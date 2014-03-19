подскажите, можно ли с помощью API метрики получать входящие данные о конкретном пользователе, чтобы сайт мог стразу подстроить контент? Например, если девочка - будем цветочек показывать, мальчик - танк))
Есть страница со счетчиком на ней сссылка на страницу без счетчика. можно ли отследить переходы по этой ссылке без использования событий?
Всем привет,
В iTunes Store появилось мобильное приложение Миллиметрика - мобильный клиент для Яндекс-метрики.
Приложение разработано не Яндексом, а небольшой компанией Progress Engine, но уже получило положительные отзывы от коллег из Яндекса. На любые вопросы по поводу приложения, которые вы можете написать в комментариях к этому посту, я с удовольствием вам отвечу, поскольку являюсь официальным представителем компании-разработчика.
Скачать приложение вы можете по ссылке - https://itunes.apple.com/
Также рекомендую страницу в Facebook - https://www.facebook.com/mobile.metrika
вКонтакте - https://vk.com/mobile.metrika
Twitter - https://twitter.com/metrikaapp
Предположим, у меня есть сайт, на котором размещен счетчик Я.Метрики. Скажем, у сайта есть страница:
http://site.ru/user/123456789
Ввиду каких-либо соображений у страницы заведен алиас:
http://site.ru/user/littleponny
Насколько я понимаю, в данный момент, Я.Метрика будет квалифицировать обе страницы как разные ресурсы. Хочу поинтересоваться, можно ли научить Я.Метрику вести трекинг обеих страниц как одной http://site.ru/user/littleponny
Сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой? Если да, как решали?