «Электронная коммерция»), то, скорее всего, к данному счетчику не подключен необходимый инструмент или счетчик не связан с другим сервисом (например, Директ).
Например, отчеты группы «Целевой звонок» станут доступны только после того, как для данного счетчика будет подключен номер Целевого звонка. После этого на вкладке «Подключение отчетов» инструмент «Целевой звонок» станет помечен как «Подключено».



На этом рассмотрение настроек счетчика Метрики подходит к концу.

Если у вас есть вопросы по настройкам счетчика или есть другие вопросы по Метрике, напишите нам в поддержку

10 комментариев
Создание и установка счетчика,Гид по Метрике,есть решение,Настройки счетчика
Гид по Метрике: как создать счетчик Метрики
Василий
10 сентября 2020, 18:34

Для того, чтобы создать счетчик Яндекс.Метрики, необходимо перейти на страницу https://metrika.yandex.ru и авторизоваться под вашим Яндекс-аккаунтом. Если у вас нет аккаунта в Яндексе, то необходимо зарегистрироваться

Авторизация в Яндексе

После авторизации вы окажетесь на странице со списком счетчиков (если у вас еще нет счетчика, то вы увидите надпись «Не найдено ни одного счетчика»).

Страница со списком счетчиков

На странице списка счетчиков необходимо нажать на кнопку «Добавить счетчик». При создании счетчика можно заполнить некоторые поля и включить некоторые опции:

Настройки при регистрации счетчика

  • Имя счётчика — это любое название, которое клиент захочет дать счётчику (необязательный параметр).
  • Адрес сайта — вводится домен сайта или адрес раздела сайта. Префикс схемы/протокола (http://, https://) указывать не нужно.
    В этом поле вы можете указать путь сайта (path в структуре URL). Например, site.ru/category/. При этом не указывайте адрес до определенного файла или фрагмента страницы (символа «#») — эти указания вызовут ошибку в поле для ввода. Кроме того, не будут учитываться переданные в URL параметры (часть адреса после символа «?»).
  • Дополнительные адреса — используются для работы функции «Мониторинг доступности сайта» и фильтрации посторонних данных из отчётов. Если вы хотите поставить счетчик на несколько доменов, в поле «Дополнительные адреса» следует указать эти домены (например: spb.site.ru, сайт.рф). Если этого НЕ сделать, по умолчанию данные всё равно будут собираться со всех доменов, где установлен счетчик, но для этих доменов нельзя будет подключить настройку «Мониторинг доступности сайта».
  • Принимать данные только с указанных адресов — настройка относится к фильтрации данных (а также настройка «включая поддомены»). Недобросовестные пользователи могут использовать чужой счетчик для накрутки статистики или спам-рассылки. Настройку «Принимать данные только с указанных адресов» следует рекомендовать к подключению, если в отчеты попадает статистика по чужим доменам. После подключения настройки в отчетах счетчика останутся данные по домену, указанному в поле «Адрес сайта» и в поле «Дополнительные адреса», остальные данные будут отфильтрованы.
  • Включая поддомены — настройка доступна после подключения «Принимать данные только с указанных адресов». Рекомендуем использовать, если у сайта много поддоменов на которых клиент собирается установить один и тот же счетчик. Чтобы не задавать все поддомены вручную в блоке «дополнительные адреса», можно подключить настройку «Включая поддомены».
  • Часовой пояс — следует выбрать часовой пояс, по которому живёт большинство посетителей сайта. Если в списке часовых поясов нет нужного регион, то следует выбрать любой город с подходящим часовым поясом.
  • Вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм — это инструменты так называемой in-page аналитики. Они показывают, как люди взаимодействуют с каждой страницей сайта, как перемещают курсор и куда кликают, как прокручивают страницу и заполняют анкеты. При подключении настроек соответствующие отчеты будут показывать данные.

Когда все нужные поля будут заполнены, необходимо принять условия пользовательского соглашения и нажать кнопку «Создать счетчик». После этого вы окажетесь на странице с информацией о способах установки счетчика, дополнительными настройками и самим кодом счетчика.

Чтобы завершить создание счетчика, промотайте в конец страницы и нажмите кнопку «Начать пользоваться». Произойдет переход на страницу «Мои счетчики». В списке счетчиков появится только что созданный счетчик.

Созданный счетчик

Далее необходимо настроить и установить счетчик на сайт.

Если у вас есть вопросы по созданию счетчика или другим возможностям Яндекс.Метрики, напишите нам в поддержку

7 комментариев
Создание и установка счетчика,Гид по Метрике,есть решение
Гид по Метрике: как установить счетчик Метрики
Василий
10 сентября 2020, 18:34

1. Где найти код счетчика

Получить код счетчика для установки на сайт можно в настройках счетчика на вкладке «Счетчик». Здесь можно скопировать актуальный код счетчика и установить его на сайт.
 

На данный момент есть несколько вариаций кода счетчика, которые по-прежнему актуальны:

Таблица сравнения кодов счетчика

Как быстро понять, что перед вами устаревший код счетчика

  • содержит в себе конструкцию w.yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika
  • начинается с
     
    (function (d, w, c) {
        (w[c] = w[c] || []).push(function() {
            try {

                });
            } catch(e) { }
        });

Как быстро понять, что перед вами новый код счетчика

  • содержит в себе конструкцию ym (XXXXXX, «init», { });
  • начинается с 
    (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};

Старый код будет работать и собирать данные, однако со старым кодом не будут работать новые методы JS API

Для старого кода следует использовать JS API методы предыдущей версии

Новый код счетчика будет работать и с новыми методами JS API, и со методами предыдущей версии. 

Подробнее про переход на новый код счетчика Яндекс.Метрики.

Обратите внимание, что при подключении информера, код счетчика делится на 2 блока:

  • код Информера (внутри <!--Yandex.Metrika informer-->)
  • код самого счетчика (внутри <!--Yandex.Metrika counter-->).

Такое разделение сделано специально, чтобы Информер можно было добавить в любое место на странице независимо от кода счетчика. Если же установить на страницу только код информера, данные собираться не будут!

2. Установка счетчика для сайтов без CMS

Если ваш сайт небольшой и все его страницы — отдельные файлы, написанные вручную, код необходимо разместить в пределах тегов <head></head>  или <body></body> каждого такого файла. Чем выше по коду сайта будет размещён код счетчика, тем быстрее он загрузится и отправит информацию о просмотре. Даже если посетитель почти сразу закроет страницу, такой просмотр, скорее всего, будет засчитан. Это все рекомендации, которые мы можем дать по установке счетчика. Для корректной установки кода счетчика мы рекомендуем обратиться к разработчику сайта или другому специалисту, который отвечает за поддержку вашего сайта.

3. Установка счетчика для сайтов на CMS

Если же в основе сайта — CMS-система, то код счётчика нужно вставить в файл, отвечающий за генерацию заголовка (header) всех страниц сайта. Для получения более подробной инструкции мы рекомендуем обратиться в поддержку используемой CMS.

Для самых популярных CMS есть официальные плагины Метрики, которые позволяют разместить код счётчика автоматически: как правило, достаточно установить плагин и пройти авторизацию. Каталог плагинов можно найти в Справке, внизу страницы, в разделе «Полезные ссылки».

Независимо от способа установки нужно установить код счетчика на все страницы сайта без исключений. Если на каких-то страницах кода не окажется, посетитель будет то возникать, то пропадать из поля зрения Метрики, и в статистику попадут искажённые данные.

4. Проверка корректности установки счетчика на сайте

Проверить корректность установки счетчика на конкретной странице можно:

5. Установка нескольких счетчиков

На один сайт можно установить сразу несколько счетчиков, все они будут работать корректно. Инструкция по установке нескольких счетчиков есть на странице Справки

При установке нескольких счетчиков, Вебвизор должен быть включен только на одном из них. 

Если у вас есть вопросы по установке счетчика или по другим вопросам, связанным с Яндекс.Метрикой, напишите в нашу Службу поддержки

Создание и установка счетчика,Гид по Метрике,Установка счетчика,есть решение
Как посмотреть время достижения цели?
Владислав Андрианов
9 сентября 2020, 13:34

Привет всем!

У меня задача следующая, мне нужно посмотреть id client  в метрике  которые совершили покупку. Есть данные в CRM. Так как не было сквозной аналитики на тот момент, я решил сделать следующим образом: сопоставить время достижения цели из метрики со временем создания заявки в CRM системе, тем самым получив id клиента

Со временем создания заявки все ясно. А вот со временем достижения цели в метрике проблема. Не могу сформировать отчет так, что бы в нем было 1. Id client 2. Время достижения цели. 

Буду благодарен за советы. Заранее спасибо!

достижение цели,цели в метрике,цели
Гид по Метрике: как выдать представительский доступ
Василий
8 сентября 2020, 12:09

В Яндекс.Метрике можно выдать представительский доступ к логину. Это позволит управлять всеми счетчиками на этом логине с другого аккаунта.

Гид по Метрике,Представительский доступ,есть решение
Гид по Метрике: отслеживание 404 страниц и их источников
Василий
9 июля 2020, 18:10

ВНИМАНИЕ

Для работы с JavaScript API необходимы навыки работы с HTML и JavaScript. Если вы не обладаете такими навыками, обратитесь к разработчику или вебмастеру вашего сайта.

Нередко возникает необходимость выяснить адреса несуществующих страниц сайта (так называемые 404-е страницы), на которые попадают ваши посетители, а также узнать, откуда посетители попадают на эти страницы. Такая потребность может возникнуть, например, при изменении структуры URL-адресов на сайте. 

С помощью Яндекс.Метрики можно отслеживать адреса 404-х страниц и их источники.

Для этого нам потребуется:

1) Цель JS-событие для подсчета общего количества просмотров 404-х страниц

2) Параметры визитов для передачи в отчеты счетчика информацию об адресах 404-х страниц и их источников.

Будем передавать иерархическую структуру параметров визитов вида: 

NotFoundURL: адрес сайта: Реферер: адрес реферера

В шаблоне, который отвечает за генерацию 404-х страниц, размещаем вот такой скрипт:

<script type="text/javascript">
var 
  ref = document.referrer; //записываем в переменную ref значение реферера
  siteurl = document.location.href; //записываем в переменную siteurl адрес просмотренной страницы
  visitParams = {NotFoundURL: {[siteurl]:{Реферер:ref}} }; //записываем в переменную visitParams иерархию с параметрами

ym(7777777, 'reachGoal', '404error', visitParams); //достигаем цель на посещение страницы 404 и передаем в параметрах визитов URL-адрес 404 cтраницы и её реферер.

</script>

После этого, при посещении 404-й страницы, в Метрику будет уходить информация об адресах таких страниц и их источниках. Проверить корректность передачи данных можно с помощью параметра _ym_debug=1, посетив 404-ю страницу. Данные отобразятся в консоли браузера: 

Где смотреть статистику?

Общее количество посещений 404-х страниц можно посмотреть в отчете конверсии по цели «Посещение 404 страниц»:

Адреса 404-х страниц и их рефереров можно смотреть в отчете «Параметры визитов»: 

Аналогичным образом можно отслеживать 404 страницы без создания цели. В таком случае информация о посещении страниц будет собираться только в параметрах визитов.

3 комментария
Гид по Метрике,параметры визитов,JS,JavaScript-событие,params,есть решение
Бывают ли проблемы ранжирования из-за неверно работающего или неисправного кода Метрики?
Роман
30 июня 2020, 10:53

Зависит ли ранжирование страниц сайта от верно или неверно работающего кода Метрики? Возможно ли попасть под фильтр поисковой системы?

Например, ситуация: блокировщик рекламы блокирует счетчик Метрики. Или счетчик по ошибке установлен дважды (трижды и т. п.)  с одинаковым ID или разными ID.  Или счетчик не может быть найден при проверке, т. к. его код изменен (удалены комментарии о принадлежности к Метрике и т. п.), но данные при этом собираются.

Или просто счетчик неисправен по какой-угодно причине, но владелец сайта об этом не знает и не контролирует ситуацию.

Чем грозит неверная работа Метрики кроме получения неверной статистики? Со стороны поисковой машины Яндекс?   Или поисковик в принципе не обращает на это внимания, т. к. это чисто статистика для внутреннего употребления, т. е. для владельца сайта?

В плане анализа поведенческих факторов со стороны Яндекса могут быть неприятности по отношению к сайту? 

1 комментарий
Отчет по меткам утм. Не видно сразу фразы
mihailrybets
24 июня 2020, 10:58

Добрый день. Метки утм стоят. Но в отчете не очень удобно понять по каким фразам были конверсии… Так как сразу видно кампании, потом надо открыть кампанию, и затем идет метка включающая номер группы и много другой информации в неудобном для восприятия виде. И только нажав на каждую видно уже саму рекламную фразу, которая была конверсионной.

Как проще и удобнее просмотреть по каким фразам в РЕКЛАМЕ были конверсии?

2 комментария
утм-метки
Гид по Метрике: архив изменений в API Яндекс.Метрики
Василий
22 июня 2020, 16:59

Теперь важные изменения в API Яндекс.Метрики показываются на специальной странице в документации: https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/intro/changelog-docpage/

Гид по Метрике
Гид по Метрике: стандартные метки и другие параметры URL в отчетах Метрики
Василий
16 июня 2020, 18:58

Если вы работаете с Яндекс.Метрикой (или другим аналитическим сервисом) и используете любую рекламную систему, то вы наверняка сталкивались хотя бы с одним из терминов:

  • метки UTM
  • метки OpenStat
  • метка From 
  • Параметры URL
  • GET-параметры 
  • и т. д. 

Эти термины так или иначе применялись к URL-адресу, а точнее к его части. В этой статье мы разберемся, что представляют из себя метки в URL-адресе. 

Из чего состоит URL-адрес?

Прежде чем приступать к изучению меток, нужно вернуться к пониманию структуры URL-адреса.

URL (Uniform Resource Locator) — унифицированный указатель ресурса (или Единообразный (универсальный) локатор ресурса), другими словами — это путь, по которому можно найти любой файл и каталог в сети Интернет.

Скелет URL-адреса страницы сайта выглядит примерно так:

протокол://домен/путь/файл?параметрыURL#Якорь(Хэш)

Пример URL-адреса: 

https://site.ru/catalog/kolbaski/sosiski-venskie.html?sort=price&brend=venskie#2stranica


Итак, URL-адрес состоит из

  • Проткол
    Протокол, по которому происходит обмен данными. В интернет чаще всего используются протоколы http или https. 
  • Домен
    Проще говоря — это имя сайта в интернет. Домен состоит из нескольких уровней. Например, в домене site.ru — два уровня (ru — домен первого уровня, site — домен второго уровня)
  • Путь
    В прямом смысле путь к искомому файлу. В данном случае путь к файлу sosiski-venskie.html выглядит так /catalog/kolbaski/
  • Файл
    Собственно название файла. В конце пути не всегда может быть какой-то конкретный файл. Вы часто можете наблюдать URL-адреса, где есть путь без файла.
  • Параметры URL
    Различные вспомогательные параметры, позволяющие показывать определенный на странице контент, отслеживать различные события и многое другое. Перед началом параметров ставится знак вопроса , а разделяются параметры знаком амперсанд &
    В примере используются два параметра:
    • sort со значением price
    • brend со значением venskie
  • Якорь/Хэш
    Указывает на элемент открываемой страницы. Например, с помощью якоря можно быстро перейти к любому блоку сайта. Перед якорем ставится знак решетка #
    В примере используется якорь 2stranica

Рассмотрим еще пример URL-адреса: 

https://metrika.yandex.ru/stat/sources?period=2018-04-01%3A2018-04-30&id=44147844&stateHash=5d3ee6b6f1a3ce058ec39c9a

Здесь:

  • Протокол  https
  • Домен metrika.yandex.ru
  • Путь stat/sources
  • Параметры:
    • period со значением 2018-04-01%3A2018-04-30
    • id со значением 44147844
    • stateHash со значением 5d3ee6b6f1a3ce058ec39c9a

Как видите, URL-адрес отчета Метрики также соответствуют общей структуре URL. В следующем разделе поговорим про метки и их значения, а также разберемся, почему параметры URL называют метками.

Что такое метки?

В контексте Метрики, метками являются определенные параметры URL. Метками они называются по той причине, что они действительно являются для Метрики метками, по которым Метрика может ориентироваться и определять по ним источник трафика.

Раз метки и параметры URL — технически одно и то же, то и требования для меток в URL-адресе точно такие же, как и для параметров URL:

  • Перед началом меток ставится знак вопроса ?
  • Разделяются метки знаком амперсанд &

Пример ссылки с метками UTM: 

https://site.ru/catalog?utm_source=yandex&utm_medium=cpc

А вот еще пример ссылки с метками UTM, меткой FROM и другими параметрами: 

https://site.ru/catalog?order=price&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&from=dacha

Если требуется добавить метки к URL-адресу, в котором уже есть параметры, то второй знак вопроса ставить не нужно! Добавьте новые метки через амперсанд &.

Зачем нужны метки?

В первую очередь и чаще всего метки нужны для определения каналов трафика, другими словами — для определения источника перехода. Чаще всего метки используются в рекламных системах.

Источники переходов на сайт определяются по рефереру (HTTP-заголовок Referer) и по меткам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Яндекс.Метрика определяет источник перехода по метке, если она есть в данных о первом просмотре в течение визита посетителя.

Если метки нет в первом просмотре, источник перехода определяется по рефереру.

Например, посетитель перешел на сайт с закладки в браузере (первый просмотр). Затем покинул сайт, и в течение 30 минут вернулся, перейдя из почтовой рассылки по ссылке с меткой (второй просмотр в визите). Такой визит будет отнесен к прямому заходу на сайт.

ПОЧЕМУ? 

Потому что первый просмотр не имел ни меток, ни реферера. А с метками посетитель пришел на сайт вторым просмотром в рамках визита. А, как вы теперь знаете, источник по метке определяется, если она была получена при первом просмотре в визите.

Про стандартные метки и их стандартные значения

Дальше разберемся:

  • Какие есть типы стандартные значения меток?
  • Какие метки за что отвечают?
  • В каких отчетах есть данные по меткам?

Типы стандартных меток и почему они стандартные

Вот мы подобрались к важной части — стандартные метки. Теперь вы знаете, что метки — это частный случай параметров URL, и нужны они прежде всего для определения источников трафика.

Есть три типа стандартных меток, по которым Метрика может определить трафик и для которых есть отдельные отчеты:

  • Метки UTM -
    • utm_source — источник трафика
    • utm_medium — канал трафика
    • utm_campaign — название кампании
    • utm_content — содержание кампании
    • utm_term — ключевая фраза
  • Метка FROM — для отслеживания переходов с email-рассылок (стандартные значения email или e-mail).
  • Метки OpenStat — используется для определения каналов рекламного трафика. В настоящее время «уступает дорогу» меткам UTM.
    • openstat_service — источник трафика;
    • openstat_campaign — идентификатор кампании;
    • openstat_ad — идентификатор объявления;
    • openstat_source — идентификатор площадки.

А также есть вспомогательные стандартные метки для определения источников, но отчетов для этих меток нет. Скажем так, это технические метки:

  • yclid — уникальный идентификатор клика в Директе
  • ymclid — уникальный идентификатор клика в Маркете
  • gclid — уникальный идентификатор клика в Google Adwords
  • и некоторые другие 

Почему стандартные именно они, а не какие-либо другие?
Всё просто — это самые распространенные метки, которые используются в большинстве аналитических систем.

А как Метрика определяет, источник по стандартной метке?
В алгоритмах Метрики заложены правила, по которым Метрика выставляет определенный источник, в зависимости от того, какие метки присутствуют в URL-адресе.

Для меток UTM и OpenStat в рамках рекламных систем часто применяют динамические значения. В этом случае в значения меток будут динамически подставляться данные, в зависимости, например, от рекламной кампании, рекламного объявления и т. д. 

Например, динамические значения доступны в Яндекс.Директе: https://yandex.ru/support/direct/statistics/url-tags.html#url-tags__dynamic

Подробнее про метки UTM

Существует 5 стандартных меток UTM:

Метки UTM

Для чего нужна

Примечание

utm_source

Источник трафика.

Например, Google Ads

Метка обязательна при отслеживании переходов из социальных сетей и рекламных систем, кроме Яндекс.Директа.
Многие рекламные и социальные сервисы зачастую шифруют реферер, поэтом для корректного отслеживания таких источников требуется наличие метки utm_source.

utm_medium

Канал трафика, тип источника. Например, Рекламный переход

Метка обязательна при отслеживании переходов из социальных сетей, мессенджеров и почтовых рассылок.

Если в URL-адресе будет метка utm_source, но не будет метки utm_medium, то переходу будет назначен рекламный источник, соответствующий метке utm_source

utm_campaign

Название кампании, номер кампании и т. д. Например, 235522 Поиск/РСЯ Москва

Метка понадобится, если требуется отслеживать переходы с конкретных кампаний или других мест совершения перехода. Также в utm_campaign можно передавать любую другую информацию, идентифицирующую более точный источник перехода. Например, название Ютуб-канала, группы ВК, страницы Инстаграма и т. д.

utm_content

Содержание кампании, любая другая вспомогательная информация

В utm_content можно передавать любую вспомогательную информацию, какие-либо примечания (например, начала старта акции) или динамические параметры рекламных систем (например, динамические параметры Директа: https://yandex.ru/support/direct/statistics/url-tags.html#url-tags__dynamic )

utm_term

Ключевая фраза

Как правило метка нужно для передачи в аналитические системы ключевую фразу перехода. Зачастую в данной метке размещают динамическое значение ключевой фразы: https://yandex.ru/support/direct/statistics/url-tags.html#url-tags__dynamic

Не всё является UTM-меткой, что содержит utm_

UTM-метки — это 5 вышеперечисленных меток. Все любые другие параметры, которые имеют префикс utm_ (например, utm_brend, utm_metka, utm_sourse и другие), не являются UTM-метками.


Стандартные метки также имеют рекомендуемые стандартные значения, по которым Метрика и определяет, к какому источнику относить переход. Рекомендуемые значения для меток utm_source и utm_medium можно найти в специальном разделе Справки Яндекс.Метрики

ВАЖНО ПОНИМАТЬ

Если метки UTM используются для отслеживания НЕрекламного трафика, то нужно обязательно это указать в метке utm_medium, задав стандартное рекомендуемое значение одного из типов НЕрекламного трафика (соц.сети, мессенджеры или почта).

Если метка utm_medium будет отсутствовать, или в ее значении будет использоваться любое нестандартное значение (например, utm_medium=kanalyoutube), и при этом будет присутствовать метка utm_source c одним из стандартных рекламных значений, то переход получит в качестве источника перехода — рекламную систему.

Например:

  • https://site.ru/sale?utm_source=VK — рекламный переход с ВК (нет метки utm_medium, а utm_source содержит стандартное рекламное значение)
  • https://site.ru/sale?utm_source=VK&utm_medium=cpc — рекламный переход с ВК (utm_source и utm_medium содержат стандартные рекламные значения)
  • https://site.ru/sale?utm_source=VK&utm_medium=chto-to-svoyo  — рекламный переход с ВК (utm_source содержит стандартное рекламное значение, а метка utm_medium содержит нестандартное значение)
  • https://site.ru/sale?utm_source=VK&utm_medium=social — переход с социальной сети ВК (utm_source и utm_medium содержат стандартные значения для социальных сетей)

    Про другие параметры URL и их значения (нестандартные метки)

    Как вы уже знаете, метки — это частный случай параметров URL, и что в Метрике есть стандартные метки и стандартные значения.

    Но каждый пользователь волен прописывать в URL-адресе любые метки, которые не являются стандартными в Метрике. Это могут быть совершенно произвольные параметры и значения (например, kanal=youtube), а также параметры, которые являются стандартными метками в других аналитических системах (например, в Google Analytics, Roistat и т. д.), но не являются стандартными в Метрике.

    Все такие нестандартные параметры для Метрики являются не более чем обычными параметрами URL, которые не влияют на определение источника. В отчетах Метрики эти параметры и их значения хранятся в отчете «По параметрам URL» .

    Например, https://metrika.yandex.ru/stat/url_param?period=2020-03-01%3A2020-03-31&id=44147844&stateHash=5e95b9a2e46170fbbb1dbd25

    Метка utm_referrer — почему отдельно?

    Метка utm_referrer — это стандартная метка, которая нужна для помощи в определении источника-сайта, когда ваш сайт работает по протоколу http, а сайт-источник — по протоколу https, или когда используется JS-редирект.

    ЭТО НЕ UTM

    utm_referrer не является меткой UTM несмотря на наличие utm_. Искать метку utm_referrer и ее значение следует в отчете «По параметрам URL»

    Чтобы Яндекс.Метрика правильно определила источник перехода на сайт при JavaScript-редиректе или при переходе на сайт с протоколом HTTP с сайта, доступного по протоколу HTTPS, следует использовать метку utm_referrer.

    В качестве значения укажите адрес сайта, с которого совершен переход. Пример:

    https://example.com/?utm_referrer=example-source.com

    где

    • example.com — это ваш сайт;
    • example-source.com — это сайт, с которого происходит переход.

    Если в качестве значения вы указываете полный адрес сайта, со схемой HTTP или HTTPS, то такой URL нужно кодировать. Например, вы хотите указать адрес https://example.com. Закодированный адрес будет выглядеть так:

    https%3A%2F%2Fexample.com

    Соответственно ссылка с меткой utm_referrer будет такая:

    https://example.com/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fexample.com

    Заключение 

    Теперь вы знаете, из чего состоит URL-адрес и что такое метки и параметры URL (и другие их производные). Однако перед составлением меток не забудьте проконсультироваться с разработчиком вашего сайта на предмет корректного взаимодействия сайта и меток. 

    Если у вас возникли трудности при составлении и учете меток UTM, то загляните в пост, где мы подробно разобрали возможные трудности при взаимодействии с метками UTM. 

    5 комментариев
    utm,openstat,параметры URL,Гид по Метрике,метки,источники трафика,from
    Как я могу получить Id юзера для запроса? Так же пол и возраст?
    Равиль Ситдиков
    16 июня 2020, 11:13

    https://yandex.ru/blog/metrika-club/12166

    Воспользовался этим постом. Вставил свой токен, но не в курсе, где взять id

    Так же непонятно какой ключ массива является полом.

    Возраст тоже неясно как получить.

    Помогите, пожалуйста)

    Только оплаченные заказы в Электронной коммерции
    ya-leadex
    1 июня 2020, 10:25

    Здравствуйте
    Задача проанализировать заказы в Ecommers, но только реально оплаченные, а не просто заказанные на сумму. Как это сделать?

    Сайт на Тильде, интернет-эквайринг Сбер, Метрика (с подключенной электронной коммерцией) 

    1 комментарий
    электронная коммерция,продажи
    К какому источнику будет отнесена конверсия
    bulanova.ks
    25 мая 2020, 17:39

    Добрый день!

    Реклама платной программы на компьютер.

    Подскажите пожалуйста к какому источнику будет отнесена конверсия — покупка платной версии программы:

    Человек кликнул по рекламе Яндекс Директ, перешел на сайт, на сайте скачал на компьютер бесплатную версию программы, закрыл сайт, через пару недель или дней  внутри программы кликнул — купить платную версию и автоматически перенесся обратно на сайт и купил платную версию программы.

    Спасибо

    1 комментарий
    Как посмотреть страницы, на которые был совершен переход с определенной страницы сайта
    Толедо.руc
    19 мая 2020, 10:45

    Добрый день, подскажите, пожалуйста, как в Яндекс Метрике посмотреть все переходы с определенной страницы сайта? Я подразумеваю внутренние переходы в пределах одного сайта, с определенной страницы на другие.

    3 комментария
    Отчет
    Как создать заглушку если метрика не загрузилась?
    Byte916
    29 апреля 2020, 13:21

    Проблема: при использовании приватного режима фаерфокса и резальщиков скриптов метрика перестаёт работать.

    Из-за этого, в том месте где было обращение к метрике, например reachGoal, скрипт прерывается из-за

    ReferenceError: yaCounterХХХХХХ is not defined

    Хочется решить эту проблему не трогая десятки мест, где вызывается этот счётчик.

    В инструкции сказано, что в init можно передать triggerEvent и обрабатывать событие готовности счётчика. Но это не совсем то что нужно, мне нужно событие ошибки при инициализации счётчика. Ну и вообще этот флаг не работает, событие готовности не вызывается.

    Пробовал до инициализации счётчика создать заглушку

    yaCounterXXXXXX = {
   reachGoal: function(goal){console.log("metrika not working")}
}

    Но тогда при корректной загрузке скрипта и отрабатывании инициализации эта заглушка не срабатывается.

    Вопрос — как правильно решить эту задачу?

    1 комментарий