Клуб Яндекс.Метрики

Это официальный клуб Яндекс.Метрики. Здесь вы можете высказывать предложения, делиться мнениями, задавать вопросы и общаться как с командой разработчиков сервиса, так и между собой.

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Если у вас возникли проблемы при работе с Метрикой, обратитесь в Службу поддержки. Вам обязательно помогут!

Гид по Метрике: как отслеживать собственные визиты на сайт
Василий
13 августа, 11:00

Увидеть собственное посещение в отчетах счетчика Метрики достаточно просто. Для этого зайдите на сайт c произвольным GET-параметром. Например, можно зайти с параметром from=mytest. 

В этом случае ссылка будет выглядеть так: https://site.ru?from=mytest

Можно использовать любой произвольный параметр (test=vasya, from=london, yandex=top и т. д.)

Например, мы хотим увидеть свой визит на счетчике Помощи Яндекс.Метрики: https://yandex.ru/support/metrica/ 

Как мы уже знаем, необходимо к ссылке добавить произвольный GET-параметр. Поэтому добавим удобный нам параметр test=vasyametrika: 
https://yandex.ru/support/metrica/?test=vasyametrika и перейдем по ссылке.

Получится вот так:

Теперь для того, чтобы увидеть свой визит в статистике, нужно перейти в любой отчет счетчика (например, «Посещаемость») и отфильтровать визиты с помощью сегментации, чтобы увидеть наш визит, в котором был просмотрен тестовый параметр (в нашем случае — test=vasyametrika). Обратите внимание, что данные появятся в отчете в течение нескольких минут. 

Сделать это можно так: 

Кликните на ссылку, чтобы увидеть этот отчет. 

Попробуйте таким же образом отыскать ваш визит на Помощь Яндекс.Метрики :)

Почему мой визит не фиксируется? 

Ваш визит может быть не зафиксирован, если: 

  • включен фильтр «Не учитывать мои визиты»;
  • антивирус или блокировщик рекламы мешают загрузки Метрики;
  • на сайте не установлен (или установлен некорректно) счетчик — проверьте

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Гид по Метрике,есть решение
Гид по Метрике: как правильно анализировать переходы с Директа
Василий
9 августа, 12:59

 Наиболее популярными вопросами в Службу поддержки Яндекс.Метрики являются вопросы о взаимодействии Яндекс.Метрики и Яндекс.Директа. Оно и понятно — пользователи ведут рекламные кампании в Директе и хотят оценить их эффективность с помощью Метрики. Однако при анализе пользователи совершают ряд ошибок. В этом посте мы разберемся в особенностях анализа переходов с Директа и рассмотрим ряд популярных ошибок.

Что нужно для корректного взаимодействия Метрики и Директа?

  • В параметрах кампании Директа должен быть указан счетчик Метрики, который установлен на страницах вашего сайта;
  • На всех страницах сайта (в том числе и на страницах мобильной версии сайта) должен быть установлен счетчик Метрики, указанный в параметрах кампании;
  • В параметрах кампании включена опция «Размечать ссылки для Метрики»;
  • В объявлениях кампании должны быть указаны корректные ссылки (без опечаток, с верно составленными метками и т. д.).

Чем отличаются источники «Яндекс.Директ» и  «Яндекс: Не определено»?

В отчетах «Источники, сводка» и «Рекламные системы» можно наблюдать две группы:

  • Яндекс.Директ — в эту группу попадают все визиты, совершенные непосредственно по кликам рекламных объявлений Яндекс.Директа — по учтенным и по отфильтрованным кликам.
  •  Яндекс: Не определено –такой источник означает, что визит, который регистрирует Метрика, не удалось сопоставить с конкретным переходом из Директа. Поэтому, помимо самой рекламной системы, не получилось определить остальные данные: кампанию, фразу, запрос и другие.

    Причиной появления строки «Не определено» в источнике Яндекс.Директ может служить разрыв во времени между генерацией метки yclid в Директе и записью визита в Метрике. Это может произойти в следующих случаях:

    • Посетитель перешел по объявлению и оставил страницу перехода открытой во вкладке браузера, а позже обновил ее.
    • Посетитель перешел по ссылке из объявления, а затем переслал ее кому-то другому — повторный визит по этой ссылке также не получится связать с кликом из Директа.
    • Редиректы на сайте могут приводить к исчезновению yclid-метки из ссылки и потере реферера (HTTP-заголовок Referer).

Где смотреть данные по визитам с Директа в Метрике?

Многие пользователи сравнивают показатели Директа со всеми подряд отчетами Метрики: и «Посещаемость», и «Вебвизор», и «Источники, сводка», и «Посетители» и другими.  Такой подход является некорректным.

В Яндекс.Директе работает защита от преднамеренного скликивания.   В результате, большинство попыток скликать объявление обезвреживаются автоматически, в статистике Директа такие клики не учитываются, и вы не платите за них.  

А задача Метрики — как можно точнее фиксировать любую статистику по сайту. Поэтому в отчётах «Посещаемость», «Вебвизор», «Источники, сводка», «Посетители» и других показываются все визиты, которые состоялись по всем кликам — и по учтенным, и по отфильтрованным системой защиты от склика в Директе.

Визиты, которые состоялись по учтенным кликам находятся в группе отчетов «Директ»:

  • «Директ, сводка»
  • «Директ, расходы»
  • «Директ, площадки»

 Расхождения показателей Директа и Метрики

Отчёты Директа помогают детально изучить работу кампаний: выделить самые эффективные объявления, ключевые фразы и настройки. А отчёты Метрики помогают лучше изучить поведение посетителей сайта и найти причины частых проблем — низкой конверсии или высокого показателя отказов.

Расхождение данных по визитам в Метрике и кликам в Директе — это неизбежная ситуация. Отчеты в этих двух системах в принципе решают разные задачи. Сравнивать эти цифры только ради сравнения не имеет никакого смысла. Разумеется, если статистика расходится на порядки — это повод проверить настройки кампании сайта, Метрики и кампаний Директа.

При этом помните, что информация о клике и визите в Метрику может «доезжать» и корректироваться в течение нескольких часов. Например, в какой-то момент клик может быть учтенным и отобразится в «Директ, сводке», но через некоторое время Директ обнаружит подозрительное поведение и отфильтрует этот клик. 

Также обращаем ваше внимание, что  Яндекс.Метрика не предоставлет статистику Яндекс.Директа в режиме реального времени.

И всё же — почему клик по рекламе может не превратиться в визит в Метрике? 

При клике по рекламе происходит переход на сайт, после этого происходит загрузка счетчика Метрики. Не все клики превратятся в визиты в Метрике, потому что посетитель может:

  • остановить загрузку сайта;
  • закрыть сайт до окончания загрузки страницы;
  • использовать плагины в браузере, блокирующие выполнение скрипта счетчика Метрики.

Также могут быть проблемы, находящиеся на стороне сайта  или настроек кампании:

  • страница не загрузилась (проблемы в работоспособности сайта), либо загрузилась некорректно (например, только в каком-либо браузере);
  • на посадочной странице настроен редирект на другой сайт;
  • в объявлении задан URL, при переходе по которому происходит редирект на страницу без счетчика Метрики;
  • при переходе на сайт загрузка других JS-скриптов на сайте блокирует работу счетчика;
  •  в объявлении задан некорректный URL, который не может быть открыт;
  • в объявлении задан URL с недействительным сертификатом безопасности.

Во всех этих случаях клик в Директе состоится, но визита в Метрике не будет. Поэтому при больших расхождениях рекомендуем внимательно проверить все вышеописанные пункты. 

Что делать, если обнаружены большие расхождения?

Прежде всего убедитесь в корректности построения отчетов, которые вы сравниваете (выбраны правильные даты, модель атрибуции и т. д.). Если отчеты составлены правильно, но расхождения имеются, то обязательно проверьте вышеописанные моменты.

Если у вас остались вопросы по взаимодействию Метрики и Диретка, то задайте их Службе поддержки через форму обратной связи: https://yandex.ru/support/metrica/general/direct.html

Желаем вам удачных рекламных кампаний!

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директ,Гид по Метрике,Отчет,есть решение
Трафик для групп сайтов с единым доменом
Mr. Krabs
23 июля, 11:44

Добрый день!

Вопрос навеян п. 2 из этой статьи: https://yandex.ru/blog/metrika/bystryy-perekhod-iz-otcheta-v-yandeks-direkt-i-polnyy-adres-sayta-v-nastroykakh-sch-tchika

Если установить разные счетчики на siteforyandex.ru/msk и siteforyandex.ru/spb, где будут регистрироваться в Метрике заходы на страницу siteforyandex.ru/  

— в обоих счетчиках

— ни в одном  (нужно сделать третий счетчик для siteforyandex.ru)

?

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Установка счетчика,несколько счетчиков
Долгосрочные интересы v2 или где искать полный список
master@newshine.ru
23 июля, 07:54

Хотим поблагодарить компанию за удобный сервис аналитики и обновленные Долгосрочные интересы. А теперь о насущном. Еще в 2016 году в блоге метрики  от сотрудника было сообщение про запланированную статью, которая прольёт свет и расшифрует долгосрочные интересы в Метрики. В данный момент Крипта уже давно отдает в Метрику те самые категории и их расшифровку (в виде уточняющих подкатегорий), и вроде как надобность в той статье и отпала.  Но, одна проблема осталась — до сих пор нет полного списка подкатегорий, и не ясно где ее взять.

Убедится в этом легко — сравним 2 счетчика и их отчет по долгосрочным интересам за год. Возьмем к примеру официальный Демо счетчик Метрики и сделав годовую выборку за год получим 306 уникальных категорий интересов.

Далее возьмем любой другой настоящий счетчик метрики —  например узкую женскую тематику по наращиванию волос newshine.ru, и получим уже 304 категории.

Сравнив отчеты двух сайтов, получаем что у МетрикиДемо отсутствуют категории:

  • Укладка волос
  • Исторические фильмы

А у сайта чисто женской тематики отсутствуют категории:

  • Парусный спорт
  • Сноубординг
  • Свадебный отдых
  • Скейтбординг

Различия есть, что говорит о скрытых категориях. При этом 170 категорий в женской тематике и 174 в демо счетчике отмечены как не определено. Судя по всему за ними и скрываются недостающие подкатегории. Теперь хотелось бы и их получить для полноты картины. Но где их искать?
PS: И еще нашли ошибку в отчетах — Развлечения и досуг ->Игры -> вместо имени категори надпись crypta_interest_mobile_games_name.
 

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интересы,метрика яндекса,метрика
0 заходы каждый день
hello@rbn3d.com
19 июля, 20:26

Добрый день! На сайт каждый день заходит посетитель с города Волгоград. Время сессии от 1 до 10 секунд. Скажите, как понимаю идет слив сайта в результатах поиска, что можно сделать?

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Счетчик метрики на сайте показывает нули.
Игорь
12 июля, 12:18

Добрый день. Проблема началась вчера. На сайте (https://prigotovdoma.ru)  стоит счетчик (id=22699732) метрики, но он показывает нули:

Раньше было:

Статистика собирается нормально, да и вобщем все работает норм. Пробовал переустанавливать — не помогает.

Подскажите в чем может быть проблема?

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Счетчик
Метрика отдает неверные данные
nada-agentik
12 июля, 09:56

Здравствуйте, у меня дашборд в метрике счетчика отдает не верные данные, например время на сайте, оно всегда варьируется от 0:15 (чаще всего), до 0:17.

Номер счетчика 49763845

Специально ждал 00:00 чтобы кто-то зашел и я проверил.

Вот данные от вчера (11.07)

Опять время на сайте 0:15, а в вебвизоре люди сидят по 1-2 минуты, т. е. даже среднестатистически нельзя вывести 0:15 никак!

Проблема именно в метрике, подскажите пожалуйста это возможно исправить и влияет ли эти данные на ранжирование в яндексе? Ведь указывается неверное время проведенное на сайте и соответственно  поисковик будет думать что сайт не интересен и понижать?

Отказы наоборот завышены, на последнем скрине видно 18,2%, а в вебвизоре из 17 посетителей только у одного 0:02 время на сайте.

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метрика яндекса
Вебвизор. Накрутка конкурентов?
unycom2009
17 июня, 12:33

Добрый день. Ежедневно в вебвизоре появляются записи с поисковой фразой, примерным временем посещения 15 сек, с разных ПС. При этом курсор мышки двигается неестественно, переходов нет, экран не скроллится. Что это может быть? Накрутка конкурентов?

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Вебвизор
Как считаются отказы при подключении целей(reachGoal )
locksr
14 июня, 08:07

При подключении скрипта целей (reachGoal) процент отказов увеличивается, это происходит потому что другие цели не достигнуты или добавление целей ничего не меняет в этом плане?

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метрика яндекса,отказы
Непонятные источники трафика от filesusr.com
will.ross
14 июня, 08:07

Не так давно появился непонятный источник трафика. Не могу разобраться, что это за трафик и как он появляется. Это вообще реальные заходы или мои собственные? 
Ссылки ведут на формы, созданные мной в битрикс 24. Но в сети пишут, что filesusr.com имеет отношение к wix. 

Проблема в том, что никак невозможно нормально дифференцировать трафик. Раньше такого не было. Помогите плиз понять, что это? 

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Отображение данных в вебвизоре
med0ptsu
6 июня, 15:08

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему в вебвизоре за день из 60 переходов из директа отобразился только один. Хотя в отчет Директ. Расходы отображаются все данные

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Аналитика на мультирегиональном сайте
dosvyaz
30 мая, 14:33

Для участия в международном проекте нужно создать русскоязычный сайт. Администрировать основной и русскоязычный сайт, предполагается, будут разные команды.

Варианты:

1. domen.com/ru

2. ru.domen.com

Как в каждом из этих случаев настраивать счетчик, чтобы получать аналитику только для русскоязычного сайта.

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счетчик на сайте не отображает ничего
BorusenFinam
20 мая, 11:05

Добрый день! подскажите что не так. На сайте установлен счетчик яндекс метрики данные есть, а счетчик не отображает ничего… futbolka41.ru • номер 53589340

5 комментариев
Желтый статус Яндекс Метрики
sssr141sd
12 мая, 10:34

Добрый день!
Примерно с мая месяца невозможно посмотреть результаты метрики, так как всё время горит жёлтый статус. Пробовал заходить с разных устройств. Зелёный статус метрики остался работать только на смартфоне. Что делать?

2 комментария
Проблема с кодом, помогите исправить.
romantrusoff
6 мая, 08:44

Номер 19735819. перерестал работать корректно из-за блокировки, но не могу понять как исправить. Просьба помочь.

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Можно ли подгружать данные из Google Analytics в яндекс метрику?
predigers
3 мая, 23:13

Для работы со статистикой представляет определённое неудобство, что два главных источника поискового трафика — яндекс и гугл представлены в разных системах статистики. Вручную прыгать туда/сюда неудобно. 

Нет ли инструмента для объединения этих двух видов статистики?

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Не уходят данные в яндекс. метрику. Что делаю не так?
novikov@madeline.pro
28 апреля, 21:23

В метрике не отображаются данные по достигнутым целям. В google tag manager тэги настроены правильно, счетчик тоже установлен правильно, ошибок никаких нет.
 Счетчик на сайте старой версии.

Номер счетчика 11002952

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На информере счетчика нет данных
IIGen3
28 апреля, 21:23

Здравствуйте. Данные в метрике показываются, а на информере постоянный ноль. Счетчик 52858030, сайт http://izvek-kino.ru/

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Не удалось посмотреть запись с ВебВизор. Пишет "Не получилось записать визит."
maxnetpr
24 апреля, 16:03

Не удалось посмотреть запись с ВебВизор. Пишет «Не получилось записать визит.»

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Как реализовать reachGoal, но из Backend , т.е. с сервера нашего, а не с браузера клиента.
omn1@tut.by
23 апреля, 09:48

Если дадите ссылку на документацию или может кусок кода, было бы отлично.

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