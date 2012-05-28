Было бы здорово и удобно (по крайней мере для пользователей Safari и пользователей продукции Apple) отображать графики не на флэше, а с помощью html5 или java. По крайней мере, было бы здорово иметь возможность выбирать.

Ибо часто смотрю статистику на Ipad, но наглядность которая есть в графиках - теряется.