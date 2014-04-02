Дорогие друзья, всем привет.

Команда Метрики регулярно получает информацию о новых плагинах, виджетах и дополнениях, которые создаются на основе нашего API.

Мы решили собрать эту полезную информацию в одном месте и создать Галерею дополнений.

Галерея расположена на сайте Яндекс.Технологий - http://api.yandex.ru/metrika/addons.xml

Если у вас есть приложение, которое вы хотели бы видеть на этой страничке, присылайте ссылку на него. Мы будем рады ознакомиться с ним и по возможности поместить в галерею, не забыв указать имя автора.