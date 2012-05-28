Клуб Яндекс.Метрики

май 2012
Вопрос по карте путей по сайту
Сухоруков Александр
28 мая 2012, 17:59

в разделе Карта путей по сайту, чем отличаются источники:
"google результаты поиска" и "пользовательский поиск google" ?

1 комментарий
Составная цель и события
Игорь
28 мая 2012, 18:01

Есть интернет-магазин, у которого форма заказа реализована на ajax. Процесс заказа происходит следующим образом:

  • Посетитель попадает на страницу оформления (site.ru/catalog/order/)
  • Выбирает "новый пользователь", или же "зарегестрированный" нажимает "продолжить" (site.ru/catalog/order/)
  • Попадает на страницу где вводит персональные данные (site.ru/catalog/order/)
  • Нажимет "оформить" и попадает на страницу сообщающую, что заказ создан (site.ru/catalog/order/?ORDER_ID=*)

Для кнопок "новый пользователь" и "зарегестрированный" пользователь были созданы события, но не понятно, как все это увязать в "составную цель", т.к. там можно выбрать в качестве шага только страницу с вариантом содержит/совпадает/начинается с... 

Подскажите как быть?

 

3 комментария
Графики на html5 или java
Max
28 мая 2012, 18:06

Было бы здорово и удобно (по крайней мере для пользователей Safari и пользователей продукции Apple) отображать графики не на флэше, а с помощью html5 или java. По крайней мере, было бы здорово иметь возможность выбирать.

Ибо часто смотрю статистику на Ipad, но наглядность которая есть в графиках - теряется.

4 комментария
предложение,html5,java,графики
Серверное отслеживание посетителей с помощью Яндекс.Метрики
Денис
29 мая 2012, 13:30

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5 комментариев
Яндекс.Метрика,отслеживание