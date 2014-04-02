Добрый день. Возник вопрос - сколько счетчиков Яндекс Метрики можно установить на сайт? Ограничений в этом вопросе в справке не нашел, но все же?
Добрый день! Подскажите, пожайлуста, можно ли в Яндекс.Метрике отслеживать на какую страницу сайта попадают посетители переходя по поисковой фразе?
Ещё одно приложение для iPhone: https://itunes.apple.com/
Дорогие друзья, всем привет.
Команда Метрики регулярно получает информацию о новых плагинах, виджетах и дополнениях, которые создаются на основе нашего API.
Мы решили собрать эту полезную информацию в одном месте и создать Галерею дополнений.
Галерея расположена на сайте Яндекс.Технологий - http://api.yandex.ru/metrika/addons.xml
Если у вас есть приложение, которое вы хотели бы видеть на этой страничке, присылайте ссылку на него. Мы будем рады ознакомиться с ним и по возможности поместить в галерею, не забыв указать имя автора.
Здравствуйте.
У меня на сайте (например на странице http://www.promokodus.ru/