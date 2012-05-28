в разделе Карта путей по сайту, чем отличаются источники:
"google результаты поиска" и "пользовательский поиск google" ?
в разделе Карта путей по сайту, чем отличаются источники:
Есть интернет-магазин, у которого форма заказа реализована на ajax. Процесс заказа происходит следующим образом:
- Посетитель попадает на страницу оформления (site.ru/catalog/order/)
- Выбирает "новый пользователь", или же "зарегестрированный" нажимает "продолжить" (site.ru/catalog/order/)
- Попадает на страницу где вводит персональные данные (site.ru/catalog/order/)
- Нажимет "оформить" и попадает на страницу сообщающую, что заказ создан (site.ru/catalog/order/?ORDER_ID=*)
Для кнопок "новый пользователь" и "зарегестрированный" пользователь были созданы события, но не понятно, как все это увязать в "составную цель", т.к. там можно выбрать в качестве шага только страницу с вариантом содержит/совпадает/начинается с...
Подскажите как быть?
Было бы здорово и удобно (по крайней мере для пользователей Safari и пользователей продукции Apple) отображать графики не на флэше, а с помощью html5 или java. По крайней мере, было бы здорово иметь возможность выбирать.
Ибо часто смотрю статистику на Ipad, но наглядность которая есть в графиках - теряется.