Предположим, у меня есть сайт, на котором размещен счетчик Я.Метрики. Скажем, у сайта есть страница:

http://site.ru/user/123456789

Ввиду каких-либо соображений у страницы заведен алиас:

http://site.ru/user/littleponny

Насколько я понимаю, в данный момент, Я.Метрика будет квалифицировать обе страницы как разные ресурсы. Хочу поинтересоваться, можно ли научить Я.Метрику вести трекинг обеих страниц как одной http://site.ru/user/littleponny

Сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой? Если да, как решали?