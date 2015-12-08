Клуб Яндекс.Метрики

декабрь 2015
Подробные данные о расходах Директа в Метрике
Katherine (Yandex)
8 декабря 2015, 13:54

Друзья, в Метрике появились новые данные для пользователей Яндекс.Директа - отчёт "Директ - расходы", в котором отображается стоимость переходов по рекламным объявлениям.

Подробнее читайте в нашем блоге http://metrika-blog.ya.ru/replies.xml?item_no=537

2 комментария
Данные Метрики в реальном времени
hasalex
15 декабря 2015, 15:17

Используя метрику, можно ли получить фразу, по которой пришел посетитель из поиска? если да, то, подскажите пожалуйста, как. Или же ее как-то еще можно получить?  интересует получение в реальном времени, т.е. вот посетитель зашел и пока он у нас, мы анализируем его фразу и предлагаем соответствующий интересный для него контент

2 комментария
Общий набор целей для разных сайтов
Status A.
15 декабря 2015, 15:54

Возможно как-либо сделать стандартный набор целей который при желании можно подключить к новому счетчику?

Когда всего 2-3 цели, тогда можно и руками, а когда порядка 10-15 целей (в частности для магазинов) которые по сути повтоярются для большинства сайтов, руками набирать очень не хочется.

Хорошо бы как-то упростить этот процесс.

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цели,Яндекс.Метрика
Метрика API. Создание цели, тип условия JavaScript событие
Alex.van.busten
16 декабря 2015, 13:43

Не нашел в документации способа создать цель с типом условия JavaScript событие. Это возможно?

3 комментария
цели,API,Яндекс.Метрика,метрика
Просмотр действий в вебвизоре по незавершенным составным целям
openstud
21 декабря 2015, 17:22

Здравствуйте.

Есть составная цель: шаг 1: открытие формы заказа обратного звонка, шаг 2: отправка формы.

Задача: посмотреть в вебвизоре действия пользователей, совершивших шаг 1, но не совершивших шаг 2 (т.е. не выполнивших цель).

При сегментации в вебвизоре по данной цели, отображаются, соответственно, только те посещения, где цель выполнена полностью (т.е. выполнены оба шага).

Можно ли как-то отобрать только те посещения, при которых пользователь выполнил только шаг 1 и не выполнил шаг 2?

Или же для этого надо создавать отдельную составную цель:

шаг 1: открытие формы заказа обратного звонка,

шаг 2: закрытие формы заказа обратного звонка?

 

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цели,Вебвизор
Несколько счетчиков на один сайт
ukrsutki.com.ua
27 декабря 2015, 09:24

 Добрый вечер. Хотим создать сайт на котором разместить несколько независимых лендинг страниц, по примеру
> 1. site.com/land1
> 2. site.com/land2
> 3. site.com/land3
>  и т.д
> и возникает вопрос,можно будет создать для каждого отдельного лендинга свой счетчик метрики который будет корректно считать данные только по своему лендингу? Само собой на каждую страницу можем закинуть разные коды счетчика.

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