Замечена проблема, что на некоторых моделях мобильных телефонов (в частности на motorolla razr v3x) при просмотре сайта в месте установки кода отображается фрагмент кода счетчика:
try { var yaCounterХХХХХХ = new Ya.Metrika(XXXXXX); } catch(e){}
для того, чтобы этого не происходило надо заключить этот код в
<div style="display:none;"><script type="text/javascript">
try { var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika(XXXXXX); } catch(e){}
</script></div>
Это изменение также будет внесено в официальную версию кода счетчика.