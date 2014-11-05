Чтобы обеспечить быстрый доступ к метке, войдите в список "Все метки" и нажмите кнопку "Быстрый доступ". Около меток появятся галочки, обозначающие быстрый доступ к метке.



Выпадающий список счетчиков в отчете тоже умеет работать с метками, они находятся на первом уровне списка:

Отчёты по меткам

В предыдущем разделе мы говорили о возможности задавать метки для счётчиков. Но это еще не все. Самая интересная возможность - это отчёты по меткам. Счетчики с одинаковой меткой образуют группу, по которой можно построить отчёт так же, как по отдельному счётчику. В отчетах по меткам поддерживаются все возможности Метрики 2.0 - сегментация, настройка группировок и метрик, и т.п.

Зачем это нужно?

Допустим, у вас есть несколько сайтов. Требуется посчитать общий рейтинг посещаемости страниц на них и общее количество посетителей. Раньше для этого потребовалось бы поставить на каждый сайт дополнительный счетчик, общий для всех сайтов. Сейчас задача решается простым назначением метки всем требуемым счётчикам.

Кроме того, отчеты по меткам работают и для уже собранных в прошлом данных (в отличие от установки дополнительного счетчика, который начнет собирать данные только с момента установки). Можно как угодно экспериментировать, комбинировать с помощью меток данные любых доступных вам счётчиков, все это работает мгновенно и не требует никаких изменений на сайтах.

Как этим пользоваться?

Сначала надо создать метку и назначить ее счётчикам, по которым вы собираетесь строить отчёт. Как работать с метками, мы рассказывали в предыдущем разделе. Когда метка будет назначена счётчикам, на отчеты можно перейти.



Из выпадающего списка счётчиков на странице отчета. Метки, по которым можно построить отчёт, отображаются, как ссылки:



Со страницы списка счётчиков, если счётчики отфильтрованы по пользовательской метке. Вверху страницы отображается суммарная статистика по метке и кнопка "Сводный отчёт", по которой откроется отчет по метке.





Конструктор отчётов

Нам часто задавали вопрос: почему в Метрике 2.0 нет конструктора отчётов? На самом деле, каждый отчет Метрики 2.0 с самого начала представлял собой полноценный конструктор, но ему не хватало важной возможности - сохранения настроек отчёта. Теперь эта возможность появилась.

Все настройки вашего отчёта - набор группировок и метрик, сегментация, сортировка и т.п., сохраняются при нажатии на большую жёлтую кнопку "Сохранить":

Сохраненные отчёты доступны в пункте меню "Мои отчёты" -> "Список отчётов". Также есть возможность сконструировать новый отчёт с нуля (пункт "Новый отчёт"). На практике обычно удобнее взять в качестве заготовки один из существующих отчётов и модифицировать его под ваши требования.



Для удобства пользователей, привыкших работать с конструктором в Метрике 1.0, приводим соответствие функциональности старого и нового конструкторов.

Старый интерфейс: Построить отчет по -> Новый интерфейс: Группировки

Старый интерфейс: Посчитать -> Новый интерфейс: Метрики

Старый интерфейс: При условиях -> Сегментировать