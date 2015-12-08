Здравствуйте.
Есть составная цель: шаг 1: открытие формы заказа обратного звонка, шаг 2: отправка формы.
Задача: посмотреть в вебвизоре действия пользователей, совершивших шаг 1, но не совершивших шаг 2 (т.е. не выполнивших цель).
При сегментации в вебвизоре по данной цели, отображаются, соответственно, только те посещения, где цель выполнена полностью (т.е. выполнены оба шага).
Можно ли как-то отобрать только те посещения, при которых пользователь выполнил только шаг 1 и не выполнил шаг 2?
Или же для этого надо создавать отдельную составную цель:
шаг 1: открытие формы заказа обратного звонка,
шаг 2: закрытие формы заказа обратного звонка?