Клуб Яндекс.Метрики

февраль 2010
Метрика на мобильных сайтах
Michael
17 февраля 2010, 14:16

Замечена проблема, что на некоторых моделях мобильных телефонов (в частности на motorolla razr v3x) при просмотре сайта в месте установки кода отображается фрагмент кода счетчика:

try { var yaCounterХХХХХХ = new Ya.Metrika(XXXXXX); } catch(e){}

для того, чтобы этого не происходило надо заключить этот код в

<div style="display:none;"><script type="text/javascript">
try { var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika(XXXXXX); } catch(e){}
</script></div>

Это изменение также будет внесено в официальную версию кода счетчика.

4 комментария
Яндекс.Метрика
Новый отчёт по Меткам.
Michael
25 февраля 2010, 17:29

Метки применяются для того, чтобы выделить и отследить определенные переходы на ваш сайт. Например, метки используются при проведении различных акций по привлечению посетителей, организации почтовых рассылок, размещении баннеров или ссылок на внешних сайтах.

Метка представляет собой дополнительный параметр, который добавляется к ссылке на ваш сайт. Это позволяет отслеживать переходы по конкретной ссылке. Отчет строится для четырех наиболее часто используемых владельцами сайтов меток - utm, openstat, from и glcid (метка системы Google AdWords).

8 комментариев
Поможет ли Метрика узнать откуда появился ТИЦ?
Anodonta
26 февраля 2010, 12:50

Здравствуйте.

Есть сайт с 3 тематически и логически разными разделами.

Каждый год добавляется ТИЦ +10.

Можно ли с помощью Метрики угадать за счёт какого раздела/тематики ежегодно увеличивается показатель ТИЦ?

Спасибо.

18 комментариев