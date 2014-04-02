Клуб Яндекс.Метрики

апрель 2014
Сколько счетчиков метрики можно установить на сайт
starmarketing-ua
2 апреля 2014, 16:31

Добрый день. Возник вопрос - сколько счетчиков Яндекс Метрики можно установить на сайт? Ограничений в этом вопросе в справке не нашел, но все же?

6 комментариев
Вопрос
Оксана Р.
2 апреля 2014, 16:32

Добрый день! Подскажите, пожайлуста, можно ли в Яндекс.Метрике отслеживать на какую страницу сайта попадают посетители переходя по поисковой фразе?

6 комментариев
айМетрик для iPhone
imetrik
3 апреля 2014, 11:38

Ещё одно приложение для iPhone: https://itunes.apple.com/ru/app/ajmetrik-metrika-v-vasem-karmane/id849070916?mt=8

 

4 комментария
Галерея плагинов и дополнений для Метрики
Katherine (Yandex)
3 апреля 2014, 12:58

 

Дорогие друзья, всем привет.

Команда Метрики регулярно получает информацию о новых плагинах, виджетах и дополнениях, которые создаются на основе нашего API.

Мы решили собрать эту полезную информацию в одном месте и создать Галерею дополнений.

Галерея расположена на сайте Яндекс.Технологий - http://api.yandex.ru/metrika/addons.xml

 

Если у вас есть приложение, которое вы хотели бы видеть на этой страничке, присылайте ссылку на него. Мы будем рады ознакомиться с ним и по возможности поместить в галерею, не забыв указать имя автора.

 

2 комментария
Переходы на табы
Иван
25 апреля 2014, 18:26

Здравствуйте.

У меня на сайте (например на странице http://www.promokodus.ru/promokod/wildberries-promokod/) есть табы "Купоны", "Отзывы", "Добавить комментарий". Как можно отследить клики на них в метрике? (т.е. с параметром "#")

2 комментария