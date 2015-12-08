Возможно как-либо сделать стандартный набор целей который при желании можно подключить к новому счетчику?

Когда всего 2-3 цели, тогда можно и руками, а когда порядка 10-15 целей (в частности для магазинов) которые по сути повтоярются для большинства сайтов, руками набирать очень не хочется.

Хорошо бы как-то упростить этот процесс.