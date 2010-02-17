Замечена проблема, что на некоторых моделях мобильных телефонов (в частности на motorolla razr v3x) при просмотре сайта в месте установки кода отображается фрагмент кода счетчика:

try { var yaCounterХХХХХХ = new Ya.Metrika(XXXXXX); } catch(e){}

для того, чтобы этого не происходило надо заключить этот код в

<div style="display:none;"><script type="text/javascript">

try { var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika(XXXXXX); } catch(e){}

</script></div>

Это изменение также будет внесено в официальную версию кода счетчика.

